«Противостояние»: первый и последний советский сериал про серийного убийцу и распад всего

Пессимизм по отношению к социалистической системе в принципе уже давно просачивался в советское кино, причем как раз в те жанры, которые должен были ее пропагандировать, — в детектив и производственную драму. Детективные фильмы, посвященные в основном экономическим преступлениям, печально констатировали: стоит только органам отвернуться, как граждане мигом начинают строить черный рынок. А сюжеты душных кабинетных процедуралов часто строились на неискоренимых противоречиях плановой экономки. Но в «Противостоянии» все эти примеры были умножены восьмикратно. Вышедший за год до начала перестройки сериал (снимавшийся вообще в разгар закручивания гаек и «гонки на лафетах») устами милиционера Костенко говорил об абсурде уравниловки, необходимости мелкого предпринимательства, отмечал распад советской семьи и провал эмансипации, упоминал отказников (названный выше эпизод с героем Садальского), западные голоса и тотальную и идиотскую цензуру. Сцена, в которой Костенко выслушивает на вечеринке жалобы сценариста на дураков из худсовета, была вырезана, но линия с наивной провинциальной журналисткой (ее играет дочь Юлиана Семёнова), которую за публикации о деле Кротова увольняет трусливое городское начальство, осталась. В каждой серии Басилашвили не только преследует убийцу, но много и охотно рассуждает о том, как бы либеральнее обустроить жизнь в стране.