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Кинопанорама

«Противостояние»: первый и последний советский сериал про серийного убийцу и распад всего

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Спецпроект о фильмах XX века

На Кинопоиске вышла новая экранизация романа Юлиана Семенова «Противостояние». Перед ее просмотром имеет смысл пересмотреть старую, ведь это лучший образец советского теледетектива, ставшего предвестником перестройки и одновременно одной из последних жертв советской цензуры. У «Противостояния» 1985 года рейтинг 8.3 и в топ-250 лучших фильмов и сериалов место между шведским «Мостом» и «Настоящим детективом». При этом для многих зрителей, которые ценят позднее советское кино, этот невероятный эксперимент Семёна Арановича остается неизвестным. Читайте о скрытом шедевре из библиотеки Кинопоиска в новом выпуске нашего спецпроекта «Кинопанорама».

Василий Корецкий

Старший редактор Кинопоиска

Черный ужас, белый снег

Зимой 1979 года уважаемый лингвист Георгий Петрович Козел, возвращаясь из аэропорта в суровый заполярный город Нардым, выскочил из такси по нужде и чуть не умер от сердечного приступа. Под кустом в сугробе Георгий Петрович нашел мешок с расчлененным — без рук и без головы — трупом и истрепанным матросским бушлатом. Жуткий вопль профессора нарушил белое безмолвие тайги.

Руки нашлись чуть позже — поодаль, в другом мешке.

Прибывший из Москвы следователь по особо важным делам Костенко быстро идентифицировал погибшего, гражданина Гончакова, работавшего на золотых приисках. Скоро следствие вышло и на убийцу — местного таксиста, сбежавшего сразу после преступления с северов на материк. Но попытки установить личность грабителя заводят милицию в темную пучину советской истории: след преступника начинается в далеком военном прошлом, и зловещие призраки сталинизма, катастрофы отступления 1941-го, послевоенного хаоса начинают просачиваться в обывательское болото застойных 1980-х.

Олег Басилашвили

Сегодняшнему зрителю сериал Семёна Ароновича может сперва показаться типичной советской детективной бубнилкой в духе «Знатоков», «Петровки, 38» или «Огарева, 6» (два последних фильма, так же как и «Противостояние», были сняты по мотивам трилогии Юлиана Семёнова, сквозным героем которой был следователь Костенко). Хмурые люди в ужасных костюмах, зажатые в двойные тиски малометражных квартир и узкого телекадра, голосом хороших учителей допрашивают нехороших граждан, хмурят лоб и рассуждают о том, как бы получше обустроить советскую родину.

Все так и не совсем так. На фоне прочей детективно-криминальной продукции позднего СССР «Противостояние» выделяется совсем уж мрачной картиной мира. Кроме того, это почти тру-крайм: похожее убийство действительно произошло в Магадане 1960-х, и действие первых серий происходит в «местах не столь отдаленных»; собственно, в Магадане и велись съемки нардымских сцен. Столица Колымского края выглядит так, как и полагается городу каторжан: грязные бараки с замызганной клеенкой на столах и с жухлыми обоями, грязный снег, хмурые мужчины в ватниках и кроличьих шапках, красноречивые прозвища (главного свидетеля кличут Простатой). Жизнь «вольняшек» мало отличается от жизни расконвоированных: их квартиры похожи на камеры, жилищный вопрос неразрешим, солнца нет, надежды — тоже. Все обманывают и друг друга, и государство.

И даже когда полковник Костенко отправляется вслед за убийцей в солнечную Абхазию и Краснодарский край, где в садах цветут розы, а чай пьют строго без сахара, его вечно грустный взгляд направлен в тень — туда, где побулькивают мелкие мещанские страсти работников торговли и сферы обслуживания, приводящие, как в фильмах братьев Коэн, к фатальным последствиям.

Котэ Махарадзе и Олег Басилашвили

Из болот «Ленфильма»

В этой затемненной режиссерской оптике нет ничего удивительного: режиссер «Противостояния» Семён Аронович был типичным представителем угрюмой «ленинградской школы», представители которой, в отличие от жизнерадостных мосфильмовцев, обожали копаться в сыром погребе моральных дилемм, комплексов, мучительных переживаний и рефлексии. «Отпуск в сентябре», «Ошибки юности», «Фантазии Фарятьева» — вот типичное ленфильмовское кино времен застоя.

О вселенной «Ленфильма» напоминает и актерский состав сериала, действительно золотой и парадоксальный. В роли следователя Костенко — совершенно не вписывающийся в амплуа крутого мента Олег Басилашвили (как вариант рассматривался Олег Борисов). В роли нардымского милиционера Жукова — сибиряк Юрий Кузнецов, сам сын офицера милиции, хорошо знающий реалии службы (Кузнецов тогда только-только перебрался в Ленинград). Наконец, в роли антагониста, таксиста-убийцы Кротова — Андрей Болтнев, сыгравший за два года до «Противостояния» у Арановича в «Торпедоносцах» — экранизации военной прозы Юрия Германа по сценарию Алексея Германа и Светланы Кармалиты.

Александр Казаков, Олег Басилашвили и Юрий Кузнецов
Андрей Болтнев

Удивительна также галерея второплановых ролей и камео. Старого друга и коллегу Костенко, грузинского следователя, который встречает его с кортежем в Абхазии, играет знаменитый в СССР спортивный комментатор Котэ Махарадзе. Маленькая роль ташкентского милиционера — у Талгата Нигматулина, советского Брюса Ли, игравшего в вестернах и «Пиратах XX века». Вскоре после съемок он погибнет на квартире дочери большого партийного начальника в Вильнюсе в процессе разборок внутри секты эзотериков; эта история вольно пересказана в фильме, снятом актером Свердловской киностудии Николаем Глинским «К вам пришел ангел». С особыми цинизмом прописан эпизодический персонаж Станислава Садальского — таксист и по совместительству подпольный портной-надомник Ян Цыпкин, получающий грустные письма из Израиля: «Пишу тебе из Тель-Авива… паспорт не получил… Розка судомойкой, я по-ихнему ни-ни… денег нет… Гришка был прав, когда говорил: там без денег не человек».

И, наконец, лучшая и самая жуткая мини-роль тут у Марии Берггольц — сестры знаменитой поэтессы Ольги Берггольц, бывшей голосом блокадного Ленинграда (и до самой смерти находившейся «под колпаком» советских спецслужб как неблагонадежный элемент). Мария Фёдоровна играет пожилую школьную учительницу, когда-то сделавшую своим любимчиком будущего серийника Кротова. Ее восхищенный хлопотливый рассказ о мальчике, отличавшемся от стада, — одна из самых страшных сцен «Противостояния». В этой бабушке-одуванчике, проповедующей ницшеанство, не опознается ни советский, ни антисоветский человек, а какое-то неуловимое, ускользающее от штампов, способное бесконечно мимикрировать и потому еще более жуткое, чем Кротов, зло.

Талгат Нигматулин
Мария Берггольц

Предчувствие оттепели

Режиссерская версия «Противостояния» была восьмисерийной, но после закрытого показа сериала в редакции Центрального телевидения в дело вмешалась цензура, так что в эфир вышел странный пятисерийный фильм (вторая серия была в два раза длиннее, чем остальные, и состояла из двух частей). Удивительно, конечно, что «Противостояние» вообще выпустили в эфир: и без того беспрецедентный для советского кино детективный сюжет у Арановича служит прикладным нарративным инструментом для еще более дерзкой операции. Зловещая фигура Кротова, как особый реагент, выявляла разложение всей советской системы. Все, к чему прикасался его криминальный талант, немедленно рушилось, коррумпировалось, становилось антисоветским. Расследуя злодеяния таксиста-оборотня, Костенко выявлял кучу других, мелких и не очень, преступлений против советской морали и законности.

Пессимизм по отношению к социалистической системе в принципе уже давно просачивался в советское кино, причем как раз в те жанры, которые должен были ее пропагандировать, — в детектив и производственную драму. Детективные фильмы, посвященные в основном экономическим преступлениям, печально констатировали: стоит только органам отвернуться, как граждане мигом начинают строить черный рынок. А сюжеты душных кабинетных процедуралов часто строились на неискоренимых противоречиях плановой экономки. Но в «Противостоянии» все эти примеры были умножены восьмикратно. Вышедший за год до начала перестройки сериал (снимавшийся вообще в разгар закручивания гаек и «гонки на лафетах») устами милиционера Костенко говорил об абсурде уравниловки, необходимости мелкого предпринимательства, отмечал распад советской семьи и провал эмансипации, упоминал отказников (названный выше эпизод с героем Садальского), западные голоса и тотальную и идиотскую цензуру. Сцена, в которой Костенко выслушивает на вечеринке жалобы сценариста на дураков из худсовета, была вырезана, но линия с наивной провинциальной журналисткой (ее играет дочь Юлиана Семёнова), которую за публикации о деле Кротова увольняет трусливое городское начальство, осталась. В каждой серии Басилашвили не только преследует убийцу, но много и охотно рассуждает о том, как бы либеральнее обустроить жизнь в стране.

Олег Басилашвили и Мурман Джинория
Ольга Семенова

Неудивительно, что, когда «Противостояние» показали по телевидению, эффект был шокирующим. Привыкший читать между строк советский зритель сразу понял, что политический курс скоро радикально изменится. Интеллигенция еще обратила внимание на присутствие в титрах Александра Кнайфеля — композитора, попавшего в 1979-м в черный список вместе с такими авангардистами, как Софья Губайдуллина и Эдисон Денисов.

Война

Главным предметом интереса Арановича в материале Юлиана Семёнова была не современность, а война. История Великой Отечественной вообще занимала режиссера. Еще до знаменитой экранизации «Торпедоносцев» он снял жутковатую вариацию на «Летнюю поездку к морю» (близкую к «Повелителю мух»), в которой летом 1942-го группа школьников едет на остров в Белом море оборудовать спасательную станцию для потерпевших крушение моряков (и тут появляются немцы). Последним, незаконченным проектом Арановича стала ревизия сюжета о Зое Космодемьянской — с двойниками, провокаторами, циничными журналистами на службе КГБ, Олегом Янковским, Александром Калягиным, тем же Басилашвили и сестрами Кутеповыми. Даже по выложенному в сеть 4-минутному отрывку видно, что фильм мог бы стать шедевром уровня «Хрусталев, машину!».

История превращения простого негодяя в машину для убийства — параллельный сюжет «Противостояния». Однако изначально он был немного иным: Аронович хотел исследовать феномен массового коллаборационизма советских граждан с немцами и историю власовцев в частности, понять, что заставило почти миллион граждан пойти на службу в вермахт или отряды вспомогательной полиции. Разумеется, все это было жестко пресечено телевизионным начальством. Из сериала исчезло почти два часа материала, в основном хроникального — по сути, начинавший как документалист Аранович вставил в игровой телефильм отдельный монтажный док. В итоге Кротов стал не одним из многих, а уникальным — единичным — преступником.

Андрей Болтнев

Цензурное насилие над материалом и сейчас очень заметно: военная одиссея Кротова (от сдачи в плен под Киевом до дезертирства в осажденном Красной армией Бреслау) — невероятный остросюжетный замес, но данный как-то презрительно, впроброс. Карикатурные немцы с лающим акцентом (среди них затесался барабанщик «Кино», эстет и денди Георгий Гурьянов), сырые казематы, бесконечные расстрелы и лагеря, визуальные цитаты из «Взлетной полосы» Маркера, даже своеобразная любовная линия — все это больше похоже на обрывки воспоминаний, чем на параллельный сюжет. И если в настоящем таксист-убийца кружится в одном хороводе с расхитителями народного добра, спекулянтами и жуликами, то эпизоды прошлого настаивают на том, что злодей с ними разной крови. По фильму кажется, что негодяя породил не социализм, а фашизм — садисты в белых халатах и их эксперименты в духе «Заводного апельсина».

Удары тока дают заикающемуся пленному Кротову власть над собственным языком: эта сцена выглядит кривым отражением эпизода одного из лучших советских романов — «Двух капитанов», главный герой которых обретал дар речи усилиями доктора — беглого большевика. Жуткое лицо убийцы, который сам больше похож на мертвеца, поднимается в свете фар из-за капота такси. Горы трупов в хронике, пленные в исподнем на краю рва, сухие строчки судмедэкспертизы. Совпадение или нет, но время выхода «Противостояния» совпало с годом рождения ленинградского некрореализма, и Кротов, таксист с пустыми глазами, отлично бы вписался в галерею упырей Евгения Юфита.

Андрей Болтнев

По иронии судьбы незадолго до «Противостояния» Андрей Болтнев снялся в «Иване Лапшине» Алексея Германа ровно в противоположной роли безукоризненного и светлоликого начальника опергруппы, борющейся с бандитизмом в Астрахани 1930-х. Фильм положили на полку, но Герман, уверенный в том, что «Лапшина» все же выпустят в прокат, умолял Арановича поменять актера, чтобы не портить ему амплуа страшной ролью Кротова. Так и случилось: через год после эфира «Противостояния» действительно началась перестройка, «Моего друга Ивана Лапшина» достали с полки и отправили получать призы на фестивалях. А великий Болтнев запомнился зрителям именно в роли героя в кожаном плаще. И это даже хорошо: так добро еще раз победило зло, хотя бы в народной памяти.

Впервые этот текст вышел в июне 2023 года. Мы обновили его в связи с выходом на Кинопоиске новой экранизации детектива Юлиана Семенова. 

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Режиссер:Александра Евсеева
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