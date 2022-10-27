«Золотая мина»: добрые милиционеры, стильные спекулянты и тайна старой дачи

После исторического XX съезда Компартии, развенчавшего культ личности Сталина в 1954 году, советским кинематографистам была дана специальная установка — очеловечить образ милиционера, сделать его более дружелюбным, внушающим доверие, а не страх. «Не грущу и не тужу, что в милиции служу!» — убеждал себя и зрителя застенчивый постовой Шанешкин в трогательно-неловкой комедии «Улица полна неожиданностей» (1957). А к 1970-м симпатии зрителей определенно уже были на стороне следствия; его на телеэкранах споро и уверенно вело народное трио Знаменский—Томин—Кибрит («Следствие ведут знатоки»). Знатоки брались за любые дела, выводя на чистую воду и бывших коллаборационистов, и нынешних спекулянтов, жуликов и негодяев всех мастей, при этом не забывая помочь оступившимся гражданам дельным советом. Поэтому сходство трио из «Золотой мины» Евгения Татарского со знатоками вовсе не случайно, но, правда, усатого балагура и шутника Томина (Леонид Каневский) в новой компании заменили на нудноватого деда (Глузский), делающего взыскание подчиненному за неуставную бороду.