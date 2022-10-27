«Золотая мина»: добрые милиционеры, стильные спекулянты и тайна старой дачи

В новом выпуске «Кинопанорамы» — выдающийся пример милицейского процедурала, наследующего сериалу «Следствие ведут знатоки» и предшествующего «Место встречи изменить нельзя». Несмотря на все старания режиссера Татарского по умягчению образа правоохранительных органов, симпатии зрителей тут будут явно на стороне модных подозреваемых.
Август 1977 года. На шоссе под Ленинградом совершен наезд на молодого продавца универмага, злоумышленник скрылся с места происшествия. Умудренный опытом полковник милиции Зарубин (Михаил Глузский), капитан Крошин (Евгений Киндинов) со слегка неформальной стрижкой и лейтенант Лебедева (Лариса Удовиченко) приступают к расследованию. Ниточки улик приведут их к даче супругов Дроздовских, которая вызывает нездоровый интерес у самых разных людей — от жертвы наезда Торчинского (Игорь Янковский, сын Ростислава и племянник Олега) до неуловимого уголовника Брунова (тайна его личности — основная интрига сюжета), сбежавшего из колонии строгого режима годом ранее.
После исторического XX съезда Компартии, развенчавшего культ личности Сталина в 1954 году, советским кинематографистам была дана специальная установка — очеловечить образ милиционера, сделать его более дружелюбным, внушающим доверие, а не страх. «Не грущу и не тужу, что в милиции служу!» — убеждал себя и зрителя застенчивый постовой Шанешкин в трогательно-неловкой комедии «Улица полна неожиданностей» (1957). А к 1970-м симпатии зрителей определенно уже были на стороне следствия; его на телеэкранах споро и уверенно вело народное трио Знаменский—Томин—Кибрит («Следствие ведут знатоки»). Знатоки брались за любые дела, выводя на чистую воду и бывших коллаборационистов, и нынешних спекулянтов, жуликов и негодяев всех мастей, при этом не забывая помочь оступившимся гражданам дельным советом. Поэтому сходство трио из «Золотой мины» Евгения Татарского со знатоками вовсе не случайно, но, правда, усатого балагура и шутника Томина (Леонид Каневский) в новой компании заменили на нудноватого деда (Глузский), делающего взыскание подчиненному за неуставную бороду.
Имеются тут параллели и с другим милицейским телехитом 1970-х — «Место встречи изменить нельзя». За два года до Владимира Высоцкого Глузский вдруг произносит фирменную фразу Глеба Жеглова «Значится, так», плюс в кадре появляется Татьяна Ткач, которая потом сыграет подружку Фокса в «Месте встречи».
Сегодня «Золотая мина» смотрится не только как остросюжетный детектив и слепок нравов эпохи застоя (кроме всеобщего стяжательства, это еще и тотальное бытовое хамство работников торговли и общепита), но и как комедия ошибок, с переодеваниями и постоянной сменой личин. Все — от следователей до главного злодея, обратившегося к помощи пластической хирургии — постоянно выдают себя за кого-то другого (еще один привет сериалу Говорухина). Киндинов вдруг выходит в образе сантехника, а Удовиченко — увешанной драгоценностями дамочки, которая хочет поправить у пластического хирурга вздернутый нос, что приводит к незапланированному комическому эффекту.
Отдельно стоит упомянуть саундтрек фильма: кроме мелодий Исаака Шварца и пружинистых композиций ансамбля «Джаз-комфорт» Дмитрия Кижаева, в фильме имеется тема Нино Рота из «Крестного отца», которую насвистывает под нос преступный хирург Ян Карлович Подниекс (Игорь Дмитриев), и инструментальная версия «Финской бани» Раймонда Паулса (под нее Подниекс и работающая под прикрытием Лебедева отплясывают на дачной веранде). Отдельно стоит выделить выступление ВИА в ресторане «Кронверк», где работники торговли пропивают свои кровные, а эффектные хищницы пасутся в ожидании легкой наживы.
Но ключевые, самые яркие образы в фильме принадлежат вовсе не идеализированным сотрудникам правоохранительных органов, но антагонистам. Олег Даль и Любовь Полищук, играющие пару асоциальных, несознательных товарищей, — в каком-то смысле идеальные в своем буржуазном шике антигерои, поражающие нездешностью. Они настолько вопиюще отличаются от других советских граждан, что кажутся попаданцами из французского или итальянского кино 1970-х: болезненно худой фотограф Косов в джинсовом костюме и скуластая любительница сладкой жизни Ковалева, потягивающая портвейн, с сигаретой между пальцев. Кажется, перед ее чарами не устоял даже полковник Константин Иванович Зарубин.
Автор: Татьяна Макарова