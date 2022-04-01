Очень актуальное кино: квир, критика семейных ценностей и суицид в советских фильмах

Квир и небинарность

Формально тема гомосексуальности, разумеется, никогда не поднималась и не могла подниматься в советском кино. Но смысловая лакуна на этом месте умолчания позволяла советским режиссерам довольно большую вольность в том, что сегодня называется квиром, то есть игрой с текучими идентичностями, сменой гендерных масок и уходом от жестких социальных (не сексуальных!) ролей. Идеальный советский человек был в известной степени андрогином, о чем наглядно свидетельствует плакат Лисицкого, сделанный к «Русской выставке» в Цюрихе, и советское кино неоднократно и изобретательно использовало сюжет травестии и вообще выхода за рамки обывательских представлений о жестких социальных и гендерных ролях. Причем не только в комических целях.

Главный советский квир-фильм закономерно был снят в знаменательном и переломном 1957-м, когда рухнули все границы сталинского СССР: шестой Фестиваль молодежи и студентов стал ключевым событием оттепели, открыл Москву для тысяч делегатов со всего света и весь свет — москвичам. Столица на две недели превратилась в пространство карнавала, который становится фоном и сюжетом эксцентричного мюзикла Исидора Анненского. Заглавный герой — матрос Сергей Чайкин, самородок, имеющий большой талант танцора и певца (его играет великолепный Глеб Романов, обладатель уникального тенора, действительно выступавший с зарубежным репертуаром на Фестивале 1957-го). Он едет с самодеятельным ансамблем в Москву, чтобы завоевать сердце студентки Лены, за которой волочится коварный директор ДК. Выступления Чайкина сегодня смотрятся как сцены из сериалов Райана Мёрфи, а гвоздем программы тут становится эпизод, в котором переодевшийся индийской делегаткой Чайкин проникает в парк Горького, поет женские партии вместе с мексиканскими мариачи, а потом флиртует с неким пожилым москвичом.

Классика эксцентричной комедии. Силами режиссера Виктора Титова и актера Александра Калягина классическая пьеса Брэндона Томаса «Тетка Чарлея» превращается в кэмп-шоу, способное составить конкуренцию фильмам Джона Уотерса. Переодетый тетушкой из Бразилии Калягин — это советские Дивайн и Чарли Чаплин одновременно, трогательный и гадкий кроссдрессер, единственный безусловно положительный герой фильма, завоевавший феноменальную любовь поколений, которую уже не отменить никакими законами и запретами.

Эталонный образец, вечная классика травести, помноженная на довольно злую пародию. Фильм Эльдара Рязанова доводит до сорокинского абсурда штампы русской литературы XIX века и всего корпуса костюмных драм про декабристов и войну 1812 года, к годовщине которой он и был выпущен; неслучайно главный герой баллады, поручик Ржевский, стал героем многочисленных кроссовер-анекдотов, в которых он действует во вселенной Льва Толстого. Реальный исторический сюжет о трансгендерном корнете Александре Александровиче Александрове (он же переодетая в мужской мундир Надежда Андреевна Дурова) становится у Рязанова и Гладкова (фильм снят по его пьесе) настоящей квир-мелодрамой, в которой действует стопроцентно андрогинный герой (Лариса Голубкина), наглядно демонстрирующий условность и проницаемость границ между гендерами.

Редкий некомедийный пример гендерфлюидности в советском кино. В «полочной» драме Александра Аскольдова Нонна Мордюкова играет бой-бабу, бравого комиссара в штанах и шинели, которая, к ее собственному изумлению, забеременела от боевого товарища и по причине этого положения не может оперативно отступить с отрядом из Бердичева. Комиссар Клавдия находит приют в семье веселого еврейского сапожника (Ролан Быков) и для конспирации переодевается обратно в женское платье. Но зов революции сильнее материнского инстинкта, и с наступлением красных мама Клава снова становится товарищем Одинцовой: надевает форму, цепляет шашку и уходит дальше бить контру, бросив младенца на попечение приемной семьи.