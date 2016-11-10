«Расплывчатые формулировки открывают ящик Пандоры»: что говорят о полном запрете пропаганды «нетрадиционных отношений», который обещают депутаты

Опубликована еще одна инициатива, которая может сильнее ограничить список доступных российским зрителям фильмов и сериалов.

Неделю назад, 18 июля, глава комитета по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ), депутат-коммунист Алексей Корниенко, Яна Лантратова и Николай Бурляев от «Справедливой России», а также Алексей Журавлев из фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете информации, пропагандирующей «нетрадиционные сексуальные отношения». Поправки предполагается внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ» и «О государственной поддержке кинематографии». В перечень уже запрещенной информации, среди которой — пропаганда войны, разжигание ненависти и вражды, публичные призывы к терроризму и экстремизму, пропаганда порнографии, культа насилия и жестокости и др., депутаты предлагают добавить «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений». Также предлагается установить прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на фильмы, содержащие такую «пропаганду».

В пояснительной записке авторы проекта объясняют необходимость инициативы тем, что «отрицание семьи как общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни чайлдфри (без детей) и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений» не менее опасны для общества, чем уже запрещенная пропаганда наркотиков и суицида. Публичное одобрение и признание нетрадиционных отношений «ставят вопросы демографии и экономического роста в будущем под определенный удар», говорится в записке.

Как писали «Ведомости» 19 июля, против законопроекта высказались члены партии «Единая Россия», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и зампред этого комитета Евгений Попов. Последний, в частности, назвал документ «сырым» и «куцым» и говорил, что из него непонятно, что такое семейные ценности. Месяцем ранее другая инициатива полного запрета ЛГБТ-пропаганды была внесена в Госдуму Заксобранием Севастополя, но пока она никак не продвигается.

«Любовь и голуби»

Собеседники Кинопоиска сомневаются, что финальное одобрение получит именно проект группы Останиной, тем не менее признавая, что в какой-либо форме до конца года запрет могут принять. «Ничего хорошего о тенденции на усиление регулирования в этой сфере в целом я не думаю, но хотелось бы дождаться конкретики», — сказал один из них. Глава фонда «Кинопрайм» Антон Малышев сообщил «Ведомостям», что эта идея явно не пойдет на пользу отрасли при необходимости оперативного импортозамещения кинокартин и что, если бы такой закон действовал раньше, зритель никогда бы не увидел фильмы «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, «Военно-полевой роман» Петра Тодоровского, «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна и «Осенний марафон».

В интервью «Интерфакс. Религия» Николай Бурляев заявил, что «глупостей» их запрет не предполагает: «Я сам кинодраматург, режиссер, актер, продюсер, и, простите, как мы можем „отменить“, допустим, такой фильм, как „Военно-полевой роман“, где идет речь вот именно об отношениях на стороне?» Также депутат не настаивает на том, что все фильмы, где фигурируют секс-меньшинства, должны полностью исчезнуть из доступа: «Допустим, гениальные картины Феллини „Восемь с половиной“, „Сладкая жизнь“ — там где-то мелькают эти персонажи, но к ним отношение режиссера понятно, ну что, мол, есть и такие у нас…» При этом Бурляев считает благом, если под запретом окажутся все недавние зарубежные картины, в которых найдется пропаганда ЛГБТ. «Сейчас я не могу говорить определенно, в какой мере закон затронет онлайн-кинотеатры, — добавляет он. — Эти меры будут вырабатываться уже потом. Главное сейчас — провести сам закон, а конкретика будет уже дальше обсуждаться, меняться».

«Военно-полевой роман»

Эксперты соглашаются, что большие шансы на реализацию есть у законопроекта, который, как обещал Александр Хинштейн, будет вынесен на обсуждение на осенней сессии Госдумы. Инициатива его комитета будет предполагать распространение запрета пропаганды ЛГБТ, а также «любой другой информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и извращения», «в офлайн, СМИ, интернете, соцсетях, а также онлайн-кинотеатрах». Эти ограничения уже действуют для несовершеннолетних. Хинштейн хочет распространить их на всех зрителей. Реагируя на инициативу Останиной, Бурляева и других депутатов, он заявил, что такие значительные предложения необходимо обсуждать, прежде чем вносить: «По-прежнему считаем, что необходимо обсудить публично, с приглашением общественности, экспертов эти предложения уже в осеннюю сессию. Мне кажется, что здесь речь идет не о спорте, где главное — добежать до финиша первым, а об очень важной законодательной работе, где главное — это прописать четкие и реализуемые формулировки», — добавил Хинштейн.

Кинопоиск опросил участников рынка и экспертов о том, что они думают о внесенной инициативе депутатов и в целом о перспективе усиления регулирования кино. Многие представители продакшен-компаний и кинопродюсеры отказались предметно комментировать возможный запрет, ожидая, кто из больших игроков первым выскажет свою позицию. Режиссеры отшучивались (так, Александр Молочников сказал Кинопоиску, что Николаю Бурляеву, по его мнению, стоило остановиться на изготовлении колокола). Или злились — Кирилл Серебренников считает, что новый запрет разделяет людей на «правильных» и «неправильных».

Максим Рогальский Продюсер и владелец компании «Наше кино» На мой взгляд, тут важен не сам закон, а его применение. Такие расплывчатые формулировки могут открыть ящик Пандоры и очень сильно расширить цензуру в кино. Пропаганда войны — это что такое? Или отрицание семейных ценностей? Сейчас в законах четко прописаны нормы, что считается порнографией. И что подпадает под каждую возрастную категорию (в частности, под 18+). В опубликованном законопроекте я не вижу конкретики, он позволит запретить огромное количество картин, если у кого-то будет на то желание. Я лично считаю, что действующих законов и их применения более чем достаточно, чтобы защитить потребителя от нежелательной информации.

Данила Шарапов Российский медиаменеджер, продюсер, генеральный директор кинокомпании «Медиаслово» Даже если проект будет принят в нынешнем виде, на текущее производство российского контента он, кажется, повлияет нерадикально: адаптация уже произошла. Конечно, есть сценарии, которые писались давно, но все новые циклы производства выстраиваются уже исходя из понимания того, как это может выглядеть сейчас и как это должно выглядеть. Самый интересный вопрос в том, что будет с уже отснятыми фильмами и сериалами, которые лежат в библиотеках сервисов. Причем сильнее всего это может затронуть именно иностранный контент. Среди последних примеров, который, кажется, собрал в себя все параметры, отраженные в законопроекте, — сериал «Эйфория». Впрочем, кажется, что критерии еще будут модифицированы и станут более понятными и прозрачными для индустрии, потому что сейчас они кажутся слишком абстрактными.

Станислав Демиденко Аналитик «Кинобизнеса сегодня» Не думаю, что в случае принятия данного законопроекта стоит ждать каких-либо принципиальных изменений. Самоцензура как таковая была и будет всегда, настроения во властных кругах и общественные настроения все и так понимали. Отсюда максимум где-то может возникнуть желание перестраховаться, но очень сильно сомневаюсь, что реально дойдет даже до обсуждения запрета или закрытия уже идущего или находящегося на стадии производства проекта. Да и задач таких, судя по всему, нет, хотя формулировки довольно расплывчатые. Одно дело, если бы была ситуация, когда все раскручивается на примере того или иного конкретного случая, вызвавшего большой резонанс. Но здесь дело другое. Очевидно, что все-таки основной акцент планируется делать на борьбе с зарубежным контентом и «негативном» влиянии оттуда. Для российских проектов с прямым или косвенным бюджетным финансированием вопрос о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» и так не стоял. Если говорить о фильмах для большого экрана, какую-то смелость могли проявлять в международной копродукции или в полностью независимых, авторских проектах с перспективами на участие в международных фестивалях. В нынешней ситуации рассчитывать на это в обозримом будущем не приходится. Опять же чуть больше вольностей могли позволить себе онлайн-платформы, но слишком перегибать палку там тоже не стремились.

Денис Кусков Гендиректор Telecom Daily Инициатива потребует от кинопроизводителей определенного переосмысления их проектов. Под запреты, скорее всего, чаще будет попадать молодежный контент. Каналы и кинопрокат будут затронуты в первую очередь, так как они, вероятно, будут находиться под наиболее пристальным вниманием контролирующих органов. Уменьшения числа оригинальных проектов платформ не будет, просто будут вырезать совсем провокационные части сцен.

Светлана Большакова Актриса и продюсер, CEO кинокомпании LANA Cinema Если говорить в целом о российской киноиндустрии, то у нас и так было немного проектов, посвященных этой тематике. А те, что выходили, были в рамках артхаусного кино для узкой аудитории. Что касается проектов, над которыми мы работали и работаем, их новая законодательная инициатива не коснется, потому что мы не затрагивали эту тему в наших фильмах и сериалах.

Евгений Сафронов Главный редактор InterMedia В сфере культуры сейчас не существует единой системы экспертизы, в законодательстве не определяются признаки и критерии для многих терминов и категорий. В этой ситуации новый законопроект, несомненно, только добавит путаницы и усложнит работу как создателей, так и креативных (творческих) индустрий. Единственным выходом для креаторов станет двойная-тройная перестраховка по указанным в законопроекте позициям, что снизит эффективность результатов их действий и конкурентоспособность произведений. Стоит вспомнить кодекс Хейса, принятый в США в 1930-х. По многим позициям он был намного жестче предлагаемого законопроекта. Однако в 1950–60-х на американский рынок хлынули итальянские и французские фильмы, не связанные жесткими ограничениями и сильно потеснившие местных. Кинопроизводители США вынуждены были в экстренном порядке отказаться от кодекса Хейса, заменив его категоризацией.

Автор: Татьяна Макарова