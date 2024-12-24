Дороже, медленнее, осторожнее: что может принести идея прокатных удостоверений для интернет-кинотеатров

Конец календарного года не означает затишье в киноиндустрии. В первой половине декабря группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который может заметно изменить работу российских онлайн-кинотеатров и затронуть кинопрокат. Кинопоиск узнал, как инициатива повлияет на производство контента, онлайн-кинотеатры и индустрию в целом.

Контент только по удостоверению

12 декабря в Госдуму был внесен проект закона, в частности предусматривающий обязательное наличие прокатного удостоверения для показа фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. С инициативой выступила группа депутатов, в числе которых только вступивший в должность председателя IT-комитета Госдумы Сергей Боярский — сын актера Михаила Боярского, зампредседателя IT-комитета Антон Горелкин, актер и депутат Дмитрий Певцов и сенатор Андрей Клишас. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 мая 2025 года.

О внесении изменений в правила выдачи ПУ еще летом говорил директор департамента Минкультуры по кинематографии Дмитрий Давиденко. Он отмечал, что многие кинематографисты сегодня приносят готовый продукт, где присутствуют моменты, «которые этически нельзя показывать». «Чтобы не допустить такого контента на выходе, — говорил Давыденко, — а еще лучше, чтобы его не снимали, мы вносим изменения в закон о выдаче прокатных удостоверений совместно с комитетом по культуре, с Советом Федерации, с Администрацией президента, где будут четкие пункты, основываясь на указе президента о том, соответствует это нашим традиционным нравственным ценностям или нет».

Тогда в пример глава департамента привел проект о скопинском маньяке, ранее снимавшийся «известными кинематографистами». Речь, очевидно, шла о «Несломленной» Сарика Андреасяна — сериале о жертве маньяка Мохова, четыре года просидевшей в подвале похитителя. Режиссер сравнивал свой сериал по смелости со «Словом пацана», которое все же получило прокатку. «В случае с Крыжовниковым, видимо, у него лобби сильнее, и ему разрешили», — заявил Андреасян.

Как сообщали «Ведомости», по новому закону получение прокатных удостоверений (ПУ) будет обязательным не только для оригинальных проектов видеосервисов, но и для всей их библиотеки. Регулирование коснется исключительно тех ресурсов, которые включены в реестр аудиовизуальных сервисов (АВС), утвержденный Роскомнадзором; всего в реестр входит 23 сервиса, в том числе Кинопоиск, «Иви», Wink, Okko.

«Слово пацана»

В настоящий момент ПУ необходимо получать для проката фильма в кинотеатрах. При этом от требования освобождаются, например, фильмы, показанные в телеэфире или на международных кинофестивалях из утвержденного перечня. Также удостоверение не нужно для некоммерческих показов — в музеях, библиотеках или в других случаях.

Для демонстрации контента в онлайн-кинотеатрах ПУ не требуется. По крайней мере, так еще несколько лет назад трактовало закон Министерство культуры, однако в последнее время ситуация изменилась. Триггером могло стать появление в конце 2020 года реестра аудиовизуальных сервисов и, соответственно, их регулирование, а также противоречия в терминологии. Так, показ фильмов в законе «О господдержке кинематографии РФ», в который предлагается внести изменения, определен как «публичная демонстрация фильма». Однако в случае с АВС речь идет об индивидуальном просмотре, а не о публичной демонстрации. Уже сейчас ряд оригинальных проектов платформ имеет прокатное удостоверение. Например, у «Трассы», которая начинается с крайне жесткой сцены, удостоверение оформлено сразу на весь сериал и предусматривает «показ фильма в кинозале, прокат фильма на материальном носителе, показ фильма другими техническими способами». А вот в случае с упомянутым выше «Слово пацана. Кровь на асфальте» документ выдан на каждую серию отдельно. Сотрудники онлайн-кинотеатров неофициально объясняют, что прокатные удостоверения получаются не для показа на стримингах, а для проведения премьеры в обычных кинотеатрах. Также документ нужен для трансляции рекламных роликов сериалов в телеэфире. Юристы телекомпаний могут не пустить рекламу, если у сериала или фильма нет ПУ. Кроме того, с прошлого года все российские фестивали решили, что в конкурс принимаются только оригинальные сериалы с ПУ. Таким образом, организаторы не хотят раздражать Минкульт.

Вопросы онлайн-платформ

В профильных СМИ и Telegram-каналах сразу после появления информации о новой инициативе начали выходить комментарии пресс-служб видеосервисов. Пресс-служба нашего онлайн-кинотеатра заявила, что видеосервисы и так уже тщательно регулируются государством через законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В разговоре с медиа Кинопоиска Алексей Бырдин, глава Ассоциации «Интернет-видео» (объединяет онлайн-кинотеатры «Иви», Okko, Start), отметил, что в настоящий момент все среды, в которых распространяется информация (СМИ, аудиовизуальные сервисы, кинотеатры и т. д.), регулируются одними и теми же формулировками. Во всех случаях запрещено, например, распространение экстремистских материалов или разглашение гостайны. «Фактически во внесенном законопроекте не вводится каких-то новых запрещенных категорий для аудиовизуальных сервисов, а вводится дублирующий и гораздо более сложный в реализации порядок соблюдения установленных запретов», — объяснил Бырдин. В своей реакции на законопроект онлайн-кинотеатр Premier также заявил, что требование о соответствии содержания фильма, необходимое для получения ПУ, повторяет требования и административную ответственность, ранее установленные для онлайн-кинотеатров.

Сейчас работу интернет-кинотеатров контролирует Роскомнадзор (РКН), который, в частности, занимается мониторингом их контента и выписывает штрафы. Так, если регулятор обнаруживает, что возрастное ограничение на контент в видеосервисе не соответствует действующему законодательству, то чаще всего в таких случаях онлайн-кинотеатр получает штраф и меняет возрастную маркировку тайтла, при этом контент не изымается из доступа. В некоторых случаях противоречащие закону сцены бывают удалены, а вот испанская комедия «Игра с ключами», признанная РКН «пропагандой ЛГБТ», была полностью удалена из доступа (примечательно, что ранее Минкульт выдал на нее прокатное удостоверение).

Фактически онлайн-кинотеатр на свой риск публикует контент и получает штраф, если пропустил запрещенный законом эпизод. Это позволяет избежать бюрократических сложностей, которые возникают при необходимости получать ПУ. Если же видеосервисы перейдут под регулирование Минкультуры, то единственным их нарушением может быть показ фильмов без ПУ, а вся ответственность за содержание должна возлагаться на Минкультуры, считает глава Ассоциации «Интернет-видео».

Кроме того, в текущей редакции законопроекта не указано, что делать онлайн-кинотеатрам с тем объемом фильмов и сериалов, которые уже доступны в их каталогах. Если речь идет о «легализации» хотя бы одной единицы контента (а в законопроекте не указано, нужно ли получать удостоверение на серию или весь сериал), только госпошлина за оформление прокатки составит 3,5 тыс. рублей. С учетом затрат на всех этапах, отмечает собеседник Кинопоиска, одно прокатное удостоверение обойдется в среднем в 25 тыс. рублей. Если эту сумму умножить даже на 100 тысяч единиц контента (довольно скромная оценка каталогов онлайн-кинотеатров), получается минимум 2,5 млрд рублей. В данный момент в проекте закона не установлены сроки, в течение которых Минкультуры обязуется отсмотреть сотни тысяч единиц контента в каталогах и выдать прокатное удостоверение. Из-за этого возникает проблема с формированием графиков премьер, потому что они будут завязаны на скорость принятия решений госведомством. То, что получить ПУ дорого и трудозатратно, отметил в своем заявлении онлайн-кинотеатр Okko, допустив возможность роста стоимости подписки и замедления производства, если закон будет принят в текущей версии.

По итогу, считает Алексей Бырдин, нужно выбрать путь: либо онлайн-кинотеатры остаются в зоне регулирования РКН, тогда снимается проблема с выдачей ПУ на текущие каталоги и сопутствующие этому вопросы, либо они переходят под надзор Минкультуры и освобождаются от ответственности за содержание распространяемого материала, если на него уже получено прокатное удостоверение. Вместо этого ответственность будет лишь за показ контента без ПУ.

Учет ценностей для всех

Помимо изменений в работе онлайн-кинотеатров, в рамках законопроекта предлагается запретить выдавать прокатное удостоверение фильмам, в которых есть «материалы, пропагандирующие отрицание и (или) дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности». Эта часть инициативы будет распространяться в том числе на кинотеатральный прокат.

Однако понятие «традиционных ценностей» в законопроекте не конкретизировано. Как отметил Бырдин, определение «традиционных духовно-нравственных ценностей» раскрыто в соответствующем указе президента от 9 ноября 2022 года. Там фигурируют категории, которые нельзя назвать достаточно конкретными, например культивирование эгоизма, вседозволенности и безнравственности. «Чиновникам и представителям киноиндустрии будет довольно сложно понять, где проходит граница дозволенного, — подчеркнул глава „Интернет-видео“. — Одно дело — декларация и стратегическое целеполагание, обозначенные президентом, другое — прописывание в законопроекте конкретных запретов. Для того чтобы инициатива была однозначно трактуемой и исполнимой, понятие „традиционных ценностей“ точно нужно конкретизировать».

В разговоре с Кинопоиском продюсер Гевонд Андреасян сказал, что на создателей фильмов и сериалов законопроект повлияет, но не так радикально. «Все, что касается законодательных нюансов, которые постоянно появляются, мы в компании и так соблюдаем, — подчеркнул продюсер. — У нас нет выхода, потому что иначе мы не смогли бы получать ПУ и выпускать контент. Ничего нового для нас не произойдет». Андреасян отметил, что все эти ограничения «мешают немного творить, жить и заниматься творчеством, <…> но что поделаешь — такие правила игры, и мы стараемся подстраиваться, работать». Представитель другой крупной кинокомпании также напомнил Кинопоиску, что «сейчас никто не позволит запустить в работу проект, где что-то дискредитируется».

Сергей Сельянов от лица Ассоциации продюсеров кино и телевидения выступил в поддержку онлайн-кинотеатров. «Мы считаем эту меру избыточной и чрезвычайно для них травматичной, сложной в смысле затрат. Все, что они (интернет-кинотеатры. — Прим. ред.) сейчас комментируют, мы этот подход разделяем. Мы на их стороне. Проблема для них в десятках тысяч единиц хранения. Вот есть индийский сериал на 1000 серий, и на каждую нужно получить ПУ. Это ад. Кто их будет выдавать? Минкультуры будет заниматься этим лет тридцать, обрабатывать нынешний объем», — сказал продюсер.

Стоит отметить, что законопроект учитывает противоречие, появившееся после введения закона о запрете «пропаганды ЛГБТ», вступившего в силу 5 декабря 2022 года. Как отмечает Алексей Бырдин, после введения запрета на демонстрацию среди детей «нетрадиционных сексуальных отношений» Министерство культуры, за редким исключением, не корректировало ранее выданные прокатные удостоверения с сомнительным контентом и не поднимало возрастные рейтинги, например, с 16+ до 18+. С того момента и до конца 2023 года, как сообщал РБК со ссылкой на Роскомнадзор, ведомство составило в отношении онлайн-кинотеатров 52 протокола за демонстрацию среди несовершеннолетних «нетрадиционных сексуальных отношений» и два — за «пропаганду». Регулятор обнаружил демонстрацию ЛГБТ-отношений в фильмах «Маленькая Италия», «Идеальные незнакомцы» и «Александр»; общий размер штрафов превысил 30,5 млн рублей. РКН выписывал штрафы онлайн-кинотеатрам, заявляя, что возрастная маркировка в выданных ПУ устарела с точки зрения законодательства, а видеосервисы должны менять ее самостоятельно. Фактически в новом законопроекте на Минкультуры возлагается обязательство приводить прокатные удостоверения в соответствие с действующим в моменте законодательством — скажем, поднять возрастной ценз до 18+. При этом важно помнить, что демонстрацию контента без учета изменений, внесенных ведомством в ранее выданное ПУ, могут счесть показом без прокатного удостоверения. После того как прописанные в проекте нормы будут конкретизированы и появится новый перечень запрещенной к распространению информации, эти требования должны быть распространены везде, а не только на прокат и онлайн-кинотеатры, обращает внимание Бырдин. Ведь сегодня люди смотрят кино на огромном количестве пиратских ресурсов и в социальных сетях, которые не являются аудиовизуальными сервисами, а значит, не будут попадать под регулирование. «Необходимо вводить не просто административные штрафы для тех, кто находится в правовом поле (соцсети, аудиовизуальные сервисы и СМИ), но и продумывать рычаги внесудебного пресечения распространения фильмов без ПУ на пиратских сайтах и видеохостингах (YouTube, Rutube, VK и другие). Иначе граждане вновь будут активно потреблять контент в пиратской среде», — заключает Бырдин.

Не лучшим образом восприняли законопроект и представители кинотеатров. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), глава компании АВК’PRO Роман Исаев в разговоре с Кинопоиском подчеркнул, что запрет на выдачу прокатного удостоверения фильмам, где есть «материалы, пропагандирующие отрицание и (или) дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности», с точки зрения интересов индустрии станет «очередным инструментом для закручивания гаек и введения дополнительной цензуры, которой в стране вроде как нет», а также для введения ограничений, коими можно будет распоряжаться не в интересах индустрии.

Как у них?

Исаев отметил, что в Казахстане получение прокатного удостоверения — это короткая и быстрая уведомительная процедура. «Вместо того чтобы двигаться к тому формату, который является оптимальным, у нас сейчас будет применяться еще дополнительный фильтр, который усложнит и без того долгую историю».

Показателен опыт регулирования контента также в других странах. Как рассказал Кинопоиску эксперт по Исламской Республике и автор книги «Всем Иран» Никита Смагин, весь контент, к которому иранцы имеют доступ, должен соответствовать исламским стандартам. По этой причине иностранные фильмы практически не идут в местных кинотеатрах, показываются исключительно местные картины или ленты некоторых соседних мусульманских стран, например Ирака. Только в случае соответствия исламским ценностям фильм получает прокатное удостоверение и выходит в кинотеатрах. Ровно по этой же причине все иностранные сервисы, через которые можно смотреть видео, включая Netflix и YouTube, заблокированы на территории страны и недоступны без VPN. Неудивительно, что в Иране сильно развито пиратство: многие фестивальные фильмы и редкое авторское кино даже российские синефилы смотрят, получая к ним доступ через иранские Telegram-группы и боты.

В Турецкой Республике запрет на цензуру закреплен в 13-й статье Конституции. Тем не менее в стране работает министерство цензуры — так турки называют Высший совет радио и телевидения (RTÜK). Предполагалось, что RTÜK будет независимым демократическим органом, так как до 1990 года все вещание было под контролем государства. Если до 2019-го деятельность совета касалась только радио и телевидения (компании могли получать миллионные штрафы и даже лишиться лицензии), то позднее платформы цифрового вещания также попали под регуляцию.

По закону RTÜK не может вмешиваться в содержание программы до ее выхода. Однако случались ситуации, когда совет требовал поменять сценарий в сериалах. Скажем, сериал «Если бы» (Şimdiki Aklım Olsaydı) на Netflix совет RTÜK требовал изменить из-за наличия гомосексуального персонажа. В итоге проект в Турции был отменен, его сняли в Испании. Второй случай — проект «Любовь 101» с гомосексуальным персонажем, чья идентичность была в итоге изменена. Тогда глава RTÜK отметил, что совет не будет закрывать глаза на контент, который «может отрицательно сказаться на физическом и духовном развитии детей и молодежи». Совет также учитывает жалобы зрителей (за год их бывает десятки тысяч), которые можно подать по телефону, письмом или через мобильное приложение.

Закона, в котором был бы прописан запрет на показ сцен с однополыми персонажами, в Турции нет. Однако эти и другие эпизоды довольно часто в последнее время подпадают под статью «Противоречие национальным и нравственным ценностям общества, общей морали и принципу защиты семьи».

Что дальше

В настоящий момент дискуссия между онлайн-кинотеатрами и депутатами пока не началась. Как сообщает ТАСС, рассмотрение законопроекта планируется весной, поэтому у индустрии есть время все подтвердить документально и оформить юридически свои аргументы. Глава «Интернет-видео» отметил, что тогда видеосервисы обязательно будут разговаривать с органами власти и конкретными инициаторами этого проекта.

Что касается изменений в перечень причин отказа в выдаче ПУ, Роман Исаев отметил: ряд членов Ассоциации владельцев кинотеатров состоят в рабочей группе по видоизменению процедуры выдачи прокатного удостоверения, поэтому определенное участие АВК возможно, «если нас продолжат слушать и какие-то наши предложения, мнения учитывать при принятии итоговых корректировок в законодательство».

Автор: Вита Иванова

Фото: H. Armstrong Roberts / ClassicStock / Getty Images, Hristo Rusev / NurPhoto via Getty Images, Phil Barker / Future Publishing via Getty Images, Jonas Leupe / Unsplash