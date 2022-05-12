«Журналист» Сергея Герасимова: наш ответ годарам и антонионям

Удивительное дело: герои фильма — типичные шестидесятники, постоянно превращающие скучную советскую жизнь в веселый дурашливый спектакль или поэтический слэм, как в фильмах Хуциева — выглядят нашими современниками с совершенно сегодняшними проблемами. И дело не в том, что «сегодняю вдруг уподобилось «позавчера» — скорее, причина в глубоком и точном взгляде Герасимова на человека. Умело работавший с политической конъюнктурой (сравните изображение заграницы в «Журналисте» и более ранних «Людях и зверях», еще выдержанных в духе гротескного агитпропа), мэтр оживлял даже самый кондовый пропагандистский сюжет живыми, многогранными, натуралистическими портретами героев. И таких точных портретов в фильме много. В этом многофигурном полотне находится место и хмурому бумеру, тому самому спившемуся международнику в исполнении Шукшина, чье место в международном отделе достается Алябьеву. Его хмельное выяснение отношений с молодым выскочкой («Кто ты? Что ты знаешь? Что ты любишь?») длится не более пары минут, но за ним читается судьба хемингуэевской трагичности. Есть место и старухе Аникиной, словно попавшей сюда из жутких довоенных соцтриллеров Фридриха Эрмлера: чтобы замести следы, она диктует свои доносы, написанные анахроничным лесковским слогом, внуку-октябренку и, вообще, кажется настоящим оборотнем, принявшим вид беспартийной пенсионерки. За comic relief отвечает блистательная Валентина Теличкина (это всего вторая ее роль), играющая трогательную в своей детской серьезности машинистку редакции «Горноуральского рабочего» Валю Королькову, явно влюбленную в московского гостя.