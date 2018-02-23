«Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова: главный фильм застойного телевидения

Унылая квартира с заставленным пустыми бутылками столом. За окном осенний ливень. Помятый Олег Даль кряхтя просыпается, ковыляет в трусах к холодильнику и достает оттуда кепку и бутылку пива. Надевает кепку, вливает пиво в иссушенное горло. Затем звонит по телефону и, изображая диктора погоды, иронизирует: «Переменную облачность обещали, значит? А ты видел, что за окном?» И сразу серьезнеет: «Ладно, Дима, на охоту-то все равно едем?» Это инженер Виктор Зилов, работник Центрального бюро технической информации, эгоистичный, циничный и никчемный человек. Накануне он так ударно отметил в ресторане уход в отпуск, что не помнит финал вечера. Да это, наверное, и к лучшему. Телефонный разговор прерывает звонок в дверь. На пороге мальчик, протягивающий похоронный венок с его, Зилова, именем. Ничего страшного, просто друзья пошутили.