Краткая история кино: 1970-е. Смотрим «полочное кино», японский авангард о террористах и блокбастер Фассбиндера

«О. К.» (1970)



Конец 1960-х — начало 1970-х на Западе — время революций, в том числе и в фестивальном движении. В 1968-м активисты, среди которых Годар, Трюффо, Луи Маль и Моника Витти, срывают Каннский фестиваль, а через два года протестная волна докатывается до Берлина с куда более существенными последствиями. В 1970-м в берлинском конкурсе участвует эта сделанная на коленке экспериментальная трагедия молодого режиссера Михаэля Ферхёвена, реконструирующая печально известный инцидент на высоте 192. Для пущей наглядности действие довольно театрального фильма перенесено в ФРГ: все происходит в еловом лесу, герои говорят по-немецки, жертву играет немецкая актриса, одетая как вьетнамка. Председатель жюри, голливудский режиссер Джордж Стивенс был возмущен «антиамериканским» фильмом в конкурсе. С ним начал спорить югославский сюрреалист Душан Макавеев, в итоге все переругались, фестиваль был сорван, призы не присуждались, а основатель Берлинале Альфред Бауэр ушел в отставку.

На следующий год фестиваль был радикально реформирован. Во-первых, у Берлинале появилась отборочная комиссия, во-вторых, секция экспериментального кино «Форум», ради которой киноманы, собственно, и ездят до сих пор каждый год в Берлин.