Краткая история кино: 1940-е. Смотрим ужасы категории Б, вестерн с гей-мотивами и сталинскую агиографию

«Гражданин Кейн» (1941)

Возможно, сейчас не очень понятно, в чем, собственно, революционность дебютного фильма Орсона Уэллса о восхождении и смерти медиамагната Чарльза Фостера Кейна (а «Манк» все только запутывает). Дело в том, что многие находки Уэллса прочно вошли в обиход кино, и мы их просто не замечаем.

Например, сценарные приемы: сбитая хронология, показ одних и тех же событий с разной точки зрения. Или операторская работа: снятый при помощи объективов с большой глубиной резкости, которые в то время широко использовались криминальными репортерами, но оказались почти забыты кинооператорами, «Кейн» выглядел как оживший газетный снимок. Вдобавок его действие представлялось непривычно спрессованным и насыщенным. Упомянутые объективы позволяли разыгрывать в одном кадре несколько сцен одновременно — на переднем и заднем планах. В картине много странных ракурсов и неожиданных монтажных переходов, отчего она смотрится и как несыгранная реальность, и как странный сон.

Издатель Уильям Хёрст, послуживший прототипом Кейна, возненавидел фильм, рассказывающий о том, как жажда власти разрушает самого медиамагната и все, к чему он прикасается. И поступил совершенно в духе Кейна — сделал все возможное, чтобы кинотеатры не брали фильм в прокат, и тот провалился.