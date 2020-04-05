Краткая история кино: 1920-е. Смотрим первые хорроры и антиутопию, без которой не было бы аниме и «Звездных войн»

«Кабинет доктора Калигари»

Начнем с германских кошмаров. Рожденный Первой мировой войной (в 1916-м немецкое правительство запретило импорт и показ иностранного кино), современным искусством и общим декадансом Веймарской республики, немецкий экспрессионизм заложил основу для всего жанрового кино ХХ века — нуаров, антиутопий и хорроров. Зловещие герои — маньяки, душевнобольные, сомнамбулы, вампиры. Болезненные, изломанные готические декорации, похожие на то, что спустя 70 лет начал делать Тим Бёртон в своих мультфильмах. Сюжеты о монстрах («Голем, как он пришел в мир», «Носферату, симфония ужаса» — первый фильм о вампирах!), серийных убийствах и закулисных кукловодах, управляющих реальностью (например, фильмы о докторе Мабузе).

Доктор Калигари — один из таких манипуляторов. Всклокоченный психиатр странствует по стране со странным багажом — сомнамбулой Чезаре, который все время спит в гробу и просыпается лишь по команде доктора во время представлений на площади. Проснувшись, сомнамбула указывает на кого-нибудь из публики и приговаривает его к скорой смерти. Так и происходит. Город охватывает эпидемия странных убийств. Догадаться о том, кто стоит за ними, современному зрителю несложно, но придумавшие «Кабинет» Ганс Яновиц и Карл Майер готовят зрителю невероятный финальный твист, который делает эту историю еще более жуткой.