17 критиков — о самом сильном киновпечатлении своей жизни

Антон Долин



«Астенический синдром»



Кино вышло на экраны в 1989 году, мне было 13 лет. Я, конечно, не знал, кто такая Кира Муратова, но родители сказали, что это должно быть интересно, хотя сами фильм еще не видели. Я был совершенно шокирован. Во-первых, я впервые увидел кино, которое и сейчас нечасто увидишь — фильм в фильме. Картина обманывала зрителя, то есть ты смотрел определенного типа кино, потом оказывалось, что ты смотрел совершенно не то и находился в вымышленном кинозале вместе с персонажами фильма, просто тебе об этом не сообщили.

Меня поразило, что такое может быть, что есть несколько уровней погружения в кино.