«Груз 200», «Лето» и «Одесса»: 5 наших художников-постановщиков — о своем искусстве

О мухах в «Грузе 200», «Оптимистах» и проблемах утраты исторических пейзажей

Балабанов был конкретный товарищ. Лаконичный. Леша всегда заранее знал, где будет снимать. Превращение Череповца в вымышленный советский город Ленинск в «Грузе 200» — это его идея. В плане работы художника в этом фильме вообще нет особенных изобретений. Квартира капитана Журова была целиком построена в павильоне, чтобы было удобнее снимать. Но сути это не меняет, это все равно среднестатистическая советская квартира, панельная и убогая. Мы создавали условно документальную среду, в которую Леша погружал своих героев. И из-за того, что она выглядела так обыденно и вроде бы знакомо и даже банально, все происходящее становилось еще ужаснее.

«Груз 200»

За мух отвечали ассистенты по реквизиту, и мухи были специальные. Их привезли биологи из питерского университета. Мы закрыли все дырки в павильоне, чтобы мухи не улетали, но они все равно как-то выскакивали. Их становилось все больше и больше, они уже облепили бедного оператора с головы до ног, а Леша приходил и говорил: «Мало мух». И чуть позже: «Опять мало мух».

«Груз 200» — хоррор Алексея Балабанова, в котором сюжет Фолкнера перенесен в обстоятельства СССР 1986 года. Тотальное разложение государства становится фоном для страшной истории о милиционере-маньяке.

Я не помню, чтобы он давал мне хоть какие-то советы. Наше общение — это буквально три-четыре слова. Например, «Река» — история по рассказу Вацлава Серошевского о якутской колонии прокаженных на Таймыре в начале XX века. Вот там было много работы в плане создания вещного мира. И декорации, и реквизит. Домик главных героев тоже был немаленьким. Но от Леши, когда мы встретились, я услышал всего одну фразу. «Надо якутам землянку построить», — сказал он. Собственно, на этом все. Дальше эта землянка уже разворачивалась в какие-то художественные пространства.

«Река»

Съемки сериала отличаются от съемок полнометражного фильма. Отличие глобальное: сериал — это такая поденная каторга. Все очень быстро надо делать; что-то там на коленке собрали, сварганили, плюнули, склеили. Времени всегда не хватает. В первом сезоне «Оптимистов» у нас было месяца три на подготовку. И это еще неплохо, хотя для исторического сериала, если делать все как следует, нужно минимум полгода.