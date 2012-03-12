Идиот, кипяток, Россия: Репортаж со съемок сериала Романа Волобуева «Последний министр»

«Подержи, пожалуйста», — проходящая мимо женщина сует мне в руки что-то мягкое, чуть склизкое и теплое. Опускаю глаза и вижу силиконового младенца с довольно жуткой физиономией. Девушку, которая выдала мне это чудовище, зовут Маруся Парфенова-Чухрай; она художник-постановщик нескольких прошлогодних хитов («Верность», «Содержанки», «Кислота»), а теперь вот и сериала «Последний министр», на съемках которого мы находимся.

Ольга Сутулова, Роман Волобуев и Ян Цапник на съемках «Последнего министра».

За окном одного из многочисленных съемочных павильонов вовсю светит солнце, но нас это не слишком беспокоит: в окнах декораций солнце светит вне зависимости от переменчивой московской погоды. Декорации эти представляют собой несколько кабинетов министерства перспективного планирования — ведомства, деятельности которого посвящен 16-серийный первый сезон сериала. Придумали все это продюсер Александр Цекало вместе с режиссером и автором сценария Романом Волобуевым (некогда бывший звездой российской кинокритики).

От Цекало исходила идея энергичной политической комедии о деятельности вымышленного министерства. Этот замысел он носил несколько лет, пытался начать снимать сериал с разными режиссерами, всякий раз тщетно. И только с Волобуевым проект был запущен и доведен до победного конца.

В день, когда я приезжаю на площадку, все указывает на то, что последний павильонный съемочный день закончится веселым разгромом декораций: шредеры стремительно режут бумагу, часть лампочек, кажется, перегорела, офисные стулья стоят в случайном порядке.

Сергей Епишев (в центре кадра), Роман Волобуев и Алексей Золотовицкий на съемках.

Роман Волобуев рассказывает, что, начиная разработку проекта, держал в уме несколько зарубежных аналогов, но главный референс «Последнего министра», как ни странно, не «Западное крыло», а другой проект Аарона Соркина — «Служба новостей». Волобуев давно носился с идеей снять русский вариант этого шоу. «Служба новостей» — единственный, по его мнению, сериал, где героями движут не амбиции, а исключительно идеалы. Перенос его сюжетной схемы в обстоятельства русской политики и журналистики обещал интересный эксперимент, наблюдать за которым, впрочем, было бы, как признает Роман, скорее всего, не слишком приятно. Настоящих идеалистов в «Последнем министре» всего двое. Первый — сам свеженазначенный (взамен скончавшегося на рабочем месте предшественника) министр Тихомиров, которого играет Ян Цапник. Во время нашего визита на съемочную площадку он, нешуточно войдя в роль, бесконечно вбегает и выбегает из офиса, крича что-то про кокаин и кипяток.

Жена министра... ...и его девушка. Обратите внимание на ЖЗЛ Столыпина в руках Цапника!

«Высшие политические силы, — объясняет Волобуев, — выбирают Тихомирова, чтобы развалить пожирающее бюджет министерство. Сериал начинается словами: „Найди какого-нибудь идиота, но деятельного“. Тихомиров — аппаратчик, с которым случилась чудовищная история, сломавшая его карьеру. Так что в последние годы он сидит у бассейна и читает Достоевского. „Идиота“, естественно. Продвинулся страниц на пять. Ему неожиданно дают шанс, и он приходит вершить судьбы. Плюс он находится в состоянии постоянного дружественного развода со своей женой-мультимиллиардершей, которая занимается бетоном. Ее играет Нелли Уварова. Плюс у него есть девушка — биатлонистка, которую играет прекрасная Оля Дибцева. Она ему очень некстати дарит биографию Столыпина из ЖЗЛ. Вдохновившись великим предшественником, он вешает себе на стену портрет Столыпина, на котором тот изображен в момент его убийства анархистом Богровым».

«Я играю дурака, но праведного дурака, — размышляет на перекуре сам Цапник. — Мой герой неоднозначный, неординарный человек, который проявляет себя по мере своих возможностей, условий, сил, обстоятельств. Каждый раз он старается делать что-то хорошее, что, по его мнению, поможет стране, гражданам. По крайней мере, он очень искренний. Включите телевизор, сходите в Государственную думу — там точно такие же люди. Замечательные, отзывчивые. Не всегда они бывают правы. Некоторые вообще никогда. В общем, есть с кого роль строить! Это собирательный образ, конечно, какого-то конкретного прототипа нет.

Меня тут недавно спросили, какое я министерство организовал, если бы мог, — продолжает артист. — Так вот, я бы создал министерство испытаний. То есть сначала министры придумывают какой-то закон, а потом он на них же испытывается по полной программе. И только потом, пройдя испытания, новый закон снисходит на граждан нашей страны. По-моему, это будет самое лучшее, доброе и порядочное министерство. Я, знаете, человек 1968 года рождения, мне есть с чем сравнивать. Я помню разное. Когда всего одна партия была, когда их стало так много, что непонятно было, что с этим делать. Я вообще 14 лет прослужил в Большом драматическом театре, они все к нам на банкеты приходили. За стаканом все абсолютно нормальные, здравомыслящие, умные люди. Из Москвы выезжали только за границу, это очевидно».

Стажерка Соня Скворцова в начале... ... и на вершине своей карьеры.

Вторая идеалистка в министерском офисе — Соня Скворцова (Скворцова, потому что фамилия Клариссы Старлинг из «Молчания ягнят», любимой героини Волобуева, переводится как «скворец»). Ее играет Софья Лебедева, которую зрители, возможно, знают по сериалу «Бывшие» или «МакМафии» BBC (там ее героиня на вопрос, откуда она, отвечает: «I’m From Kapotnya»). Скворцова в день назначения Тихомирова приходит в министерство снизу, в качестве стажерки из «Вышки». «Вот эти два персонажа наделены совестью и устремлениями», — резюмирует Волобуев.

Здесь пора немного рассказать о том, что за государственный орган, собственно, появился на свет благодаря фантазии авторов. Министерство перспективного планирования наделено неограниченным кругом возможностей, но при этом у него не определены хоть какие-то обязанности. Следовательно, оно может влезать в любую сферу общественной и политической жизни, чему и посвящены события, разворачивающиеся в каждой из серий этого ситкома. Естественно, каждая инициатива Тихомирова заканчивается сокрушительным провалом. «Но кое-что у них все-таки получается. Потому что мы и сами идеалисты», — говорит Волобуев.

Цапник и Волобуев. Цапник и Константин Богомолов.

Остальных персонажей «Последнего министра», которые роятся тут же, среди бумаг и перевернутых стульев, Волобуев определяет как циников или сумасшедших (или как и тех и других). Ольга Сутулова, например, играет первого замминистра Ксению Нечаеву. «Это гений-технократ с математическими мозгами, все время на нейролептиках и в состоянии нервного срыва. Такая феминистская икона, — рассказывает Волобуев. — Она очень круто и быстро соображает; заканчивается все, конечно, полным кошмарным провалом. То есть если Тихомиров делает глупости, потому что он наивный идиот, то Нечаева — потому что слишком умная». Сама Сутулова свою героиню описывает как «женщину без сердца, совести, души и чувств» и со смехом отвечает, что играть такую тварь было очень сложно.

Замминистра Нечаева в момент слабости... ...и в разгар рабочих будней.

Подручных Нечаевой, Дину Луч и Дашу Скотч, «боевых псов», как их называет режиссер, играют Дарья и Екатерина Носик. Изначально боевых близнецов должно было быть три, но клонировать из Носиков Машу Шприц средствами компьютерной графики оказалось невозможно.

«Боевые псы» Дина Луч и Даша Скотч.

Наконец, еще одно ярчайшее действующее лицо на съемочной площадке — обремененная накладным животом актриса Анна Шепелева. «Это сердце всей истории — Ингеборга Эдмундовна Кузина, — рассказывает режиссер. — Вечно беременная секретарша, в прошлом очень умная, вроде Джоан из „Безумцев“, но сейчас перекрытая гормонами». Собственно, именно с ней, надо полагать, каким-то образом связан младенец, которого сунули мне в руки в самом начале.

Анна Шепелева на съемочной площадке. Фото: Элен Нелидова для КиноПоиска. Секретарша Ингеборга Эдмундовна Кузина (кадр из сериала).

Разобраться в хитросплетениях сюжета пока до конца невозможно (да, пожалуй, и не нужно), но авторы — «Министра» вместе с Волобуевым писала Елена Ванина — говорят, что сценарий крепко опирался на российскую действительность. В одной из серий, например, герои на несколько недель отменяют закон о мате. Что касается крепких слов в самом сериале, то создатели рассчитывают на то, что пресловутая пищалка, которую они называют «музыкой цензуры», будет звучать смешнее, чем непосредственно запрещенная лексика (на КиноПоиске «Последний министр» будет по умолчанию идти с пищалкой, но при желании зрители могут выбрать и незапиканную версию. — Прим. ред.). «Зато у нас пьют и курят, что на российском телевидении редкость».

Напоследок прошу участников процесса самим определить жанр «Последнего министра». Сутулова говорит, что ей все это напоминает фильмы братьев Коэн и родственный им сериал «Фарго». «Можно, конечно, сказать, что „Фарго“ — криминальный детектив, но, как по мне, это чистая комедия, настолько абсурдная, что из-за этого предельно реалистичная. „Последний министр“ — тоже такая суровая комедия, сделанная на полном серьезе. Отражение абсурда бытия с улыбкой».

Через пару дней я узнаю, что в тот же вечер на всех стенах офиса министерства перспективного планирования появились три нецензурированные буквы — так Роман Волобуев отметил окончание съемок финального эпизода.