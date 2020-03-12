Новый сезон на КиноПоиск HD: «Фея» Меликян, сериал Романа Волобуева и другие эксклюзивы

С марта по сентябрь 2020 года на КиноПоиск HD выйдет более 50 новых эксклюзивных премьер фильмов и сериалов разных жанров.

26 марта состоится релиз двух комедийных сериалов продюсерской компании Александра Цекало «Среда». Сериал Максима Пежемского «Проект „Анна Николаевна“» с Зоей Бербер в главной роли — фантастическая комедия про андроида-полицейскую из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД. Коллеги думают, что Анна Николаевна дочь замминистра и ничто не предвещает беды, пока очеловечивание не заходит слишком далеко.

Комедийный сериал «Последний министр» расскажет о том, что происходит за закрытыми дверями выдуманного министерства перспективного планирования, новый руководитель которого хочет изменить жизнь людей к лучшему. Режиссер и сценарист сериала — Роман Волобуев. В роли министра — Ян Цапник, в роли первого зама — Ольга Сутулова.

Также в новом сезоне подписчики онлайн-кинотеатра увидят и другие эксклюзивные сериалы, созданные специально для КиноПоиск HD. Один из самых ожидаемых проектов — сериал «Водоворот» студии «Марс Медиа» с Владимиром Вдовиченковым. Триллер рассказывает о подростках, которые становятся жертвами серийного убийцы. Он выбирает своих жертв среди тинейджеров и обставляет убийства как оккультные ритуалы.

Зрителей ждет мистический триллер «Топи» по сценарию популярного писателя Дмитрия Глуховского («Метро 2033» и «Текст»), в котором пять молодых москвичей едут в таинственный монастырь в полумертвой деревне Топи, надеясь найти там помощь, но встречаются с собственными страхами. Также увидят свет комедийный сериал «Беспринципные» режиссера Романа Прыгунова, драма «Кликбейт» Романа Волобуева и комедия «Настя, соберись» от продюсеров «Я худею» Константина Майера и Сергея Корнихина.

В весенне-летнем сезоне зрителям КиноПоиск HD станут доступны эксклюзивные премьеры зарубежных сериалов «Тригонометрия», «Меломанка», «Мисс Скарлетт», «Засланец из космоса», «Дивный новый мир» и «Алекс Райдер». В онлайн-кинотеатре пользователи смогут посмотреть новые эпизоды сериалов «Рик и Морти», «Харли Квинн», «Бэтвумен», «Йеллоустоун».

На КиноПоиск HD также появятся популярные мультсериалы для маленьких зрителей и их родителей: «Малышарики», «Буба», «Леди Баг и Супер-Кот», «Барбоскины», «Гравити Фолз». Вместе с премьерой нового сезона «Смешариков» в онлайн-кинотеатре заработает отдельный детский профиль с персональными рекомендациями.

Сотрудничество с фондом «Кинопрайм» позволит подписчикам КиноПоиск HD после проката в кинотеатрах увидеть и новые фильмы российских кинематографистов. В новом сезоне в онлайн-кинотеатре выйдут картины «Воздух» Алексея Германа-мл., «Гипноз» Валерия Тодоровского. А фильм «Фея» Анны Меликян с Константином Хабенским в главной роли выйдет на КиноПоиск HD одновременно с кинопрокатом уже 30 апреля.

Вместе с тем КиноПоиск HD продолжает работу по сокращению окна между кинотеатральным прокатом и появлением фильмов в онлайн-кинотеатре. По подписке КиноПоиск HD в скором времени можно будет посмотреть зрительский хит «Джентльмены» Гая Ричи, драму о холокосте «Уроки фарси» Вадима Перельмана из программы Берлинского фестиваля, комедийный боевик «Пушки Акимбо» с Дэниэлом Рэдклиффом и многие другие ожидаемые фильмы.