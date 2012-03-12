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КиноПоиск HD выпустит сериал Михаила Зыгаря о политических событиях в России 1990-х

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Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD договорился с писателем Михаилом Зыгарем о выпуске многосерийной адаптации его новой нон-фикшен-книги — политического триллера «Сердечный приступ». Восьмисерийный проект расскажет о политической обстановке в России 1990-х и выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD в середине 2021 года. Автором сценария и продюсером сериала выступит сам Михаил Зыгарь. Производством проекта займется компания «Вейк АП Продакшн» Михаила Зыгаря и продюсера Нателлы Крапивиной («Кислота»).

Зыгарь — писатель, режиссер, журналист, военный корреспондент, бывший главный редактор телеканала «Дождь». В книге «Сердечный приступ», которая ожидается на прилавках магазинов в сентябре 2020 года, он пишет о событиях и действующих лицах России середины 1990-х, Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.

«Когда я пишу свои книги, я с самого начала представляю, как они будут выглядеть в качестве сериалов, — говорит Зыгарь. — Поэтому я очень рад возможности превратить свою новую книгу в художественный сериал. Особенно радостно осуществлять этот проект вместе с Нателлой Крапивиной и командой КиноПоиск HD».

«Сейчас многие российские авторы переосмысляют события 1990-х годов, в которые уже трудно поверить. Михаил Зыгарь умеет рассказывать историю нашей страны так, будто это увлекательный роман, поэтому мы очень рады, что его новый проект будет создан для нашего онлайн-кинотеатра. Тем более мы давно сотрудничаем: подписчики КиноПоиск HD и Яндекс.Плюс имеют доступ к аудиоспектаклям-прогулкам его проекта „Мобильный художественный театр“», — поделилась директор по контенту КиноПоиск HD Ольга Филипук.

Съемки сериала «Сердечный приступ» начнутся после выхода книги Михаила Зыгаря.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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