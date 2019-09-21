Что смотреть на карантине. 14 вариантов для тех, у кого наконец появилось время

«Мстители»

Киновселенная Marvel строится по сериальному типу: 23 фильма, постоянные персонажи, арки, растянутые на несколько лет. Так почему бы и не пересмотреть всю эту махину, как сериал, запойно (тем более что в связи с тотальным карантином и премьера первого фильма новой фазы MCU, «Черной Вдовы», может оказаться под вопросом). Если нет сил на все, пересматриваем как минимум «Финал» — самый длинный фильм франшизы.



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«Гарри Поттер»

Сага о юном волшебнике-сироте растянулась на 8 фильмов и 11 лет. За это время многие ее зрители успели повзрослеть раньше героев и переключиться на более взрослое кино. Если вы из них, самое время наверстать упущенное, тем более что над поттерианой работали действительно великие режиссеры. Особо рекомендуем мрачного «Узника Азкабана» — Альфонсо Куарон сделал чуть ли не лучший фильм франшизы (в нем Хогвартс тоже почти закрывают на карантин). А перед просмотром изучите наше видеоэссе (выше) о фильме с подробным разбором всех режиссерских приемов и фокусов.

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«Форсаж»

Доминик Торетто тоже на карантине: премьеру девятого «Форсажа» перенесли на год. Что ж, у нас есть предыдущие восемь. Смешные боевики, откровенно плюющие на здравый смысл и все законы физики, — то, что доктор прописал. Отдельно рекомендуем «Форсаж 7», последний фильм серии, в котором задействован Пол Уокер. Довольно трогательная сцена прощания с его персонажем придает человеческое измерение довольно механической в остальном вселенной «Форсажей». Сам Вин Дизель считает этот эпизод одним из величайших в истории кино.

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«Смешарики»

Сверхпопулярный мультсериал давно оброс спин-оффами, полнометражками и 3D-сиквелом, но лучшие эпизоды были сделаны именно в 2D. Долгожданное продолжение ожидается в конце этого или начале следующего года на КиноПоиск HD. А пока (особенно если карантин запер вас дома с детьми) пересматриваем классику. Те же, кто никогда «Смешариков» не смотрел, будут приятно изумлены: простой на вид мультфильм так богат на сложные культурные аллюзии и философские концепции, рассказанные понятным языком мультзверят, что местами уделывает «Симпсонов».

Ну а если вы уже знаете наизусть все приключения Лосяша и Нюши, обратите внимание на этот топ лучших анимационных сериалов для взрослых.

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Бондиана

Время умирать еще не пришло — последний фильм с Бондом-Крэйгом тоже перенесли из-за коронавируса. Зато можно подробно ознакомиться с полной историей похождений агента 007 (и не говорите, что вы смотрели все 26 имеющихся фильмов). А мы особенно рекомендуем «Лунного гонщика» (Роджер Мур отправляется в космос), «Умри, но не сейчас» (Пирс Броснан за рулем невидимой машины) и «Живешь только дважды» (Шон Коннери работает в Японии и даже носит костюм ниндзя). Все это послужит отличной прививкой от мрачной реалистичности современных «Бондов» да и поможет шире смотреть на мир бондианы, в которой было возможно все (в «Осьминожке» Бонд даже был клоуном!). Сатирического запаса олдскульного «Бонда» хватит на все время карантина, если смотреть по одному-два фильма в день.

Смотрите этот фильм по подписке КиноПоиск HD.

Все «Живые мертвецы»

Классик зомби-хоррора Джордж Ромеро посвятил апокалипсису и его последствиям шесть фильмов, в каждом из которых масштаб катастрофы все увеличивается. Начинать стоит с «Ночи живых мертвецов» (случайная компания прячется в доме, отбиваясь от толпы оживших трупов, пораженных странным вирусом) — можете считать ее руководством по самоизоляции в сельской местности. Не пропустите «Рассвет мертвецов» (критика капитализма вообще и шопинг-моллов в частности) и «День мертвецов» (антимилитаристская сатира). А «Землю мертвых» про мир победивших зомби рекомендуем только отчаянным пессимистам. Аннотированный список других хорроров с социальной подоплекой вы найдете здесь.

«Друзья»

Культовый ситком про шестерых ньюйоркцев очень популярен у нас в стране. Однако пересмотреть его целиком — обычно непозволительная роскошь. Зато если вы попали в двухнедельный карантин, то осилить «Друзей» можно целиком, достаточно тратить в день чуть больше шести часов на просмотр. Напомним также, что весь закадровый смех в «Друзьях» — это запись реакции реальных, живых людей на площадке, так что зловещий эффект «пленки с того света», возникающий при просмотре российских телекомедий, тут исключен. Если же один из главных сериалов 1990-х прошел мимо вас, почитайте наш текст о том, почему «Друзья» — идеальный ситком. И срочно бросайтесь его смотреть.

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«Прослушка»

Бывший криминальный репортер Дэвид Саймон изменил структуру сериалов, превратив их в многосезонные новеллы (подробнее о том, как «Прослушка» изменила американское ТВ, читайте тут). Теперь «Прослушка» — современная классика, без которой невозможно представить «Во все тяжкие» и «Безумцы». Поэтому эпос о наркомафии и коррумпированном обществе лучше всего смотреть запойно, чтобы оценить романный масштаб этой полной панорамы наркобизнеса в Балтиморе — от уличных банд до портовой мафии, продажных политиков и манипулирующей фактами городской прессы. Заодно можно выучить сленг обитателей гетто (если смотреть в оригинале с английскими субтитрами).

И не забывайте о главных сериалах 2010-х, котыре никогда не поздно пересмотреть.

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«Евангелион»

Самый важный аниме-сериал в истории, напичканный религиозными аллюзиями и проникнутый меланхолией. Роботы защищают человечество от вторжения загадочных Ангелов на протяжении 26 серий и нескольких полнометражных фильмов. Про «Евангелион» любят рассуждать теологи и философы, а разбору его мотивов посвящают полноценные научные статьи. Как раз недавно эту войну миров перевыпустили в цифровом формате, поэтому можно наконец-то посмотреть сериал в нормальном качестве, а не с видеокассет.

А здесь вы найдете еще 10 многосерийных аниме, проверенных временем.

«Восемь часов еще не день»

Многосерийная производственная теледрама драма Райнера Вернера Фассбиндера о том, как один сознательный рабочий изменил жизнь всего цеха. Кино предельно зрительское, не то что следующий сериал Фассбиндера, нервно-театрализованный «Берлин, Александерплац». Есть тут и заковыристая интрига — как внедрить в производство новое рационализаторское предложение главного героя, чтобы и премию получить, и не вызвать увольнение половины цеха? Есть и сильная женщина — заняться классовой борьбой с владельцами фабрики героя убеждает работающая в газете невеста (Ханна Шигула).

Каждая серия начинается с поездки на работу, а заканчивается попойкой профкома в баре. Роскошная ретрофактура (включая вендоматы по продаже вина и маринованных огурчиков) и поучительный пример того, как рабочему человеку следует вести себя с начальством. Если вы устали пересматривать фильмы Юрия Быкова, обратите внимание на этот берлинский завод. Тем более что 8 часов (столько в сумме длится сериал) — это еще не день.

«Сцены из супружеской жизни»

Всем, кто болел на последнем «Оскаре» за «Брачную история» Баумбака, стоит обратить внимание на непосредственного предшественника этого фильма — «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана. В свое время этот шестисерийный фильм (смотреть его, конечно, нужно сразу целиком) стал национальным хитом и драматически увеличил количество разводов в Швеции. В роли супругов, которые никак не могут расстаться навсегда (даже после развода) и изощренно мучают друг друга (начинается все, впрочем, с идиллии) — постоянные бергмановские актеры Лив Ульман и Эрланд Юзефсон, крайне убедительный в роли самодовольного придурка. Если вам покажется мало, то посмотрите полную, 300-минутную версию другой картины режиссера — «Фанни и Александр». В нем семейный ад показан глазами детей.

Тем же, кто отважится пересмотреть всего Бергмана, советуем воспользоваться нашим путеводителем по его творчеству — там подробно рассказано с чего начать и чем закончить знакомство с его фильмами.

«Однажды в Америке»

Голливудская классика никогда не устаревает, но иногда на ее пересмотр банально не хватает времени (тем более что эта длится больше четырех часов в режиссерской версии). Серджио Леоне замахивается на портрет самой Америки времен сухого закона, подробно вглядываясь в судьбы нескольких гангстеров и бутлегеров.

Смотрите этот фильм по подписке КиноПоиск HD.

«Ирландец»

Последняя работа Мартина Скорсезе пролетела мимо всех «Оскаров». Занятые академики не смогли оценить дорогущий 3,5-часовой эпос про монотонную жизнь не особо выдающегося гангстера. Кому хочется тратить время на криминальное кино, в котором и экшена толком нет? Зато сейчас, когда вы заперты в комнате, как прикованный к инвалидному креслу престарелый герой Де Ниро, может быть, удастся поймать неторопливый ритм этого фильма, настроиться на нужную волну и неожиданно для себя открыть новый шедевр. А подготовиться к запойному просмотру всей фильмографии режиссера поможет другой наш гид.

«Карлос»

Идеальное развлечение на день — почти классический политический евротриллер. Расцвет жанра пришелся на «свинцовые» 1970-е — в это время происходит действие байопика самого известного террориста XX века, Ильича Рамиреса Санчеса, он же Карлос Шакал. Палестинцы и КГБ, «Фракция Красной армии» и ислам, румынская секуритате и Московский институт дружбы народов, взрывы, покушения, захват самолетов — все это есть в биографии Шакала. Режиссерская телеверсия длится 330 минут (прокатная — жалкие 140) и выглядит шедеврально. В 2010-м это был один из главных фильмов года и главная сенсация Канн. События кровавого десятилетия переданы Оливье Ассайасом с документальной точностью и издевательским абсурдизмом: главным врагом террористов оказывается не «Моссад» и не ЦРУ, а их кривые руки и глупость. Совсем не зря фильму присудили «Золотой глобус».

«Улицы разбитых фонарей», 1-й сезон

Тридцать три серии первого сезона — классика, проверенная временем. «Андрюха, у нас труп! Возможно, криминал. По коням!» Кроме этой и других мемоемких фраз, сериал Андрея Кивинова, в работе над которым отметились такие звезды постсоветского кино, как Александр Рогожкин, Владимир Бортко и режиссер новых российских блокбастеров Андрей Кравчук (правда, уже во втором сезоне), богат и мощной кинематографической фактурой, которая со временем сделала этот сезон культовым и у тех зрителей, кто предпочитает зарубежную сериальную продукцию. Лоу-фай-звук и изображение, которые кажутся сегодня радикальным авангардом, мрачные виды бандитского Петербурга середины 1990-х и ветхие павильоны полуразрушенного «Ленфильма» — все это точно попадает в модную сегодня ностальгию по тому бурному десятилетию. Кивиновские опера жили от зарплаты до зарплаты, цинично и смешно шутили и ловили таких же преступников-горемык — наперсточников, хулиганов с дискотеки и угонщиков. Да и мат в кино тогда еще не был запрещен!

Подкасты

Ну а если вам надоело смотреть кино, можно послушать наши подкасты — про новые сериалы («В предыдущих сериях») и про саундтреки к фильмам («Шум и яркость»). Особенно рекомендуем рассказы про музыку в фильмах Уэса Андерсона и Дэвида Линча, про саундтреки в хоррорах, а также обсуждение новейших «Охотников» и крайне актуальной сейчас «Эпидемии».