Альтернатива «Мулан» и «Чудо-женщине»: Что смотреть вместо отмененных фильмов прямо сейчас

Тем больше поводов обратиться к картине, которую сегодня называют первым в истории кинокомиксом с женщиной в главной роли. «Супергёрл» нагрянула в кинотеатры в том самом 1984 году, но тогда никого не убедила в том, что может что-то там спасти, и это несмотря на обилие полетов на тросиках, а еще Фэй Данауэй, Миа Фэрроу и Питера О’Тула в основных ролях. Может, виновата сцена, в которой она распускала ромашки лазерным зрением, парила в листве и сдувала пыль с камней? Так или иначе, исполнительница главной роли Хелен Слейтер больше трико не надевала, хотя в начале 1990-х отдала свой голос Талии из анимационного «Бэтмена», а в нулевые сыграла маму юного Супермена в «Тайнах Смолвиля».