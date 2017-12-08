Альтернатива «Мулан» и «Чудо-женщине»: Что смотреть вместо отмененных фильмов прямо сейчас

Кинотеатры закрыты. Выход самых ожидаемых блокбастеров сместился далеко на осень. Да и сериалов тоже. К счастью, зрителям доступен гигантский массив уже снятого кино. Рассказываем, какие фильмы могут поддержать и развлечь вас в ожидании пришествия нового «Бонда» или финала «Ходячих мертвецов».
«Чудо-женщина: 1984»
Чем заменить: «Супергёрл» или «Нокаут»
Супергеройский эпос с Галь Гадот должен был отправить зрителей в прошлое, но пока что сам переносится в будущее, на август вместо июня. Поскольку 1980-е все еще в моде, а Чудо-женщина приходит на выручку в любое время, сиквел решили выдержать в ретротонах. Поэтому главный злодей там — бизнесмен с телеэкранов Макс Лорд, олицетворение гонки за преуспеванием эпохи президентства Рейгана. В остальном фильм, кажется, не слишком старается воссоздать время.
Тем больше поводов обратиться к картине, которую сегодня называют первым в истории кинокомиксом с женщиной в главной роли. «Супергёрл» нагрянула в кинотеатры в том самом 1984 году, но тогда никого не убедила в том, что может что-то там спасти, и это несмотря на обилие полетов на тросиках, а еще Фэй Данауэй, Миа Фэрроу и Питера О’Тула в основных ролях. Может, виновата сцена, в которой она распускала ромашки лазерным зрением, парила в листве и сдувала пыль с камней? Так или иначе, исполнительница главной роли Хелен Слейтер больше трико не надевала, хотя в начале 1990-х отдала свой голос Талии из анимационного «Бэтмена», а в нулевые сыграла маму юного Супермена в «Тайнах Смолвиля».
Впрочем, иногда все понятно и без трико. В 2012 году Стивен Содерберг снял «Нокаут», тоже в каком-то смысле фильм про супергероиню, где бывший боец MMA Джина Карано расправлялась, помимо прочего, с Ченнингом Татумом и Майклом Фассбендером. Неудивительно, что остановить ее на ринге смогла только девушка по имени Киборг.
«На высоте мечты»
Чем заменить: «Богема»
Вашингтон-Хайтс — район Манхэттена, куда не ступала туфелька Кэрри Брэдшоу. Две трети его жителей являются латиноамериканцами, однако Холмы в сравнении с другими кварталами место спокойное, с низким уровнем преступности и хорошими показателями в сфере образования. Вот и мюзикл Лин-Мануэля Миранды «На высотах» обошелся без стрельбы и насилия: мы просто наблюдаем жизнь испаноязычных жителей Нью-Йорка, сдобренную сальсой и рэпом.
В июне на экраны должна была выйти адаптация мюзикла «На высоте мечты», снятая Джоном Чу, который известен четырьмя музыкальными фильмами серии «Шаг вперед» и недавним хитом «Безумно богатые азиаты». Но коронавирус вынудил Warner Bros. сдвинуть релиз на неопределенное время: по мнению студии, танцевать нам захочется не скоро.
Но пока можно посмотреть другой мюзикл, с которым «На высотах» часто сравнивают — «Богему». Это рок-опера Джонатана Ларсона по мотивам «Богемы» Пуччини, заработавшая Пулитцеровскую премию и целую охапку театральных наград «Тони». В 2005-м ее адаптировал для экрана Крис Коламбус, который тогда только выбыл из вселенной «Гарри Поттера» и сразу очутился в богемном, населенном музыкантами и кинематографистами Ист-Виллидже 1989-го, где бушует эпидемия СПИДа.
«История Дэвида Копперфилда»
Чем заменить: «Доктор Живаго» или сериал «Багровый лепесток и белый»
То, с чем не справился Минкульт, сделал коронавирус: новый фильм автора «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи успел выйти на родине, сверкнуть русскоязычным трейлером, но дальше Великобритании не распространился. Британский сатирик продолжает парад веселого ревизионизма: классический англосаксонский персонаж Диккенса воплощен на экране Девом Пателем («Миллионер из трущоб»), хотя после кастинга дело вроде пошло не так смело, как, например, у Лантимоса в «Фаворитке». А если даже и пошло, увидим мы все это не скоро: новая дата выхода фильма не объявлена.
К слову, о практике racebending, то есть перемены этнической принадлежности персонажа. Если вам почему-то неуютно от того, что герой Диккенса (к тому же в известной степени автобиографический) сыгран индусом Пателем, вот вам классическая экранизация «Доктора Живаго» Пастернака с египтянином Омаром Шарифом в заглавной роли. Режиссер Дэвид Лин управился с запрещенным в Стране Советов романом без русских консультантов, а съемки происходили в Испании и Финляндии. Возмездие СССР последовало: по словам французского киноведа Жоэля Шапрона, именно советские дипломаты добились того, чтобы «Живаго» не стал фильмом открытия Каннского фестиваля, хотя вопрос был уже практически решен.
Полноценной же альтернативой «Копперфилду» может стать сериал по грандиозному современному викторианскому роману Мишеля Фейбера «Багровый лепесток и белый». Это тоже своего рода ревизия, вот только Фейбер и экранизаторы занимаются не сатирой, а воссозданием сюжетов, которые литература Викторианской эпохи попросту не могла себе позволить из-за существовавших приличий.
«Ходячие мертвецы»
Чем заменить: «Поезд в Пусан»
Пандемия приостановила шестерни бесперебойного конвейера под названием «Ходячие мертвецы». Создатели не успели самую малость: работа над финалом десятого сезона прервалась на стадии постпродакшена, так что зрители остались без концовки. С другой стороны, какой еще концовки? Сериал уже зашел на одиннадцатый сезон!
Ну а пока не грех вспомнить «Поезд в Пусан» — хит 2016 года, который хорошо показывает, как южнокорейские авторы усваивают и перерабатывают голливудские концепции. Во-первых, фильм вводит знакомых по «Войне миров Z» быстроногих зомби. Во-вторых, тут есть эффект резкого погружения, перенятый у «Монстро»: мы не следим за эпидемией от самых истоков и из правительственных кабинетов, но спасаемся вместе с обычными пассажирами. Кому-то сентиментальность «Поезда» покажется избыточной, но искусное смешение всех жанров (хоррора, социального кино, мелодрамы) — это вообще ноу-хау корейского кино. Ведь сердце бьется часто не только от ужаса.
«Миньоны: Грювитация»
Чем заменить: «Гремлины 2»
Вторая часть миллиардного детского хита переносится с июля на сентябрь. Заменить ее (шутка про лампочку) есть чем. Миньоны, в сущности, не самые приятные существа, их цель — служить большому злу. Это роднит их с могваями из «Гремлинов» — пушистыми негодяями, из-за которых Американской киноассоциации пришлось пересмотреть рейтинговую систему и ввести категорию «до 13 с родителями»: было и смешно, и страшно. В сиквеле комедийного хоррора присутствуют зловещий доктор Катетер (покойный сэр Кристофер Ли), вставки с Багзом Банни и Даффи Даком, сделанные ветераном анимации Чаком Джонсом, а также знаменитая сцена, в которой гремлины перепевают «Нью-Йорк, Нью-Йорк» Синатры.
Учитывая китайское происхождение могваев, страшнее было бы, только если бы кто-нибудь сварил из них суп.
«Антебеллум»
Чем заменить: «Ганджа и Хесс», «Сладкая кровь Иисуса» или «Не отпускай»
Черный хоррор цветет, спасибо Джордану Пилу, но у пандемии нет расовых предрассудков, поэтому «Антебеллум» с Жанель Моне тоже остался без даты выхода. Жаль, ведь Моне уже давно пора прорываться к главным ролям, а не только развлекать публику на «Оскарах».
Но раз уж релиз отложен до лучших времен, вспомним об одном из первых хорроров с черными героями. В 1973 году афроамериканский драматург и писатель Билл Ганн снял экспериментальный фильм «Ганджа и Хесс» о докторе, который становится вампиром после удара заговоренным кинжалом. В главной роли — Дуэйн Джонс из «Ночи живых мертвецов». Фильм был показан в Каннах, где получил награду критики и звание одной из лучших американских картин десятилетия. Несмотря на это, дома картину ждали проблемы: ее отозвали из кинотеатров, вернули в значительно купированном виде, а следующий фильм Ганн сумел снять лишь семь лет спустя.
Позднее влиятельный критик «Нью-Йоркера» Ричард Броди назвал Ганна одним из «режиссеров-визионеров, оставшихся у обочины самого вольного, на первый взгляд, периода в американском кинематографе». В 2014-м Спайк Ли сделал местами покадровый ремейк фильма — «Сладкую кровь Иисуса». Если вдруг не готовы к вольнице 1970-х, просто посмотрите новую версию.
Как вариант, можно поглядеть недавний фантастический триллер «Не отпускай» — не то чтобы хоррор, но тоже остросюжетная вещица, от которой мурашки по коже. Черный детектив Джек Рэдклифф (Дэвид Ойелоуо) оказывается вовлечен в игру со временем, когда получает звонки от погибшей племянницы, которую когда-то не сумел спасти.
«Морбиус»
Чем заменить: мультсериал «Человек-паук»
Из последних сбитых летчиков — «Морбиус», еще одна попытка слепить standalone, самостоятельный фильм о второстепенном герое. На этот раз речь о докторе-вампире по комиксам Marvel. Кажется, Джаред Лето плотно обиделся на DC, после того как Джокер из «Отряда самоубийц» никому не зашел, и переметнулся в стан врага. Ему дали роль под стать: изможденный редкой болезнью крови Майкл Морбиус — это, в сущности, трагический герой.
Подготовиться к неизбежному релизу (ждем март 2021-го) можно, обратившись к мультсериалу «Человек-паук» 1994 года, где на пару серий Морбиус становился головной болью Питера Паркера. Для детей 1990-х вышедший на НТВ сериал стал ранним знакомством с миром героев Marvel: здесь появлялись Зеленый Гоблин, Каратель, Веном, Ник Фьюри и все-все-все. Сегодня «Человек-паук» интересен репрезентацией слома эпох в анимации. Стандартная рисованная мультипликация тут сочетается с пролетами Спайди по трехмерному городу. Кроме того, это единственный проект студии Marvel Films Animation, просуществовавшей всего несколько лет. Сегодня без исторической справки и не поймешь, что дела у Marvel могли идти плохо.
«Мулан»
Чем заменить: сериал «Самый длинный день в Чанъане»
Переносу «Мулан» на август могут радоваться в Гонконге. Когда в регионе шли протесты, исполнительница заглавной роли Лю Ифэй высказалась в поддержку местной полиции, и с тех пор жители призывают бойкотировать очередной авторемейк Disney. Впрочем, для азиатского зрителя есть и другие поводы отнестись к блокбастеру с подозрением: как ни крути, это очередная голливудская апроприация, пускай и сдобренная обилием китайских звезд.
Альтернатива, которая займет вас на все оставшиеся дни, — китайский сериал в жанре уся «Самый длинный день в Чанъане». Ради 48 эпизодов были отстроены улицы Чанъаня (в эпоху династии Тан бывшего столицей страны). Что ни серия, то безумные пролеты камеры, лязг клинков и грохот доспехов. Но крепитесь: начинается сериал с того, что жителям города отменяют комендантский час и гулять по городу можно везде и сколько угодно.
«Не время умирать»
Чем заменить: «Досье Ипкресс»
Не сказать, чтобы 25-й фильм бондианы рождался без мук. Дэнни Бойла заменил Кэри Фукунага, уже готовый сценарий по личной просьбе Дэниэла Крэйга разукрашивала панчлайнами Фиби Уоллер-Бридж, съемки дважды прерывались из-за травм. Возможно, поэтому MGM, UA и Universal так легко приняли решение отложить релиз на осень. А мы пока вспомним фильм, которому несколько недель назад исполнилось 55 лет.
Лен Дейтон служил в авиации, затем составлял рисованные рецепты для газет, а в 1962-м выстрелил романом «Досье Ипкресс» о безымянном шпионе частного агентства, продал права на экранизацию и моментально стал китом шпионской беллетристики рядом с Флемингом, Грином и Ле Карре, хотя был единственным из них, кто не бывал в разведке.
Герой без имени получил имя Гарри Палмер и внешность Майкла Кейна. Кейн возвращался к роли вплоть до 1990-х, когда вышел последний из фильмов серии — «Полночь в Санкт-Петербурге». Палмер в его исполнении — достойная альтернатива Бонду. Выходец из рабочего класса, с врожденной ленцой, непокорностью и язвительным чувством юмора, он ошибается и не всегда одерживает верх. Своих женщин он соблазняет не на пляжах, а в неприбранных каморках. Вместо тропических уголков и горнолыжных курортов судьба забрасывает его в Албанию или Восточный Берлин.
Серия фильмов о Гарри Палмере лишена стерильности отлаженного конвейера, как бондиана, хотя Дейтону есть что рассказать о последнем. В 2012 году 83-летний писатель издал нон-фикшен о том, как создавался знакомый нам образ Джеймса Бонда. Дружба с Флемингом позволила ему засвидетельствовать, как герой преобразился по пути со страниц на экран, и тот 007, к которому мы привыкли, — это «двойной агент», результат совместной работы Флеминга и сценариста Кевина МакКлори, которые из-за своего детища ссорились вплоть до судов.
«Черная вдова»
Чем заменить: «Мстители»
«Черная Вдова» должна была стать «Мстителями» этой весны, но смотреть мы ее пойдем, шагая по опавшим листьям: релиз сдвинули на старт ноября. Можно, конечно, приняться пересматривать другие фильмы вселенной Marvel, а можно посмотреть «Мстителей» , но других! Мы имеем в виду чудный фильм 1998 года. Рэйф Файнс и Ума Турман, одетая точь-в-точь как Наташа Романофф, разъезжают в ретрокабриолете «Бентли» и противостоят экотеррористу в исполнении Шона Коннери.
Тогда попытка слепить блокбастер из британского сериала 1960-х провалилась в прокате. Ее ругали за кастинг, сценарий и нелепые потуги сыграть в Англию. Так, упомянутый кабриолет был оснащен системой приготовления чая с молоком. Тем не менее сегодня эти «Мстители» смотрятся дивным, курьезным осколком недавней эпохи и помогут задуматься, что именно мы решили считать нелепым и почему.
«Форсаж 9»
Чем заменить: «Угнать за 60 секунд» или «Малыш на драйве»
С «Форсажем» все четко, как и должно быть: недолго думая, в Universal перенесли выход сразу на год, с мая 2020-го на апрель 2021-го. Учитывая, что прошлая серия заработала в прокате более 1,2 млрд долларов, терпению продюсеров можно только завидовать. Тем более что к знакомой команде (Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон) присоединился человек-мем Джон Сина. Раз так, давайте пока обратимся к классике высокооктанового жанра.
В начале 1970-х механик Г. Б. Галицки занимался изъятием и эвакуацией автомобилей и хорошо знал реальную цену всему, что было на ходу. Он понемногу скупал на городских аукционах полицейские, пожарные и другие машины за гроши — например, по паре сотен за штуку. В 1973-м без сценария и профессиональных актеров Галицки взялся осуществлять мечту и снял «Угнать за 60 секунд» — картину с самой затяжной погоней в истории кино и 93 поломанными автомобилями (на съемках ради искусства было разбито 127 машин). При бюджете в 150 тыс. долларов фильм стал культовым, в 1980-е исправно издавался на кассетах и 15 лет спустя должен был обзавестись сиквелом, но Галицки погиб на съемках, когда на грузовик с ним рухнула водонапорная башня. Фильм не вышел, однако сцена была смонтирована, увековечив гибельную страсть автора.
А если для вас безопасность превыше всего, пересмотрите «Малыша на драйве» Эдгара Райта. При съемках авантюрной комедии о страдающем от звона в ушах угонщике с беби-фейсом никто не пострадал (и, будем честны, это заметно по фильму).
«Таинственный сад»
Чем заменить: «Бесконечная история»
Роман Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт о девочке, которая очутилась в волшебном саду, флора которого научила ее многому, экранизировался множество раз, начиная с немой эпохи, так что и без нового прочтения есть что посмотреть. Но в нашем любимом 1984-м (см. выше) появилась другая сказка, перепахавшая не одно поколение детей. Речь о «Бесконечной истории» Вольфганга Петерсена.
Ее герой, 10-летний книгочей Бастиан, оказывается в волшебной стране Фантазии, которая гибнет под натиском неведомой силы, известной как Ничто. Ничто стирает все на своем пути, оставляя пустой космос. Петерсен вроде бы снимал историю о том, как суровый внешний мир вынуждает мальчика-фантазера посерьезнеть. Но вышел рассказ о смерти и небытии — с такой суровой наглядностью эти темы в детском кино едва ли будут раскрыты когда-нибудь еще.
«Грейхаунд»
Чем заменить: «Подводная лодка» или «Глубина»
Давайте признаем: Тому Хэнксу пока не повезло больше всех. Мало того что он вместе с женой Ритой Уилсон переболел коронавирусом — на неопределенный срок отложена премьера военной драмы «Грейхаунд» с его участием. Для Хэнкса это личный проект: он самостоятельно написал сценарий о командире судна с позывным «Грейхаунд», который ведет караван судов союзников, в то время как за ними гонятся немецкие подлодки.
На выручку вновь приходит Вольфганг Петерсен. Прежде чем снять «Бесконечную историю», немецкий режиссер прославился затяжной драмой «Подводная лодка» — она позволит увидеть те же события битвы за Атлантику с противоположной стороны. Фильм о знаменитой подлодке U-96, потопившей почти три десятка судов, получил шесть номинаций на «Оскар» и стал культовым в кассетную эпоху.
Еще одним неожиданным открытием может стать «Глубина» Дэвида Туи («Черная дыра»), сценарий которой помог писать Даррен Аронофски. Действие этого мистического триллера также разворачивается на субмарине во время атлантической кампании, но с совершенно иным исходом. Одна только короткая сцена с запаздывающим отражением в зеркале — горючее для кошмаров до конца самоизоляции.