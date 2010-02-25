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На съемочной площадке «Морбиуса» обнаружили пасхалку с Веномом

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Пользователь Reddit заметил на фотографиях со съемочной площадки фильма «Морбиус» отсылку к другому проекту Sony по комиксам Marvel — «Веному». На строительном заборе кто-то схематично изобразил Венома в виде неровного черного круга с узнаваемыми белыми глазами и кривой линией рта. Ниже подпись: «Веном».

Пасхалка фактически подтверждает, что Веном и Морбиус существуют в одной вселенной. В октябре 2019 года в сети появились слухи, что в фильме Джареда Лето будет отсылка к «Веному» — небольшая сцена, рассказывающая о деятельности героя Тома Харди в Сан-Франциско.

При этом отдельная вселенная Sony также связана с франшизой Marvel. В трейлере «Морбиуса» появляется Эдриан Тумс из «Возвращения домой», а в самом фильме ожидается камео Джея Джоны Джеймсона, которого должен вновь сыграть Дж. К. Симмонс. Актер играл знаменитого журналиста в трилогии Сэма Рэйми и вернулся в роли персонажа в сцене после титров в фильме «Человек-паук: Вдали от дома».

«Морбиус» — история гениального ученого, который с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию: он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.

Релиз «Морбиуса» должен был состояться 31 июля 2020 года, но в связи с пандемией коронавируса студия перенесла картину почти на год, и теперь лента увидит свет 19 марта 2021-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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