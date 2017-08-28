Почему Эдгар Райт — самый музыкальный режиссер современности

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ПодкастПочему Эдгар Райт — самый музыкальный режиссер современности

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Как изображение в фильмах Эдгара Райта синхронизируется с музыкой? Каким образом режиссер обыгрывает традиции зомби-хоррора и полицейского боевика в саундтреках фильмов «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые»? Как была устроена работа над оригинальными песнями для «Скотт Пилигрим против всех»? И почему режиссер обозначил жанр «Малыша на драйве» как экшен-мюзикл? Обо всем этом рассказывает музыкальный журналист Лев Ганкин в выпуске о творчестве Эдгара Райта.

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