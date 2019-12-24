8 российских сценаристов — о своих фильмах и профессии

На каждой встрече с продюсерами ты изучаешь их. И когда у тебя уже есть опыт общения и работы с ними, ты знаешь более-менее их вкусы. Сейчас, когда у меня возникает идея для фильма, я уже сразу понимаю, что она подойдет вот для этого человека; я знаю, кому ее рассказывать. Нет смысла рассказывать ее всем. Я сам стараюсь инициировать проекты, то есть почти 90% того, что я делаю, — это мои концепты, а уже потом я пытаюсь понять, кому это лучше подойдет. Сейчас моя задача — чтобы все мои истории превращались в фильмы и сериалы. Опять же 90% всего написанного мной, так или иначе, кому-то принадлежит, и часто оно лежит мертвым грузом. Пару раз были ситуации, где я выкупал свой проект обратно. Прошло несколько лет, и я его теперь делаю с другими людьми.

Мне не очень интересна современность. Я ее до конца не понимаю. Мне кажется, никто из нас ее не понимает. Мы живем в 2020 году, и мы не знаем, что произойдет в 2021-м или в 2024-м. Может быть все что угодно, может быть сериал «Эпидемия» (разговор происходит в феврале 2020-го. — Прим. ред.), а может быть что-то другое. И поэтому снимать сейчас об этом времени будет крайне нелепо. Как если бы мы в 1916 году снимали фильм о будущем романовской династии в 1935 году. Поэтому мне проще говорить о современности через другие времена. Как сказал классик, за 20 лет меняется все, за 200 — ничего. Когда я пишу «Серебряные коньки», фильм, действие которого происходит в самом конце XIX века, это мой способ говорить про сегодня.

«Серебряные коньки»

Есть разница между злободневностью и сиюминутностью. Злободневно то, что на устах, то, что ощущаешь, и при этом все это архетипическая ситуация. Что-то современное, но в то же время вневременное. Сейчас, мне кажется, можно было бы снять в России версию «Похитителей велосипедов» про доставщика «Яндекс.Еды».