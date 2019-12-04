Роковые красотки и темные рыцари: Как устроен нуар

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ВидеоРоковые красотки и темные рыцари: Как устроен нуар

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Почему нуар нельзя назвать жанром? Когда появился «черный фильм» и почему классический нуар всегда пессимистичен? Как менялся образ фам фаталь? Какие операторские приемы характеры для фильма-нуара? И как Ридли Скотт, Дэвид Финчер, Кристофер Нолан и Николас Виндинг Рефн развивали традицию нуарного кино?

В этом видеоэссе разбираемся, как устроен фильм-нуар, и рассказываем, какую эволюцию он прошел от 1940-х годов до наших дней.

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