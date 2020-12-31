Что смотреть в 2021 году: 50 самых ожидаемых фильмов

Все главные прокатные и стриминг-релизы нового года — от голливудских тентполов до аниме, от фаворитов фестивалей 2020-го до еще не законченных потенциальных победителей, от российских дебютов до продолжений любимых франшиз.



Из-за пандемии многие проекты, премьеру которых мы ждали в нынешнем году, перенесли на 2021-й. «Чудо-женщина: 1984» в Штатах вышла 25 декабря одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max, но в России лента попадет на большие экраны только в начале января. Похожая судьба — одновременный релиз на стриминге и в кино — ожидает в том числе «Дюну» (российская премьера — 30 сентября). А вот многострадальный новый «Бонд», кажется, выйдет только в кино и лишь весной.

Тогда же выпустят «Тихое место 2» (22 апреля), «Черную Вдову» (6 мая), «Неизведанное: Удача Дрейка» (15 июля) и хоррор Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо» (29 апреля). Новые «Охотники за привидениями: Наследники» переехали на 11 июня. На осень теперь запланированы «Карамора» Данилы Козловского (16 сентября), «Последняя дуэль» Ридли Скотта (14 октября), «Вечные» (4 ноября). А вот «Морбиус», «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан“» Уэса Андерсона и «Святая дева» Верховена так и не получили точной даты релиза. Непонятен и статус двух давно ожидаемых фильмов Netflix — триллера Джо Райта «Женщина в окне» и музыкальной драмы Леоса Каракса «Аннет». Обо всех этих фильмах мы уже писали в прошлогоднем материале. А теперь о том, чем пополнился наш список ожиданий недавно.

Даты российских премьер, если они уже известны, указаны на карточке фильма. Чтобы не пропустить премьеры остальных картин, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

«Евангелион 3.0+1.0»

Где смотреть: пока неизвестно; премьера в Японии — 21 января

Долгожданная четвертая часть одной из самых популярных в мире аниме-франшиз. Режиссер, сценарист и вообще руководитель проекта — Хидэаки Анно, и восьмилетняя пауза между этим и прошлым «Евангелионом» была связана с его работой над игровым фильмом «Годзилла: Возрождение». Что случится в новом фильме? Закончатся злоключения подростка Синдзи Икари, который потерял волю к жизни, но совершенно точно обретет новую надежду. Будет запущен проект по усовершенствованию человечества, люди выйдут на новый эволюционный уровень, и случится Четвертый удар. Если вам все это ни о чем не говорит, самое время познакомиться с культовой sci-fi-сагой, оказавшей влияние не только на аниме, но и на мировую поп-культуру вообще.

«Новые боги: Возрождение Нэчжи»

Где смотреть: пока неизвестно; премьера в Китае — 21 января

В последние годы китайская анимация совершила если не прорыв, то очень заметный скачок. В прошлом году хитом стала «Белая Змея». А сейчас ее режиссер Чжао Цзи готовит новый мультфильм о Нэчже, шестируком божестве на огненных колесах (первый, «Нэчжа», стал самой кассовой картиной 2019-го в Китае). Формально новая история — это не продолжение сиквела 2020-го года, а самостоятельное произведение. Действие там будет разворачиваться не в глубокой древности, а в недалеком будущем, где волшебный герой снова столкнется с драконом, которого он раньше уже побеждал.

«Поступь хаоса»

Где смотреть: в кино; мировая премьера — 5 марта, дата российской неизвестна

Экранизация одноименного фантастического романа Патрика Несса, первой книги в sci-fi-цикле для подростков. Главный герой, Тодд Хьюитт (Том Холланд), живет на колонизированной землянами планете Новый мир. Женщин здесь нет — все погибли из-за таинственного вируса. Местные жители способны слышать мысли других благодаря какому-то загадочному Шуму. Неожиданно Тодд встречает девушку (Дэйзи Ридли)! Ее зовут Виола Эд, и она умеет создавать тишину.

«Конек-горбунок» Где смотреть: в кино

«Конек-горбунок» Олега Погодина должен был начать собирать деньги уже в эти новогодние праздники, став главной отечественной премьерой каникул, но в связи с известными причинами он отодвинут на два месяца. Продюсерские ожидания огромны: литературный первоисточник — любимое произведение главы «СТВ» Сергея Сельянова, набившего руку на экранизациях сказок. Бюджет для отечественного кино беспрецедентен (звучит цифра в 800 млн рублей), в фильме задействованы новейшие технологии, часть из которых разработали именно для него. Кроме CGI-чудес, главное из которых — компьютерный Конек в исполнении Павла Деревянко, имеются и аналоговые сокровища — пышные костюмы, придуманные Надеждой Васильевой («Матильда»). Роль противного царя исполнил Михаил Ефремов задолго до трагического ДТП на Смоленской площади.

«King’s Man: Начало»

Где смотреть: в кино

Третий фильм франшизы (у руля по-прежнему Мэттью Вон) рассказывает о зарождении тайной шпионской организации. Первая мировая война в самом разгаре. Конрад (Харрис Дикинсон), молодой и амбициозный сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), хочет служить на благо Англии и рвется в окопы. Герцог в ответ рассказывает Конраду о независимой шпионской организации, члены которой должны предотвратить катастрофу мирового масштаба, по сравнению с чем кошмар газовых атак и пулеметного огня — это просто цветочки. Так молодой человек оказывается втянут в скрытый от посторонних глаз мир: тайные общества, секретные операции, мировое закулисье и Григорий Распутин (Рис Иванс). Судя по трейлеру, тот и вообще все бородатые восточные европейцы в шубах и меховых шапках — главные враги британских джентльменов.

«Множественные святые Ньюарка»

Где смотреть: в кино и на HBO Max

Приквел сериала «Клан Сопрано» расскажет предысторию криминального мира Нью-Джерси. Действие тут происходит на рубеже 1960—1970-х годов. Сюжет, на первый взгляд, напоминает последний сезон «Фарго»: в городе резко возрастает процент афроамериканского населения; пришельцы начинают войну за территорию с итальянской мафией. Тони Сопрано только начинает криминальную карьеру. Азам управления его учит Дики Молтисанти (Алессандро Нивола). Роль юного Тони исполнил Майкл Гандольфини, сын Джеймса Гандольфини (Тони Сопрано в сериале). А сценарий приквела написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз, создатели оригинального «Клана Сопрано».

«Уроки фарси» Где смотреть: в кино и на КиноПоиск HD

Фильм про холокост, где все заканчивается хорошо. И это не спойлер! Вадим Перельман — настоящий повелитель зрительских душ (о, как мы плакали над его «Домом из песка и тумана»!). И историю двух заклятых товарищей — офицера СС Коха (Ларс Айдингер, актер невероятной мощи) и его пленника Жиля (Науэль Перес Бискаярт), еврея, выдающего себя за перса — он рассказывает так, что при каждом сюжетном повороте сердце сжимается, как на хорроре. Даже опытный зритель, который понимает, к чему все идет, не может противостоять этому саспенсу.

Жиль берется обучить Коха (на гражданке тот был тихим поваром) фарси, которым сам не владеет, и на ходу выдумывает лексику и грамматику. Кох устраивает Жилю испытание за испытанием, одно другого коварнее, но в конце концов даже проникается к нему какой-то странной симпатией (и она взаимна). Эта вынужденная дружба эсэсовца и заключенного, говорящих на одном, им понятном языке, — то странное и высокое драматическое измерение, что делает фильм чем-то большим, чем просто игра в кошки-мышки.

«Земля кочевников» Где смотреть: в кино

Фильм — победитель 77-го Венецианского фестиваля. Главная героиня — Ферн (Фрэнсис МакДорманд), бывшая жительница города со звучным названием Эмпайр в штате Невада. Шахту, на которой работали все местные, закрыли, город пришел в запустение, муж Ферн умер, делать дома больше нечего. Ферн садится за руль и отправляется в путешествие по стране. В трейлер-парках и на временных работах ей будут встречаться такие же кочевники, как она, и их играют непрофессионалы, реальные тревеллеры. В основу сценария легла книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века». Она рассказывает о немолодых американцах — жертвах капитализма, вынужденных сменить стабильное место жительства на парковки в разных концах страны.

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Где смотреть: в кино и на КиноПоиск HD

Олег Трофим, режиссер «Льда», погружается в пламя. Главным антигероем «Чумного Доктора» станет мститель-поджигатель в птичьей маске средневекового эпидемиолога (высокий уровень актуальности!). Место действия — наш Готэм-Сити, бандитский Петербург.

Полный метр продолжает историю, рассказанную в короткометражке 2017-го, но с решительными кадровыми заменами. Майора Грома теперь играет Тихон Жизневский («Огонь»). А вот продюсер тот же — Артем Габрелянов, основатель издательства Bubble Comics. Впрочем, Трофим обещает нам не столько кинокомикс, сколько фильм «про живых людей». Глобальные планы по развитию франшизы (была идея снимать фильм на английском) пока поставлены на паузу: все герои будут разговаривать на русском.

«Мортал Комбат» Где смотреть: в кино и на HBO Max

Уже шестая экранизация файтера Midway. За режиссуру отвечает дебютант Саймон Маккуойд, среди продюсеров — Джеймс Ван. Маккуойд хочет создать свою оригинальную вселенную «Мортал Комбат», а потому опыты предшественников он решил проигнорировать. Задействованные в фильме актеры (самые звездные из них — японцы Таданобу Асано и Хироюки Санада, а также китаец Луди Линь) признавались в интервью, что режиссер сделал ставку на реализм, что неожиданно, учитывая, как выглядят бои в самих играх. Как бы то ни было, почти все файт-сцены были сняты на локации в Австралии с минимальным применением компьютерной графики.

«Бродяга Кэнсин: Финал» и «Бродяга Кэнсин: Начало»

Где смотреть: пока неизвестно; премьера в Японии — 23 апреля и 4 июня соответственно

Именно в таком, обратном, порядке выйдут две заключительные части экранизации одноименной манги об искусном фехтовальщике Кэнсине (на Западе этот персонаж известен как самурай Икс). Когда-то давно Кэнсин наломал дров и, чтобы искупить грехи, поклялся помогать слабым. В одном фильме он будет мстить негодяям, разрушившим его любимый ресторан, в другом — расправляться с торговцами оружием. В режиссерском кресле — по-прежнему Кэиси Отомо, снявший и первые три фильма серии, считающейся одним из самых удачных лайв-экшенов (то есть экранизаций манги или аниме).

«Годзилла против Конга»

Где смотреть: в кино и на HBO Max

Четвертый фильм во «вселенной монстров» — кроссовер фильмов про Кинг-Конга и Годзиллу. Актеры из предыдущих частей (Кайл Чандлер, Милли Бобби Браун) вернутся к своим ролям. К ним добавятся и новички (Эйса Гонсалес, Александр Скарсгард). Но самое главное тут, конечно, не человеческие истории, а столкновение двух титанов, которые уже сражались в японском фильме 1962 года, но с тех пор не пересекались. За режиссуру отвечает хоррормейкер Адам Вингард («Гость», «Тебе конец!»), поэтому надеемся на брутальное зрелище.

«Форсаж 9» Где смотреть: в кино

В 2021 году франшизе «Форсаж» исполняется 20 лет. По этому случаю Доминик Торрето (Вин Дизель) и его команда отправляются в кругосветное путешествие — не отдыхать, конечно, а разбираться с врагами из прошлого. А все потому, что кибертеррористка Сайфер, пытавшаяся в прошлом фильме взять под контроль атомную подводную лодку, объединяется с Джейкобом, младшим братом Доминика, чтобы раз и навсегда покончить с Торетто и его друзьями. Мишель Родригес обещает, что «Форсаж 9» точно впечатлит любителей экшен-франшизы еще более безумными трюками. Хотя что может быть безумнее гонки на льду с участием той самой субмарины из прошлого фильма?

«Круэлла» Где смотреть: в кино и на Disney+

История становления антагонистки из «101 далматинца» — жестокой поклонницы меха Круэллы де Виль. В 1970-е она была юной кутюрье, но уже стала одержима выделкой собачьих шкурок. В роли диснеевской злодейки выступила Эмма Стоун. Единственный существующий пока промокадр демонстрирует вполне канонический стиль: черно-белая прическа, яркий макияж и три далматинца на поводке.

«Бесконечность»

Где смотреть: в кино

Эван МакКоли (Марк Уолберг) обнаруживает, что его галлюцинации — видения из прошлых жизней (а тут и с настоящей непросто справляться). Также Эван узнает, что существует целое тайное общество людей со схожим даром, регулярно отправляющихся в прошлое, чтобы восстанавливать историю человечества. В основе сай-фая Антуана Фукуа — роман Д. Эрика Мэйкранца «Досье реинкарнациониста», опубликованный в 2009 году.

«Заклятие 3: По воле дьявола»

Где смотреть: в кино

Вера Фармига и Патрик Уилсон вновь сыграют супругов Лоррейн, исследующих паранормальные явления. Сюжет основан на реальных событиях. В 1981 году Арне Шайенн Джонсон убил своего домовладельца, но довольно обыденное дело стало прецедентом: защита впервые в истории американского судопроизводства утверждала, что обвиняемый был одержим демоном с клыками и копытами, вселившимся в него после изгнания из тела 11-летнего мальчика, брата невесты Джонсона. Обряд экзорцизма как раз проводили супруги Уоррен, истории из практики которых и лежат в основе всех сюжетов франшизы «Заклятие».

«Красавица» Где смотреть: пока неизвестно, премьера в Японии — 15 июня

Новый фильм Мамору Хосоды выйдет как раз в приуроченный к 10-летнему юбилею его студии Chizu («Волчьи дети Амэ и Юки», «Ученик чудовища», «Мирай из будущего»). Красавица (оригинальное японское название можно перевести как «Принцесса драконов и веснушек») живет между двумя мирами — реальной современной Японией и виртуальной реальностью под названием U, где обитают 5 миллиардов зарегистрированных пользователей. Как и в предыдущих авторских работах Хосоды, основной темой опять будут отношения в семье.

«Веном: Да будет Карнаж»

Где смотреть: в кино

Продолжение приключений супергероя из той части комикс-вселенной Marvel, что управляется Sony, снимает Энди Серкис. Предполагается, что основным противником Венома (Том Харди помог Келли Марсел со сценарием к сиквелу) станет серийный убийца Клетус Кэсседи (Вуди Харрельсон), хозяин другого симбиота, Карнажа. На подхвате у Карнажа безумная суперзлодейка Визг (Наоми Харрис). Вместе они планируют устроить резню. Некоторые источники утверждают, что в сцене после титров зрители увидят Человека-паука (Том Холланд). Продюсер Эми Паскаль, кстати, в интервью говорила, что герои Холланда и Харди будут появляться в сольных фильмах друг друга.

«Топ Ган: Мэверик»

Где смотреть: в кино

Продолжение культового авиаблокбастера «Лучший стрелок», снятого покойным Тони Скоттом 35 лет назад. Режиссер сиквела — Джозеф Косински, который снимал, например, «Дело храбрых» про калифорнийских пожарных. За драйв тут отвечают актеры нового созыва: Майлз Теллер («Одержимость»), Глен Пауэлл («Королевы крика», «Скрытые фигуры») и Льюис Пуллман («Уловка-22»). Пит Митчелл же будет наставником их героев. Круз, как обычно, выполнил трюки самостоятельно: все полеты на сверхскоростных самолетах были сняты с минимальным использованием спецэффектов.

«Старое»

Где смотреть: в кино

Закончив работу над вторым сезоном сериала «Дом с прислугой», М. Найт Шьямалан снял триллер «Старое». Сценарий написан по мотивам французского графического романа «Песчаный замок» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. В комиксе 13 отдыхающих (среди которых есть и писатель-фантаст!) находят на пляже труп женщины. Вскоре на побережье начинают происходить сверхъестественные события. Критики описывали комикс как экзистенциальный хоррор в духе фон Триера, смесь Кафки и сериалов «Сумеречная зона» и «Остаться в живых».

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Где смотреть: в кино и на HBO Мax

Не столько сиквел, сколько мягкий ребут первого фильма. От старой команды остались только Харли Квинн (Марго Робби), Капитан Бумеранг (Джай Кортни) и Рик Флэгг (Юэль Киннаман), так что Аманда Уоллер (Виола Дэвис) собирает совсем новый отряд суперантигероев. Невольными агентами государства становятся Человек-в-Горошек (Давид Дастмалчян), Король Акул (Стив Эйджи), Миротворец (Джон Сина) и Крысолов (Даниэла Мелшиор). Их противником предположительно будет Генерал (карикатурно-собирательный образ всех латиноамериканских диктаторов). Вдохнуть новую жизнь и веселье в изначально мрачную вселенную DC должен Джеймс Ганн. Ждем веселого и изобретательного мочилова.

«Кэндимен»

Где смотреть: в кино

Вышедшая в 1992-м экранизация рассказа Клайва Баркера стала одним из знаковых хорроров своей эпохи. Монстром в нем стала жертва: Кэндимен — мстящий живым сын раба, убитый плантаторами в XIX веке. Новый фильм продолжит события оригинала (Тони Тодд вновь сыграет Медового человека). За это время неблагополучный Кабрини-Грин, черный квартал Чикаго, превратился в облагороженный хипстерский рай. Энтони Маккой (Яхья Абдул-Матин II), мальчик из первого фильма, подрос и стал художником. Но ему вновь предстоит столкнуться с кошмаром из детства. Сценарий написал Джордан Пил, один из основных борцов за афроамериканский реванш в киномейнстриме, он же его и спродюсировал; можно ожидать, что политический подтекст трагедии Кэндимена тут станет основным нарративом.

«Хэллоуин убивает»

Где смотреть: в кино

Два года назад комик Дэнни Макбрайд и типично сандэнсовский режиссер Дэвид Гордон Грин спасли погрязшую в самоповторах хоррор-франшизу, начав все с чистого листа. Сюжеты неудачных сиквелов были забыты, автор оригинального «Хэллоуина» Джон Карпентер приглашен как композитор и супервайзер, а сюжетная схема «маньяк—жертва» вывернута наизнанку — теперь героиня Джейми Ли Кёртис сама охотилась за Майклом Майерсом. На волне успеха фильма Грина-Макбрайда продюсер Джейсон Блум заказал им два сиквела. Первый, «Хэллоуин убивает», был готов уже к осени 2020-го, но релиз пришлось отложить из-за пандемии.

«Миссия: невыполнима 7»

Где смотреть: в кино

Очередная часть франшизы про шпиона Итана Ханта. В режиссерском кресле — Кристофер МакКуорри, который снял два предыдущих фильма. К новой «Миссии» присоединились звезды Marvel Пом Клементьефф и Хейли Этвелл, но основной актерской состав перекочевал из предыдущих частей: Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Винг Реймз, Ванесса Кирби. Главное развлечение — это вновь опасные для жизни трюки Тома Круза. Теперь он проехал по трамплину на мотоцикле и спрыгнул в карьер (!) с парашютом.

Сиквел «Человека-паука» Где смотреть: в кино

Том Холланд в третий раз сыграет Питера Паркера, который защищает жителей Нью-Йорка и периодически присоединяется к «Мстителям» для спасения мира. Новым наставником юного супергероя станет Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч), заменивший погибшего Железного человека. Уже подтверждено, что Альфред Молина сыграет Отто Октавиуса, а Кирстен Данст вернется к роли Мэри Джейн, также ходят слухи о возвращении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, сыгравших прошлые воплощения Человека-паука. Похоже, в этот раз сюжет будет вращаться вокруг концепции множественных миров (как в недавнем мультфильме «Через вселенные»), что позволит обратиться к тем фильмам, которые не входят в киновселенную Marvel (напомним, что права на использование образа Спайдермена в кино принадлежат Sony).

«Матрица 4»

Где смотреть: в кино и на HBO Max

О сюжете четвертой «Матрицы» пока ничего не известно: Лана Вачовски (фильм она снимала одна) и студия Warner старательно скрывают детали. Ходят слухи, что в фильме появится молодой Морфеус, при этом в касте нет Лоуренса Фишбёрна, а Киану Ривз в одном из интервью признался, что «Матрица 4» не будет приквелом трилогии. Отсутствует в списке исполнителей и Хьюго Уивинг (агент Смит), а главного антагониста играет Нил Патрик Харрис. Зато Кэрри-Энн Мосс (Тринити) и Джада Пинкетт Смит (Найоби) снова в строю.

«Шерлок Холмс 3»

Где смотреть: в кино и на HBO Max

Действие третьего фильма об эксцентричном детективе и его верном напарнике будет происходить через 9 лет после того, как в Лондоне прошла панихида по Холмсу, погибшему в схватке с Мориарти у Рейхенбахского водопада. Но ведь Холмс выжил! Режиссерское кресло вместо Гая Ричи занял Декстер Флетчер («Рокетмен»). Сюжет, как водится, держат в тайне, но в одном из интервью Роберт Дауни-мл. заявил, что «Шерлок Холмс 3» «положит начало новой детективной киновселенной типа Marvel, и голос Артура Конана Дойла будет звучать в ней наиболее громко». Правда, не очень понятно, придется ли это начало на 2021-й. На момент написания текста съемки фильма еще даже не начались.

«Петровы в гриппе» Где смотреть: в кино

Многострадальная экранизация романа Алексея Сальникова была готова еще к прошлому фестивальному сезону. «Петровы в гриппе», как и предыдущий фильм Кирилла Серебренникова, «Лето», — прыжок в позднюю советскую эпоху. «Все известно, все знакомо: грации на школьной травке, гарпии у гастронома». Главный герой, сыгранный актером (и режиссером «Человека из Подольска») Семеном Серзиным, совершает путешествие чуть ли не в Аид автобусами и другими видами частного и общественного транспорта. Оператор фильма — Влад Опельянц, который снимал и «Лето». Помимо Серзина, в кадре неистовствуют Чулпан Хаматова в амплуа яростной библиотекарши и Юрий Колокольников, загримированный под Уолтера Уайта. В эпизодах есть камео-сюрпризы вроде основательницы журнала «Сеанс» Любови Аркус, исполнившей роль замученной уборщицы.

«Аполлон-10½: Приключение космического века»

Где смотреть: на Netflix, дата премьеры пока неизвестна

Анимационный фильм Ричарда Линклейтера основан на его детских воспоминаниях. Линклейтер рос в Хьюстоне рядом с космическим центром НАСА, как раз в это время там шла подготовка к запуску пилотируемого космического корабля «Аполлон-11» и к первой высадке человека на Луну в 1969 году.

В «Аполлоне-10½» параллельно будут развиваться два сюжета — почти автобиографический, о мальчике, живущем неподалеку от космического центра, и исторический, о сотрудниках этого центра, астронавтах и других участниках программы «Аполлон». Техника примерно как в «Помутнении» — анимация, отрисованная по контурам обычной съемки с живыми актерами.

«Армия мертвецов»

Где смотреть: на Netflix, дата премьеры пока неизвестна

После «Бэтмен против Супермена» и «Лиги справедливости» Зак Снайдер возвращается к истокам: его полнометражным дебютом стал «Рассвет мертвецов», ремейк классического хоррора Джорджа Ромеро. И вот новый рассвет — в Лас-Вегасе. Зомби-апокалипсис — самое подходящее время для мародерства, так что сообразительный герой Дэйва Батисты собирает команду наемников и отправляется в бывшую столицу азартных игр сорвать джекпот.

Проект находится в разработке с 2007 года. Тогда работу над фильмом вела студия Warner, снимать должен был Маттис ван Хейниген-мл, а Снайдеру была отведена роль продюсера. В 2008 году разразился финансовый кризис, и проект поставили на паузу. В январе 2019 года проект перехватил Netflix и вложил в его производство 90 млн долларов, а Снайдер полностью переписал сценарий.

«Блондинка»

Где смотреть: на Netflix, дата премьеры пока неизвестна

Байопик Мэрилин Монро, снятый по одноименному роману Джойс Кэрол Оутс, подробно рассказывает об изнанке славы звезды: тяжелое детство, три неудачных замужества, конфликты со студийным начальством, ловушка вечного амплуа легкомысленной блондинки. Проект находится в разработке с 2010 года. Изначально Монро должна была сыграть Наоми Уоттс, затем возникла кандидатура Джессики Честейн, в конечном счете роль досталась Ане де Армас. Режиссер — Эндрю Доминик, а продюсирует фильм компания Брэда Питта Plan B Entertainment. Фильм уже расхваливают за прогрессивность: сама Оутс, посмотревшая сырую сборку, в восторге от феминистской трактовки ее текста. Ана де Армас очень довольна тем, что сыграть американскую икону доверили ей, мигрантке с Кубы.

«В синяках» Где смотреть: на Netflix, дата премьеры пока неизвестна

Режиссерский дебют Холли Берри. Когда-то ее героиня Джеки, выбирая между ребенком и рингом, отдала предпочтение спортивной карьере. Не добившись успехов в боях без правил, она хочет вернуть шестилетнего сына. Ей угрожают лишением родительских прав, поэтому Джеки возвращается на ринг, чтобы заработать денег на будущее себе и ребенку. Прочитав сценарий, Берри сразу же захотела сняться в фильме и убедила продюсеров взять ее в проект, а затем заняла и режиссерское кресло. Главную соперницу Джеки играет звезда UFC Валентина Шевченко (русская мафия прилагается).

«Пиноккио»

Где смотреть: на Netflix, дата премьеры пока неизвестна

Для Гильермо дель Торо «Пиноккио» — проект мечты. Он признавался, что уже 10 лет ищет для него финансирование. В 2018 году деньги на фильм дал Netflix. Действие мультфильма, основанного на сказке Карло Коллоди, будет развиваться в 1930-е в фашистской Италии. Дель Торо принципиально не хотел снимать «Пиноккио» как игровое кино: куклы гораздо выразительнее людей, а максимальная экспрессия — это ровно то, что нужно сказке. Впрочем, большие голливудские звезды в проекте все же участвовали на стадии озвучания (Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Юэн Макгрегор, Кристоф Вальц, Рон Перлман, Джон Туртурро и другие). Оригинальные песни к мультфильму написал лауреат «Оскара» за «Отель «Гранд Будапешт“» и «Форму воды» Александр Деспла.

«Сила собаки»

Где смотреть: на Netflix, дата премьеры пока неизвестна

Два брата, Фил (Бенедикт Камбербэтч) и Джордж (Джесси Племонс), владеют крупнейшим ранчо Монтаны. Между ними нет ничего общего: Фил умен и жесток, Джордж добр и во всем любит порядок. Когда Фил узнает, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз (Кирстен Данст), он решает использовать ее сына Питера в противостоянии с братом, чтобы разрушить брак Джорджа и Роуз.

«Сила собаки» Джейн Кэмпион — экранизация одноименного романа американского писателя Тома Сэвиджа. Единственная женщина, получившая «Золотую пальмовую ветвь» (за «Пианино»), Кэмпион не снимала полнометражные фильмы 12 лет. После того как в 2009 году вышел байопик Джона Китса «Яркая звезда», она занималась только телепроизводством (два сезона «Вершины озера»). Кэмпион признавалась, что не собирается далеко отходить от оригинальной истории, а постарается глубже раскрыть характеры героев. Изначально роль Роуз должна была исполнить Элизабет Мосс, но занятость в сериале «Рассказ служанки» не позволила ей принять участие в проекте.

«Уэнделл и Уайлд»

Где смотреть: на Netflix, дата премьеры пока неизвестна

Готическая анимация Генри Селика («Кошмар перед Рождеством», «Коралина в Стране кошмаров») — давненько мы не видели ничего настолько жуткого и обаятельного одновременно! Уэнделл и Уайлд — это два брата-демона, которым досаждают монахиня-экзорцистка Хелли и два ее подручных, подростки-готы Кэт и Рауль. Демонов озвучили Джордан Пил и Кигэн-Майкл Ки, партнеры по выходившему комедийному скетч-шоу «Ки и Пил». Пил также помог с написанием сценария. Пока мы с нетерпением ждем выхода киносказки, издательство Simon & Schuster готовит книжку по ее мотивам.

«Космические чистильщики»

Где смотреть: на Netflix, дата премьеры пока неизвестна

Новое направление развития корейского кино — освоение космоса. Действие этой сай-фай-комедии происходит на борту космического мусороуборочного корабля под издевательским названием «Победа», укомплектованного командой неудачников. Герои находят человекоподобного робота-ребенка, выясняют, что он является оружием массового поражения, и решают использовать его в меркантильных целях. В главных ролях — звезда сериалов Сон Джун-ги («Потомки солнца») и Ким Тхэ-ри (вы видели ее в «Служанке» Пак Чхан-ука). Одним из главных источников вдохновения сценарист и режиссер Чо Сон-хи (автор замечательной подростковой сказки «Мальчик-оборотень») называет свои детские впечатления от аниме «Космический крейсер «Ямато“».

«Парень из Асакусы»

Где смотреть: на Netflix, дата премьеры пока неизвестна

Спонсируемый Netflix фильм о начале творческого пути Такеши Китано, снятый по его же собственному роману. C будущим сенсеем мы встречаемся в 1965 году, когда юный якудза становится учеником знаменитого комика Сэндзабуро Фуками. Китано сыграет Юя Ягира — самый молодой призер Каннского фестиваля («веточку» он получил в 14 лет).

«Без резких движений» Где смотреть: на HBO Max, дата премьеры пока неизвестна

Новый кейпер Стивена Содерберга — звучит уже интригующе. Итак, Детройт в 1955 году. Группу мелких преступников (лидера играет Дон Чидл) нанимают для кражи, казалось бы, обычных документов. Когда дело проваливается, они решают выяснить, кто и зачем их нанял. Этот криминальный триллер стал вторым проектом Содерберга, сделанным в рамках эксклюзивного контракта с HBO Max. Первый — недавняя драмеди «Пусть говорят» с Мэрил Стрип.

«Память»

Где смотреть: на фестивалях, в кино

Первый англоязычный фильм Апитчатпона Вирасетакула (обладатель каннского золота за «Дядюшку Бунми, который помнит свои прошлые жизни») снят в Колумбии. В главной роли — Тильда Суинтон, чьи связи очень пригодились при финансировании картины. Ее героиня едет из Шотландии к сестре в Боготу. Маршрут пролегает через Анды, где она знакомится с французским археологом (Жанна Балибар, еще одна актриса-икона, теперь уже французского артхауса) и местным музыкантом (Элькин Диас). Где же тут типичный Вирасетакул с его увлеченностью темами магии, болезни, памяти? А вот где: у героини Суинтон синдром взрывающейся головы, который мешает спать (Вирасетакул сам столкнулся с этим феноменом во время поездки в колумбийские джунгли). Оператор «Памяти» — Сэйомбху Мукдипром («Суспирия», «Назови меня своим именем»). Фильм стоит ждать в конкурсе Канн.

«Сувенир: Часть 2»

Где смотреть: на фестивалях, в кино

Продолжение автобиографии Джоанны Хогг. В первом фильме Джули, героиня Онор Суинтон-Бирн, переживала личный и профессиональный кризис, пытаясь снять дебютный фильм и наладить отношения с денди и по совместительству героиновым наркоманом Энтони. К финалу Энтони умер от передоза, и во второй части история начинается словно с чистого листа. Хогг подчеркивает, что «Сувенир 2» будет не сиквелом, но совершенно самостоятельным фильмом. Его действие охватывает жизнь Джули до конца 1980-х. Изначально в фильме планировалось участие Роберта Паттинсона, но в июне 2019-го актер выбыл из проекта, и Хогг разбила его героя на двух персонажей — их играют Чарли Хитон («Очень странные дела», «Новые мутанты») и Харрис Дикинсон («Пляжные крысы», «Траст»).

«Паркет» Где смотреть: на фестивалях, в кино

Встреча бывших любовников в отеле, где собрался на большой конвент танцевальный клуб, перерастает в схватку с безжалостным временем: мужчина по кличке Какаду и две его партнерши пытаются повторить свой некогда знаменитый танец втроем. Страсти 25-летней давности закипают вновь.

Новый фильм революционен для Александра Миндадзе. До сих пор он фиксировал момент накануне или во время катастрофы: Чернобыль во «В субботу», Великая Отечественная в «Милом Хансе, дорогом Петре». В «Паркете» же катастрофа уже произошла, разрыв главных героев случился давным-давно, а отель, в котором они встречаются, похож на загробный мир. И герои здесь явно не в своей тарелке. Наверное, именно поэтому для Миндадзе было принципиально важно, чтобы главные роли сыграли зарубежные артисты: Анджей Хыра и Агата Кулеша из Польши, Евгения Додина из Израиля.

«Пугало» Где смотреть: в кино

Триумфатор минувшего «Кинотавра», история о проклятии и искуплении на ледяных просторах Якутии. Знахарка-алкоголичка в исполнении звездной фолк-певицы Валентины Романовой-Чыскыырай помогает соседям и полиции, но самой себе помочь не в силах. Что с ней случилось — это тайна, которую и предстоит раскрыть зрителям.

О феномене якутского кино, которому удается сплавлять авторский подход и жанровые схемы, уже давно говорят критики; оно пользуется огромной популярностью у себя в регионе, где прокатывается лучше русскоязычных фильмов. Большие российские фестивали же якутов почти не замечали и никогда не давали им значимых призов. Этот год для кинематографистов Республики Саха стал прорывным. Вслед за «Кинотавром», где жюри Бориса Хлебникова наградило «Пугало» главным призом и призом за лучшую женскую роль, подтянулось «Окно в Европу» — тут жюри Николая Хомерики выделило боди-хоррор Степана Бурнашева «Черный снег».

«Маша» Где смотреть: в кино

Еще один фильм из кинотавровской обоймы — дебют сценаристки «Большого», спродюсированный Валерием Федоровичем, Евгением Никишовым и Рубеном Дишдишяном. «Маша» отлично встраивается в линейку фильмов о 1990-х, снятых теми, кто тогда ходил в школу и смотрел на жесткую жизнь родителей через более-менее розовые очки. Заглавная героиня растет в станице, которой распоряжается банда спортсменов под предводительством Крестного (Максим Суханов). Крестный между стрелками и наездами любит слушать Эллу Фицджеральд, и Маша, подрастая под автоматные очереди, поет джазовые стандарты и в итоге превращается в Анну Чиповскую в красном сценическом платье (в одной руке ствол, в другой — стойка микрофона). Опытным зрителям фильм может показаться женской версией «Быка» Бориса Акопова (еще бы, у них один оператор — Глеб Филатов). Однако картинка «Маши» чуть более гламурна: кино это, несмотря на мрачный финал, скорее, хочет породниться с сериалом «Мир! Дружба! Жвачка!».

«Распутье» Где смотреть: в кино

Иногда, чтобы вернуться в 1990-е, не обязательно идти в кино — достаточно нескольких часов на рейсовом автобусе. Именно такое путешествие во времени приходится совершить главному герою «Распутья» Артему Чагину, у которого в провинциальном городе под названием Советск умер отец — барыга, наказанный когда-то подельниками.

Сам Артем тоже идет по отцовским следам: днем учится, а по ночам возит спирт на завод, где разливают паленый алкоголь. В Советске главного героя ждут старые долги папы, который завещал похоронить себя в родном селе Распутье. А оно теперь находится посреди зоны локального конфликта (намек, понятно, на Донбасс).

Фильм Георгия Лялина — еще один дебют, смачная история, которая хорошо скользит по знакомым рельсам постсоветского мифа. Не случайно в финале она выскакивает на снежные просторы балабановского постапокалипсиса «Я тоже хочу»; это и вестерн, и бандитский боевик, и мелодрама. В общем, очень русское кино.

«Межсезонье» Где смотреть: на фестивалях, в кино

После успешного дебюта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александр Хант мог бы сделать и народный блокбастер, однако выбрал независимое кино. В центре «Межсезонья» — история современных Ромео и Джульетты, которые вынужденно становятся Бонни и Клайдом. Фильм Ханта отталкивается от реальной псковской трагедии 2016 года, когда сбежавшие из дома подростки закрылись на даче, отстреливались от приехавшей полиции и транслировали видео осады в интернет. Деньги на запуск частично собирались при помощи краудфандинга. Тем удивительнее, что снимается фильм на пленку.

«Любовь» Где смотреть: на фестивалях, в кино

В 2011 году у Николая Хомерики был чудесный маленький фильм «Сердца бумеранг», и сейчас уже кажется, что он, совсем как герой этого фильма, уехал после работы куда-то в темный туннель. Ведь что было после за 10 лет? Четыре коммерческие работы («Ледокол», «Селфи», «Девятая» и «Белый снег»; кино о лыжнице Елене Вяльбе выходит в прокат в феврале), два сериала и ни одной авторской, фестивальной, личной работы.

Положение должна исправить «Любовь» — философско-фантастическая история, которая была написана по синопсису Хомерики его давним соратником, драматургом Александром Родионовым. Молодая пара уезжает на чужую дачу в лесу (съемки прошли в предместьях Геленджика) и после ссоры случайно знакомится с парой постарше, которая живет по соседству. Что-то в словечках и повадках старших кажется героям подозрительно знакомым. По словам самого Николая Хомерики, фильм стал для него попыткой разобраться, как именно меняются отношения в паре со временем.

«На тебе сошелся клином белый свет»

Где смотреть: в кино

У этого фильма про Янку Дягилеву пока постер, как у хоррора. Но, по сути, полнометражный дебют выпускника Московской школы нового кино и лауреата каннской программы Cinefondation Игоря Поплаухина — лишь хроника последнего дня жизни главной героини. Эдакая финальная глава несуществующего байопика. «Белым светом» студия Hype Film словно бы приступает к созданию своей собственной ретровселенной, населенной культурными героями позднего СССР. Несложно представить, например, как главная героиня встречается на концерте в Ленинграде с героями фильма «Лето», едва ли не главного хита студии. Еще один неизбежный референс для тех, кто ждет фильм, — «Последние дни» Гаса Ван Сента, беллетризованная история смерти Курта Кобейна в парнике.

«Чрезвычайная ситуация»

Где смотреть: пока не известно

Высокобюджетный по корейским меркам (18 млн долларов) фильм-катастрофа о происшествии в воздухе и экстренной посадке самолета. Что стало причиной ЧС, пока секрет. Зато известен актерский состав, и он впечатляющий: одну из главных ролей играет Чон До-ен — любимица западных критиков, получившая каннскую «Ветвь» за «Тайное сияние» Ли Чхан-дона. Также в картине сыграл самый экспортный корейский актер Ли Бён-хон («Я видел дьявола», «Инсайдеры») и самый народный Сон Кан-хо («Паразиты», «Воспоминания об убийстве»).

«По дороге в страну счастья»

Где смотреть: в кино, на фестивалях

Картина из лайн-апа так и не состоявшегося Каннского кинофестиваля 2020 года, вольный ремейк так любимого в России фильма «Достучаться до небес». Режиссер и сценарист Лим Сан-су сильно изменил первоначальный сценарий: два неизлечимо больных героя тоже сбегают из госпиталя на волю, а что будет дальше — непонятно. Возможно, дело обойдется без кражи миллиона и прочего криминала. Известно, что Лим Сан-су снял душевное роуд-муви со слезовыжимательным финалом. В одной из главных ролей — брутальный Чхве Мин-сик («Олдбой», «Новый мир»), которого видеть в подобном кино несколько неожиданно.

«Брокер»

Где смотреть: в кино, на фестивалях

Любимец Канн Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки») решил снять свой следующий фильм не в родной Японии, а в Южной Корее. Как обычно у Корээды, кино будет социальное: в центре сюжета — беби-бокс. Как правило, режиссер работает очень быстро, но идею этого фильма он вынашивал около пяти лет. Кажется, намечается еще один фестивальный хит. Если, конечно, в 2021-м останутся фестивали.

«Ину-о»

Дата премьеры неизвестна

Полнометражное аниме многостаночника Масааки Юасы («Руки прочь от кинокружка!»). В этом году Юаса объявил, что устал и уходит с поста президента основанной им студии Saru, но новый фильм все же выпустит. Это история о мальчике с необычной внешностью. Окружающие его боятся, поэтому герою приходится полностью закутываться и носить маску, но однажды он встретит слепого дудочника и откроет в себе невероятные танцевальные способности.

Авторы: Максим Ершов, Марат Шабаев, Василий Степанов, Василий Корецкий