40 самых ожидаемых российских сериалов 2026 года

В прошлом году Сергей Филатов отстрелялся с «Уроком» и «Баром „Один звонок“», а в этом нас ждет его триллер «Отпечатки». Оксана Акиньшина играет проблемную следачку с детскими детдомовскими травмами. Волею случая она возвращается в родной городок Заречный, где ее бывший товарищ по детскому дому якобы убил всю свою семью. Если вам показалось, что сериал похож сразу на все сериалы про маньяков, то вам не показалось. Однако относительная неоригинальность компенсируется стильной картинкой, подсмотренной у Финчера, и недурным кастом: вместе с, как и всегда, харизматичной Акиньшиной в сериале сыграли Дмитрий Чеботарёв, Полина Кутепова и Евгений Санников.