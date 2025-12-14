40 самых ожидаемых российских сериалов 2026 года

Снова маньяки, снова 1990-е — будут ли в российских сериалах новые темы? Будут! Во-первых, возвращается Данила Козловский (и снова в большой спорт). Во-вторых, появляется фэнтези — темное и не очень. В-третьих, на смену бандитам идут супергерои. Вот 40 премьер, которые мы наметили для просмотра в 2026 году.
Народные хиты
«Папины дочки. Новые», 5-й сезон
START
После четырех сезонов и огромной кассы полнометражного фильма можно официально заявить: новые «Папины дочки» не просто пристройка к комедийному хиту старого СТС, а самостоятельный феномен. В пятом сезоне героям и зрителям придется столкнуться с последствиями возвращения Даши (Анастасия Сиваева) в семью. В пресс-релизе авторы обещают, что в одной из серий героиня вернется к образу готессы из оригинальных «Папиных дочек» (вот бы, конечно, навсегда, а не на один эпизод).
Читайте также:
«Ландыши. Вторая весна», 2-й сезон
Wink
В начале 2025-го «Ландыши» неожиданно для всех стали народным суперхитом. Был ли успех неслучайным? Покажет второй сезон. По его сюжету главная героиня, лондонская наследница Катя (Ника Здорик), столкнется с интригами в музыкальной группе, новыми кознями охотника за ее наследством (Евгений Коряковский) и, разумеется, будет искать своего мужа Лёху (Сергей Городничий), пропавшего в зоне военных действий. Режиссером на этот раз выступит клипмейкер Илья Шпота, прежде учившийся — лучше присядьте — у Йоргоса Лантимоса.
Читайте также:
«Инспектор Гаврилов», 3-й сезон
START, СТС
Еще одно возвращение, на сей раз комедийного хита про вора-рецидивиста Медного (Виктор Добронравов), случайно ставшего начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. В финале второго сезона его раскрыла московская следачка (Виктория Заболотная), отправившая самозванца выстрелом в кому. В продолжении Медный приходит в себя и обнаруживает, что его секрет знает еще и мэр (Борис Эстрин). Градоначальник предлагает ему сделку: Медный должен принять участие в мэрских выборах, и тогда его личность останется в тайне. Тем временем в городе оказывается герой Алексея Гуськова по кличке Ворон — вор в законе и по совместительству папаша Медного.
Фестивальные хиты
Okko
Наш ответ «Оппенгеймеру» — во всех смыслах атомная драма по сценарию Олега Маловичко («Нулевой пациент», «Трасса») про тайное испытание советской ядерной бомбы в селе Тоцком. Часть действия происходит в роковом 1954 году во время испытаний, а часть — в период перестройки, когда журналистка родом из Тоцкого (Анна Михалкова) решает вытащить эту историю на передовицы советских газет. Поставили сериал режиссер Максим Свешников и его постоянный соавтор, оператор Илья Авербах; вместе они сняли «Плейлист волонтера» и первый сезон «Контейнера». Каст тоже представительный: помимо Михалковой, в «Полураспаде» сыграли Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв, Мила Ершова, Ксения Трейстер и Евгений Стычкин. Первые две серии уже показали на фестивале «Новый сезон» — было очень круто.
Читайте также:
Okko
Еще один хит «Нового сезона» с Милой Ершовой в касте, победитель сериального конкурса. Гоша Куценко играет бандюка, отсидевшего за кореша и вышедшего на свободу. Дома его встречает взрослая дочь (Ершова), которая совсем не рада возвращению родственника: она винит его в аварии, лишившей матери жизни, а ее саму — возможности ходить. Несмотря на хтонический душок, остающийся после чтения синопсиса, сериал Okko — нежнейшая комедия, вызвавшая у аудитории «Нового сезона» желание вскочить на ноги и аплодировать. За сценарий отвечает шоураннер «Волшебного участка» Александр Носков.
Читайте также:
Okko
Впервые показанная на фестивале «Маяк» драма на совсем несмешные темы. В центре событий — проблемная семья из провинции: родители (Сергей Гилёв и Юлия Снигирь) спихнули на старшего сына (Евгений Кунцевич) ответственность за младшего брата с ДЦП. Вскоре случается трагедия, и всем этим людям придется как-то собирать свои жизни заново. Постановщицей выступила Иля Малахова («Привет, мама»).
Читайте также:
Супергерои
Кинопоиск
Майор полиции и поклонник шавермы Игорь Гром (Тихон Жизневский) вместе с возлюбленной-журналисткой Юлей Пчёлкиной (Любовь Аксёнова) и смышленым напарником Димой Дубиным (Александр Сетейкин) спасают любимый Санкт-Петербург сначала от злодея Чумного Доктора, а затем от загадочного Призрака. «Игра против правил» соединяет историю трех фильмов франшизы и дополняет ее новыми деталями — из жизни как самого Грома, так и персонажей, которые еще сыграют свои роли в киновселенной Bubble. Новые сцены снял клипмейкер Соберсаша (автор нетленки «За деньги да» певицы INSTASAMKA), кресло шоураннера числится за режиссером всех прежних фильмов франшизы Олегом Трофимом.
Читайте также:
Кинопоиск
Не одним «Майором Громом» богата киновселенная Bubble. В экранизации одноименных комиксов Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина») играет Нику Чайкину — рыжеволосую оперативницу секретной организации «Братство», ищущую тех, кто лишил ее семьи. Короче говоря, была Наташа Гончарова — стала Наташа Романова. Отца Ники сыграл Сергей Безруков, главу «Братства» — Юлия Пересильд, также обещают появление Димы Дубина из «Майора Грома». Поставил сериал режиссер отличного «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» Александр Хант, а за визуальную преемственность отвечает оператор «Майора Грома» Максим Жуков.
Читайте также:
«Проект „Анна Николаевна“», 3-й сезон
Кинопоиск
Пока мир накрывает ИИ-лихорадка, женщина-робокоп в исполнении Зои Бербер вместе со всем полицейским отделом после неудачной попытки покорить столицу во втором сезоне возвращаются в родную провинцию. Там им будет чем заняться. Во-первых, жена героя Антона Филипенко тоже оказывается андроидом, с которой у Анны Николаевны возникает соперничество. Во-вторых, в городе орудует бабуля-киборг, голыми руками вырывающая банкоматы из земли. Режиссером третьего сезона стал Сергей Дьячковский, постановщик курортной комедии «Убойный отпуск».
Premier, ТВ-3
Кроссовер, который вы точно не ждали. Герой Пушкина после нескольких лет скитаний возвращается в родную Кистеневку под личиной загадочного иностранца — дона Диего де Ла Веги. А дома — произвол помещиков, бесчинства разбойников, возлюбленная Маша и махинации ее отца, интригана Троекурова. Нет, ну а что? Иностранцам можно делать «Гордость, предубеждение и зомби», а нам нельзя? Зорро-Дубровского сыграет Олег Гаас. Постановщик сериала — Кирилл Кузин, в чьем резюме соседствуют «Сергий против нечисти» и «Самый лучший фильм».
Экранизации Стругацких
Wink, НТВ
Очень амбициозная экранизация столпов советской фантастики. Дело не только в старании, с которым выдумали средневековый мир планеты Арканар: для съемок отстроили масштабные декорации (натуру снимали в Иране) и придумали собственный арканарский язык с письменностью и алфавитом. Просто сама повесть Стругацких недостаточно большая для сериала, и потому сценарист Андрей Золотарёв, на чьем счету «Слово пацана» и «Сто лет тому вперед», существенно расширил оригинальную книгу. Впрочем, контуры сюжета примерно те же: сотрудник Института экспериментальной истории Антон (Александар Радоичич) отправляется на увязший в феодализме Арканар, чтобы под личиной благородного дона вести наблюдение за бесчинствами аборигенов. В актерском составе — Никита Кологривый, Сергей Безруков, Фёдор Лавров, Фёдор Бондарчук и Лев Зулькарнаев. Постановщик — Дмитрий Тюрин (второй сезон «Эпидемии»).
Читайте также:
«Кион», Okko
Еще один фантастический сериал из вселенной Мира Полудня братьев Стругацких. Действие экранизации «Жука в муравейнике» тоже разворачивается в далеком будущем. Знакомому кинозрителям по бондарчуковскому «Обитаемому острову» Максиму Каммереру (на этой раз играет его Юрий Колокольников) дают задание найти профессора-дезертира Льва Абалкина (Максим Матвеев). Тот прервал свою миссию на другой планете и сбежал на Землю. Режиссерское кресло сериала занял постановщик «Первого номера» и «13-й клинической» Клим Козинский, который привел на новый проект своего постоянного оператора Генриха Медера.
Читайте также:
Фантастика и фэнтези
Кинопоиск
Дарк-фэнтези про двух сестер-колдуний, отличницу Злату (Даяна Гудз) и непутевую Марью (Таисья Калинина). Злата должна унаследовать от матери дар хранительницы между людским миром и потусторонним, но именно Марья на спор открывает между мирами портал. Пытаясь его закрыть, Злата погибает, и Марья отправляется в путешествие, чтобы найти живую воду и спасти сестру. В актерском составе также есть Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Владислав Тирон, но больше всего ждем выхода Даниила Воробьёва в роли мифического Верлиоки. Режиссер проекта — Илья Шеховцов, а за визуальную часть отвечают художники, работавшие над «Последним богатырем» и «Он — дракон», и оператор «Обоюдного согласия» Геннадий Успангалиев.
Читайте также:
Okko
За этой аббревиатурой скрывается отдел по борьбе с паранормальными явлениями и комедийный сериал, спродюсированный Борисом Хлебниковым. Главный герой — обыкновенный лузер, которому предстоит стать сотрудником «Луча» и спасти мир. Поставил и написал сериал Александр Собичевский, приложивший руку к хлебниковской «Обычной женщине», а главные роли сыграли Алексей Базанов, Илья Соболев, Сергей Гилёв, Тимофей Трибунцев, Степан Девонин, Антон Филипенко и Александра Бортич.
Кинопоиск
Отвязный мультсериал про лузерское семейство Пардоновых, получивших в наследство планету разумных дельфинов. Однако свалившаяся удача разворачивается к ним непристойной стороной, когда на планете вспыхивает бунт роботов, в результате которого семейке приходится улепетывать от бластеров галактических киллеров. Придумал «Принца Галактики» Алексей Лебедев, один из создателей «Смешариков» и «Пети и Волка», однако ближе всего по духу его новый мультсериал к «Рику и Морти». Детям лучше включить что-то другое.
Читайте также:
Танцы плюс
Okko
Странноватый, но все равно запоминающийся дебют в режиссуре хореографа и лица телешоу «Танцы» Мигеля. «Искусство падения» выглядит так, словно человек пытается изобрести какой-то свой киноязык на стыке фильма, сериала и танцевальной постановки. Результат не совсем убедительный, но достаточно любопытный, чтобы ждать сезон целиком. Сюжет, придуманный Дарьей Грацевич («Черное облако», «Измены»), посвящен закулисью танцевальных шоу, а главные роли исполняют преимущественно профессиональные танцоры и хореографы. Единственное заметное исключение — Линда Лапиньш в образе продюсерши с личным интересом к одному из участников шоу.
Wink
Данила Козловский is back. В «Игре на вылет» режиссера Евгения Корчагина («ON и Она») актер появится в образе проигрока в теннис, мечтающего вернуться в большой спорт. Шанс подворачивается в виде талантливой, но очень бедной теннисистки Кати (Полина Гухман), над которой опытный спортсмен берет менторство. В других ролях — Светлана Иванова, Елизавета Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и Олег Чугунов.
Опять 1990-е
«Дети перемен», 2-й сезон
START, Wink
Семейно-бандитская сага Любови Львовой и Сергея Тарамаева возвращается. Флора, героиня Виктории Исаковой, превратилась из водительницы троллейбуса в мафиозного босса, и эта трансформация рушит ее отношения с тремя сыновьями. В особенности с Петей (Слава Копейкин), который после событий первого сезона устраивает матери настоящую войну. Среди новичков в и без того отменном актерском составе — Мариэтта Цигаль-Полищук, Даниил Стеклов и Константин Плотников на мотоцикле.
Читайте также:
Кинопоиск
Скорсезе? Нет, у нас будет свое «Казино» по мотивам реальных событий! Действие развернется в Москве начала 1990-х, главная героиня — сидящая в долгах студентка мехмата (Елена Тронина), которая от безденежья устраивается крупье в элитном казино. Благодаря новому месту работы она знакомится с предпринимателем Мавриным (Константин Хабенский) и втягивается в опасный, но такой интригующий мир. Режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов («Неверные»), о котором мы еще вспомним ниже, а шоураннер — ответственная за «Нулевого пациента» и «Игры» Александра Ремизова.
Okko
Постановщик «Бумера» и «Домашнего ареста» Пётр Буслов совместил режиссерское кресло и главную роль в комедийном сериале, чье название расшифровывается как «Общественно-полезная группировка» (а не как вы подумали). Буслов играет бандита Воркуту, который сел в 1990-е, а после отсидки решил нести добро всем, кого обидел. Помогают ему бывшие подельники в исполнении Максима Лагашкина и Николая Шрайбера, в других ролях засветились Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда и Павел Деревянко. За сценарий отвечает автор «Иры» Алим Бесчоков.
Опять маньяки
Wink
Думали, «Фишер» — всё? Не тут-то было: даже смерть душегуба не в состоянии остановить маньячную вселенную НМГ и Wink. На этот раз действие разворачивается в таежном алтайском городке, где убивают дочку местного чиновника. Расследование показывает, что убийство связано с нераскрытой серией неуловимого барнаульского маньяка. В деле как-то замешана выросшая в тайге девочка-Маугли (Полина Гухман). Настоящих детективов на этот раз играют Юлия Снигирь и Александр Петров, а за сценарий и постановку отвечает Ольга Френкель («Инсомния»).
Читайте также:
«Кион»
В прошлом году Сергей Филатов отстрелялся с «Уроком» и «Баром „Один звонок“», а в этом нас ждет его триллер «Отпечатки». Оксана Акиньшина играет проблемную следачку с детскими детдомовскими травмами. Волею случая она возвращается в родной городок Заречный, где ее бывший товарищ по детскому дому якобы убил всю свою семью. Если вам показалось, что сериал похож сразу на все сериалы про маньяков, то вам не показалось. Однако относительная неоригинальность компенсируется стильной картинкой, подсмотренной у Финчера, и недурным кастом: вместе с, как и всегда, харизматичной Акиньшиной в сериале сыграли Дмитрий Чеботарёв, Полина Кутепова и Евгений Санников.
Читайте также:
В главной роли — Саша Бортич
«Иви»
Кажется, однажды режиссер «Трудных подростков» Рустам Ильясов встал с кровати и решил: «нам покер», я сниму романтическую комедию! В сериале «Всё в твоих руках» по сценарию Алексея Казакова («Родные») Саша Бортич и Денис Прытков играют необычную романтическую парочку: два раза они встречаются на чужих свадьбах, влюбляются, но в итоге расходятся. Третья церемония бракосочетания, на которой они вновь встречаются, — это свадьба героини Бортич. Также в касте: Никита Волков, Иван Добронравов, Эльдар Калимулин, Тимофей Елецкий и Ксения Кутепова.
«Кион»
Еще одна комедия с Бортич, которая на этот раз играет блогершу, раскопавшую себе громкую историю: популярный экстрасенс Витя (Илья Соболев) на самом деле шарлатан. Вывести мошенника на чистую воду не получается, потому что Витя начинает видеть мертвых по-настоящему. Но ничего страшного, для сенсации и такое сгодится. Также в комедийном сериале снялись Мария Смольникова, Сергей Рост и Риналь Мухаметов.
Женщины на грани нервного срыва
Premier
Эффектно снятая медицинская драма, к которой приложил руку оператор «Дозоров» Сергей Трофимов. Амбициозная врач-трансплантолог (Мария Лисовая) возвращается из Москвы в родное и ледяное Заполярье. Там ей придется столкнуться не только со сложными медицинскими делами, но и с коллегами — обаятельным пьяницей-хирургом (Пётр Фёдоров) и покрывающим его начальником (Дмитрий Певцов).
«Иви»
Героиню Любови Аксёновой сажают в тюрьму по несправедливому обвинению (из-за кучки мажоров девушка теряет в аварии мужа и маленькую дочь), а она сбегает, чтобы вершить месть. Чтоб вам не показалось мало, ее наставницей становится опытная заключенная в исполнении звезды «Жестокого романса» и телешоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой. Режиссер и драматург — уже засветившийся в списке Алексей Казаков, прежде известный по сценарной работе для Жоры Крыжовникова (дилогия «Горько!», «Самый лучший день»). В тюремной драме также сыграли Пётр Фёдоров, Линда Лапиньш и Денис Прытков.
Okko
Сценаристка Наталья Дубовая пугала нас русалками («Русалка. Озеро мертвых»), Бабой-ёгой («Яга. Кошмар темного леса») и «Ледяным демоном», но теперь настало время по-настоящему отвратительных монстров — киберсталкеров. Школьную учительницу (Анастасия Красовская) неприятно донимает в сети неизвестный. В списке подозреваемых все: дети, коллеги, любящий парень (Эльдар Калимулин) и плохо скрывающая зависть подруга (Полина Ауг). Триллер об ужасах кибербуллинга снял уже упомянутый в тексте Алексей Кузмин-Тарасов.
Мужчинам тоже трудно
«Слепой»
Okko
Олды наверняка вспомнят древний сериал про киллера-афганца, но нет, этот «Слепой» — совершенно другая история. Сергей Сенцов («1703», «Престиж») снял криминальную комедию про незрячего миллиардера (Иван Охлобыстин), который берет в помощники мелкого воришку (Денис Косиков). Вместе они будут противостоять высокопоставленному чиновнику (Илья Любимов), намеренному отжать бизнес героя. Сценаристы — Александр Иштриков и Юрий Голайдо («Бар „Один звонок“»).
«Кион»
Граффитист Лёша (Григорий Верник) волею случая попадает в психиатрическую больницу, где знакомится с добряком в аутистическом спектре Костей (Андрей Максимов). Когда Лёшу выпускают, его новый друг сбегает вслед за ним. Добродушная вариация «Человека дождя», с которой режиссер Владислав Иконников взял приз за режиссуру на фестивале «Пилот». Впрочем, сильнее всего сериал запоминается не сентиментальностью, а отдельными дикими выходками. Просто поверьте, вы не готовы к камео Шуры в первой серии.
Premier, START
Колодец провинциального водопроводчика (Антон Васильев) вдруг наполняется нефтью. Продать участок? Слишком просто! Лучше доказать подумывающей о разводе жене (Елена Николаева), что ты не пустое место, и освоить подпольную нефтедобычу вместе с одаренным, но прибабахнутым соседом (Иван Добронравов). К сценарию «Во все тяжкие» про черное золото приложили руку авторы «Бара „Один звонок“» Александр Иштриков, Юрий Голайдо и Алексей Зотов, а в касте также засветились Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Андрей Максимов и Роза Хайруллина.
«Монастырь», 2-й сезон
Кинопоиск
Продолжение «Монастыря» ожидаемо потеряло Настю Ивлееву и сменило режиссера — на место Александра Молочникова пришел Сергей Попов (документальный проект «История российских тюрем. Бутырка»). Зато «российский Тимоти Шаламе» Марк Эйдельштейн вновь играет послушника Юру, который всю жизнь провел в стенах монастыря. Во втором сезоне он переезжает в Москву и пытается не потерять веру посреди мирской суеты. Вместе с Эйдельштейном в сериал вернулись Филипп Янковский, Светлана Иванова и Диана Енакаева. Новых героев сыграли Влада Лукина, Лео Канделаки, Егор Корешков и Сабина Ахмедова.
Ноль за поведение
«Олдскул», 2-й сезон
Premier, START
Мам, нам ко второму. Второму сезону популярной школьной комедии про типичную советскую математичку (Мария Аронова), попавшую в прогрессивную школу. Первый сезон удачно переставил на отечественные рельсы американский мокьюментари-хит «Начальная школа „Эббот“» и собрал у экранов море зрителей, столкнувшихся с вьетнамскими флешбэками о своих строгих учителях. Насчет второго сезона пока что особых подробностей нет, кроме того что он обязательно будет уже в этом году.
Читайте также:
СТС
Прижившийся в сериалах комик Илья Соболев играет сотрудника ППС, которого под страхом увольнения отправляют в вечернюю школу. За соседними партами Россия в миниатюре: пролетарии, зумеры, пенсионеры, заключенные и мигранты. В педагогическом составе — нелепый завуч с внешностью Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей». В касте вообще сплошь стендап-комики: Илья Макаров, Динара Курбанова, Сержан Аманов и много еще кто. Спродюсировали сериал выходцы из Good Story Media Антон Щукин, Артём Логинов и Антон Зайцев, чья новая компания Russian Code не так давно громко выстрелила «Камбэком».
Кусь за Русь
«Смотрим»
Режиссер первого сезона ретродетектива «Душегубы» Давид Ткебучава двинулся еще дальше в прошлое и приземлился в XII веке, в эпоху междоусобной войны среди потомков Рюриковичей. Главный герой — молодой княжич Андрей (Александр Голубев), сын Юрия Долгорукого, который после возвращения из Византии решает укрепить православие в стране, нарекает себя самостоятельным правителем и в результате наживает могущественных врагов. Также в ролях — Александр Устюгов, Сергей Безруков, Артём Ткаченко и Александр Балуев.
Первый канал
Крепостная лимита (Александр Лазарев — младший) вместе с семьей едет покорять Москву. Вот только на дворе 1811 год, а значит, скоро грянет война и пожар 1812-го. Действие при этом охватит еще 13 лет, за которые наш провинциальный герой столкнется с самыми разными напастями. Поставил исторический сериал Игорь Зайцев («Великая», «За час до рассвета»), а в актерском составе засветились Сергей Шакуров и Игорь Петренко.
Ретро
START, Okko
Семейная сага о простой семье в непростые времена. После рождения тройни на излете 1980-х супруги Счастливые (Тихон Жизневский и Ольга Лерман), как и вся страна, с размаху окунаются в неспокойные 1990-е. Затем действие дойдет аж до 2012 года, когда супругам придется разобраться с ворохом взаимных обид, недомолвок, измен и трагедий. В других ролях — Анна Завтур, Вадим Соснин, Сергей Новосад, Софья Аржаных, Евгений Харитонов, Виктория Заболотная. Режиссер — Илья Силаев («Хутор»), к сценарию приложили руку соавторы по «Поехавшей» и сериалу «Инспектор Гаврилов» Нжде Айрапетян и Татьяна Гончарова.
Первый канал
Первоканальная мелодрама о легендарном любовном треугольнике Лили Брик (Мария Смольникова), ее мужа Осипа (Евгений Стычкин) и знаменитого поэта Владимира Маяковского (Андрей Максимов). Действие при этом развернется на протяжении шести десятилетий, вплоть до самой смерти музы авангарда в 1978 году. Обещают масштабные декорации конструктивистской Москвы и режиссера Алексея Германа — младшего в роли писателя Виктора Шкловского. Постановщица — Вера Сторожева («Небо. Самолет. Девушка»).
«Иви», НТВ
Конец XIX века. Околоточный надзиратель (от слова «околоток», то есть «местность») в исполнении Александра Устюгова расследует громкое убийство провинциальной семьи. Помогает ему заскучавшая графиня (Марина Александрова), с которой герой раскроет не одно преступление. Компанию Устюгову и Александровой составят Александр Балуев, Карина Андоленко и Игорь Хрипунов, а за режиссуру исторического процедурала отвечает Нурбек Эген («Калимба»).
«Слово пацана» года
START, НТВ
Сериал о том, как закалялась братва. В конце 1970-х волгоградский мажор (Алексей Онежен) переезжает в Казань, где подпадает под влияние героя Даниила Воробьёва, идеолога самой мощной бандитской группировки города под названием «Тяп-ляп». Противостоит ей бравый начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Короче говоря, «Слово пацана: Начало», тем более что Никита Кологривый тоже на месте. Сценарий написал автор «Кентавра» Михаил Зубко, постановщик — Олег Асадулин («Тест на беременность 2»).
Автор: Василий Говердовский