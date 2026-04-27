Apple показала первый трейлер третьего сезона «Укрытия»

Apple опубликовала первый полноценный трейлер третьего сезона научно-фантастического сериала «Укрытие», адаптации одноименного цикла романов Хью Хауи.

Новые эпизоды продолжат историю об антиутопическом будущем и гигантском подземном бункере, где 10 тысяч человек живут по строгим правилам, которые должны защитить их от угроз. Параллельно действие сезона развернется на несколько сотен лет ранее, где журналистка и политик распутывают заговор, каким-то образом связанный с грядущими событиями.

Создателем сериала выступает Грэм Йост, известный по «Правосудию» и «Братьям по оружию», а главные роли исполнили Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Джессика Хенвик и другие.

Первый эпизод продолжения выйдет 3 июля, остальные будут выпускать еженедельно вплоть до 4 сентября. «Укрытие» уже продлили на четвертый сезон, который станет для шоу финальным.