«Отпечатки»: триллер про маньяков и детские травмы с Оксаной Акиньшиной

В конкурсе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» показали первые эпизоды «Отпечатков» Сергея Филатова. Это детективная драма о череде жестоких убийств в маленьком городке, куда возвращается следовательница в исполнении Оксаны Акиньшиной. Рассказываем, так ли сериал похож на «Трассу» и «Хрустальный», как кажется из описания.

О чем это Капитан волгоградского СК Яна Князева (Акиньшина), временно отстраненная за превышение полномочий, возвращается в родной Заречный, чтобы помочь давнему знакомому. Накануне она провела с Глебом (Иван Фоминов) ночь, а с утра обнаружила его имя в криминальных новостях: по версии следствия, тот убил своих жену и двоих детей и теперь находится в розыске. Воспоминания Яну и Глеба связывают не самые светлые, но солидарность «баторовцев» («батор» — сокращение от слова «инкубатор», как детский дом называют между собой его воспитанники) сильнее былых разногласий. Яна сомневается, что Глеб способен на хладнокровное убийство, и намерена добиться для него справедливости. Ведущий дело Денис Симонов (Дмитрий Чеботарёв), напротив, практически уверен в виновности Глеба и не слишком рад внезапно объявившейся въедливой помощнице. По совпадению он оказывается мужем Яниной подруги детства, Риты (Анна Богомолова), ждущей ребенка. А в ходе следствия обнаруживается еще больше неожиданностей: несколько лет назад практически идентичное дело было заведено на другого бывшего воспитанника детского дома: похожий, якобы несчастный случай унес жизни семьи одного из детдомовских воспитателей (Олег Рязанцев). Чтобы разобраться с трагедиями настоящего, Яне придется вернуться к призракам прошлого.

Кто это сделал

Режиссер «Отпечатков» Сергей Филатов в прошлом году привозил на «Новый сезон» «Урок» с Юрой Борисовым, а его же «Бар „Один звонок“», который должен был попасть в смотр 2023 года, но накануне фестиваля пропал из программы, недавно получил прокатное удостоверение и скоро выйдет на Kion. «Отпечатки» Филатов снял для той же платформы, производством занималась студия KIONFILM (продюсеры — Максим Филатов, Илья Бурец, Ирина Щербович-Вечер). Для нее это первый инхаус-проект. Сценарий написали Калерия Демина, автор музыкальной драмы «Струны», и Никита Кукарцев, специализировавшийся до этого на мелодрамах («На пороге любви», «Любовь по найму»). В основе сериала, отмечают создатели, лежат реальные истории воспитанников детских домов.

Как это выглядит

В первых эпизодах авторы уверенно жонглируют конвенциями психологических криминальных триллеров про поимку маньяков. В атмосфере мрачного провинциального городка, возвращение куда не сулит детективу-одиночке ничего хорошего, есть одновременно что-то и от «Хрустального», и от «Трассы», задавших новый уровень отечественного исполнения жанра. Как и Васильев, Акиньшина играет глубоко травмированную в детстве следовательницу с обостренным чувством справедливости. Как и героиня Разумовской, она не особо разборчива в связях и готова вывезти любое расследование на своих плечах.

Но этим список напрашивающихся сравнений не ограничивается. В тоскливых пейзажах цвета ржавчины, ритуализированных убийствах с особой жестокостью и контрастных напарниках-расследователях, медленно погружающихся в бездну, явно чувствуется влияние «Настоящего детектива» и психологических триллеров Финчера. Удачно прилаженные друг к другу заимствования из лучших представителей жанра формируют картину глобально узнаваемую, но все-таки не лишенную интриги: угадать по первым эпизодам, кто и почему совершает убийства, невозможно.

Повествование то и дело прерывается изобретательно оформленными флешбэками из детского дома, недвусмысленно намекая, откуда все травмы. В старомодных наушниках Яна слушает преимущественно «Агату Кристи». А сюжет постепенно наполняется подозрительными персонажами. Появляются, например, мэр города и бывшая воспитательница детдома, эдакая фам фаталь в исполнении Полины Кутеповой. И неожиданно услужливый сотрудник соцслужб, вызвавшийся помогать Князевой с ее расследованием (играет его Евгений Санников). Но в центре внимания остается динамичный дуэт детективов, где изначальное взаимное неприятие, решенное в комедийном ключе, медленно сменяется доверием напарников.

Что пишут критики

Журналисты и авторы Telegram-каналов среди первых зрителей на «Розе Хутор» приняли сериал со сдержанным оптимизмом, сделав его лидером первого фестивального дня по итогам голосования для канала «Комендант кинокрепости». Большинство отметило общую исхоженность сюжетных троп, актерский дуэт Акиньшиной с Чеботарёвым и выдающийся визуал.

Критик Тимур Алиев похвалил энергию в диалогах и цепкую детективную интригу, отдельно выделив задел на «психологическую глубину без приставки „псевдо-“». Лариса Малюкова отметила «притягательную дуэль двух следователей» и убедительный мир сериала. «Очень тщательный дизайн вселенной (интерьеров, цвета и света, флешбэков) сообщает происходящему правильную атмосферу», — написал Егор Москвитин.

Главный редактор DOC.ru Илона Егиазарова охарактеризовала «Отпечатки» как «крепкий детектив», акцентировав внимание на очевидных сходствах с «Трассой» Глигорова и Маловичко. Критик Егор Москвитин провел аналогию с их же «Хрустальным», назвав сериалы «детективами одного и того же кроя». А шеф-редактор «Okkoлокино» Максим Ершов подытожил: это «достойное, хоть и не самое оригинальное, жанровое упражнение».

С замечаниями про убедительный мир сериала согласны не все. Telegram-канал «Русское кино в топе» так описал свои впечатления: «Сергей Филатов играется в жанр и будто сознательно создает ощущение детской игровой. Картонные декорации, фигурные композиции кадра, условные детали — все такое шаблонное, что ткни пальцем и увидишь отпечаток того или иного знакомого тропа». Малюкова же в качестве недостатков назвала «слишком медленное повышение ставок, неспешный разогрев саспенса, пояснительные флешбэки».

Вердикт

«Отпечатки» не обещают нового слова в жанре, но в лучшем виде воспроизводят его каноны. Это стильный сериал со своим визуальным кодом, крепкой интригой и леденящими душу историями воспитанников детского дома. Доподлинно неизвестно, каково здесь соотношение факта и вымысла, но вступительная плашка «Основано на реальных событиях» наверняка привлечет поклонников тру-крайма. Или как минимум любителей крепких детективов с самобытной мрачной атмосферой.

Автор: Оля Краснова