«История его служанки»: мелодраматический ситком в сеттинге XIX века

На «Иви» и START вышла костюмная мелодрама «История его служанки». В эпицентре сплетен светской Москвы XIX века — дворянка Анна Аверина, вынужденная пойти на службу к богатому графу Шереметьеву из-за карточных долгов своего отца. В мир пышных платьев и кулуарных интриг погрузилась Оля Краснова.

О чем это В Москву с войны возвращается граф Николай Шереметьев (Матвей Лыков), недавно лишившийся матери. Согласно ее завещанию, он должен жениться в течение года, чтобы получить внушительное наследство. Новость о прибытии холостого графа, нуждающегося в супруге, вмиг разлетается по высшему обществу, будоража умы предприимчивых мамаш. Но в семье Авериных суета по другому поводу: отец (Виктор Васильев) проиграл Шереметьеву в карты родовое имение. В надежде на снисхождение графа к нему отправляется бойкая и гордая старшая дочь Авериных, Анна (Милана Бру). Но холодный и принципиальный Шереметьев равнодушен к ее уговорам и предлагает девушке сделку: долг будет прощен, если она проведет год в его доме в качестве служанки. Честный труд Анну не прельщает, но альтернатива — выйти замуж за богатого и невыносимого соседа-помещика Нифонтова (Вячеслав Чепурченко) — еще хуже, и ей приходится согласиться. Азартные пристрастия Аверина сказываются и на его младшем сыне. Прознав о беде в их доме, чета Спицыных решает выдать свою дочь Юлю (Вероника Журавлёва) не за Рому Аверина (Михаил Сотников), а за удачно подвернувшегося графа Шереметьева и расторгает уже оформленную помолвку. Теперь молодым людям приходится встречаться неофициально, на конюшне, но это только подогревает взаимный интерес. Самому Аверину везет меньше: жена (Екатерина Гусева) грозится подать на развод.

Кто это сделал

Михаил Сотников, Николай Бурлак и Вероника Журавлёва

Это совместное производство онлайн-кинотеатра «Иви» и продюсерской компании Russian Code, сделавшей «Камбэк», «На льду» и «Мистера Ногтя». Креативная же команда частично перекочевала из комедийной мелодрамы ТНТ «Бедные смеются, богатые плачут». По-настоящему масштабный (запланировано 90 серий (!) по 50 минут) проект поднимали двумя съемочными юнитами под руководством четырех режиссеров: Влада Николаева и Анны Лобановой («Бедные смеются, богатые плачут»), Николая Бурлака («Трешка») и Ильи Максимова («Страх над Невой»). За сценарий отвечала команда из 12 авторов, трое из которых (Алексей Малышев, Марина Никольская и Анна Борисова) писали и мелодраму ТНТ. Ведущий креативный продюсер сериала — Тимофей Шарипов, делавший до этого сериалы ТНТ и Premier «Улица», «Территория», «Прелесть». Съемки и сценарная работа будут продолжаться параллельно с выходом сериала на стримингах (помимо «Иви», посмотреть его также можно на START).

Специально для «Истории его служанки» на кинозаводе «Москино» отстроили несколько павильонов с интерьерами усадеб XIX века. Придумала и нарисовала их художница-постановщица Ксения Рогожкина, работавшая над «Уроками китайского» Ивана Макаревича и первой серией «Ласт квеста» Петра Фёдорова. А гардеробами героев занималась художница по костюмам Оксана Он. В плане стиля они охватили почти весь XIX век — от легких ампирных силуэтов до пышных платьев Викторианской эпохи. И художницы, и продюсеры делают акцент на том, что у них не было цели достоверно изобразить историческую эпоху. У персонажей и локаций нет конкретных прототипов, костюмы и речь героев в значительной мере стилизованы. Все это сделано для того, чтобы персонажи и их проблемы были ближе и понятнее современному зрителю.

Как это выглядит

Как нечто среднее между русскими «Бриджертонами» (с ними сериал активно сравнивали еще до премьеры), «Бедной Настей» и классическим ситкомом нулевых-десятых. От первых «Служанке» достались предельная условность в изображении эпохи и глянцевый визуал с акцентом на яркие образы: разноцветные платья и шляпки в тон крадут тут каждый кадр, где появляются. Но на этом сходства заканчиваются. В сериале «Иви» с рейтингом 16+ нет и намека на тот эпатаж, которым изобиловало шоу о лондонских аристократах: ни остроумных закадровых комментариев, ни откровенных сцен, ни темнокожих монархов. Куда больше общего у «Истории его служанки» с «Бедной Настей», российским телевизионным романом начала нулевых (так его позиционировали создатели), или даже с современными турецкими хитами вроде «Постучись в мою дверь». Сильнее всего сериал походит именно на телемыло с бесконечными эмоциональными качелями, любовными многоугольниками и томными вздохами на крупных планах. При этом темпоритм словно позаимствован из классических ситкомов: крайне схематично очерчивая характеры, постановщики несутся прямо по тексту — завязка приходится на первые десять минут первого эпизода. Благодаря своему крутому нраву Анна Аверина вечно ставит себя в неловкое положение: все в том же первом эпизоде она успевает закатить графу скандал, примириться с ним, приглянуться его армейскому другу Муратову (Владислав Ценёв), картинно упасть в обморок и снести порцию унижений — от злых языков на светском рауте и от княгини, тетушки Николая (Алёна Хмельницкая), также претендующей на наследство.

За комедийную составляющую, помимо темпераментной Анны, отдуваются персонажи второго плана: слуга графа и его новая домработница, у которых уже намечается свой роман, и мать, Елена Аверина, за которой беспардонно ухаживает Нифонтов (тот самый, кого задумали женить на Анне). Для того чтобы зритель не запутался, где смеяться, а где задержать дыхание, на фоне бесконечно звучит пианино — то весело, то грустно.

Натурные съемки в сериале заменены LED-экраном, а все заявочные планы сгенерированы нейросетями. Виртуальное пространство в кадре слабо склеивается с реальным, цифровые задники придают происходящему фантасмагорический вид: за обсуждением сватовства дамы прогуливаются по непропорциональным, уходящим за горизонт аллеям Александровского сада, напоминающего скорее гобелен на стене. Но неуместнее всего синтетические кадры смотрятся во флешбэках Шереметьева: граф страдает от ПТСР и время от времени мысленно переносится в свое военное прошлое, собранное на экране из нейробаталий и сгенерированных взрывов.

Что пишут критики

Матвей Лыков

Единодушно отмечают попадание в формулу зрительской мелодрамы. Анна Гоголь и вовсе называет сериал потенциальным хитом, грамотно построенным по всем канонам: «Структура серии точно выверена — есть время и посмеяться, и повздыхать, а вот скучать — нет». Илона Егиазарова нашла в сериале многочисленные сюжетные заимствования у столпов жанра — от «Гордости и предубеждения» до «Дневника Бриджит Джонс». Сложатся ли они в цельную картину, по ее словам, пока вопрос открытый. А Игорь Карев усмотрел сходство с популярнейшим российским ситкомом нулевых «Моя прекрасная няня».

Сходится большинство и во мнении о главном слабом месте сериала — чрезмерном использовании нейросетей и LED-экранов. Они, пишет Анна Гоголь, слишком заметны и удешевляют изображение.

Вердикт

Ольга Ломоносова и Илья Носков

Сериал завлекает зрителя эскапистским приключением, нарядными дамами и кавалерами, с головой погруженными в свои любовные дела, роскошными усадьбами и светскими интригами. Потенциальное guilty pleasure может омрачить разве что формальная сторона вопроса, хотя и к нейросетевым общим планам, и к цифровым задникам вполне можно привыкнуть за первые несколько эпизодов. А амплитуда эмоциональных качелей у главных героев даст фору любому турецкому хиту.

Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife)