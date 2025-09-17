«Полураспад»: драма о ядерных испытаниях под Оренбургом от авторов «Трассы» и «Плейлиста волонтера»

В конкурсе фестиваля «Новый сезон» показали «Полураспад» — драму Максима Свешникова («Прометей», «Плейлист волонтера») о последствиях скандальных ядерных испытаний на Тоцком полигоне, проведенных в сентябре 1954 года. Сценарий написал Олег Маловичко («Трасса», «Нулевой пациент»). В ролях сплошь звезды — от Анны Михалковой и Филиппа Янковского до Милы Ершовой и Ксении Трейстер.

О чем это Оренбург, 1988 год. Надежда Келлер (Анна Михалкова) — корреспондентка местной газеты «Вестник комсомола», балансирующей между интересами обкома и запросом читателей, вдохновленных гласностью и перестройкой. Коллеги пишут про урожай, заготовки и эпидемию наркозависимости, а к Наде — поклоннице острых материалов Влада Листьева — относятся снисходительно. Днем она вынуждена строчить статьи о домоводстве и время от времени носить главреду Прокоповичу (Филипп Янковский) кофе, а вечерами, отстояв в очередях за дорогущими продуктами, в одиночку тянуть сына, совсем недавно победившего рак. Отцу Надежды — прошедшему войну немцу Борису Келлеру (Петар Зекавица), с которым она не общалась долгие годы — повезло меньше. Его на 68-м году жизни злокачественная опухоль сгубила. Узнав о кончине и последней воле отца, Надя отправляется на малую родину, в село Тоцкое, куда Келлера из-за немецких корней сослали сразу после войны и где он завещал себя похоронить. Во время церемонии журналистка обращает внимание на обилие умерших молодыми земляков, но для местных эти смерти не загадка, а закономерность. В 1954-м в окрестностях Тоцкого провели ядерные учения со взрывом атомной бомбы мощностью 40 килотонн, то есть вдвое превышавшей мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Позже в дневниках отца Келлер находит пугающие факты о событиях тридцатилетней давности и решает провести собственное расследование, подробно изучив последствия испытаний, которые под руководством Жукова проводили при «максимально реалистичных обстоятельствах». Сперва Надя сталкивается со скепсисом (многие искренне убеждены, что благодаря им создавался ядерный щит родины), но потом быстро попадает в нерв времени. Тысячи очевидцев, переболевшие раком и потерявшие близких, бросаются к ней за помощью. Журналистка понимает, что обязана донести людям правду о Тоцком и продолжить дело отца, у которого, вероятно, были серьезные причины оставить семью.

Кто это сделал

«Полураспад» — еще один продюсерский проект компании «Среда», ответственной за громкие сериальные события последних лет: «Аутсорс», «Трассу», «Нулевого пациента». Последние два проекта объединяет фигура Олега Маловичко — одного из ведущих драматургов российской индустрии, который написал сценарий и для «Полураспада». Вместе с оренбургским журналистом Вячеславом Моисеевым, чья документальная книга «Репетиция апокалипсиса» легла в основу истории, Маловичко побывал в эпицентре взрыва, где возник огненный смерч, вызвавший сильные пожары в радиусе до 11 километров.

Изначально в качестве режиссера продюсеры рассматривали Евгения Стычкина и Сергея Трофимова, но впоследствии место занял Максим Свешников, ранее снявший «Прометея» для Кинопоиска и «Плейлист волонтера» для Okko. За камерой — постоянный оператор постановщика Илья Авербах. В кадре — звезды самых разных поколений: Филипп Янковский, Анна Михалкова, Максим Стоянов, Егор Корешков, Марина Васильева, Мила Ершова, Ксения Трейстер и другие.

Как это выглядит

Велик соблазн сравнить «Полураспад» с американским «Чернобылем», но на деле сериал ближе к другой работе Маловичко — «Нулевому пациенту». Это не попытка пошагово реконструировать малоизвестные страницы истории СССР, а снова детективно-психологический фикшен о частично вымышленных героях в документальных обстоятельствах. Такой подход позволяет сценаристу выстроить драматургию, свободную от оков подлинности и развивающуюся в двух временных плоскостях, надавить сразу на множество болевых точек и сплести сложное кружево из человеческих судеб, изуродованных войной и отнюдь не мирным атомом. Студентки (Ксения Трейстер и Мила Ершова), приехавшие в Тоцкое, чтобы скупать у местных скот для экспериментов, глава сельсовета (Александр Алябьев), мечтающий о сыне-механике, фронтовик Краснов (Дмитрий Чеботарёв), уверенный в безопасности испытаний, школьная директриса (Светлана Смирнова-Марцинкевич), не готовая бросать детей даже под страхом смерти, — все они живые и убедительные герои, обрастающие характерами уже в первых сериях.

Впрочем, многофигурные драматургические композиции не единственное достоинство сериала. Закономерно «Полураспад» стал полноценным шагом вперед для Максима Свешникова, который вместе с оператором Ильей Авербахом окончательно сформировал фирменный киноязык. Иногда творческий дуэт увлекается формальными изысками (в первой серии, скажем, есть стилизованные под хронику кадры, которые отчего-то насовсем пропадают во второй) и слегка наивной дидактикой (вроде крупного плана божьей коровки). Однако их излюбленное полутемное изображение, отдающее зеленцой «Свемы», тут приходится как нельзя кстати и всецело подчиняется взнервленной непредсказуемости повествования. На нее же работают и детально выписанные приметы нескольких эпох: докторская колбаса из-под полы, Горбачёв и «Падал прошлогодний снег» в телевизорах, стихи Бориса Слуцкого про тонущих лошадей, звучащие из уст молодого бойца (Иоанн Кочкин), не подозревающего о масштабах грядущей трагедии.

Что пишут критики

Критикам «Полураспад» понравился. Рецензенты уже называют сериал одним из главных претендентов на победу в основном конкурсе «Нового сезона» и сравнивают его с проектами HBO.

Автор «Правил жизни» Елена Захрина хвалит сценарий Олега Маловичко, называя драматурга одним из важных голосов, отвечающих за рефлексию общих травм. Блогер Артём Ремизов отдельно подчеркнул гуманистические настроения проекта и назвал экспозиционную серию идеальной.

Кинокритик Лариса Юсипова отметила работу художественного цеха и актуальность поднимаемых тем: «Среди огромного числа проектов, где действие происходит как бы здесь и сейчас, но выглядит совершенно условным, вдруг появился ретросериал, который действительно актуален». Егор Москвитин был в своей оценке краток и доходчив: «„Полураспад“ — это полный отпад».

Автор канала «Комендант кинокрепости» Тимур Алиев охарактеризовал «Полураспад» как большое кино, однако подчеркнул, что дух перестройки в нем передается через штампы: «Вместо подлинного ужаса от соприкосновения с адом радиации предлагается набор давно отработанных драматургических ходов».

Вердикт

Ядерное противостояние сложилось на фестивале в отдельный метасюжет, и «Полураспад» — еще одно доказательство того, что российские кинематографисты в перерыве между сказками, комедиями и мелодрамами готовы браться за дерзновенные концепты и анализировать недавнее прошлое. Это историческая драма о двух сложных эпохах надежд и перемен, которая уже к десятой минуте перестает быть только лишь исторической и обнажает беспощадные образы из настоящего. Подобный путь неизбежно предполагает потери, пробелы и перекосы, которые могут возникнуть в будущих эпизодах, но сама интенция уже вызывает уважение. Во времена, когда об атоме снова думают чаще обычного, именно такие сериалы мы ждем — социально озабоченные, нервные, взахлеб правдолюбивые и обязательно человекоцентричные.

Кинопоиск — медиапартнер фестиваля сериалов «Новый сезон» в 2025 году. Все новости о фильмах и сериалах со смотра — в нашем спецпроекте.

Автор: Никита Демченко