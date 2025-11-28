Сериал «Очарованные»: что известно о дарк-фэнтези с Таисьей Калининой и Еленой Подкаминской

В 2026 году на Кинопоиске выйдет таинственный сериал «Очарованные», где совмещены эстетика XX века и жанровая смесь драмы, детектива и роуд-муви. Это история про двух сестер, которые по совместительству еще и колдуньи. Одной предстоит спасти вторую от смерти. Собрали все, что известно о сериале.

О чем это

Таисья Калинина и Даяна Гудз

Действие разворачивается в тихом городке Искры, где люди даже не подозревают о соседстве с потусторонними силами. В центре истории — две сестры-колдуньи. Они двойняшки, но очень разные. Для отличницы Златы (Даяна Гудз) судьба предрешена: она унаследует от матери роль хранительницы границы между мирами людей и теней. А Марья (Таисья Калинина) не знает, кем ей быть, и просто так зубрить заклинания не хочет, а мечтает жить полную общения человеческую жизнь. Но все резко меняется, когда Марья открывает портал в мир теней на Калиновом мосту из желания выиграть спор у заносчивой Сони (Мария Давитая), приемной дочери мэра города. В попытке это исправить Злата погибает, и теперь у Марьи есть 9 дней, чтобы найти живую воду и спасти сестру.

В сериале также появятся Влад Прохоров (Иван), Максим Осинцев (Кузьма), Елена Подкаминская (Ядвига), Юрий Чурсин (Кощей), Даниил Воробьёв (Верлиока), а также Яна Сексте (Домовая), Евгений Перевалов (Моховик), Владислав Тирон (журналист Свистунов-Наждачный) и Софья Воронцова (Кнопка).

Кто делает

Софья Воронцова и Владислав Тирон

Режиссер — Илья Шеховцов («Минута тишины», «Фантом»). Оператор — Геннадий Успангалиев («Обоюдное согласие»). В сериале задействована команда художников, работавших в том числе над франшизой «Последний богатырь», фильмами «Легенда о Коловрате», «Он — дракон» и другими картинами в сказочно-фэнтезийной эстетике: художник-постановщик Леонид Карпов, художница-постановщица по костюмам Марина Ананьева, а также Ирина Чепенко и Елена Лукьянова, тоже отвечающие за костюмы, и художница по гриму Нина Кравчук. Продюсеры — Марина Жигалова, Михаил Китаев и Дарья Капля. Производство — Плюс Студия, «МВ-Фильм».

Съемки прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, во дворцах и исторических дачах на берегу Финского залива, а также в Выборге и Москве.

Что о сериале говорит команда

Илья Шеховцов

режиссер

«Очарованные» — это история взросления, которая помогает подросткам найти себя в мире. Собственно, для этого когда-то, много веков назад, на заре нашей культуры, и появились на свет сказки. Здесь есть элемент личной рефлексии и вообще частичка любого из нас, потому что сказки универсальны и адресованы каждому независимо от возраста, пола, социального статуса и так далее. Я решил снять историю в жанре young adult, чтобы поговорить в ней про детские травмы и буллинг, про взаимоотношения с родителями и первую любовь, про прощение и принятие.

Максим Осинцев, Таисья Калинина, Влад Прохоров и Евгений Харитонов

Марина Жигалова

продюсер

Для меня создание нового сказочного мира — всегда интересно и захватывающе. В «Очарованных» хотелось сделать новый волшебный мир русской сказки, вдохновленный эстетикой начала XX века. Даже учитывая мой многолетний опыт создания франшиз, «Очарованные» — это снова выход за привычные рамки, совсем другой стиль и ритм истории. И обязательно живые герои, которые ищут себя, делают ошибки, взрослеют, познавая, что такое долг и правильный выбор; где границы семьи и личной свободы, что мы вкладываем в понятие настоящей любви и ответственности, на какие жертвы готовы ради любимых и близких. Очень хочется, чтобы наша история увлекла зрителя и они захотели узнать ее продолжение.

Влад Прохоров и Таисья Калинина

Дарья Капля

продюсер

Мы очень вдохновлены тем, как история ожила на экране — во всей своей многогранности и одновременно простоте, с любовью к деталям, с уважением к персонажам, с юмором, уютом, с вниманием к атмосфере, наполнению кадра. Эта картина буквально наполнена лучами света, искренностью и, что очень важно, честностью с самими собой. Благодаря усилиям режиссера Ильи Шеховцова, оператора Геннадия Успангалиева, художника-постановщика Леонида Карпова, художницы по костюмам Марины Ананьевой и всей творческой творческой команды, нам предстоит пережить уникальный опыт — путешествие с героями в загадочном сказочном мире, напоминающем полотна Васнецова.

Когда премьера

«Очарованные» выйдут на Кинопоиске в 2026 году.

По этой ссылке можно добавить сериал «Очарованные» в ваш список «Буду смотреть».

Автор: Лиза Кузнецова (@ekuznetsovaa)