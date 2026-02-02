«Марка чуть волк не укусил»: режиссер Алексей Ионов — о том, как снимал триллер «Пропасть» с Эйдельштейном

В прокате «Пропасть» — первый летний блокбастер в редком для российских широт жанре survival thriller. В касте — молодые звезды Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и Степан Белозёров. А снял Алексей Ионов, для которого это фактически полнометражный дебют. Автор Кинопоиска Алексей Ионов поговорил с режиссером Алексеем Ионовым (не родственники) и расспросил о сходстве «Пропасти» с нашумевшей «Вышкой», об идеальном актерском составе и о технике безопасности на съемках. Бонус — история о том, как Марк Эйдельштейн проходил пробы на детской площадке.
— Алексей, насколько я понимаю, «Пропасть» — ваша первая полнометражка. Ранее вы занимались музыкальными клипами, короткометражными лентами, рекламными роликами. Можете рассказать, как состоялся этот переход?
— Технически «Пропасть» — мой второй полный метр. Просто первый проект, «Пламя внутри», еще не вышел. Это более авторская история, без государственного финансирования и конкретного заказчика, и я надеюсь, что выход «Пропасти» ускорит релиз моего дебюта.
Но я в целом не новичок в индустрии. Снимал пилот сериала «Григорий Черепица», был креативным продюсером сериала «Солдаут» для Premier — так что, можно сказать, переход был постепенным. Ну и, конечно же, не обошлось без удачи, совпадений и стечения обстоятельств, когда ты где-то себя проявил, одни люди посоветовали тебя другим, другие — третьим, так все и закрутилось.
Но, опять же, меня не сразу пригласили снимать «Пропасть», а предложили принять участие в конкурсе наравне с другими претендентами и представить свое видение проекта. Я прислал экспликацию страниц на шестьдесят, где подробно расписал, как я вижу проект в плане операторской работы и режиссерских решений, как буду выстраивать работу с актерами, какой дримкаст себе представляю. Моя экспликация понравилась продюсерам Михаилу Врубелю и Александру Андрющенко, и меня утвердили. И я очень рад, что такие маститые менеджеры и такая крупная компания, как «Водород», не боятся доверять молодым.
— А что вас привлекло в этой истории?
— Во-первых, мои личные впечатления от фильма «Вышка», который был одним из референсов. Честно говоря, до того, как мне предложили снимать «Пропасть», я «Вышку» не видел, но, когда посмотрел, фильм поразил меня тем, как качественно он сделан: насколько это классный триллер, насколько интересная там работа со звуком, насколько эта башня кажется самостоятельным персонажем. И я подумал, что у нас такого вообще не делают: в основном сказки, военные фильмы и комедии. Жанра survival thriller как такового нет.
Во-вторых, меня зацепил сценарий. Когда читал, он держал меня с первой страницы, и я ни на что не отвлекался, просто не мог переключиться. Есть в этой истории какая-то глубина. В той же «Вышке» линия взаимоотношений героев не ключевая, а здесь на первый план выходит любовный треугольник — Саша, Даша и Артём. И хотя какие-то вещи в сюжете можно было предсказать, они все равно смогли меня удивить даже на уровне текста. Возникло желание рассказать эту историю и снять что-то в жанре «Вышки», но в то же время не повторяться. Нужно было сделать все иначе, но стремиться к такому же уровню вовлечения и даже более глубокому раскрытию персонажей. Вдобавок ко всему это интересная техническая задача: как придумать, чтобы три человека висели на скале, а людям было интересно на это смотреть?
— Что было самым сложным на съемочной площадке?
— Когда мы только начали разрабатывать историю, выяснилось, что ее тяжело снимать с точки зрения безопасности. Актеры не могли находиться более 15 минут подряд в подвешенном состоянии — дальше начало бы пережимать сосуды, появлялся риск потери сознания… Да там и умереть можно было!
И вот с этой мыслью — что на площадке реально можно умереть — мы заходили в съемочный период.
Конечно, мы старались исключить лишние риски. Мы постоянно были в диалоге с врачами и каскадерами, спрашивали: «Можем ли мы продолжить съемки, безопасно ли поступать так или иначе?»
Кроме того, хотелось, чтобы большую часть трюков актеры исполнили сами. Мне это показалось интересным вызовом для них, но в то же время тяжелым и с психологической, и с физической точки зрения, поэтому было важно окружить ребят постоянным вниманием и любовью. И хотя самые опасные вещи на съемочной площадке в итоге доверили каскадерам, Марк, Тина и Стёпа включились в процесс самоотверженно — в сценах на дереве трюки они выполнили самостоятельно.
— А актеры проходили какую-то специальную подготовку?
— Мы ходили вместе с актерами и каскадерами на скалодром, подвешивали их в воздухе и заодно пытались понять, как происходящее будет выглядеть в кадре. Опытным путем выяснили, что какие-то планы из раскадровки не работают, а какие-то вещи из сценария вообще нужно переписать: если бы они реально висели так, как написано, они бы либо не услышали друг друга, либо не смогли что-то сделать. Правда, актеры даже тогда не совсем понимали, что их ждет, потому что тренировки были ограничены по времени. Они длились по три-четыре часа, ребят часто спускали и поднимали снова, не было длинных дублей. Если мы, прогоняя какую-нибудь сцену, понимали, что в ней нужно иначе повесить парашюты и веревки, то снимали ребят и все переделывали. И им до последнего казалось, что будет легко. Вот только легко не было.
Они все физически страдали: у Тины все ноги были в синяках, Марка однажды чуть волк не укусил, Стёпа не думал, что на нем почти все время будет Тина висеть. Но честь им и хвала за то, что они героически все эти трудности вытерпели.
— Насколько важно, учитывая все эти физические трудности, было собрать подходящий актерский состав? И получилось ли у вас собрать тот дримкаст, который вы описывали в экспликации?
— Тина Стойилкович была у меня в изначальной экспликации и появилась в фильме. Она, кстати, снималась и в первом моем полном метре, так же как и Стёпа Белозёров. Но его в дримкасте не было. Точнее, был, но я рассматривал его на роль Саши, поскольку в оригинальном сценарии он был описан как более грубый и маскулинный мужик, даже абьюзер немножко. Но когда мы посмотрели этот типаж на пробах, стало понятно, что он не работает. И тогда Саша Андрющенко предложил позвать Марка Эйдельштейна, и вот он как раз смог дать Саше нужный объем.
— Были ли у вас какие-то интересные случаи на съемках?
— Были на кастинге. Я сразу всех предупреждал, что большинство трюков актеры будут выполнять сами, поэтому важно, чтобы они были готовы физически и морально. Но как воссоздать подходящие условия в комнате для проб, где нет ни скалы, ни парашютов? Мы пробовали отыгрывать на стуле или подоконнике, но не хватало какой-то физики, особенно когда в сцене появлялся третий персонаж.
Поэтому мы решили ситуацию просто: каждый раз шли на ближайшую к офисам «Водорода» детскую площадку, актеры забирались на сетку, прижимались к ней вплотную и пытались не упасть. А третий как бы цеплялся за сетку снизу — с рюкзаком и так далее. А там постоянно мимо проходили люди, вечно попадались какие-то алкаши, с которыми нашему администратору постоянно приходилось договариваться, чтобы они не мешали нам. Представьте: вот, допустим, висит у нас Марк Эйдельштейн, а мимо идет какой-то колдырь и подкидывает ему реплики. И нужно не выключиться из роли и параллельно преодолевать дополнительное сопротивление.
В один день пошел дождь. А у нас актер эпично так висит под дождем и говорит: «Так вот, значит, кого ты не могла забыть? С кем ты встречалась?» И я прямо вижу, что от того, что он висит под дождем, на улице, в крайне неудобном положении, он буквально вживается в эту роль.
— Глядя на каст двух ваших полных метров, можно заметить, что вы позаимствовали у Гая Ричи и привычку неоднократно работать с одними и теми же актерами.
— Мне кажется, это частая режиссерская тема: когда ты находишь классных и талантливых актеров, с которыми у тебя складывается эмоциональный контакт, ты так или иначе хочешь их попробовать в каждом своем проекте. Ты знаешь, на что они способны, тебе интересно увидеть их в новом ракурсе, предложить им новые образы. Как, например, мне было интересно попробовать Марка Эйдельштейна на роль Саши. Все привыкли видеть его в образе эгоистичного паренька без царя в голове из «Аноры», который от ответственности, наоборот, бежит, а у нас он сыграл эдакого сладкого и ответственного мужа.
— И идеально сыграл. Я надеюсь, когда «Пропасть» увидят, любые вопросы к касту отпадут.
— Я в целом надеюсь, что «Пропасть» хорошо себя покажет в прокате. Интерес к таким фильмам, как наш, явно есть. Хочется, чтобы он собрал свою аудиторию, чтобы мы, в свою очередь, могли продолжать снимать еще больше триллеров и других картин. Поэтому всем поклонникам жанра — срочно в кино.
Купите билеты на этот фильм на Кинопоиске
Вернем до 30% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй. Акция до 31.12.26, условия.
Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)
Фото: пресс-служба Art Pictures Studio, «Водород»