«Марка чуть волк не укусил»: режиссер Алексей Ионов — о том, как снимал триллер «Пропасть» с Эйдельштейном

Во-вторых, меня зацепил сценарий. Когда читал, он держал меня с первой страницы, и я ни на что не отвлекался, просто не мог переключиться. Есть в этой истории какая-то глубина. В той же «Вышке» линия взаимоотношений героев не ключевая, а здесь на первый план выходит любовный треугольник — Саша, Даша и Артём. И хотя какие-то вещи в сюжете можно было предсказать, они все равно смогли меня удивить даже на уровне текста. Возникло желание рассказать эту историю и снять что-то в жанре «Вышки», но в то же время не повторяться. Нужно было сделать все иначе, но стремиться к такому же уровню вовлечения и даже более глубокому раскрытию персонажей. Вдобавок ко всему это интересная техническая задача: как придумать, чтобы три человека висели на скале, а людям было интересно на это смотреть?