Как выживает игровая индустрия в России: мы опросили больше 20 разработчиков

Это не совсем тренд или какие-то радикально новые реалии. Это, скорее, знак того, что наша индустрия растет, хоть и медленно. Наши сеттинги известны своими устоявшимися паттернами: советские годы, 1990-е, балалайка и медведи, Кощей Бессмертный или Баба-яга — все это ощущается уже слишком шаблонным, клюквенным.

Для иностранного игрока нет ничего страшного в том, что какой-либо проект будет с тем или иным национальным сеттингом. Если игрока заинтересовать геймплеем и визуалом, зацепить чем-то, он не будет заострять внимание на сеттинге. Игра сама по себе должна быть хорошей. А сеттинг — это приправа, которая придает вкус. В свое время «Ведьмак 3» показал, что западнославянский фольклор спокойно может работать в играх. Наши сказки, культура и история очень богатые, но в играх практически не показаны. А ведь это необъятный океан для творчества, особенно в игровой сфере.