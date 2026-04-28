Как выживает игровая индустрия в России: мы опросили больше 20 разработчиков

В 2022 году российская видеоигровая индустрия, как и все остальные области экономики, пережила серьезную встряску. Студии закрывались и переезжали, массовые сокращения и блокировки платежей убивали карьеры, предрекая смерть отечественного геймдева. И все же в 2026-м в стране по-прежнему играют от 106 до 110 миллионов человек, согласно исследованию РВИ. Каждый год российские компании и студии с российскими корнями выпускают отличные инди- и среднебюджетные проекты, возникли новые компании, проводятся индустриальные мероприятия — наконец, государство стало поддерживать разработчиков. Чем сейчас живет российский геймдев? Мы поговорили с представителями индустрии — крупными студиями (1C Game Studios, «ВАТТ», «МГЛА»), независимыми командами, известными по популярным инди-проектам (Morteshka, perelesoq, Goodwin Games), небольшими коллективами, за которыми стоят энтузиасты (Terletski Games, Callback, UvuikSmoniti), а также сервисами «Игры Ростелеком» и VK Play.
Мы поделили материал на три тематических блока. Первый, посвященный изменениям в отечественной игровой индустрии, уже доступен. Следующие две части, где пойдет речь о средствах поддержки со стороны государства и издателей и разработчики поделятся мыслями о будущем геймдева, выйдут 4 и 5 июня.
Юрий Кулагин
Автор на YouTube-канале «Кинопоиск | Игры» и в журнале «Мир фантастики», автор Telegram-канала «Деградация и Беляши» и одноименного YouTube-канала
Дарья Кулагина-Кравчук
Автор на YouTube-канале «Кинопоиск | Игры» и в журнале «Мир фантастики», автор Telegram-канала «Деградация и Беляши» и одноименного YouTube-канала
Как изменился отечественный геймдев
Что было раньше, что есть сейчас
Еще четыре года назад российский рынок видеоигр считался крупнейшим в Восточной Европе: с приблизительным объемом в 2,4 млрд долл., он удержался после резкого «коронавирусного» скачка и не скатился к предыдущим показателям, даже немного вырос. На глобальном фоне отечественный геймдев выглядел любопытно: почти 80 миллионов игроков, но в основном на ПК и в условно-бесплатных проектах; несколько сотен студий, но почти половина из них занималась не своими проектами, а работала на аутсорсе на крупнейшие мировые корпорации вроде Electronic Arts, Ubisoft и Activision Blizzard.
В последние 15 лет свои заметные разработки тоже были: вышла дилогия Pathfinder от Owlcat Games, Mundfish корпела над Atomic Heart, а 1C Entertainment выпустила King’s Bounty II. Причем многие из этих игр прославились не только среди своей аудитории: серию «Ил-2 Штурмовик» полюбили поклонники авиасимуляторов со всего мира, RPG Pathfinder: Wrath of the Righteous получила высокие оценки от зарубежных изданий, а по Escape from Tarkov до сих пор выпускают контент крупнейшие англоязычные блогеры. Но вот основные деньги эти проекты обычно зарабатывали за пределами домашнего рынка. Отчасти из-за региональных ценников в цифровых магазинах, а отчасти из-за высокого уровня пиратства средний доход с одного игрока в стране оставался довольно низким. Впрочем, по сравнению с другими развивающимися рынками наш геймдев чувствовал себя бодро: по объему примерно на одном уровне с Турцией, Индией и Бразилией, но заметно более прибыльный.
После 2022 года ситуация изменилась, насколько сильно — вопрос дискуссионный, и ответ зависит от того, кого спрашивать. Для более-менее крупных студий 2022-й стал перезагрузкой, повлекшей за собой изменения всех процессов. Инди-сектор и авторы-одиночки тоже ощутили перемены: пропали налоговые льготы, всем пришлось перестраивать логистику в условиях блокировок платежей. Сообщество, которое раньше было чисто географически сконцентрировано в стране, рассредоточилось по миру, из-за чего начались проблемы с оплатой для зарубежных сотрудников или фрилансеров — например, если для локализации понадобился носитель языка. Легче отделались студии, которые оперативно перенесли юридические лица в страны СНГ, однако они столкнулись с обратной ситуацией: проблемой стали выплаты зарплат сотрудникам, оставшимся в России. Сильно пострадал аутсорс, на котором строилась значительная часть рынка: внутри страны студии сегодня предпочитают привлекать для помощи в разработке не команды, а отдельных специалистов, а западные же компании массово перевели заказы в другие страны Восточной Европы и в схожую по стоимости труда Южную Азию.
Начались проблемы с софтом — но не с популярными движками Unity или Unreal Engine: доступ к ним все еще можно получить без проблем. А вот с рядом конкретных программ и плагинов ситуация иная: одно нельзя купить напрямую, другое не активировать с российского IP-адреса. Иногда такие затруднения удавалось решить разовыми договоренностями, но не всегда. Крупные студии, которые могли сами с нуля разработать необходимые решения, с этой ситуацией еще как-то справлялись. У инди-сектора аналогичная возможность отсутствовала.
Сергей Алексашенко
операционный директор Game Art Pioneers (Slavania, «Киберслав: Затмение»)
Доступ к готовым инструментам на специализированных маркетплейсах превратился в головоломку, приходится изобретать схемы с оплатой. Если честно, нам не так обидно: у нас и без того много задач, которые никто до нас не решал, так что разрабатываем с нуля — уже привычно. Но при покупке лицензий на профессиональный софт регулярно приходится делать форменное сальто, чтобы просто провести оплату. Хоть техподдержка пока работает — разве что в некоторых местах «внезапно» перешла на английский.
Как описал ситуацию Егор Томский из студии «ВАТТ» (GRIMPS, TSAREVNA. Age of Tales), сегодня видеоигровая индустрия в РФ «собирается заново, в других условиях и с другими правилами». Перераспределяются процессы разработки, меняются отношения с государством, финансирование и маркетинг — и эти метаморфозы далеки от завершения.
Путь аналогий и хрущевок
«Игра от российских разработчиков» — эта фраза уже давно перестала вызывать скепсис. Если игроки постарше помнят кривоватые «Дозоры» и релизное состояние третьих «Корсаров», то у молодой аудитории отечественный геймдев скорее ассоциируется с крепкими и самобытными проектами вроде «Черной книги», второй и третьей Pathologic, да хоть того же Warhammer 40,000: Space Marine 2. На смену недоверию пришла иная реакция — русские игры определяют через аналогии: чуть ли не каждый новый российский проект пытаются охарактеризовать как «наша копия чего-нибудь».
Альберт Жильцов
генеральный директор студии «МГЛА» («Война Миров: Сибирь»)
Мы одновременно строим по всему миру атомные станции и тут же не способны сделать видеоигру — игрок не понимает, как это возможно. Конечно, он ждет от авторов хитов — и желательно сразу мировых, чтобы и самому получить удовольствие, и быть гордым за Отечество. Это мы прививаем. А если мы прививаем гордость, значит, надо бы еще и создать то, чем можно гордиться. Иначе это людям не понравится. Считайте это проекцией, фантазией нашей аудитории: игроки хотят, чтобы авторы создали всех этих «убийц». Аудитория их ищет, но на всякий случай иронизирует — если выйдет плохо, то это будет звучать как шутка. Удобно. Так же мы всегда хотели выиграть чемпионат мира по футболу.
Эти сравнения зачастую проводятся по поводу и без. «Киберслав: Затмение» с первого показа взялись сравнивать с перезапуском God of War: здоровенный мужик с огромным оружием, которым еще и швыряться можно, вызывает определенные ассоциации, хотя сами авторы из Game Art Pioneers сравнивают «Затмение» с серией Batman: Arkham. «Ну и поездка» от студии Goodwin Games в соцсетях называли калькой с Pacific Drive — в которую разработчики до этого не играли, а позже решили специально дистанцироваться от таких аналогий.
Конечно, сопоставления — это нормально: люди склонны сравнивать новое с чем-то знакомым, проводить параллели с известными образами. Да и сами разработчики не прочь использовать аналогии, чтобы донести до аудитории суть. Так, авторы «Бессмертный. Сказки Старой Руси» до выхода игры прибегали к сравнениям со Slay the Spire, но не объявляли проект убийцей известного карточного рогалика. В конце концов, заимствование механик или геймплейных концепций — это оптимальный путь. Главное при этом — понимать, что именно и как заимствовать, а не просто слепо копировать чужие идеи. И не позиционировать проект как «наш ответ „Ведьмаку“» или «отечественный Fallout» — завышенные ожидания только вредят, как это уже случилось со «Смутой».
За последние годы в видеоиграх российских студий стремительно набрали популярность два сеттинга. Во-первых, это народные сказки, на которых многие росли; во-вторых, это дворы с панельками, в которых многие взрослели. Такое обращение к корням не ново: в конце 1990-х и начале 2000-х было выпущено множество игр с богатырями или таких, в которых действие разворачивалось в среднерусском городском антураже (легендарная Lada Racing Club и серия «Князь» среди них). В современном геймдеве к фольклорным образам разработчики стали чаще обращаться после успеха «Черной книги» студии Morteshka — эти образы хорошо рекламируются и легко находят отклик. Однако со временем люди начали уставать и от этого.
Степан Кузнецов
директор студии UvuikSmoniti («Дети Березы»)
Это не совсем тренд или какие-то радикально новые реалии. Это, скорее, знак того, что наша индустрия растет, хоть и медленно. Наши сеттинги известны своими устоявшимися паттернами: советские годы, 1990-е, балалайка и медведи, Кощей Бессмертный или Баба-яга — все это ощущается уже слишком шаблонным, клюквенным.
Для иностранного игрока нет ничего страшного в том, что какой-либо проект будет с тем или иным национальным сеттингом. Если игрока заинтересовать геймплеем и визуалом, зацепить чем-то, он не будет заострять внимание на сеттинге. Игра сама по себе должна быть хорошей. А сеттинг — это приправа, которая придает вкус. В свое время «Ведьмак 3» показал, что западнославянский фольклор спокойно может работать в играх. Наши сказки, культура и история очень богатые, но в играх практически не показаны. А ведь это необъятный океан для творчества, особенно в игровой сфере.
С одной стороны, необычные сеттинги в последние годы стали популярнее среди зарубежных игроков. Это заметно по продажам вдохновленной китайскими мифами Black Myth: Wukong или Kingdom Come: Deliverance 2, основанной на чешской истории. Олег Киселёв, один из создателей визуальной новеллы «Кужлёвка» и кооперативного хоррора «Клеть», считает, что интерес среди зарубежных игроков зависит от того, насколько конкретный проект углубляется в культурно-исторические дебри: «Если игра оперирует абстрактными образами фольклора — игрок и атмосферу прочувствует, и свой мозг не перегрузит. Если же игровой продукт фокусируется на исторических событиях и личностях, иностранный пользователь быстро запутается в этих хитросплетениях и потеряет интерес».
С другой стороны — неутешительная статистика: 90% продаж у громких инди-хитов «Альтушка для скуфа» и «Зайчик» приходилось на Россию и страны СНГ; у проектов Morteshka примерно 50–80% отзывов в Steam русскоязычные, хотя это и не идеальная метрика. У «Сказок Старой Руси» после выхода консольных версий ситуация улучшилась, но 60% продаж по-прежнему приходилось на русскоговорящие страны. Получается, что игры с российским сеттингом лучше потребляются аудиторией своей страны.
Отчасти это связано с тем, что разработчики из России иногда просто не понимают, как правильно работать с зарубежной аудиторией. Что очень некстати: иностранные игроки обычно более платежеспособные, но при этом — по опыту опрошенных разработчиков — менее требовательные, чем российские. Однако серьезный международный маркетинг — это дорого, особенно для инди-проекта, а рассчитывать на виральность сложно из-за специфического культурного кода.
Артём Коблов
основатель и креативный директор студии perelesoq (Torn Away, «Ларек на улице Ленина»)
Работа с локальными сеттингами в нашем геймдеве всегда велась, просто в последние годы количество выпускаемых игр резко возросло. На мой взгляд, это не тренд, а в целом то, как устроены люди: они интуитивно делают что-то им близкое и знакомое. Среди моих коллег принято говорить, что нужно прежде всего ориентироваться на западный рынок и работать в универсальных сеттингах. В этом есть доля правды, но мы, в свою очередь, видим интерес к чему-то локальному и аутентичному. Вот есть, например, польская игра про ремонт хрущевок — казалось бы, кому это будет интересно? Тем не менее это одна из самых ожидаемых игр в Steam сейчас. Наш «Ларек на улице Ленина», помимо очевидного интереса в СНГ, неплохо набирает вишлисты в США, фичерился на большом канале IGN, был интерес и в Японии, и в Китае. Выбор локального сеттинга — это риск, но без него никак. Везде есть свои плюсы и минусы.
Иллюстратор: Александр Черепанов