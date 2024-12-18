Плюс Студия выпустит игру «Киберслав: Затмение». Что о ней известно

В разработке находится видеоигра «Киберслав: Затмение». Ей занята Плюс Студия совместно с Game Art Pioneers. Игра расширит вселенную анимационного сериала и выйдет в 2027 году на ПК и консолях.

В 2024 году новым стратегическим направлением продюсерского центра Яндекса стали видеоигры. Сейчас в разработке находится два проекта — «Киберслав: Затмение» по вселенной сериала от Evil Pirate Studio и «Алмазный меч, деревянный меч» на основе цикла Ника Перумова. Также готовятся экранизации игровых миров постапокалиптического фэнтези Distortion и ретрофутуристического экшена об альтернативном СССР 1950-х Atomic Heart.

Как «Киберслав» пришел к игре

История «Киберслава» началась в 2018 году. Evil Pirate Studio представила короткий ролик на YouTube, и он быстро нашел отклик у поклонников взрослой анимации. Успех трейлера привлек внимание индустрии, и в 2020 году проект приобрела Плюс Студия, приступив к разработке сериала для Кинопоиска. Среди источников вдохновения авторы называли «Звездные войны», «Дюну», «Ведьмака» и Warhammer 40,000.

Процесс разработки сериала занял больше четырех лет. Команда стремилась сохранить уникальный стиль 2D-анимации и добиться максимальной глубины и детализации мира. В конце 2024-го была представлена первая серия анимационного экшена. В 2025 году сериал продолжился, а увидеть новые эпизоды можно будет на фестивале поп-культуры «Comic Con Игромир», который пройдет в Москве с 12 по 14 декабря 2025 года.

Что известно об игре

Действие игры «Киберслав: Затмение» развернется в уже знакомом зрителю мире анимационного сериала. В центре истории — новое приключение княжеского охотника за нечистью, который вынужден отправиться по следу загадочного злодея, укравшего главную святыню города Китежа — Источник. Именно эта технология позволила создать высокотехнологичные импланты, которыми пользуются горожане. В сюжете появятся как уже знакомые герои (князь Драгомир и его дочь Милослава), так и совершенно новые персонажи, созданные для игры.

Плюс Студия и Game Art Pioneers работают над игрой под творческим контролем Evil Pirate Studio. Авторы обещают, что часть событий «Затмения» найдет свое отражение и в сериале.

Сюжет в игре «Киберслав: Затмение» будет линейным, но решения, принятые игроком в определенные моменты, приведут к разным концовкам. В роли главного героя игрок отправится в путешествие по окрестным землям. По пути предстоит перебить полчища монстров, решая разнообразные головоломки и выполняя поручения местных жителей.

Что говорят авторы

Стас Дмитриев основатель Evil Pirate Studio и автор идеи «Киберслава»

Придуманная нами в 2018 году история выходит за рамки анимационного сериала, и это невероятно важное событие для развития вселенной «Киберслава». «Затмение» станет не просто самостоятельным произведением, но и новой точкой входа в созданный нами мир славянского технофэнтези. Теперь каждый сможет выбрать, с чего начать знакомство — через экран или через геймпад. Вместе с Плюс Студией и Game Art Pioneers мы находимся в постоянном поиске интересных решений для создания неожиданного, яркого и затягивающего сюжета игры. Нам важно, чтобы «Затмение» увлекло не меньше, чем сериал.

Сергей Алексашенко операционный директор Game Art Pioneers

Мы создаем игру «Киберслав: Затмение» в жанре приключенческой RPG, где каждый сможет лично отправиться в сердце киберславной Руси. Наша игра — темное фэнтези с элементами сатиры и иронии, где за любым выбором скрыта серая мораль. Постоянно предстоит решать, следовать долгу или идти за голосом сердца, и каждый такой выбор имеет последствия.

Вас ждут путешествие по городу Китежу и его окрестностям, живое общение с жителями, изучение чудесных (и пугающих) кибертехнологий, органично вплетенных в облик средневековой Руси. Вы посетите знакомые по сериалу места (например, торговые площади, кремль и мастерскую Ведогора) и откроете для себя множество новых локаций, полных загадок и неожиданных событий.

Сражения с нечистью занимают ключевое место в игре. Теперь вы не наблюдатель — вы становитесь частью этой вселенной. Врагов много, и каждый уникален по внешнему виду и по поведению в бою. Чтобы одолеть очередного главаря нечисти, придется проявлять удаль, изобретательность и хитрость. Ваши решения будут не просто влиять на события. Они сформируют судьбу Китежа.

Михаил Китаев руководитель Плюс Студии

Осенью прошлого года мы объявили о создании видеоигрового направления Плюс Студии, в рамках которого поставили себе задачу развивать как самостоятельные игры с новыми мирами и героями, так и проекты, расширяющие наши франшизы. «Киберслав: Затмение» станет примером сочетания этих двух подходов. В игру можно погрузиться, даже не зная сериала, и при этом она дополняет вселенную, начатую в анимационном «Киберславе».

За новостями о проекте «Киберслав: Затмение» можно также следить на сайте игры и в официальном телеграм-канале.

Автор: Денис Варков (@dvarkov)