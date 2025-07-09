«Киберслав»: суровое технофэнтези про сумрачную Древнюю Русь

Вне конкурса фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» показали «Киберслава» — славянское технофэнтези Стаса Дмитриева и Дмитрия Яковенко, чья разработка идет уже несколько лет. На «Розе Хутор» увидели первый эпизод, доступный на Кинопоиске, а также вторую серию, зрительская премьера которой (вместе с третьей и четвертой) состоится на фестивале поп-культуры «Comic Con Игромир» в декабре.

О чем это Киберслав — результат противоестественной связи человека и демона. Он служит князю Драгомиру, которого когда-то, еще будучи ребенком, спас от кровожадного чудовища. Несмотря на должность охотника при дворе, жизнь богатыря-полукровки с неоновыми глазами далека от счастливой. Ежедневно Киберслав оберегает город Китеж от недругов и нечисти (фактически своих же сородичей), но благодарности от окружающих не дождаться. Вместо нее — ошейник, сдерживающий звериную силу, позорное «сдохни выродокъ» на заборе и презрительные взгляды. Ноги о защитника вытирают едва ли не все, кроме княжеской дочери Милославы, которая сама наполовину машина. Неспособный примириться со своей темной сущностью воин заглушает душевную боль выпивкой, но процесс медленного саморазрушения прерывает случай. Наутро после очередного кутежа Киберслав находит у себя в постели обезглавленное тело жены Драгомира. Могучий витязь смекает, что дело пахнет заговором, и в надежде снять с себя подозрения берется расследовать убийство.

Кто это сделал

Взрослую анимацию об альтернативной Древней Руси разрабатывают студия Evil Pirate и Плюс Студия. В частности, режиссеры и сценаристы Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко, выходцы из студии «Мельница». Первому как раз и пришло в голову в далеком 2016-м замешать славянский фольклор с элементами фэнтези. Яковенко же подключился в 2018 году, чтобы помочь доработать сценарий. Изначально «Киберслав» задумывался как полный метр, однако создатели решили сперва рассказать зрителям предысторию героев — так родился сериал. Однако авторы не теряют надежды рано или поздно пополнить вселенную фильмом. «Этот сюжет все еще живет и питает те произведения, которые мы сейчас выпускаем», — поясняет Дмитриев.

К озвучке подключили опытных актеров дубляжа и молодых звезд. Киберславу голос подарил Иван Жарков, который почти 10 лет озвучивал Тора в фильмах Marvel. Пётр Гланц сыграл сразу две роли — сурового князя Драгомира и хитрого призрака Арта. Юный Киберслав разговаривает голосом Глеба Калюжного («Черная весна»), а княжна Милослава — Валентины Ляпиной («Этерна»). Музыку, сочетающую фолковые инструменты XVI века и синтетику, для сериала написали Райан Оттер («Топи», «Лихие») и Виктор Волкович.

Как это выглядит

Дебютный эпизод «Киберслава» заходил с козырей и демонстрировал все, за что фанаты полюбили тот самый трехминутный проморолик 2018 года. Анимационный долгострой с завидным озорством отрабатывал взрослый рейтинг, давая отсылки к продуктам массовой культуры — от «Ведьмака» до бескомпромиссного аниме вроде «Города чудищ». Главный аттракцион первой серии — схватка посреди Китежа. В свете разномастных голограмм княжеский охотник на нечисть, сквернословя, сражался с ожившим (и полностью обнаженным) женским телом, которое пыталось задушить его собственными выпущенными кишками.

Тем, кто ультранасилие (даже анимационное) не переносит, придется непросто: сериал не сбавляет оборотов и во втором эпизоде. Он все так же изобилует экшеном (есть, скажем, сражение с гигантским робопауком, которое непременно порадует любителей Warhammer 40,000) и наготой, но в то же время немного расширяет лор, позволяя чуть лучше понять устройство альтернативной Древней Руси. Возникает как минимум оппозиция города и деревень: пока китежане тратят дарованную им энергию на неоновую вывеску для кабака, за пределами городских стен люди борются с холодом и приносят жертвы богу Карачуну.

Сюжет, впрочем, не торопится набирать обороты, и наиболее глубоким персонажем остается собственно Киберслав. Вторую серию можно назвать как продолжением экспозиции, так и полноценным мини-фильмом со своим микросюжетом. Однако сезон, как утверждают сами создатели, строится по горизонтали. «Безусловно, в „Киберславе“ есть какие-то элементы вертикальности, но это просто сюжетно нужно, чтобы у нас история не прерывалась. Каждая серия — условно законченное, плюс-минус цельное произведение, но это, грубо говоря, длинный фильм на 180 минут. Так что проект сюжетно линейный», — рассказывает Дмитриев.

Вердикт

Вторая серия «Киберслава» не переоткрывает сериал с какой-то кардинально новой стороны, но окончательно закрепляет пройденное. Это больше не пачка концепт-артов и полулюбительский ролик, а полноценный настоящий сериал. С вручную проработанным миром, зрелищным экшеном и самобытным сеттингом, дарующим богатую почву для творческих экспериментов.

Автор: Никита Демченко