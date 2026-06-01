Хью Джекман сыграет Джона Сильвера в фильме Ридли Скотта по «Острову сокровищ»

Ридли Скотт снимет новую экранизацию «Острова сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Роль пирата Джона Сильвера, главного антагониста произведения, в ней исполнит Хью Джекман.
За сценарий новой интерпретации приключенческого романа отвечает Джек Торн, работавший над мини–сериалом «Переходный возраст». Дата выхода фильма, как и другие подробности, пока неизвестна.
Таким образом, картина пополнит ряд киноадаптаций «Острова сокровищ». В России также готовят новый фильм по книге, сценарий к которому напишет Андрей Золотарёв («Лед»). Выпустить его планируют 1 января 2029 года.
Источник: Deadline