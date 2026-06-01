Resident Evil 5 и еще 9 лучших кооперативных хорроров

Если говорить об асимметричных хоррорах, то Dead by Daylight давно превратилась в главный ориентир для всего жанра. За 10 лет существования игра пережила десятки конкурентов, которые успели выйти и умереть, а игра от Behaviour Interactive продолжает развиваться.

Формула у Dead by Daylight простая: четверо выживших пытаются выполнить цели и покинуть карту, пока пятый игрок берет на себя роль убийцы. Именно эта простота позволила разработчикам годами развивать игру, добавляя новые механики, персонажей и карты. Сегодня Dead by Daylight иногда напоминает интерактивный музей хорроров. Здесь соседствуют Майкл Майерс из «Хеллоуина», Фредди Крюгер, демогоргон, ксеноморф и десятки других злодеев.

Ключевое достоинство в том, что каждый матч рождает собственную историю. Иногда команда действует как единый механизм: один отвлекает маньяка, второй чинит генераторы, третий спасает союзников с крюка. Иногда весь план рушится из-за одной ошибки, после чего начинается хаотичная борьба за выживание.

Несмотря на огромное количество контента, игра не перегружает правилами. Освоить механики можно за пару вечеров, а вот совершенствовать навыки приходится сотни часов. За годы игра обросла мемами, внутренними правилами среди комьюнити и разнообразным фан-творчеством. Dead by Daylight остается одним из самых популярных кооперативных хорроров даже спустя годы после релиза.