Resident Evil 5 и еще 9 лучших кооперативных хорроров

Хоррор в одиночку работает по понятным правилам: игрок остается один на один с неизвестностью, ограниченными ресурсами и собственным страхом. Кооперативные представители жанра идут иным путем. Они заставляют несколько человек вместе принимать решения под давлением, делить последние патроны, спорить из-за ошибок и вытаскивать друг друга из безнадежных ситуаций. В равной степени это приводит к героическим спасениям, панике, а иногда и к самым смешным моментам в жизни. За последние годы жанр пережил расцвет. Одни игры сделали ставку на выживание против монстров и маньяков, другие — на расследование паранормальных явлений, третьи смешали хоррор с экшеном или PvP-механиками. Мы собрали проекты, лучше остальных показывающие, насколько страшным и/или веселым может быть совместное прохождение.
Dead by Daylight
Год выхода: 2016
Разработчик: Behaviour Interactive
Если говорить об асимметричных хоррорах, то Dead by Daylight давно превратилась в главный ориентир для всего жанра. За 10 лет существования игра пережила десятки конкурентов, которые успели выйти и умереть, а игра от Behaviour Interactive продолжает развиваться.
Формула у Dead by Daylight простая: четверо выживших пытаются выполнить цели и покинуть карту, пока пятый игрок берет на себя роль убийцы. Именно эта простота позволила разработчикам годами развивать игру, добавляя новые механики, персонажей и карты. Сегодня Dead by Daylight иногда напоминает интерактивный музей хорроров. Здесь соседствуют Майкл Майерс из «Хеллоуина», Фредди Крюгер, демогоргон, ксеноморф и десятки других злодеев.
Ключевое достоинство в том, что каждый матч рождает собственную историю. Иногда команда действует как единый механизм: один отвлекает маньяка, второй чинит генераторы, третий спасает союзников с крюка. Иногда весь план рушится из-за одной ошибки, после чего начинается хаотичная борьба за выживание.
Несмотря на огромное количество контента, игра не перегружает правилами. Освоить механики можно за пару вечеров, а вот совершенствовать навыки приходится сотни часов. За годы игра обросла мемами, внутренними правилами среди комьюнити и разнообразным фан-творчеством. Dead by Daylight остается одним из самых популярных кооперативных хорроров даже спустя годы после релиза.
GTFO
Год выхода: 2021
Разработчик: 10 Chambers
Большинство кооперативных хорроров стараются развлекать игроков. GTFO преследует другую цель — заставляет команду страдать. Именно поэтому игра заслужила репутацию одной из самых сложных в своей нише.
События разворачиваются внутри гигантского подземного комплекса, где группа заключенных выполняет смертельно опасные задания. Формально GTFO можно назвать кооперативным шутером, но стрелять здесь приходится гораздо реже, чем кажется на первый взгляд. Значительную часть времени команда пробирается через темные коридоры, пытаясь не разбудить местных обитателей. Один неверный шаг способен уничтожить весь план. Достаточно случайно посветить фонариком не туда, промахнуться во время скрытного убийства или открыть дверь раньше времени, чтобы помещение мгновенно превратилось в поле боя, в котором будет сложновато выжить, поскольку патронов и аптечек постоянно не хватает, любая ошибка ощущается болезненно и потенциально смертельно.
GTFO построена на взаимодействии игроков и понимании окружения и обстановки. Здесь невозможно просто хорошо стрелять и рассчитывать на победу. Нужно распределять ресурсы, договариваться о маршрутах, использовать специнструменты и постоянно поддерживать связь. Поэтому прохождение сложных миссий приносит такое удовлетворение и одновременно дает нужный уровень страха и тревоги. Каждая победа воспринимается результатом совместной работы, а не случайной удачей. Если многие кооперативные хорроры пытаются напугать скримерами, то GTFO давит предчувствием постоянной угрозы, моделированием стрессовых ситуаций и пониманием, что одна ошибка может перечеркнуть час напряженного прохождения.
Phasmophobia
Год выхода: 2020
Разработчик: Kinetic Games
Phasmophobia стала одним из самых неожиданных игровых феноменов начала десятилетия. Небольшой инди-проект от малоизвестной студии внезапно захватил Twitch, YouTube и Steam, а охота за привидениями превратилась в одно из самых популярных кооперативных развлечений последних лет.
В отличие от большинства хорроров, здесь игроки не пытаются уничтожить монстра. Наоборот, их задача — исследование и понимание того, с каким именно призраком они столкнулись. Команда приезжает на объект, устанавливает камеры, ищет следы паранормальной активности, измеряет температуру и собирает информацию. Чем точнее расследование, тем выше награда. В процессе расследования рождается напряжение. Пока игроки ищут доказательства, уровень агрессии призрака постепенно растет. Безобидное исследование дома медленно превращается в борьбу за выживание. Свет начинает мигать, двери захлопываются, люди паникуют, и в какой-то момент охота начинается уже на самих исследователей.
Одним из главных факторов успеха игры стала работа с голосовым чатом. Пространственный звук заставляет игроков чувствовать расстояние между собой, а тот факт, что сущности способны реагировать на разговоры команды, заставляет игроков общаться аккуратнее. Ведь даже обычная фраза, сказанная впроброс, может неожиданно стать последним сообщением пропавшего напарника. Как доказывает игра, хоррор не обязательно должен полагаться на кровь и скримеры. Иногда гораздо страшнее просто стоять в темной комнате и ждать результата измерения прибора.
Escape the Backrooms
Год выхода: 2022
Разработчик: Fancy Games
Интернет породил немало крипипаст, и некоторые из них превращались в видеоигры, но немногие смогли стать чем-то полноценным. Backrooms — одно из редких исключений. И если большинство проектов по мотивам популярной крипипасты ограничивались короткими демо или атмосферными и иногда пугающими прогулками по желтым коридорам, то Escape the Backrooms выбрала жанр кооперативного хоррора со своими слоями дополнительной мифологии, страха и веселья.
В основе — простая идея: несколько человек оказываются в бесконечном лабиринте странных пространств, где привычная логика перестает работать. За одинаковыми офисными коридорами скрываются затопленные тоннели, заброшенные склады, гигантские бассейны и десятки уровней, каждый из которых живет по собственным правилам. Достоинство игры в разнообразии. Каждый новый уровень предлагает уникальные механики. Где-то приходится решать головоломки, где-то искать выход из лабиринта под давлением таймера, а где-то — просто бежать без оглядки от разнообразных существ. При своей основе в виде крипипасты игра больше комедийный хоррор — часто встречающийся жанр в кооперативных играх.
Escape the Backrooms хорошо раскрывается в команде: игроки разделяются, напряжение растет. Один игрок может искать выход, пока второй пытается объяснить по рации, что увидел за соседним поворотом и где он вообще. В такие моменты игра приближается к лучшим кооперативным хоррорам последних лет — не благодаря скримерам и монстрам, а с помощью постоянного ощущения неизвестности, паники и комедийной абсурдности.
Lethal Company
Год выхода: 2023
Разработчик: Zeekerss
Немногие инди-игры, особенно нишевые, способны за несколько недель захватить информационное пространство. Но Lethal Company стала именно таким феноменом. Причем успех пришел не благодаря революционным механикам или дорогой графике, а за счет практически идеального сочетания хоррора и сатиры.
Игроки выступают в роли сотрудников загадочной Компании, которая под угрозами требует выполнять план по сбору металлолома на заброшенных лунах. Приходится снова и снова отправляться в опасные экспедиции, исследовать заброшенные комплексы и тащить на корабль все, что плохо лежит. На бумаге задача выглядит простой. На практике каждая вылазка превращается в череду катастроф. Кто-то теряется в темноте, другой случайно приводит монстра, а оставшийся позади погибает из-за собственной жадности, пытаясь унести лишнюю батарейку или вентилятор.
Важную роль играет система коммуникации. Рации работают неидеально, а многие угрозы появляются неожиданно, в суматохе игроки посылают друг другу противоречивые сигналы, и лучшие моменты рождаются сами собой. Последние слова напарника перед исчезновением, панические предупреждения по связи и попытки спасти товарища из безнадежной ситуации зачастую оказываются страшнее любых скримеров. Игра наглядно показывает, что кооперативный хоррор не обязан быть серьезным. Иногда лучший способ напугать игрока — в начале расслабить его и заставить смеяться.
Hunt: Showdown 1896
Год выхода: 2019–2024
Разработчик: Crytek
Важно отметить, что Hunt не кооперативный хоррор в привычном понимании, а экстракшен-шутер с коопом на грани с сурвайвал-хоррором, который в сумме своих элементов дает интересную концепцию и оптику.
Большинство кооперативных хорроров сталкивают игроков либо с монстрами, либо в асимметричном противостоянии. Hunt построена более бескомпромиссно: здесь опасность приходит сразу с обеих сторон. Действие разворачивается в альтернативной Америке конца XIX века, охваченной сверхъестественной заразой. Охотники за головами отправляются на зараженные территории, чтобы найти и уничтожить чудовищ, получить награду и успеть эвакуироваться. Проблема в том, что ту же цель преследуют другие команды игроков.
Благодаря этому Hunt остается уникальной даже спустя несколько лет после релиза. В большинстве матчей монстры — лишь часть проблемы, гораздо страшнее осознание того, что где-то неподалеку есть другая группа охотников, которая внимательно слушает каждый выстрел и ждет удобного момента для нападения. Матч может длиться 20 минут без единого контакта с противником и даже чудовищами на локации, а затем за несколько секунд превратиться в кровавую перестрелку. Любой шум — источник информации. Выстрел из винтовки, разбитое окно или испуганная стая ворон способны выдать местоположение. Напряжение и страх которые создает игра, уникальны и балансируют на грани между обычным хоррором и бытовыми приземленными страхами.
После масштабного обновления «1896» игра получила новый движок и заметно похорошела визуально, но ее главная сила сохранилась — атмосфера и напряжение. Hunt до сих пор остается одной из самых напряженных PvPvE-игр на рынке, хоть и со своей спецификой.
Demonologist
Год выхода: 2023
Разработчик: Clock Wizard Games
После успеха Phasmophobia вышло множество игр про охоту на нечисть, пытавшихся повторить ее. Большинство быстро исчезли, но Demonologist сумела закрепиться в этой нише благодаря собственному подходу к жанру и парочке фич. На первый взгляд формула знакома: команда исследует проклятую локацию, собирает улики и пытается определить природу сверхъестественной угрозы. Если Phasmophobia делает ставку на постепенное наращивание напряжения, то Demonologist гораздо охотнее использует классические приемы фильмов ужасов, и в сочетании с неплохой графикой получается другая атмосфера страха.
Здесь постоянно что-то происходит: свет мигает, двери захлопываются, предметы двигаются сами по себе, а демоны активнее вмешиваются в расследование. Разработчики явно вдохновлялись современными хоррор-фильмами и не стесняются использовать эффектные скримеры. При этом игра не сводится исключительно к внезапным появлениям монстров. Каждая карта наполнена секретами, дополнительными заданиями и уникальными событиями. Благодаря этому исследование локаций остается интересным даже после десятков часов.
Что выделяет игру на фоне последователей, так это хорошая картинка и работа со звуком и светом. Они создают львиную долю атмосферы и добавляют очков Demonologist.
Resident Evil 5
Год выхода: 2009
Разработчик: Capcom
Resident Evil 5 до сих пор вызывает споры среди поклонников серии по множеству причин, но факт остается фактом: пятая часть — один из лучших кооперативных survival-хорроров и предтеча всех современных френдслоп хоррор-игр.
Игра рассказывает историю Криса Редфилда и Шевы Аломар, которые пытаются остановить новую биологическую угрозу в Африке. И практически все механики строятся вокруг взаимодействия игроков. Нужно делиться патронами, лечить друг друга, координировать действия во время боев. Многие сражения с боссами и сегодня остаются образцом того, как должен работать кооперативный экшен. И если с ИИ-напарником все это головная боль, то с живым работает как часы.
При всем взаимодействии игра не растеряла полностью хоррор-корни серии. Здесь значительно больше перестрелок, чем в классических частях Resident Evil, однако встречи с зараженными, дефицит ресурсов и некоторые боссы по-прежнему способны держать в напряжении. Более того, легкая придурь и Б-муви, сидящее в ДНК серии, смешно работает именно в коопе, как раз предрекая те необычные впечатления, которые игроки позже будут получать от условной Lethal Company — смесь смеха и напряжения. За годы после релиза вышло множество кооперативных хоррор-экшенов (и не только), и так или иначе все они оглядываются на Resident Evil.
The Outlast Trials
Год выхода: 2024
Разработчик: Red Barrels
Первые две части Outlast строились вокруг полной беспомощности игрока. Герой не мог сражаться и был вынужден прятаться от преследователей. Идея превратить серию в кооперативную игру казалась сомнительной, но The Outlast Trials доказала свое право на успех.
События происходят во времена холодной войны. Игроки становятся подопытными и проходят серию чудовищных экспериментов. Каждое испытание напоминает извращенное телешоу, где участников заставляют выполнять задания под наблюдением психопатов и фанатиков. Главным достижением разработчиков стало сохранение атмосферы оригинальной серии настолько полно, насколько возможно. Несмотря на наличие нескольких игроков, безопасность участникам только снится. Монстры остаются смертельно опасными, ресурсов постоянно не хватает, а многие ситуации заканчиваются паническим бегством по темным коридорам. Как и любой кооперативный хоррор, все это можно превратить скорее в черную комедию, особенно при голосовой связи, но с точки зрения расставленных разработчиками акцентов, все работает как нужно.
Особенно на высоких уровнях сложности. Когда вся группа пытается незаметно пробраться через помещение, наполненное очень злыми врагами, игра напоминает лучшие моменты классических Outlast. Только теперь страх приходится разделять с друзьями. Trials — редкий пример удачного перехода одиночной хоррор-франшизы в кооперативный формат. И уже это заслуживает внимания.
Reanimal
Год выхода: 2026
Разработчик: Tarsier Studios
Студия Tarsier, создавшая франшизу Little Nightmares, никогда не боялась пугать и давить на дискомфорт. Но, создавая свой новый хоррор, она решила не просто повторять старые трюки, а стала развивать идеи, заложенные в Little Nightmares. Результатом стала Reanimal — мрачная, клаустрофобная и эмоционально тяжелая работа, которая к тому же переосмысливает часть аспектов созданного жанра, а не только переупаковывает старые наработки. Брат и сестра возвращаются туда, где когда-то был их дом. Теперь это искаженная версия прошлого. Страх здесь заключен в пространстве и том, как оно взаимодействует с вами. Все вокруг на уровне восприятия должно вызывать неосознанный дискомфорт.
Геймплей тоже строится вокруг дискомфорта. Динамическая камера ломает привычное чтение локаций. Бои здесь — вынужденная и всегда рискованная мера. Игра постоянно подталкивает к тому, чтобы бежать и прятаться, использовать окружение, чтобы не попасть в лапы противников. Reanimal — игра о совместном страхе. В кооперативе дискомфорт удваивается. Вы начинаете зависеть от решений другого человека. Пока один отвлекает чудовище, второй крадется к цели. Пока один замер в укрытии, второй решает, стоит ли рисковать и бежать через открытое пространство. Как и многие участники этого списка, игра может веселить и быть своеобразной комедией, как и любое совместное приключение, но корни стелс-хоррора в ней достаточно сильны, а атмосфера и окружение достаточно необычны, чтобы ими проникнуться.
Reanimal — интересный эксперимент. Мрачное, визуально наполненное путешествие по искаженному миру, которое одновременно пугает, раздражает и цепляет. Tarsier пробует новые темы, и, даже если не все механики работают идеально, смотреть на этот кошмар вместе с другом — занимательный опыт.
Автор: Сергей Мангасаров