Disco Elysium — философская RPG-притча студии ZA/UM, заменившая терапию миллионам геймеров

21 мая вышла Zero Parades: For Dead Spies — новая шпионская RPG от студии ZA/UM. Компания прославилась не только тем, что выпустила культовую игротерапию о копе с алкозависимостью Disco Elysium, но и чередой скандальных увольнений. Несмотря на токсичную атмосферу вокруг студии, флагманская игра с 2019 года остается одной из главных RPG 2020-х и до сих пор дарит новый игровой опыт заядлым любителям жанра. Вспоминаем, чем история Гаррье Дюбуа покорила тысячи геймеров и как студия ZA/UM умудрилась повторить судьбу тех, над кем иронизировала.
Каков мир игры
Но перед началом по традиции попробуем пройти чекпойнт для использования навыка. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ [Сложно: Успех]. Disco Elysium — это компьютерная ролевая игра, выпущенная…
Disco Elysium начинается нетипично: пользователю не предоставляют никакого контекста. После выбора характеристик персонажа (зачастую сделанных наугад) начинается диалог главного героя с лимбической системой и древним рептильным мозгом — одними из многих жителей головы Гаррье Дюбуа. После нескольких минут самоуничижения наконец-то начинается действие: мы просыпаемся полуголыми посреди разрушенного гостиничного номера. Главный герой не знает о себе ничего, впрочем, как и игрок. Даже, например, полное имя или род занятий пока остаются в тайне. Удачный прием, выгодно отличающий Disco Elysium от других игр жанра. Несмотря на ограниченную кастомизацию, пользователи могут прожить игровой опыт более полно, так как познают себя и мир вокруг через такого же ничего не понимающего героя. За первые минуты исследования можно одеться (для приличия), скорчить гримасу перед зеркалом и даже умереть, пытаясь достать галстук из вентилятора. После чего безымянный герой спускается вниз и обнаруживает лейтенанта Кима Кицураги. Из разговора с ним можно узнать, что главный герой — действующий полицейский, прибывший в небольшой город Ревашоль, чтобы найти убийцу. На заднем дворе ждет труп, который нужно побыстрее осмотреть. а в конце зала — хозяин гостиницы, требующий оплаты за проживание. Нет ни документов, ни денег, ни табельного оружия. Завязка задает тон игре — абсурдному детективному триллеру о попытках не только раскрыть жестокое преступление, но и вернуть утраченную память.
Сеттинг пестрит культурологическими, социологическими, философскими и политическими отсылками, вплетенными в сюжет и окружающий мир. Ревашоль, в котором происходит действие, — постреволюционный город, который до сих пор не оправился от последствий. Он разделен на несколько секций: гостиница «Танцы в тряпье», задний двор с трупом и выходом на многоквартирный дом, причал, парковка грузовиков, предприятие, на котором трудится рабочий класс, а также другой берег, где можно найти заброшенную деревушку и церковь. При изучении местности можно наткнуться на жилище коммуниста, мемориал в честь подвига солдат, а также особую субстанцию — «серость». Что это такое — неизвестно, но вещество расползается по миру и отрезает континенты друг от друга. Говорят, долгое пребывание в его пределах лишает рассудка и заставляет сходить с ума.
Как играть за полицейского с амнезией и голосами в голове
Disco Elysium не привычная RPG. Игровой процесс строится на тексте, основное взаимодействие с миром происходит через большое диалоговое поле в правой части экрана. Именно там появляются описания действий, мысли героя, реакции навыков, разговоры с персонажами и результаты проверок. В нем же нужно своевременно реагировать на изменения мира. В какой-то момент начинаешь воспринимать игру как интерактивный роман. И это неудивительно, потому что первоисточником Disco Elysium были книга гейм-дизайнера Роберта Курвица «The Sacred and Terrible Air» и многолетний мир Elysium, который автор вместе с друзьями развивал еще со времен настольных кампаний. Отсюда и необычный подход к повествованию: текста много, но он написан живо, остроумно и увлекательно. Причем, у сценаристов была полная свобода, из-за чего в диалогах проскальзывают и сальные шуточки, и ругательства, и нытье — полный набор достоверных человеческих реакций.
Основу геймплея составляют чекпойнты. Практически любое действие завязано на бросках кубиков. Нужно выбить дверь, спрятаться в холодильнике, выстрелить из пистолета — почти все решается через проверки. Если выпадает нужное число или больше, действие успешно. Если нет — разбираемся с последствиями. Причем провал не всегда означает что-то плохое, иногда он приводит к смешной сцене или скрытому руту. Пройти Disco Elysium идеально невозможно.
Система навыков представляет собой характеристики персонажей, которые живут в голове Гаррье Дюбуа. Всего их двадцать четыре, и у каждого собственный характер, манера речи и отношение к происходящему. Они делятся на четыре категории: интеллект, психика, физиология и моторика. Логика анализирует происходящее, Электрохимия подталкивает выпить, закурить или заняться сексом, Сила Воли дает психологическую устойчивость, а Внутренняя Империя позволяет, например, разговаривать с галстуком. Навыки напрямую вмешиваются в диалоги и события. Если характеристика плохо прокачана, она почти не появляется и редко помогает герою. С другой стороны, слишком высокий уровень прокачки гипертрофирует поведение Гарри и начинает вредить. Из-за этого его личность постоянно меняется, то эволюционируя, то деградируя.
Дополняет систему механика мыслей. Во время прохождения персонаж может зацепиться за определенную идею и начать ее обдумывать в специальном шкафчике. Результат закрепляется и дает бонусы или штрафы. Например, можно стать убежденным коммунистом, осознать себя суперзвездой или всерьез готовиться к концу света. Некоторые мысли открывают дополнительные реплики и меняют отношение персонажей к герою, другие влияют на характеристики или дают доступ к новым способам прохождения. Получить их можно через разговоры, выборы в диалогах или определенные действия во время расследования.
Политический контекст занимает в Disco Elysium важное место. Игра постоянно предлагает определить, каким человеком станет Гаррье Дюбуа. Можно поддерживать коммунистические идеи, соглашаться с центристами или симпатизировать ультралевым взглядам. Даже внутри полицейской роли есть пространство для отыгрыша: можно стать копом-суперзвездой, копом Апокалипсиса или жалким копом. Игра внимательно следит за поведением игрока и постепенно формирует репутацию Гарри через его поступки и мысли.
Кроме диалогов и проверок, хватает и более привычных RPG-механик. Гарри можно переодевать, параллельно собирая предметы и повышая характеристики. Практически каждый предмет можно изучить, навыки начнут комментировать увиденное и выдавать дополнительную информацию. Не обходится и без социального контекста: можно поспать на лавочке, нагрубить расисту или врезать с вертухи верзиле. Играть за полицейского с амнезией весело и занимательно, каждое прохождение открывает целый мир в зависимости от ключевого навыка и настройки характеристик.
Нарративы, за которые игру полюбили
Несмотря на абсурдный юмор, бесконечные шутки про алкозависимость, странные диалоги с галстуком и возможность умереть от морального унижения прямо посреди разговора, Disco Elysium оказывается очень личной и терапевтической игрой, выступающей личным психологом. Первые часы игра выглядит как неловкий детектив про сломанного полицейского, потерявшего память после особенно тяжелого запоя и пытающегося собрать свою жизнь по кускам. Чем дальше развивается сюжет, тем очевиднее становится, что расследование убийства здесь не главная тема. На самом деле Disco Elysium постоянно говорит о травме, чувстве вины и попытках жить дальше после того, как человек разрушил собственную жизнь. Герой оказывается удивительно понятным. Гаррье Дюбуа не похож на типичного RPG-протагониста; он уставший, жалкий, смешной и потерянный человек, который пытается раскрыть не столько преступление, сколько самого себя.
Причем игра не романтизирует его состояние. Алкоголь, психотропные вещества, самоуничтожение и постоянное бегство от прошлого показаны попытками заглушить боль, с которой герой не умеет справляться. Именно поэтому Disco Elysium работает почти как терапия: чем глубже пользователь погружается в прошлое Гарри, тем спокойнее и мягче становится история. Игра аккуратно подводит к мысли, что прошлое невозможно отбросить раз и навсегда, оно обязательно вернется, но его можно пережить. Гарри не становится другим человеком к финалу и остается сломанным, странным и уязвимым, однако учится существовать дальше. За что, собственно, игру и полюбили. Никакой великой победы не происходит, но появляется ощущение, что жизнь продолжается.
Социальный и политический подтексты игры работают намного тоньше. Практически каждый персонаж старается выжить среди обломков старого мира: кто-то продолжает верить в давно проигранную революцию, кто-то прячется за цинизмом, кто-то пытается заработать. Но Disco Elysium говорит не только о политике и социальных системах. В первую очередь она рассказывает о людях, которые потеряли себя вместе с привычным миром. Поэтому игра постоянно возвращается к теме прощания с прошлым. Отпустить прошлые отношения, старые убеждения, чувство вины, несбывшиеся мечты или образ человека, которым ты хотел быть. При этом политическая часть устроена иронично: она постоянно обсуждает коммунизм, либерализм, центризм и радикальные взгляды, но дает игроку через Гарри самостоятельно познакомиться с особенностями идеологий.
Как ZA/UM сделала самый неудачный косплей в истории
История ZA/UM началась задолго до появления Disco Elysium — в начале 2000-х. Изначально под этим названием существовало небольшое эстонское культурное объединение, в которое входили писатели, художники, музыканты, увлеченные политикой, литературой и настольными RPG. Центральной фигурой сообщества постепенно стал Роберт Курвиц — музыкант, писатель и создатель мира Elysium, который вместе с друзьями развивал собственную настольную ролевую систему. Внутри ZA/UM одновременно существовали музыка, литературные тексты, арт-проекты, философские дискуссии и игровые кампании. Участники сообщества жили хаотично. Важную роль в истории студии сыграл писатель и продюсер Каур Кендер, одним из первых предложивший превратить мир Курвица в видеоигру. К тому моменту попытка сделать Elysium литературной франшизой уже провалилась: вышедший в 2013 году роман «The Sacred and Terrible Air» почти никто не купил.
Разработка Disco Elysium во многом строилась так же хаотично. Команда напоминала художественную коммуну: сценаристы сами придумывали второстепенных персонажей, художники экспериментировали с разными стилями живописи, а Роберт Курвиц, занявший позицию гейм-дизайнера, вручную контролировал большую часть творческих решений. В студии долгое время отсутствовала привычная корпоративная структура. Авторов не ограничивали, многие решения принимались коллективно, из-за чего Disco Elysium и получилась ненамеренно самобытной. Но ровно те же особенности позже разрушили студию изнутри. После успеха игры внутри ZA/UM быстро начались конфликты по абсолютно бытовым причинам: выгорание, проблемы менеджмента, борьба за деньги и контроль над компанией, разные взгляды на будущее студии и попытка превратить творческую мастерскую в корпоративную структуру. Во время работы над Final Cut (расширенной версией, вышедшей в 2021-м) в ZA/UM начали внедрять структуру. Для старой команды это выглядело постепенным уничтожением той среды, благодаря которой вообще появилась Disco Elysium. Параллельно шли изменения и в разделе собственности. В центре конфликта оказались CEO ZA/UM Ильмар Компус, бизнесмен Тынис Хаавел и инвесторы компании. Бывшие сотрудники утверждали, что контроль над студией был фактически перехвачен через корпоративные схемы. Руководство ZA/UM отрицало обвинения и настаивало, что все происходило законно, доказать обратное оказалось почти невозможно, и конфликт быстро превратился в медийную войну.
В 2021–2022 годах из ZA/UM начали увольнять ключевых авторов Disco Elysium. Студию покинули Роберт Курвиц, арт-директор Александр Ростов и сценаристка Хелен Хиндпере. Руководство обвиняло бывших сотрудников в токсичности, плохом менеджменте и нарушениях дисциплины. Сами разработчики утверждали, что их устранили после попыток разобраться в финансовой структуре компании и вернуть контроль над проектом. Позже часть исков была отозвана или урегулирована вне суда, но отношения между бывшими участниками команды окончательно разрушились.
После раскола бывшие разработчики разошлись по нескольким новым студиям. Роберт Курвиц, Александр Ростов и Хелен Хиндпере основали Red Info, самую закрытую из новых команд. Сценаристы Арго Туулик и Дора Клинджич, а заодно и другие бывшие сотрудники позже создали Summer Eternal — студию, построенную вокруг идеи коллективного управления и защиты творцов от корпоративного контроля. Каур Кендер после ухода из ZA/UM участвовал в создании Dark Math Games, а часть бывших сотрудников также работала в Longdue Games над RPG Hopetown. Сама ZA/UM при этом продолжила существовать отдельно и, как мы знаем, выпустила новую RPG — Zero Parades: For Dead Spies.
Самое ироничное во всей этой истории то, что ZA/UM косвенно повторила судьбу маленькой студии из самой Disco Elysium. В игре есть небольшая сюжетная линия о группе разработчиков, которые замахнулись на невероятно амбициозный проект, погрязли в конфликтах, потеряли деньги и в итоге так ничего и не смогли закончить.
Zero Parades: For Dead Spies и другие «сиквелы»
Очевидно, что вокруг Disco Elysium быстро образовалось несколько команд, каждая из которых попыталась стать главной наследницей. Почти все из них унесли с собой какие-то части старой ZA/UM: авторов, художников, идеи, элементы ролевой системы или просто общий подход к созданию игр. Из-за этого за последние несколько лет история Disco Elysium превратилась в бесконечную череду анонсов и отмен.
Одной из первых несостоявшихся игр стал полноценный сиквел. Внутри ZA/UM его разрабатывали под разными внутренними названиями, а часть команды описывала как еще более масштабную и экспериментальную RPG. По словам бывших сотрудников, продолжение должно было окончательно уйти в политический триллер и раскрыть последствия событий первой части. Но из-за корпоративного кризиса и увольнений разработка остановилась. После ухода Роберта Курвица, Александра Ростова и Хелен Хиндпере стало понятно, что классической Disco Elysium 2 уже не будет. Параллельно в ZA/UM некоторое время разрабатывался спин-офф Locust City, известный также как X7. Главными героями должны были стать Куно и Куна — дети, знакомые игрокам по первой части. Проект получался заметно мрачнее Disco Elysium, история строилась вокруг бегства, потери личности и разрушительных отношений. Игра делилась на несколько актов и постепенно превращалась в сюрреалистический хоррор о взрослении. Разработка Locust City тоже остановилась после кризиса внутри ZA/UM. Еще одним отмененным проектом стала RPG-игра Pioneer One. О ней не известно почти ничего, но именно она позже фигурировала в спорах о правах и финансовых схемах внутри студии. До полноценной разработки проект так и не добрался.
После раскола бывшие сотрудники начали создавать уже собственные игры. Студия Summer Eternal сейчас работает над RPG Red Rooster. Проект описывают как RPG с сильным влиянием классических игр Bioware вроде Dragon Age Origins и Baldur’s Gate. При этом команда подчеркивает, что не хочет делать очередную духовную преемницу, а пытается придумать новый подход. Longdue Games занимается RPG Hopetown — психогеографической историей о журналистке, расследующей кризис в шахтерском городе после глобальной катастрофы. Игра заметно вдохновлена Disco Elysium: в ней тоже есть система навыков, внутренние голоса и упор на исследование личности героя через окружение. Dark Math Games разрабатывает Tangerine Antarctic — научно-фантастическую RPG с политическими интригами, вечеринками и атмосферой полярного технотриллера. Но самой загадочной остается студия Red Info. Команда почти ничего не показывает публично, избегает интервью и практически не раскрывает детали. Известно только, что разработка ведется уже несколько лет, а студия специально устроена так, чтобы авторы сохраняли контроль над компанией и не повторили ошибок.
При этом новый бэнгер ZA/UM получился неплохой шпионской RPG, сохранившей знакомую структуру: изометрическую камеру, проверки на кубиках, систему навыков и большой объем текста. Сеттинг, разумеется, изменился: действие Zero Parades: For Dead Spies разворачивается в альтернативном XX веке. Главная героиня — шпионка Хершел Уилк, она не сильно отличается от Гаррье в привычках и стиле жизни, так что построить параллели легко. Во многом и стиль, и подача, и даже механики игры вдохновлены оригиналом. Хорошо это или нет — каждый может решить самостоятельно. Но за 30 часов игры складывается впечатление, что «сиквел» Disco Elysium оправдал заниженные ожидания и неплохо себя чувствует в качестве оригинальной игры.
Disco-like: во что поиграть, если заскучали по Ревашолю
- Pentiment. Историческая детективная RPG студии Obsidian без боевой системы. В процессе можно погулять по средневековой Баварии. Визуально игра стилизована под старинные рукописи. Авторы открещиваются от схожести игр, но она есть.
- Rue Valley. Изометрическая RPG студии Emotion Spark Studio в стиле комиксов, главный герой которой застрял во временной петле. Каждый цикл длится всего 47 минут, за которые нужно разобраться в происходящем.
- Esoteric Ebb. Фэнтезийная RPG, вдохновленная настольными D&D. Характеристики вроде Силы, Харизмы или Интеллекта буквально разговаривают с игроком и комментируют происходящее. Большая часть игры строится на диалогах и ролевом отыгрыше, а мир представляет собой постарканпанк.
- Citizen Sleeper. Текстовая RPG в декорациях космического киберпанка, где игрок управляет беглым искусственным телом с человеческим сознанием. Много рассуждений о бедности, выгорании, страхе перед будущим и попытке сохранить себя.
- NORCO. Диалоговая RPG в декорациях промышленной Луизианы будущего, где киберпанк смешивается с южной готикой, религиозным мистицизмом и экологической катастрофой. Главная героиня возвращается домой после смерти матери и пытается найти пропавшего брата.