Кинопоиск
Игры

Disco Elysium — философская RPG-притча студии ZA/UM, заменившая терапию миллионам геймеров

Обсудить0

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.

21 мая вышла Zero Parades: For Dead Spies — новая шпионская RPG от студии ZA/UM. Компания прославилась не только тем, что выпустила культовую игротерапию о копе с алкозависимостью Disco Elysium, но и чередой скандальных увольнений. Несмотря на токсичную атмосферу вокруг студии, флагманская игра с 2019 года остается одной из главных RPG 2020-х и до сих пор дарит новый игровой опыт заядлым любителям жанра. Вспоминаем, чем история Гаррье Дюбуа покорила тысячи геймеров и как студия ZA/UM умудрилась повторить судьбу тех, над кем иронизировала.

Мария Медведева

Автор «2х2.медиа», Evol magazine и музыкального Telegram-канала «setsu гикает»

Каков мир игры

Но перед началом по традиции попробуем пройти чекпойнт для использования навыка. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ [Сложно: Успех]. Disco Elysium — это компьютерная ролевая игра, выпущенная…

Disco Elysium начинается нетипично: пользователю не предоставляют никакого контекста. После выбора характеристик персонажа (зачастую сделанных наугад) начинается диалог главного героя с лимбической системой и древним рептильным мозгом — одними из многих жителей головы Гаррье Дюбуа. После нескольких минут самоуничижения наконец-то начинается действие: мы просыпаемся полуголыми посреди разрушенного гостиничного номера. Главный герой не знает о себе ничего, впрочем, как и игрок. Даже, например, полное имя или род занятий пока остаются в тайне. Удачный прием, выгодно отличающий Disco Elysium от других игр жанра. Несмотря на ограниченную кастомизацию, пользователи могут прожить игровой опыт более полно, так как познают себя и мир вокруг через такого же ничего не понимающего героя. За первые минуты исследования можно одеться (для приличия), скорчить гримасу перед зеркалом и даже умереть, пытаясь достать галстук из вентилятора. После чего безымянный герой спускается вниз и обнаруживает лейтенанта Кима Кицураги. Из разговора с ним можно узнать, что главный герой — действующий полицейский, прибывший в небольшой город Ревашоль, чтобы найти убийцу. На заднем дворе ждет труп, который нужно побыстрее осмотреть. а в конце зала — хозяин гостиницы, требующий оплаты за проживание. Нет ни документов, ни денег, ни табельного оружия. Завязка задает тон игре — абсурдному детективному триллеру о попытках не только раскрыть жестокое преступление, но и вернуть утраченную память.

Сеттинг пестрит культурологическими, социологическими, философскими и политическими отсылками, вплетенными в сюжет и окружающий мир. Ревашоль, в котором происходит действие, — постреволюционный город, который до сих пор не оправился от последствий. Он разделен на несколько секций: гостиница «Танцы в тряпье», задний двор с трупом и выходом на многоквартирный дом, причал, парковка грузовиков, предприятие, на котором трудится рабочий класс, а также другой берег, где можно найти заброшенную деревушку и церковь. При изучении местности можно наткнуться на жилище коммуниста, мемориал в честь подвига солдат, а также особую субстанцию — «серость». Что это такое — неизвестно, но вещество расползается по миру и отрезает континенты друг от друга. Говорят, долгое пребывание в его пределах лишает рассудка и заставляет сходить с ума.

Как играть за полицейского с амнезией и голосами в голове

Disco Elysium не привычная RPG. Игровой процесс строится на тексте, основное взаимодействие с миром происходит через большое диалоговое поле в правой части экрана. Именно там появляются описания действий, мысли героя, реакции навыков, разговоры с персонажами и результаты проверок. В нем же нужно своевременно реагировать на изменения мира. В какой-то момент начинаешь воспринимать игру как интерактивный роман. И это неудивительно, потому что первоисточником Disco Elysium были книга гейм-дизайнера Роберта Курвица «The Sacred and Terrible Air» и многолетний мир Elysium, который автор вместе с друзьями развивал еще со времен настольных кампаний. Отсюда и необычный подход к повествованию: текста много, но он написан живо, остроумно и увлекательно. Причем, у сценаристов была полная свобода, из-за чего в диалогах проскальзывают и сальные шуточки, и ругательства, и нытье — полный набор достоверных человеческих реакций.

Основу геймплея составляют чекпойнты. Практически любое действие завязано на бросках кубиков. Нужно выбить дверь, спрятаться в холодильнике, выстрелить из пистолета — почти все решается через проверки. Если выпадает нужное число или больше, действие успешно. Если нет — разбираемся с последствиями. Причем провал не всегда означает что-то плохое, иногда он приводит к смешной сцене или скрытому руту. Пройти Disco Elysium идеально невозможно.

Система навыков представляет собой характеристики персонажей, которые живут в голове Гаррье Дюбуа. Всего их двадцать четыре, и у каждого собственный характер, манера речи и отношение к происходящему. Они делятся на четыре категории: интеллект, психика, физиология и моторика. Логика анализирует происходящее, Электрохимия подталкивает выпить, закурить или заняться сексом, Сила Воли дает психологическую устойчивость, а Внутренняя Империя позволяет, например, разговаривать с галстуком. Навыки напрямую вмешиваются в диалоги и события. Если характеристика плохо прокачана, она почти не появляется и редко помогает герою. С другой стороны, слишком высокий уровень прокачки гипертрофирует поведение Гарри и начинает вредить. Из-за этого его личность постоянно меняется, то эволюционируя, то деградируя.

Дополняет систему механика мыслей. Во время прохождения персонаж может зацепиться за определенную идею и начать ее обдумывать в специальном шкафчике. Результат закрепляется и дает бонусы или штрафы. Например, можно стать убежденным коммунистом, осознать себя суперзвездой или всерьез готовиться к концу света. Некоторые мысли открывают дополнительные реплики и меняют отношение персонажей к герою, другие влияют на характеристики или дают доступ к новым способам прохождения. Получить их можно через разговоры, выборы в диалогах или определенные действия во время расследования.

Политический контекст занимает в Disco Elysium важное место. Игра постоянно предлагает определить, каким человеком станет Гаррье Дюбуа. Можно поддерживать коммунистические идеи, соглашаться с центристами или симпатизировать ультралевым взглядам. Даже внутри полицейской роли есть пространство для отыгрыша: можно стать копом-суперзвездой, копом Апокалипсиса или жалким копом. Игра внимательно следит за поведением игрока и постепенно формирует репутацию Гарри через его поступки и мысли.

Кроме диалогов и проверок, хватает и более привычных RPG-механик. Гарри можно переодевать, параллельно собирая предметы и повышая характеристики. Практически каждый предмет можно изучить, навыки начнут комментировать увиденное и выдавать дополнительную информацию. Не обходится и без социального контекста: можно поспать на лавочке, нагрубить расисту или врезать с вертухи верзиле. Играть за полицейского с амнезией весело и занимательно, каждое прохождение открывает целый мир в зависимости от ключевого навыка и настройки характеристик.

Нарративы, за которые игру полюбили

Несмотря на абсурдный юмор, бесконечные шутки про алкозависимость, странные диалоги с галстуком и возможность умереть от морального унижения прямо посреди разговора, Disco Elysium оказывается очень личной и терапевтической игрой, выступающей личным психологом. Первые часы игра выглядит как неловкий детектив про сломанного полицейского, потерявшего память после особенно тяжелого запоя и пытающегося собрать свою жизнь по кускам. Чем дальше развивается сюжет, тем очевиднее становится, что расследование убийства здесь не главная тема. На самом деле Disco Elysium постоянно говорит о травме, чувстве вины и попытках жить дальше после того, как человек разрушил собственную жизнь. Герой оказывается удивительно понятным. Гаррье Дюбуа не похож на типичного RPG-протагониста; он уставший, жалкий, смешной и потерянный человек, который пытается раскрыть не столько преступление, сколько самого себя.

Причем игра не романтизирует его состояние. Алкоголь, психотропные вещества, самоуничтожение и постоянное бегство от прошлого показаны попытками заглушить боль, с которой герой не умеет справляться. Именно поэтому Disco Elysium работает почти как терапия: чем глубже пользователь погружается в прошлое Гарри, тем спокойнее и мягче становится история. Игра аккуратно подводит к мысли, что прошлое невозможно отбросить раз и навсегда, оно обязательно вернется, но его можно пережить. Гарри не становится другим человеком к финалу и остается сломанным, странным и уязвимым, однако учится существовать дальше. За что, собственно, игру и полюбили. Никакой великой победы не происходит, но появляется ощущение, что жизнь продолжается.

Социальный и политический подтексты игры работают намного тоньше. Практически каждый персонаж старается выжить среди обломков старого мира: кто-то продолжает верить в давно проигранную революцию, кто-то прячется за цинизмом, кто-то пытается заработать. Но Disco Elysium говорит не только о политике и социальных системах. В первую очередь она рассказывает о людях, которые потеряли себя вместе с привычным миром. Поэтому игра постоянно возвращается к теме прощания с прошлым. Отпустить прошлые отношения, старые убеждения, чувство вины, несбывшиеся мечты или образ человека, которым ты хотел быть. При этом политическая часть устроена иронично: она постоянно обсуждает коммунизм, либерализм, центризм и радикальные взгляды, но дает игроку через Гарри самостоятельно познакомиться с особенностями идеологий.

Как ZA/UM сделала самый неудачный косплей в истории

История ZA/UM началась задолго до появления Disco Elysium — в начале 2000-х. Изначально под этим названием существовало небольшое эстонское культурное объединение, в которое входили писатели, художники, музыканты, увлеченные политикой, литературой и настольными RPG. Центральной фигурой сообщества постепенно стал Роберт Курвиц — музыкант, писатель и создатель мира Elysium, который вместе с друзьями развивал собственную настольную ролевую систему. Внутри ZA/UM одновременно существовали музыка, литературные тексты, арт-проекты, философские дискуссии и игровые кампании. Участники сообщества жили хаотично. Важную роль в истории студии сыграл писатель и продюсер Каур Кендер, одним из первых предложивший превратить мир Курвица в видеоигру. К тому моменту попытка сделать Elysium литературной франшизой уже провалилась: вышедший в 2013 году роман «The Sacred and Terrible Air» почти никто не купил.

Разработка Disco Elysium во многом строилась так же хаотично. Команда напоминала художественную коммуну: сценаристы сами придумывали второстепенных персонажей, художники экспериментировали с разными стилями живописи, а Роберт Курвиц, занявший позицию гейм-дизайнера, вручную контролировал большую часть творческих решений. В студии долгое время отсутствовала привычная корпоративная структура. Авторов не ограничивали, многие решения принимались коллективно, из-за чего Disco Elysium и получилась ненамеренно самобытной. Но ровно те же особенности позже разрушили студию изнутри. После успеха игры внутри ZA/UM быстро начались конфликты по абсолютно бытовым причинам: выгорание, проблемы менеджмента, борьба за деньги и контроль над компанией, разные взгляды на будущее студии и попытка превратить творческую мастерскую в корпоративную структуру. Во время работы над Final Cut (расширенной версией, вышедшей в 2021-м) в ZA/UM начали внедрять структуру. Для старой команды это выглядело постепенным уничтожением той среды, благодаря которой вообще появилась Disco Elysium. Параллельно шли изменения и в разделе собственности. В центре конфликта оказались CEO ZA/UM Ильмар Компус, бизнесмен Тынис Хаавел и инвесторы компании. Бывшие сотрудники утверждали, что контроль над студией был фактически перехвачен через корпоративные схемы. Руководство ZA/UM отрицало обвинения и настаивало, что все происходило законно, доказать обратное оказалось почти невозможно, и конфликт быстро превратился в медийную войну.

В 2021–2022 годах из ZA/UM начали увольнять ключевых авторов Disco Elysium. Студию покинули Роберт Курвиц, арт-директор Александр Ростов и сценаристка Хелен Хиндпере. Руководство обвиняло бывших сотрудников в токсичности, плохом менеджменте и нарушениях дисциплины. Сами разработчики утверждали, что их устранили после попыток разобраться в финансовой структуре компании и вернуть контроль над проектом. Позже часть исков была отозвана или урегулирована вне суда, но отношения между бывшими участниками команды окончательно разрушились.

Александр Ростов и Роберт Курвиц (в центре), 2011 год

После раскола бывшие разработчики разошлись по нескольким новым студиям. Роберт Курвиц, Александр Ростов и Хелен Хиндпере основали Red Info, самую закрытую из новых команд. Сценаристы Арго Туулик и Дора Клинджич, а заодно и другие бывшие сотрудники позже создали Summer Eternal — студию, построенную вокруг идеи коллективного управления и защиты творцов от корпоративного контроля. Каур Кендер после ухода из ZA/UM участвовал в создании Dark Math Games, а часть бывших сотрудников также работала в Longdue Games над RPG Hopetown. Сама ZA/UM при этом продолжила существовать отдельно и, как мы знаем, выпустила новую RPG — Zero Parades: For Dead Spies.

Самое ироничное во всей этой истории то, что ZA/UM косвенно повторила судьбу маленькой студии из самой Disco Elysium. В игре есть небольшая сюжетная линия о группе разработчиков, которые замахнулись на невероятно амбициозный проект, погрязли в конфликтах, потеряли деньги и в итоге так ничего и не смогли закончить.

Zero Parades: For Dead Spies и другие «сиквелы»

Zero Parades: For Dead Spies

Очевидно, что вокруг Disco Elysium быстро образовалось несколько команд, каждая из которых попыталась стать главной наследницей. Почти все из них унесли с собой какие-то части старой ZA/UM: авторов, художников, идеи, элементы ролевой системы или просто общий подход к созданию игр. Из-за этого за последние несколько лет история Disco Elysium превратилась в бесконечную череду анонсов и отмен.

Одной из первых несостоявшихся игр стал полноценный сиквел. Внутри ZA/UM его разрабатывали под разными внутренними названиями, а часть команды описывала как еще более масштабную и экспериментальную RPG. По словам бывших сотрудников, продолжение должно было окончательно уйти в политический триллер и раскрыть последствия событий первой части. Но из-за корпоративного кризиса и увольнений разработка остановилась. После ухода Роберта Курвица, Александра Ростова и Хелен Хиндпере стало понятно, что классической Disco Elysium 2 уже не будет. Параллельно в ZA/UM некоторое время разрабатывался спин-офф Locust City, известный также как X7. Главными героями должны были стать Куно и Куна — дети, знакомые игрокам по первой части. Проект получался заметно мрачнее Disco Elysium, история строилась вокруг бегства, потери личности и разрушительных отношений. Игра делилась на несколько актов и постепенно превращалась в сюрреалистический хоррор о взрослении. Разработка Locust City тоже остановилась после кризиса внутри ZA/UM. Еще одним отмененным проектом стала RPG-игра Pioneer One. О ней не известно почти ничего, но именно она позже фигурировала в спорах о правах и финансовых схемах внутри студии. До полноценной разработки проект так и не добрался.

После раскола бывшие сотрудники начали создавать уже собственные игры. Студия Summer Eternal сейчас работает над RPG Red Rooster. Проект описывают как RPG с сильным влиянием классических игр Bioware вроде Dragon Age Origins и Baldur’s Gate. При этом команда подчеркивает, что не хочет делать очередную духовную преемницу, а пытается придумать новый подход. Longdue Games занимается RPG Hopetown — психогеографической историей о журналистке, расследующей кризис в шахтерском городе после глобальной катастрофы. Игра заметно вдохновлена Disco Elysium: в ней тоже есть система навыков, внутренние голоса и упор на исследование личности героя через окружение. Dark Math Games разрабатывает Tangerine Antarctic — научно-фантастическую RPG с политическими интригами, вечеринками и атмосферой полярного технотриллера. Но самой загадочной остается студия Red Info. Команда почти ничего не показывает публично, избегает интервью и практически не раскрывает детали. Известно только, что разработка ведется уже несколько лет, а студия специально устроена так, чтобы авторы сохраняли контроль над компанией и не повторили ошибок.

Hopetown

При этом новый бэнгер ZA/UM получился неплохой шпионской RPG, сохранившей знакомую структуру: изометрическую камеру, проверки на кубиках, систему навыков и большой объем текста. Сеттинг, разумеется, изменился: действие Zero Parades: For Dead Spies разворачивается в альтернативном XX веке. Главная героиня — шпионка Хершел Уилк, она не сильно отличается от Гаррье в привычках и стиле жизни, так что построить параллели легко. Во многом и стиль, и подача, и даже механики игры вдохновлены оригиналом. Хорошо это или нет — каждый может решить самостоятельно. Но за 30 часов игры складывается впечатление, что «сиквел» Disco Elysium оправдал заниженные ожидания и неплохо себя чувствует в качестве оригинальной игры.

Disco-like: во что поиграть, если заскучали по Ревашолю

Pentiment
Rue Valley
Esoteric Ebb
Citizen Sleeper
NORCO

  • Pentiment. Историческая детективная RPG студии Obsidian без боевой системы. В процессе можно погулять по средневековой Баварии. Визуально игра стилизована под старинные рукописи. Авторы открещиваются от схожести игр, но она есть.
  • Rue Valley. Изометрическая RPG студии Emotion Spark Studio в стиле комиксов, главный герой которой застрял во временной петле. Каждый цикл длится всего 47 минут, за которые нужно разобраться в происходящем.
  • Esoteric Ebb. Фэнтезийная RPG, вдохновленная настольными D&D. Характеристики вроде Силы, Харизмы или Интеллекта буквально разговаривают с игроком и комментируют происходящее. Большая часть игры строится на диалогах и ролевом отыгрыше, а мир представляет собой постарканпанк.
  • Citizen Sleeper. Текстовая RPG в декорациях космического киберпанка, где игрок управляет беглым искусственным телом с человеческим сознанием. Много рассуждений о бедности, выгорании, страхе перед будущим и попытке сохранить себя.
  • NORCO. Диалоговая RPG в декорациях промышленной Луизианы будущего, где киберпанк смешивается с южной готикой, религиозным мистицизмом и экологической катастрофой. Главная героиня возвращается домой после смерти матери и пытается найти пропавшего брата.

Сервис Игромир поддерживает запуск игры Disco Elysium — The Final Cut.

Обсудить

Смотрите также

27 мая4
15 мая20
5 мая7
29 апреля12

Главное сегодня

Вчера5
Сегодня5
Вчера30
Сегодня10
Вчера6
Вчера1
Вчера16
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации