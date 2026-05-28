Disco Elysium — философская RPG-притча студии ZA/UM, заменившая терапию миллионам геймеров

Disco Elysium начинается нетипично: пользователю не предоставляют никакого контекста. После выбора характеристик персонажа (зачастую сделанных наугад) начинается диалог главного героя с лимбической системой и древним рептильным мозгом — одними из многих жителей головы Гаррье Дюбуа. После нескольких минут самоуничижения наконец-то начинается действие: мы просыпаемся полуголыми посреди разрушенного гостиничного номера. Главный герой не знает о себе ничего, впрочем, как и игрок. Даже, например, полное имя или род занятий пока остаются в тайне. Удачный прием, выгодно отличающий Disco Elysium от других игр жанра. Несмотря на ограниченную кастомизацию, пользователи могут прожить игровой опыт более полно, так как познают себя и мир вокруг через такого же ничего не понимающего героя. За первые минуты исследования можно одеться (для приличия), скорчить гримасу перед зеркалом и даже умереть, пытаясь достать галстук из вентилятора. После чего безымянный герой спускается вниз и обнаруживает лейтенанта Кима Кицураги. Из разговора с ним можно узнать, что главный герой — действующий полицейский, прибывший в небольшой город Ревашоль, чтобы найти убийцу. На заднем дворе ждет труп, который нужно побыстрее осмотреть. а в конце зала — хозяин гостиницы, требующий оплаты за проживание. Нет ни документов, ни денег, ни табельного оружия. Завязка задает тон игре — абсурдному детективному триллеру о попытках не только раскрыть жестокое преступление, но и вернуть утраченную память.