«Закулисье реальности»: блудный хоррор по мотивам хитовой крипипасты

В российский прокат выходит крайне успешный хоррор «Закулисье реальности». Темная лошадка по мотивам феноменально популярной крипипасты стала самым громким стартом за всю историю А24. Вероятно, мы наблюдаем рождение новой киновселенной, но радоваться тут нечему, считает Марат Шабаев.

Марат Шабаев @thefirstpictureshow Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

Депрессивный владелец мебельного магазина Кларк (Чиветель Эджиофор) после развода глушит грусть литрами бурбона и посещает психотерапевтку Мэри Кляйн (Ренате Реинсве), которой бесконечно жалуется на бывшую. Помимо экзистенциальных проблем, мужчину мучает и вполне приземленный вопрос — счета за электричество растут по непонятной причине. Однажды Кларк остается ночевать прямо в шоуруме, и мерцающее освещение приводит его в подвал, где он находит настоящую прореху в реальности. Оказывается, если пройти сквозь одну из стен, то можно попасть в парадоксальное пространство с бесконечными комнатами, оклеенными бледно-желтыми обоями и тускло освещенными ультрафиолетом. Пространство загромождает аномальное количество стульев и столов, которые иногда наполовину торчат из стен. Шорохи и скрипы дают понять, что, кроме Кларка, в этом пугающем лабиринте есть кто-то еще.

Чиветель Эджиофор

2026-й прямо на наших глазах становится годом триумфа инди-хорроров, сделанных YouTube-блогерами. Сначала «Железное легкое», снятое Марком Фишбахом (он же Markiplier) по мотивам одноименной видеоигры, собирает в прокате 50 млн долларов. Затем «Обсессия» блогера Карри Баркера (that’s a bad idea) зарабатывает 155 миллионов при бюджете в 750 тыс. долларов. И теперь выходит «Закулисье реальности» Кейна Парсонса — сумасшедшие 118 млн долларов только за первый уик-энд; фильм, вероятно, будет главным хитом А24 за всю историю прокатчика.

Рекордный для А24 старт — следствие не качества ленты, а популярности одноименного сетевого феномена. В 2019-м на 4chan залили изображение странной пустой комнаты с фальшивыми стенами и бледным освещением. Из одной причудливой фотографии мебельного магазина в Висконсине родилась целая крипипаста о мире подсобных помещений, который неправильно имитирует нашу реальность и населен монстрами. Влияние The Backrooms на поп-культуру колоссально: шоураннер «Разделения» не скрывает источников вдохновения, а еще по мотивам тренда были сделаны десятки независимых видеоигр (см. The Exit 8, по которой тоже успели снять фильм) и придуманы сотни других парадоксальных пространств (например, советский бесконечный Гигахрущ).

Ренате Реинсве

Так словосочетание «лиминальное пространство» покинуло философское гетто и переехало в TikTok, где его выучили зумеры и миллениалы, а главным бенефициаром тренда стал подросток Кейн Парсонс. Он не придумал тренд, но зато снял первый успешный веб-сериал (тот стартовал в 2022-м и сейчас насчитывает уже 24 серии), где упорядочивает анонимную мифологию и находит для этого мира подходящую VHS-эстетику. А24, законодательница мод современного хоррора, не смогла проигнорировать колоссальное количество просмотров этого творения, и Парсонс получил в свое распоряжение 10 млн долларов, опытного сериального сценариста Уилла Судика («Мир Дикого Запада») и пару известных актеров.

Вышел ли из этой формулы увлекательный хоррор? Едва ли. Полнометражное «Закулисье реальности» длится почти два часа, и большая их часть уходит на неспешное перемещение по бесконечным коридорам. Чиветель Эджиофор переходит из одной комнаты в другую, дивясь застрявшим в текстурах объектам. Поначалу это хотя бы немного волнительно, но уже через полчаса становится скучно. Лиминальные пространства куда убедительнее выглядят в своей естественной медиасреде — в шероховатых полуанонимных фото и видео, всплывающих из глубин сети. Когда на них направлена профессиональная цифровая камера, а желтоватые обои щупают оскаровские номинанты, актеры «12 лет рабства» и «Сентиментальной ценности», невозможно отделаться от ощущения, что тебя дурят.

Ровный пульс фильма скачет ровно два раза — когда персонажи берут в руки любительскую камеру (тогда «Закулисье реальности» ненадолго возвращается к истокам) и в финальном акте, где у них назревает какой-никакой конфликт. Конфликт, к слову, не особо убедительный: Эджиофор изображает кого-то вроде Джека Николсона из «Сияния», но не слишком старается, а Реинсве, одной из главных звезд современного европейского кино, тут просто нечего играть — ее героиню наградили одним ходульным флешбэком про параноидальную мать и снос родного дома. Короче говоря, «Закулисье реальности» с ее приметным актерским составом и вычурными декорациями с треском проигрывает еще идущей в соседних кинозалах копеечной «Обсессии» с ноунеймами. Там хотя бы есть убедительная метафора нездоровых отношений и веселое членовредительство в духе «Зловещих мертвецов». Парсонс тоже наверняка хотел сказать что-то умное про депрессию и детские травмы, но эшеровская геометрия его интересует намного больше.

Какой вывод из кинотеатрального успеха «Закулисья» сделают все причастные? Во-первых, нас точно ждет еще больше блогеров-режиссеров, которые готовы вкалывать за небольшие деньги в надежде на хорошие дивиденды. Во-вторых, где-то в коридорах А24 уже вызревает сиквел — не зря же в фильме появляется ученый в исполнении Марка Дюпласса, а туману можно напустить еще на десяток спин-оффов. В-третьих, хорошо заработать можно на любом интернет-феномене, но лучше не злоупотреблять: если долго вглядываться в Skibidi Toilet, то он тоже может посмотреть в ответ.