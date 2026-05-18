«Обсессия»: веселый хоррор про ужасы отношений. Как всегда, токсичных

На Кинопоиске вышла «Обсессия», полнометражный дебют хоррормейкера Карри Баркера. Жанр картины не так-то просто определить. Зависшая между комедией неловких положений и бьющим в лоб низкобюджетным фильмом ужасов, «Обсессия» может распотешить зрителя, но только если выбрать правильную точку зрения на нее, считает автор Кинопоиска.

Беар (Майкл Джонстон) никак не может признаться своей подруге Ники (Инде Наварретт), что сохнет по ней в течение семи лет, что прошли с момента первой встречи в школе. С тех пор они вместе с еще парой друзей работают в одном магазине и регулярно посещают интеллектуальные квизы в местном баре. Образцовая френдзона усугубляется еще и тем, что про чувства Беара к Ники знают все вокруг, кроме самой девушки, которая то ли искренне верит в лучшее в людях, то ли обладает умеренным эмоциональным интеллектом, то ли просто не хочет близко связываться с этим вроде безобидным, но необъяснимо неприятным типом.

Как бы то ни было, тягостное для зрителя и невыносимое для героя томление чувств однажды прервется по мановению волшебной палочки. Заглянув как-то в лавку эзотерических товаров, юный Вертер покупает средство исполнения желания — ивовую палочку, которую надо в нужный момент сломать. Так что после одного катастрофически неловкого разговора, после которого Беару хорошо было бы пойти домой и больше не доставать своим присутствием бедную девушку, наш герой расчехляет свой магический аксессуар.

Сбывшиеся мечты хуже трагедии. Ники, только что разозлившаяся на своего воздыхателя, прикидывавшегося другом, вдруг добровольно проводит ночь в его спальне. А вскоре задарит его такой любовью, что мало не покажется. Вместо радости на душе кошки скребут, причем практически буквально (кошатники, держитесь): умерший за день до этого домашний питомец будет немаловажным элементом будущих мерзопакостей. Среди которых акты перформативного мочеиспускания, самоистязания и членовредительства. Кажется, тут нужен не совместный визит к психотерапевту, а что-то покрепче.

Для 26-летнего Карри Баркера, отметившегося парой хоррор-короткометражек (среди которых часовая — почти полный метр! — страшилка «Молоко и сериал»), это полноценный режиссерский дебют, после которого парень стал нарасхват: сейчас он готовит перезапуск «Техасской резни бензопилой» для студии A24. Но в случае с «Обсессией» не менее важна другая грань таланта перспективного кинематографиста: прославился он как участник комедийного дуэта that’s a bad idea, выпускающего пародийные скетчи на YouTube.

И как комедия «Обсессия» если не бесподобна, то действительно убедительна. Это, может, и не самый смешной фильм на свете, но практически в каждой сцене есть доведенный до предела момент неловкости, вызывающий острые приступы нервного хохота. Можно даже вслед за особенно экзальтированными рецензентами сказать, что Баркер — редкий в своем роде хоррормейкер-комедиант и чуть ли не новатор, если мы, конечно, выведем за скобки Джеймса Уэйла, Джона Лэндиса, Уэса Крэйвена, Джордана Пила, Ари Астера, всех создателей сериала «Мебельная фабрика», каждого из братьев Уайанс и всех прочих кинематографистов, кто понимает, что смех — это замерший крик.

Майкл Джонстон

Этот сюжет легко представить поставленным в нулевые в совершенно комедийном изводе вроде «Моей супербывшей», слоган которой («Он разбил ей сердце, а она разбила ему голову») почему-то до сих пор не позаимствовали в качестве емкой сценарной заявки юные кинематографисты-ревизионисты. Ведь как-то так получилось, что главным страхом современного человека (если верить сюжетам современного хоррор-кино) стал собственно другой человек со всеми вытекающими «созависимостями», «токсичными отношениями» и прочим «абьюзивным газлайтингом».

Фильм не так уж плохо работает как деконструкция романтической комедии, если бы этот жанр кому-нибудь потребовалось деконструировать в 2026 году. Извечный и неоднократно уже пересобранный троп «маниакальной девушки мечты» обретает вид обезумевшей девицы, бьющей себя и других людей тупыми предметами по голове. Если вы вдруг пытаетесь представить, каким может быть парамаунтовский ремейк «Одержимой» Анджея Жулавского (прямо сейчас находящийся в разработке), то можете слегка заглянуть в будущее, посмотрев «Обсессию».

Как хоррор этот фильм откровенно мучителен: Баркер берет зрителя измором, заставляя терпеть тасование простейших аттракционов как «резкий крик после еле слышимой реплики», «темный силуэт стоит в дверном проеме», «улыбка, оборачивающаяся гримасой» и опять же «битье любым предметом о голову».

Посмотрев двухминутный трейлер «Обсессии», можно составить общее представление о всей картине целиком, и кажется, что проблема все-таки не в маркетологах, а в дуболомности подхода. Баркер мог пойти в самые неожиданные или парадоксальные стороны (чуть дальше развив, например, концепцию кражи тела злым духом), но выбрал самый простой и прямолинейный путь. Возможно, для того чтобы оставить лазейку для возможных сиквелов, приквелов и спин-оффов — уж студия, подарившая нам «Астралы», на них не скупится. Особенно с учетом финала, написанного по принципу «пора уже как-то заканчивать».

Помимо общей монотонности и нехватки фантазии, в пресс-релизах оправдываемой невысоким бюджетом, тоску вызывает невыразительный главный герой, что со временем становится большой проблемой: мало кому захочется хоть сколь-нибудь переживать за скользкого тюфяка, который к тому же скверно сыгран.

В век всеобщего культивирования травмы — что на кушетках психоаналитиков, что в разного уровня дискуссиях о геополитике — неудивительно, что особое внимание получает жанр, имеющий самое непосредственное отношение к переживанию боли. Посредством простейших метафор хоррор может рассказывать о самых разных фрустрациях, личных и общественных проблемах, границах социальных норм, высказанных вслух и глубоко запрятанных фобиях. Началось это примерно за век даже до введения псевдотермина «постхоррор» (скажем, уже в «Кабинете доктора Калигари» несколько поколений киноведов видят далеко не только страшилку про гипнотизера), но в последние 10-15 лет приняло монструозные формы. Настолько, что любая средней руки жанровая удача — как та же «Обсессия» — воспринимается очередным новом словом.

Майкл Джонстон

С другой стороны, можно и дальше сетовать на то, каким предсказуемым, пресным и претенциозным стал современный хоррор, а можно принять тот факт, что из жанра он мутировал в некую модальность — удобный ярлык, который можно навесить на что угодно, просто затемнив изображение и добавив пару-тройку скримеров. Настоящая обсессия это не крики во время ссоры, а стремление упаковать любую историю в одежды умного психоаналитического хоррора.

Оценка Павла Пугачёва

5/10

Этот текст был впервые опубликован в мае и обновлен в августе 2026 года.