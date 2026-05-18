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«Обсессия»: веселый хоррор про ужасы отношений. Как всегда, токсичных

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На Кинопоиске вышла «Обсессия», полнометражный дебют хоррормейкера Карри Баркера. Жанр картины не так-то просто определить. Зависшая между комедией неловких положений и бьющим в лоб низкобюджетным фильмом ужасов, «Обсессия» может распотешить зрителя, но только если выбрать правильную точку зрения на нее, считает автор Кинопоиска.

Павел Пугачёв

Кинокритик, Telegram-канал «я и орсон уэллс»

Беар (Майкл Джонстон) никак не может признаться своей подруге Ники (Инде Наварретт), что сохнет по ней в течение семи лет, что прошли с момента первой встречи в школе. С тех пор они вместе с еще парой друзей работают в одном магазине и регулярно посещают интеллектуальные квизы в местном баре. Образцовая френдзона усугубляется еще и тем, что про чувства Беара к Ники знают все вокруг, кроме самой девушки, которая то ли искренне верит в лучшее в людях, то ли обладает умеренным эмоциональным интеллектом, то ли просто не хочет близко связываться с этим вроде безобидным, но необъяснимо неприятным типом.

Как бы то ни было, тягостное для зрителя и невыносимое для героя томление чувств однажды прервется по мановению волшебной палочки. Заглянув как-то в лавку эзотерических товаров, юный Вертер покупает средство исполнения желания — ивовую палочку, которую надо в нужный момент сломать. Так что после одного катастрофически неловкого разговора, после которого Беару хорошо было бы пойти домой и больше не доставать своим присутствием бедную девушку, наш герой расчехляет свой магический аксессуар.

Сбывшиеся мечты хуже трагедии. Ники, только что разозлившаяся на своего воздыхателя, прикидывавшегося другом, вдруг добровольно проводит ночь в его спальне. А вскоре задарит его такой любовью, что мало не покажется. Вместо радости на душе кошки скребут, причем практически буквально (кошатники, держитесь): умерший за день до этого домашний питомец будет немаловажным элементом будущих мерзопакостей. Среди которых акты перформативного мочеиспускания, самоистязания и членовредительства. Кажется, тут нужен не совместный визит к психотерапевту, а что-то покрепче.

Для 26-летнего Карри Баркера, отметившегося парой хоррор-короткометражек (среди которых часовая — почти полный метр! — страшилка «Молоко и сериал»), это полноценный режиссерский дебют, после которого парень стал нарасхват: сейчас он готовит перезапуск «Техасской резни бензопилой» для студии A24. Но в случае с «Обсессией» не менее важна другая грань таланта перспективного кинематографиста: прославился он как участник комедийного дуэта that’s a bad idea, выпускающего пародийные скетчи на YouTube.

И как комедия «Обсессия» если не бесподобна, то действительно убедительна. Это, может, и не самый смешной фильм на свете, но практически в каждой сцене есть доведенный до предела момент неловкости, вызывающий острые приступы нервного хохота. Можно даже вслед за особенно экзальтированными рецензентами сказать, что Баркер — редкий в своем роде хоррормейкер-комедиант и чуть ли не новатор, если мы, конечно, выведем за скобки Джеймса Уэйла, Джона Лэндиса, Уэса Крэйвена, Джордана Пила, Ари Астера, всех создателей сериала «Мебельная фабрика», каждого из братьев Уайанс и всех прочих кинематографистов, кто понимает, что смех — это замерший крик.

Майкл Джонстон

Этот сюжет легко представить поставленным в нулевые в совершенно комедийном изводе вроде «Моей супербывшей», слоган которой («Он разбил ей сердце, а она разбила ему голову») почему-то до сих пор не позаимствовали в качестве емкой сценарной заявки юные кинематографисты-ревизионисты. Ведь как-то так получилось, что главным страхом современного человека (если верить сюжетам современного хоррор-кино) стал собственно другой человек со всеми вытекающими «созависимостями», «токсичными отношениями» и прочим «абьюзивным газлайтингом».

Фильм не так уж плохо работает как деконструкция романтической комедии, если бы этот жанр кому-нибудь потребовалось деконструировать в 2026 году. Извечный и неоднократно уже пересобранный троп «маниакальной девушки мечты» обретает вид обезумевшей девицы, бьющей себя и других людей тупыми предметами по голове. Если вы вдруг пытаетесь представить, каким может быть парамаунтовский ремейк «Одержимой» Анджея Жулавского (прямо сейчас находящийся в разработке), то можете слегка заглянуть в будущее, посмотрев «Обсессию».

Как хоррор этот фильм откровенно мучителен: Баркер берет зрителя измором, заставляя терпеть тасование простейших аттракционов как «резкий крик после еле слышимой реплики», «темный силуэт стоит в дверном проеме», «улыбка, оборачивающаяся гримасой» и опять же «битье любым предметом о голову».

Посмотрев двухминутный трейлер «Обсессии», можно составить общее представление о всей картине целиком, и кажется, что проблема все-таки не в маркетологах, а в дуболомности подхода. Баркер мог пойти в самые неожиданные или парадоксальные стороны (чуть дальше развив, например, концепцию кражи тела злым духом), но выбрал самый простой и прямолинейный путь. Возможно, для того чтобы оставить лазейку для возможных сиквелов, приквелов и спин-оффов — уж студия, подарившая нам «Астралы», на них не скупится. Особенно с учетом финала, написанного по принципу «пора уже как-то заканчивать».

Помимо общей монотонности и нехватки фантазии, в пресс-релизах оправдываемой невысоким бюджетом, тоску вызывает невыразительный главный герой, что со временем становится большой проблемой: мало кому захочется хоть сколь-нибудь переживать за скользкого тюфяка, который к тому же скверно сыгран.

В век всеобщего культивирования травмы — что на кушетках психоаналитиков, что в разного уровня дискуссиях о геополитике — неудивительно, что особое внимание получает жанр, имеющий самое непосредственное отношение к переживанию боли. Посредством простейших метафор хоррор может рассказывать о самых разных фрустрациях, личных и общественных проблемах, границах социальных норм, высказанных вслух и глубоко запрятанных фобиях. Началось это примерно за век даже до введения псевдотермина «постхоррор» (скажем, уже в «Кабинете доктора Калигари» несколько поколений киноведов видят далеко не только страшилку про гипнотизера), но в последние 10-15 лет приняло монструозные формы. Настолько, что любая средней руки жанровая удача — как та же «Обсессия» — воспринимается очередным новом словом.

Майкл Джонстон

С другой стороны, можно и дальше сетовать на то, каким предсказуемым, пресным и претенциозным стал современный хоррор, а можно принять тот факт, что из жанра он мутировал в некую модальность — удобный ярлык, который можно навесить на что угодно, просто затемнив изображение и добавив пару-тройку скримеров. Настоящая обсессия это не крики во время ссоры, а стремление упаковать любую историю в одежды умного психоаналитического хоррора.

Оценка Павла Пугачёва

 5/10

Этот текст был впервые опубликован в мае и обновлен в августе 2026 года.

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