Что смотреть дома: «​​Братья Супер Марио 2», «Доктор Преображенский 3», «Рик и Морти 9»

Марио и мумия возвращаются. А24 женит Зендею с Паттинсоном и ссорит Энн Хэтэуэй с Микейлой Коул. У «Рика и Морти» выходит девятый сезон, у «Доктора Преображенского» — третий. А еще спорт — футбол и дрифт. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Части тела недели: «Доктор Преображенский», 3-й сезон

Денис Шведов в ретродраме о советской коррекции внешности

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»

Продолжение драмы о становлении пластической хирургии в Советском Союзе. Потеряв должность главы Института красоты, талантливый челюстно-лицевой хирург Лев Преображенский (Шведов) решает не сдаваться, а открыть сеть центров красоты по всему СССР. Минздрав предлагает Льву крупный пост, который способен помочь врачу воплотить мечту в жизнь, однако бывший замминистра Вепрев (Юрий Чурсин), потерявший из-за Преображенского работу, попытается отомстить.

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Черная комедия о доверии с Паттинсоном и Зендеей

Где смотреть: Кинопоиск, START — 23 мая

Сотрудник музея Чарли (Роберт Паттинсон) и редактор в издательстве Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе. Во время невинной игры, где каждый должен рассказать о худшем поступке в своей жизни, Эмма делает признание, шокирующее ее друзей и жениха. Чарли начинает сомневаться, что действительно знает женщину, с которой собрался связать свою жизнь. Остроумный норвежский режиссер Кристоффер Боргли («Герой наших снов»), работающий на стыке сатиры и сюрреализма, снова объединился со студией А24 и продюсером Ари Астером. Мишенями норвежца в этот раз стали специфические американские культурные коды, свадебные ритуалы и скулшутинг. Первый из трех совместных проектов Паттинсона и Зендеи, запланированных на этот год (см. также «Одиссею» и «Дюна: Часть третья»).

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Продолжение саркастичного сай-фая о дедушке и внуке

Где смотреть: Adult Swim — 24 мая

Эксцентричный и циничный ученый Рик Санчез, таскающий по планетам и параллельным мирам внука Морти, возвращается. В новых десяти сериях обещают драки с роботами, ожившей мебелью, отдых в бассейне и никакого ИИ-слопа. Среди названий новых эпизодов — «Риквием морт мечте», «Все без ума от Морти», «Разборки в стиле рик-фу». Шоураннером остается Скотт Мардер («Конь БоДжек»), занимающий этот пост с пятого сезона, а титульных героев с седьмой части озвучивают Йен Митчелл Кардони и Гарри Белден. Создатели шоу Дэн Хармон и Джастин Ройланд давно ушли в сторону: первый переключился на «Крапополис», второго отстранили после обвинений в сексуализированном насилии.

Пока самый успешный фильм года по сборам (критикам, разумеется, не понравилось)

Где смотреть: Prime Video

Продолжение суперхита 2023 года, который в мировом прокате обошла только «Барби». Братья Марио и Луиджи обосновались в Грибном королевстве, где, как и в Бруклине, работают водопроводчиками и геройствуют по мелочам. Теперь им предстоит дать отпор Боузеру-младшему — сыну побежденного и уменьшенного в первой части Боузера, который украл принцессу Розалину и объединил усилия с лягухой — владельцем галактического казино Вартом. На стороне братьев Принцесса Пич, Тоды и новый друг, динозаврик Йоши. В «Галактическом кино», как и положено сиквелу, всего в два раза больше: персонажей, локаций и звезд (Йоши озвучивает Дональд Гловер, Розалину — Бри Ларсон, а Боузера-младшего — Бенни Сэфди). Несмотря на благосклонность зрителей, заметна просадка франшизы: до миллиарда «Марио» не смогу дотянуть, а на всех агрегаторах средний балл на 5–10% ниже первой части.

Другие новинки

Головокружительная антиутопия с двумя сортами гравитации

Где смотреть: Кинопоиск, Okko

После таинственной катастрофы мир разделился на два противоположных измерения: одних людей притягивает к земле, других — к небу. Патэма, отважная принцесса подземного народа, однажды оказывается вверху и чуть не падает в бездну. Ее спасает Эйдж — юноша с поверхности, где людям запрещено поднимать взгляд. Эта встреча меняет не только их судьбы, но и само представление о законах мира. Над аниме работали студия Purple Cow Studios Japan и режиссер Ясухиро Ёсиура («Время Евы»).

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Сиквел хита со звездой боевиков и милым мишкой

Где смотреть: Кинопоиск — 23 мая

Международная кинозвезда и мастер кунг-фу Джеки (Чан) вынужден вновь защищать своего подопечного — панду Сюсю. Во время транспортировки животного Джеки попадает в лапы первобытного племени. Чтобы вернуться, герою придется найти общий язык с дикарями и помочь им решить ряд проблем. Сиквел популярной экшен-комедии. Чжан Луаня в режиссерском кресле сменил Дерек Хуэй («Кроссфаер»).

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Шпионский боевик с Джоном Красински

Где смотреть: Prime Video

Полнометражное продолжение сериала с Красински про аналитика и оперативника ЦРУ из романов Тома Клэнси. Джеку Райану приходится оставить спокойную гражданскую работу из-за подозрительной серии банковских переводов. Экс-агента ждет игра в кошки-мышки с террористом, который готовит масштабную атаку против США и их союзников. Уэнделл Пирс, Майкл Келли и Бетти Гэбриел вернутся к своим ролям. Сиенна Миллер играет Эмму Марлоу, спецагентку и союзницу Райана. В режиссерском кресле — ветеран телережиссуры Эндрю Бернштейн («Доктор Хаус», «Чужак», «Озарк»). Съемки проходили в Лондоне и Дубае.

Черная комедия Гордона Грина с бенефисом Татьяны Маслани

Где смотреть: Apple TV

История матери-одиночки Полы (Маслани), которая уверена, что стала свидетельницей преступления. Уставшая женщина начинает расследование, параллельно борясь за опеку над детьми и переживая кризис идентичности. Неожиданно ей выпадает шанс не только раскрыть масштабный заговор, но и восстановить семью. В актерский состав сериала также вошли Брэндон Флинн, Мюррэй Бартлетт, Джейк Джонсон, Чарли Холл. Всего будет десять серий. Шоураннером выступил Дэвид Розен, работавший над сериалами «Охотники» и «Шугар». За режиссуру отвечал Дэвид Гордон Грин, автор новой трилогии «Хеллоуин» и «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».

Музыкальный триллер с Энн Хэтэуэй и Микейлой Коул

Где смотреть: Prime Video

Дэвид Лоури, автор «Истории призрака» и «Легенды о Зеленом рыцаре», снял остросюжетный фильм о власти, зависимости и творческой эксплуатации. В центре сюжета — напряженные и болезненные отношения культовой поп-звезды Мэри (Энн Хэтэуэй) и ее бывшей подруги и модельерши Сэм (Микейла Коул). Накануне триумфального возвращения на сцену Мэри просит Сэм сшить ей платье. Также в фильме появятся Хантер Шафер, Кайя Гербер и FKA twigs, последняя также написала оригинальную песню для картины. Музыкальную часть курировали Джек Антонофф и Charli XCX, а композитором выступил Дэниэл Харт, давний соавтор Лоури. Проект снимался в Германии и стал одним из самых амбициозных авторских релизов A24 последних лет.

Режиссер «Другого» и пятых «Зловещих мертвецов» переосмысляет египетские ужасы

Где смотреть: Prime Video

Очередная попытка запустить франшизу про ходячих мертвецов с родины фараонов и пирамид, теперь спродюсированная Джеймсом Ваном и Джейсоном Блумом. В Каире у американского журналиста Чарли (Джек Рейнор) и его жены Лариссы (Лайа Коста) похищают дочь. Кэти (Натали Грэйс) находят через восемь лет в загадочном саркофаге, и выглядит она нездоровой. Фильм ирландского хоррормейкера Ли Кронина, заявившего о себе «Другим» и «Восстанием зловещих мертвецов», неплохо выступил в прокате, отбив скромный бюджет в 22 миллиона. Как и многие критики, Станислав Зельвенский остался не в восторге, констатировав, что «невозможно сопереживать людям, если единственное, что хочется сделать, — покрутить пальцем у виска».

Подробнее о фильме:

Сексуальное просвещение недели: «Брачный сезон», сериал

Разухабистый мультик «об этом» с милыми зверушками

Где смотреть: Netflix — 22 мая

Квартет создателей «Большого рта» после восьмилетней саги о половом созревании подростков взялся за разнообразие сексуальных практик в мире животных. Одинокий медведь Джош (Зак Вудс), похотливый енот Рэй (Ник Кролл), лисица Пенелопа (Сабрина Джалес), олениха Фаун (Джун Рафаэль), зайцы-свингеры, скунсиха и другие представители американской фауны ищут любовь, экстаз и понимание.

Маньячная вселенная братьев Андреасян продолжает расширяться

Где смотреть: Okko

Новый сериал во вселенной детективных триллеров о Чикатило и его последователях расскажет основанную на реальных событиях историю. Действие разворачивается в начале 2000-х на юге России. Люди вновь начинают ездить на черноморские курорты, но по дороге многие путешественники становятся жертвами жестоких убийц. Капитан милиции Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) отправляется в отпуск в Крым вместе с беременной женой Ириной Овсянниковой (Юлия Афанасьева), однако по дороге пара попадает в лапы безжалостной банды амазонок, возглавляемой некоей Оспой (Ольга Смирнова). Сценарий написал Сергей Волков («Чикатило», «Тень Чикатило», «Непрощенный»), за режиссуру отвечал Гога Мамаджанян («Неприличные гости»).

Инопланетное вторжение недели: «Городок», сериал

«Очень странные дела» с героями пенсионного возраста

Где смотреть: Netflix

Восьмисерийная фантастика Джеффри Аддисса и Уилла Мэтьюза, которую продюсируют братья Даффер. Действие сериала разворачивается в спокойном на вид поселении для пожилых людей, жители которого сталкиваются с внеземной угрозой, охотящейся за их временем. Чтобы выжить, им приходится объединиться и дать отпор силе, нарушающей законы реальности. Среди актеров — Альфред Молина («Человек-паук: Нет пути домой»), Джина Дэвис («Тельма и Луиза»), Билл Пуллман («День независимости»), Элфри Вудард («Жребий»), Денис О’Хара («Американская история ужасов»), Кларк Питерс («Прослушка») и Джена Мэлоун («Голодные игры»). Бен Тэйлор («Сексуальное просвещение») выступит исполнительным продюсером и режиссером нескольких серий, включая пилотную.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Фильм на выходные: «Разрушение»

Бенефис Джейка Джилленхола в последнем фильме Жан-Марка Валле

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — драмеди о медленном принятии утраты.

В прокат выходят «Грязные деньги» Гая Ричи, где персонажам Кавилла и Джилленхола нужно вернуть миллиард долларов, украденный алчным магнатом. За прогрессирующим числом брутальных ролей можно и забыть, что Джейк — блестящий драматический актер, чьи герои нередко сочетают ярость и ранимость. У режиссера «Большой маленькой лжи» он как раз сыграл частного инвестора, чья жена погибла в автокатастрофе. Поначалу он ничего не чувствует, предпочитая разбирать окружающие предметы и писать длинные письма в компанию, чей торговый автомат не выдал ему шоколадные конфеты. На его завуалированный крик о помощи отвечает Карен (Наоми Уоттс), которая и помогает вдовцу пройти этот сложный период.

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Шедевр Рюсукэ Хамагути, который вновь намерен покорить Каннский фестиваль

Пять лет назад «Сядь за руль моей машины» принес японскому режиссеру урожай наград: победный маршрут начался в Каннах (приз за сценарий), а закончился «Оскаром» за лучший фильм на иностранном языке (плюс три главные номинации). Трехчасовая драма основана на рассказе Харуки Мураками и посвящена театральному режиссеру Юсукэ (Хидэтоси Нисидзима). Он ставит «Дядю Ваню» на фестивале в Хиросиме, переживая смерть и неверность жены. Его собеседниками выступают Чехов, молчаливая водительница (Токо Миура) и аура города, пережившего атомные бомбардировки. Новинка Хамагути «Внезапно» — 196-минутное доброе паллиативное кино — тоже числится в списке фаворитов Каннского фестиваля, который заканчивается на этой неделе.

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Подробнее о Хамагути:

Комедийная притча Николая Досталя с Тимофеем Трибунцевым

21 мая режиссеру «Штрафбата» и «Облако-рая» могло исполниться 80 лет. Его прощальным фильмом стал трагифарс о монахе Иване (Трибунцев), который может творить чудеса. Первая половина XX века, остальные церковные служители относятся к его «магии» с недоверием, зато посмотреть на диво-дивное приезжает Николай I (Никита Тарасов). Правда, все это происки беса Легиона (Георгий Фетисов), стремящегося овладеть душой раба божьего. Макабрический сценарий написал покойный Юрий Арабов («Молох», «Господин оформитель»), а во второстепенных ролях появляются Борис Каморзин, Михаил Крылов и Роман Мадянов.

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«Золотой треугольник» Узбекистана с блогером Никитой Тау

В новом выпуске тревел-шоу мы отправляемся по Великому шелковому пути и исследуем «золотой треугольник» Узбекистана: Ташкент, Бухару и Самарканд. В меню обязателен плов, а также корейская кухня, поскольку, как выяснил наш ведущий Никита Тау, морковь по-корейски придумали именно в Узбекистане. Никита ездит на верблюде, ткет шелковый ковер, создает из глины ляган и забирается на минарет, чтобы посмотреть на знаменитую самаркандскую площадь Регистан с высоты птичьего полета.

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Спорт

Российский футбол недели: финал Кубка

Последний матч сезона

Футбольный сезон в России завершится суперфиналом Кубка, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Трофей переходящий, но в воскресенье на стадионе «Лужники» «красно-белые» могут выиграть Кубок России в пятый раз, что дает право получить трофей в вечное пользование. Для «Краснодара», который ранее дважды играл в финале Кубка в серии пенальти, последний официальный матч сезона является возможностью уйти в отпуск в хорошем настроении после неудачи в чемпионской гонке РПЛ.

Дрифт недели: RDS GP в Петербурге

Второй этап чемпионата

23–24 мая лучшие пилоты и мастера дрифта России окажутся на автодроме «Игора Драйв», где пройдет второй этап чемпионата. Конфигурация трассы располагает к агрессивным проездам, а движение проходит близко к трибунам буквально перед глазами болельщиков. Фавориты зрелищного петербургского этапа — Аркадий Цареградцев и Томми Кайли, помешать им планируют Евгений Лосев, братья Поповы и Дамир Идиятулин.

Квалификация пройдет в субботу, финальные заезды стартуют в воскресенье в 14:00 по Москве.

Европейский футбол недели: заключительный тур

Чемпионы Испании и Италии определены

Интрига последнего тура европейского футбольного сезона — лотерея путевок в еврокубки и борьба за место в элите на будущий год. «Валенсия» примет «Барселону» на своем поле, «Реал» сыграет с «Атлетиком», а «Жирона» будет буквально биться с «Эльче» за возможность остаться в Ла Лиге. Все матчи, кроме одного, начнутся 23 мая в 22:00 по Москве, следить за развитием параллельных событий можно в мультитрансляции. Последнюю игру чемпионата проведут «Вильярреал» и «Атлетико» в воскресенье. Матч, который решит судьбу бронзовых медалей, станет последним в составе «Атлетико» для Антуана Гризманна — француз продолжит карьеру в США.

В Италии «Ювентус» сохраняет шанс на попадание в Лигу чемпионов, однако многое будет зависеть от выступления конкурентов. В топ-3 также возможны изменения, увидеть их в прямом эфире можно в мультитрансляции тура.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС, Сергей Фадеичев / ТАСС, Joaquin Corchero / Europa Press via Getty Images