Сериалы мая: спин-офф «Чикатило», черно-белый «Паук-Нуар», финал «Благих знамений»

Человек-паук обретает лицо Николаса Кейджа, а Каратель решается на «Последнее убийство». Джек Райан шпионит в Лондоне, а Стэнли Туччи — в «Цитадели». Мир «Йеллоустоуна» расширяется с «Ранчо Даттонов», а вселенная «Чикатило» — со спин-оффом про «банду амазонок». Антология «Террор» возвращается с третьим сезоном «Дьявол в серебре», а «Благие знамения» заканчиваются 90-минутным финалом. Инспектор Гаврилов выходит из комы, а «приговоренный» Антон Васильев — из тюрьмы. Кинопоиск рассказывает о главных сериалах мая.

Главные премьеры

Премьера: «КИОН» — с 1 мая

Отсидев 22 года в тюрьме, Савва (Антон Васильев) выходит на свободу в надежде порвать связи с криминалом и вести тихую жизнь с любимой женщиной. Однако неизвестный шантажист из прошлого снова втягивает Савву в разборки, лишая его надежды на светлое будущее. Мужчина решает отомстить обидчику. Новая криминальная экшен-драма Дениса Карышева («Киллер») по заказу НТВ. Создатели обещают размышления о круге насилия, неоднозначных персонажей и саспенс. Помимо Васильева, в сериале сыграли Карина Андоленко, Игорь Верник, Григорий Верник, Анна Котова, Александр Устюгов, Роман Маякин и Станислав Бондаренко. Сразу станут доступны четыре эпизода.

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Премьера: Prime Video — с 6 мая (премьера всех серий)

Продолжение крупнобюджетной шпионской франшизы братьев Руссо про наднациональное агентство, которое уже сто лет тайно поддерживает мир во всем мире. Судя по трейлеру, смертоносные агенты-любовники Мейсон Кейн (Ричард Мэдден) и Надя Синх (Приянка Чопра Джонас) поделят экшен-сцены с начальником шпионской службы Бернардом Орликом (Стэнли Туччи) и его нахальным подопечным по имени Хатч (новичок Джек Рейнор). На этот раз герои противостоят злодею, который нашел способ превращать людей в убийц-марионеток. «Совсем как в „Маньчжурском кандидате“», — верно подмечает Хатч в ролике, который обещает больше юмора и иронии по сравнению с первым сезоном. Все эпизоды снял Джо Руссо.

Премьера: START — с 11 мая

Аферист Саша Медный (Виктор Добронравов), притворяющийся полицейским Гавриловым, выходит из годичной комы и пытается начать новую жизнь. Герой решает баллотироваться в мэры, но неожиданно его находит отец, криминальный авторитет Ворон (Алексей Гуськов). Екатерина Стулова, Денис Власенко и Виктория Заболотная вернулись к своим ролям. Помимо Гуськова, к актерскому составу присоединились Павел Савинков и София Каштанова. «С точки зрения жанра в третьем сезоне больше драмы, но экшена и комедии будет тоже хватать с лихвой», — обещает Добронравов. В режиссерском кресле — Кирилл Васильев, автор «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!».

Премьера: Paramount+ — с 15 мая

Прямой сиквел и спин-офф «Йеллоустоуна», главными героями которого станут Бет Даттон (Келли Райлли) и Рип Уилер (Коул Хаузер). Шоураннером выступает Чад Фихэн («Банши», «Рэй Донован»). Действие происходит в Южном Техасе. Пилотный и финальный эпизоды поставила Кристина Ворос, работавшая над сериалами Тейлора Шеридана «Йеллоустоун», «1883», «Законники: Басс Ривз» и «Река Мадисон». В «Ранчо» также заняты Джай Кортни, Эд Харрис, Аннетт Бенинг, Натали Элин Линд и Финн Литтл. Всего будет девять эпизодов.

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Премьера: MGM+ — c 25 мая / Prime Video — с 27 мая (премьера всех серий)

В центре сюжета — стареющий и невезучий частный детектив Бен Рейли (Николас Кейдж) из Нью-Йорка 1930-х. Когда-то он был известен как Паук — единственный супергерой в городе. После личной трагедии Рейли отошел от супергеройских дел, однако в ходе расследования ему приходится вновь надеть маску Паука. Главную роль исполнил Николас Кейдж, который озвучил другую версию Нуарного Человека-паука в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Брендан Глисон сыграет главаря мафии Сильвермейна, Ли Цзюнь Ли — певицу и femme fatale, а Ламорн Моррис — журналиста-трудоголика. Орен Узил («Мачо и ботан 2», «Мортал Комбат») и Стив Лайтфут («Каратель») взяли на себя функции шоураннеров. Все восемь серий выпустят в двух форматах — черно-белом и цветном.

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Премьера: Okko — 21 мая

Новый сериал во вселенной детективных триллеров о Чикатило и его последователях расскажет основанную на реальных событиях историю. Действие разворачивается в начале 2000-х на юге России. Люди вновь начинают ездить на черноморские курорты, но по дороге многие путешественники становятся жертвами жестоких убийц. Капитан милиции Виталий Витвицкий (Дмитрий Власкин) отправляется в отпуск в Крым вместе с беременной женой Ириной Овсянниковой (Юлия Афанасьева), однако по дороге пара попадает в лапы безжалостной «банды амазонок», возглавляемой некоей Оспой (Ольга Смирнова). Сценарий написал Сергей Волков («Чикатило», «Тень Чикатило», «Непрощенный»), за режиссуру отвечал Гога Мамаджанян («Неприличные гости»). Развитием франшизы по-прежнему занимаются братья Андреасян.

Полнометражные продолжения сериалов

Премьера: Disney+ — 12 мая

Спешел про Карателя, над которым работал режиссер Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард», «Мы владеем этим городом»). Он же написал сценарий вместе с исполнителем главной роли Джоном Бернталом. По сюжету вигилант с ПТСР Фрэнк Касл пытается жить без насилия, однако обстоятельства втягивают его в очередной кровавый конфликт. Ранее Бернтал играл Касла в сериалах Netflix «Сорвиголова» и «Каратель», а также в ребуте для Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново». Летом версия персонажа дебютирует в полнометражном кино — в качестве второстепенного героя фильма «Человек-паук: Новый день». Оператором «Последнего убийства» выступил оскароносный ветеран Роберт Элсвит, снявший «Нефть» и «Стрингера».

Премьера: Prime Video — 13 мая

Сериал по мотивам романа Терри Пратчетта и Нила Геймана давно вышел за пределы первоисточника, а теперь закончится 90-минутным спешелом. Демон Кроули (Дэвид Теннант) и ангел Азирафель (Майкл Шин), прояснившие отношения в финале второго сезона, теперь в раздрае, но снова должны спасти мир. Для этого им нужно разыскать Иисуса (Билал Хасна из «Задачи трех тел»), который потерялся на Земле после второго пришествия. Финал срежиссировала Рейчел Тэлалей, работавшая над «Шерлоком» и «Доктором Кто».

Премьера: Prime Video — 20 мая

Полнометражное продолжение сериала с Джоном Красински про аналитика и оперативника ЦРУ из шпионских романов Тома Клэнси. Джеку Райану приходится оставить спокойную гражданскую работу из-за подозрительной серии банковских переводов. Экс-агента ждет игра в кошки-мышки с террористом, который готовит масштабную атаку против США и их союзников. Уэнделл Пирс, Майкл Келли и Бетти Гэбриел вернутся к своим ролям. Сиенна Миллер сыграет спецагентку и союзницу Райана Эмму Марлоу. В режиссерском кресле — ветеран телережиссуры Эндрю Бернштейн («Доктор Хаус», «Чужак», «Озарк»). Съемки проходили в Лондоне и Дубае.

Российские сериалы

Премьера: ТНТ — с 4 мая

Спин-офф «Универа», в котором покажут, как Эдуард Кузьмин (Виталий Гогунский) стал «пельменным королем». Во времена «Новой общаги» Кузя теряет надежду на руку и сердце Маши (Анна Хилькевич), поэтому уезжает в родное село Агаповка, где становится главой колхоза. О пути к успеху и насыщенной личной жизни он рассказывает, сидя перед камерой: о Кузе снимают фильм. Автор идеи — Антон Колбасов, работавший над «Папиными дочками», «Девушками с Макаровым» и «Интернами», а режиссер — Александр Назаров («Беляковы в отпуске»).

Фантастика и мистика

Премьера: AMC+ и Shudder — с 7 мая

Мистическая антология возвращается на экраны после шестилетнего перерыва. В основу третьего сезона легла книга «Дьявол в серебре» Виктора Лаваля. По сюжету рабочий Пеппер по ошибке попадает в психиатрическую больницу. Там ему предстоит столкнуться с вредными пациентами, врачами, скрывающими темные тайны, и загадочной сущностью, которая питается страданиями обитателей заведения. Главную роль исполнил Дэн Стивенс, известный по «Аббатству Даунтон» и «Легиону». В новом сезоне также снялись Джудит Лайт, Марин Айрленд, Си Си Эйч Паундер, Аасиф Мандви и Филип Эттинджер. Шоураннером выступил сам Лаваль, а первые два эпизода поставила Карин Кусама, создательница «Тела Дженнифер» и «Эон Флакс». Всего будет шесть серий. Ридли Скотт по-прежнему в продюсерах.

Премьера: Netflix — с 21 мая (премьера всех серий)

Восьмисерийная фантастика Джеффри Аддисса и Уилла Мэтьюза, которую продюсируют братья Даффер, создатели «Очень странных дел». Действие сериала разворачивается в спокойном на вид поселении для пожилых людей, жители которого сталкиваются с внеземной угрозой, охотящейся за их временем. Чтобы выжить, им приходится объединиться и дать отпор силе, нарушающей законы реальности. Среди актеров — Альфред Молина («Человек-паук: Нет пути домой»), Джина Дэвис («Тельма и Луиза»), Билл Пуллман («День независимости»), Элфри Вудард («Жребий»), Денис О’Хара («Американская история ужасов»), Кларк Питерс («Прослушка») и Джена Мэлоун («Голодные игры»). Бен Тэйлор («Сексуальное просвещение») выступит исполнительным продюсером и режиссером нескольких серий, включая пилотную. Всего будет восемь эпизодов.

Премьера: Apple TV — с 29 мая

Cпин-офф «Ради всего человечества» о советских космонавтах. Действие развернется в альтернативной истории, в которой СССР первым добрался до Луны. На этот раз космическую гонку покажут со стороны Советского Союза. По жанру авторы обещают космический параноидальный триллер про жизнь в закрытом военном городке. Главными героями станут руководитель космической программы (Рис Иванс), кагэбэшница Людмила Раскова (Анна Максвелл Мартин), чиновница Ирина Морозова (Агнес О’Кейси), космонавтка Анастасия Беликова (Элис Энглерт) и инженер Сергей Никулов (Джозеф Дэвис). Британец Рис Иванс уже играл русского персонажа, Григория Распутина, в «King’s Man: Начало». Всего будет восемь эпизодов. Над сериалом работали соавторы оригинала Мэтт Уолперт и Бен Недиви.

Триллеры и детективы

Премьера: Peacock — с 7 мая

Криминальный триллер по сценарию Билла Дюбюка — соавтора «Озарка». Наследница клана наркоторговцев Этта Тайгер Джонз (Шан Галлахер) намерена отомстить за убийство всей семьи, но дюжина мужчин, ставших ее целью, также охотятся на нее. В итоге она начинает покорять подполье Майами. Соратников антигероини сыграли Дилан Т. Джексон и Бриттани Адебумола, чьи персонажи помогают ей объединить латиноамериканскую и гаитянскую общины Волшебного города.

Премьера: Netflix — с 7 мая

Криминальный триллер по реальным событиям, написанный Нилом Форсайтом («Гении», «Вина»). Великобритания, 1990-е. В стране героиновый кризис, поэтому группа таможенников под прикрытием внедряется в крупнейшие и опаснейшие сети наркоторговли. В главных ролях — Стив Куган, Том Бёрк, Хейли Сквайрс («Только для взрослых»), Амл Амин («Бегущий в лабиринте») и Жасмин Блэкбороу («Джентльмены»).

Премьера: Apple TV — с 8 мая

Израильский триллер, над которым работали продюсеры «Родины». Отпуск матери и дочери оборачивается кошмаром, когда 23-летнюю Гали (Ронн Талия Линн) арестовывают в московском аэропорту за контрабанду наркотиков. Ее мать Орна (Лираз Чамами) отказывается признавать обвинения и начинает борьбу за освобождение дочери. Вскоре выясняется, что у Гали были свои секреты во время службы в армии. В сериале также сыграли Екатерина Гудина, Евгения Додина и Владимир Фридман. Съемки проходили в Индии, Грузии и Израиле.

Премьера: Apple TV — с 20 мая

Черная комедия про мать-одиночку Полу (Татьяна Маслани), которая уверена, что стала свидетельницей преступления. Уставшая женщина начинает собственное расследование, параллельно борясь за опеку над детьми и переживая кризис идентичности. Неожиданно ей выпадает шанс не только раскрыть масштабный заговор, но и восстановить семью. В актерский состав сериала также вошли Брэндон Флинн, Мюррэй Бартлетт, Джейк Джонсон, Чарли Холл. Всего будет десять серий. Шоураннером выступил Дэвид Розен, работавший над сериалами «Охотники» и «Шугар». За режиссуру отвечал Дэвид Гордон Грин, автор новой трилогии «Хеллоуин» и «Ананасовый экспресс: Сижу, курю».

Премьера: Netflix, BBC — с 27 мая

Продолжение детектива со звездой «Уэнздей» Эммой Майерс, основанного на бестселлере Холли Джексон. Старшеклассница Пиппа Фитц-Амоби (Майерс) взялась расследовать исчезновение школьной звезды Энди Белл, но поимкой виновного все не ограничилось. Пропал важный свидетель по делу, музыкант Джейми Рейнольдс (Эден Х. Дэвис), и Пиппа вместе с группой единомышленников торопится его разыскать, а заодно узнаёт еще больше мрачных тайн. В свежих сериях вернутся Зэйн Икбал и Генри Эштон, а среди новых актеров — Джек Роуэн из «Гангстерленда» и Фредди Ингланд.

Драмы и комедии

Премьера: Prime Video — с 13 мая (премьера всех серий)

Экранизация одноименного цикла канадской писательницы Эль Кеннеди, уже продленная на второй сезон. Саркастичная отличница Ханна Уэллс (Элла Брайт) учится в университете Брайар и влюблена в популярного футболиста Джастина (Джош Хюстон). Чтобы привлечь его внимание, она заключает сделку с капитаном хоккейной команды Гарретом (Бельмонт Камели). Они притворяются парой, а она помогает ему подтянуть успеваемость. Разумеется, между ними просыпаются чувства. Руководит адаптацией сценаристка Луиза Леви («Бортпроводница», «Во тьме»), а постановщица Сильвер Три ранее снимала эпизоды «Бесстыжих», «Костей» и «Питт».

Премьера: Disney+ — с 15 мая

Новый виток очень британского соперничества в вымышленном графстве Ратшир 1980-х. Чтобы насолить вспыльчивому, но харизматичному соседу Тони Баддингему (Дэвид Теннант), который владеет каналом Corinium, депутат парламента Руперт Кэмпбелл-Блэк (Алекс Хэсселл) запускает собственный — под названием Venturer. Помогает ему ирландский телеведущий Деклан О’Хара (Эйдан Тёрнер), когда-то работавший на Баддингема. Первый сезон чуть не закончился смертью Тони, а во втором появится Хелен (Хейли Этвелл) — бывшая жена Руперта, вышедшая замуж за его тренера по конкуру Малиса Гордона (Руперт Эверетт). В основу сериала лег роман писательницы Джилли Купер, которая ушла из жизни в прошлом году.

Премьера: Netflix — с 28 мая (премьера всех серий)

Тина Фей («Студия 30») и Трэйси Вигфилд (новые «Четыре свадьбы и одни похороны») приготовили зрителям еще четыре незабываемых отпуска в драмеди о друзьях, чья жизнь меняется, как погодные сезоны. Ситуацию осложняет то, что одна из них беременна от покойного мужа, с которым они расстались незадолго до его гибели. В главных ролях — Фей, Уилл Форте, Колман Доминго, Марко Калвани, Керри Кенни и Эрика Хенингсен. Первый сезон приняли довольно благосклонно, обозвав «„Белым лотосом“ для бедных и пожилых».

Анимация

Devil May Cry, 2-й сезон

Премьера: Netflix — с 12 мая (премьера всех серий)

Охотник на демонов Данте возвращается в новых сериях шоу, основанного на культовом слэшере Capcom. Приняв наконец свою полудемоническую натуру, он продолжает разбираться с прошлым. Теперь — отыскав брата-близнеца Вергилия, который не намерен устраивать родственные посиделки и разговоры по душам. Шоураннер сериала Ади Шанкар, также продюсировавший «Кастлванию» и «Капитана Лазерхоука», обещает, что события будут мрачнее и масштабнее. Перемены он описывает как шаг от «Бэтмен: Начало» к «Темному рыцарю».

Премьера: Netflix — с 22 мая (премьера всех серий)

Квартет создателей «Большого рта» после восьмилетней саги о половом созревании подростков взялся за разнообразие сексуальных практик в мире животных. Одинокий медведь Джош (Зак Вудс), похотливый енот Рэй (Ник Кролл), лисица Пенелопа (Сабрина Джалес), олениха Фаун (Джун Рафаэль), зайцы-свингеры, скунсиха и другие представители американской фауны ищут любовь, экстаз и понимание.

Премьера: Adult Swim — с 24 мая

Эксцентричный и циничный ученый Рик Санчез, таскающий по планетам и параллельным мирам внука Морти, возвращается. В новых десяти сериях обещают драки с роботами, ожившей мебелью, отдых в бассейне и никакого ИИ-слопа. Среди названий новых эпизодов — «Риквием морт мечте», «Все без ума от Морти», «Разборки в стиле рик-фу». Шоураннером остается Скотт Мардер («Конь БоДжек»), занимающий этот пост с пятого сезона, а титульных героев с седьмой части озвучивают Йен Митчелл Кардони и Гарри Белден. Создатели шоу Дэн Хармон и Джастин Ройланд давно ушли в сторону: первый переключился на «Крапополис», второго отстранили после обвинений в сексуализированном насилии.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов