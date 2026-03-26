Что посмотреть на START: 10 оригинальных сериалов

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В Смоленске живет семейство мирных вампиров под предводительством деда Славы — многовекового вурдалака Святослава Вернидубовича Кривича (Юрий Стоянов). Среди членов семьи — принципиальная следователь Аннушка (в первом сезоне — Екатерина Кузнецова, затем — Анастасия Стежко), любвеобильный доктор Жан Иванович (Артём Ткаченко) и наивный блогер Женёк (Глеб Калюжный). Несмотря на миролюбивый настрой, клан оказывается под подозрением: в загородной роще находят два обескровленных трупа с характерными укусами. Ирина Витальевна (Татьяна Догилева), глава Хранителей, которые следят, чтобы нежить соблюдала правила, подозревает Кривичей и дает Святославу Вернидубовичу неделю, чтобы найти преступников. Все подопечные деда Славы присоединяются к расследованию, чтобы вернуть свой спокойный уклад жизни.

Лидер всех топов, сериал полюбился авантюрным сюжетом, сочетанием мистики, детектива и комедии, а также отсутствием заезженных стереотипов о вампирах. Роль деда Славы стала одним из самых любимых зрителями перевоплощений Юрия Стоянова. Несмотря на замену некоторых актеров в течение трех сезонов, приключения смоленских кровопийц собрали мощную фан-базу и заработали высокий рейтинг.

Мария Павловна Трифонова (Мария Аронова) — математичка старой закалки. В родной школе она держит учеников в страхе, а коллег, включая директора, — как минимум в нервном напряжении. Ее привычная жизнь меняется после перевода на работу в элитный лицей с новаторскими методами образования, где учится внучка героини Настя (Таисья Калинина). Марии Павловне предстоит найти себя в системе, где двойки ставить не принято, восстановить общение с дочерью (Надежда Жарычева) после многолетней размолвки и вжиться в новую для себя роль бабушки.

Мокьюментари о школьных буднях за счет формата и отдельных героев встает в один ряд с классикой жанра: «Офисом» (инфантильный директор лицея — вылитый Майкл Скотт), «Реальными упырями» (преподаватель английского Боян в исполнении Дэниела Барнса отвечает за комичный акцент) и «Реальными пацанами» (обилие нелепых ситуаций парадоксально работает на убедительность происходящего). Комедийный сериал Александра Жигалкина и Евгения Шелякина стал рекордсменом START за 2025 год: «Олдскул» собрал 10 млн просмотров за первую неделю с премьеры и сразу же был продлен на второй сезон, съемки которого недавно завершились.

Проклятие семьи Васнецовых повторяется: Веник (Филипп Бледный) остается отцом-одиночкой наедине с четырьмя очень разными дочками: романтичной Соней (Полина Денисова), предприимчивой Дианой (Ева Смирнова), ответственной Лизой (Виталия Корниенко) и маленькой Ариной (Полина Айнутдинова). Пока герой пытается смириться с побегом Даши (ее по-прежнему, хоть в первых сезонах и за кадром, играет Анастасия Сиваева) и заново узнать собственных детей, сами девочки взрослеют и переживают разные комичные ситуации (иногда в сопровождении героев оригинального сериала — от Маши и Галины Сергеевны до Тамары Кожемятько и олигарха Федотова).

Спин-офф ситкома нулевых удачно перенял механизм оригинального произведения, наложив его специфику на современность, и отчасти повторил узнаваемые типажи дочек. Преемственность закрепилась в том числе за счет возвращения к работе над историей режиссера Александра Жигалкина — постановщика оригинального сериала. Обновленная франшиза с 2023 года обзавелась в сумме пятью сезонами и двумя полнометражными фильмами — «Папины дочки. Новогодние» и «Папины дочки. Мама вернулась» — и стала одним из крупнейших семейных ситкомов современности.

Вор-рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) хочет завязать с прошлым после последнего ограбления, но все идет не по плану, и герой сбегает на поезде до Владивостока. Соседом Медного по купе оказывается майор Александр Гаврилов (Андрей Курносов), который едет в Усть-Шахтинск вступать в обязанности начальника местной полиции. В пути Гаврилов случайно выпадает из поезда, и Саша решает присвоить его личность, чтобы решить свои проблемы с законом. Добравшись до Усть-Шахтинска, самозванец выдает себя за Гаврилова — хочет получить новый паспорт и скрыться, — но дела участка затягивают Медного, а в спину дышит пришедший в себя настоящий Гаврилов. Двойная жизнь Медного становится сложнее и продолжается во втором, а вскоре и третьем сезоне сериала. Авантюрная комедия, основанная на сюжете о подмене, подстегивает интерес за счет преображения обаятельного антигероя и постоянной угрозы его раскрытия. Бодрый темп и динамичный сценарий позволили сериалу завоевать любовь зрителей, а в 2024 году «Инспектор Гаврилов» стал победителем премии АПКиТ в категории «Лучший комедийный сериал», получив и признание индустрии.

Юный Руслан (Олег Чугунов) живет воспоминаниями о прекрасной незнакомке — невесте на свадьбе, куда они с родителями ходили, когда он был ребенком. Парень влюблен в девушку с 9 лет и мечтает во что бы то ни стало ее отыскать. Реальность подросшего героя не так беззаботна — в 90-е он становится свидетелем расцвета криминала, практически вливаясь в группировку, и параллельно наблюдает за тем, как время по одному перемалывает его друзей и знакомых. Застревая между сказочным сном и жестокой явью, Руслан пытается нащупать, какая из версий мира реальна и где он в итоге сможет остаться.

Психоделический сериал Романа Михайлова стал самым громким событием ММКФ-2025, собрав полные залы желающих посмотреть все эпизоды «Путешествия» подряд. Сам режиссер называет эту историю итогом своих предыдущих работ — совмещением авторского и зрительского в одном сюжете. Несмотря на местами путаное действие, сериал запоминается самобытными персонажами, философскими монологами, сказочным нарративом и внезапностью финала, который до последнего остается загадкой из-за микса истории взросления, магического реализма и криминального бытописания 90-х.

Обычные подростки Мел (Глеб Калюжный), Киса (Артём Кошман), Хенк (Валентин Анциферов) и их взрослый друг Гена (Никита Кологривый) находят пару дуэльных пистолетов — с этого момента их жизнь меняется. Мел решает защитить честь любимой девушки с помощью оружия, после чего друзья создают закрытый клуб «Черная весна». Обратившись к традиции дуэльных поединков, парни планируют вершить справедливость, но в итоге сами становятся заложниками полученной власти.

Драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой занимает важное место среди ориджиналс START за счет столкновения янг-эдалта и тяжеловесной философской проблематики — практически уникальный микс жанров. Наблюдение за сегодняшними семнадцатилетними ведется одновременно в бодром темпе и с гипнотической напряженностью. А достоверность происходящего достигается за счет подвижной ручной камеры и живых реплик героев, словно напрямую взятых из настоящих подростковых обсуждений.

Привлекательная, успешная и самостоятельная преподавательница танцев Ева (Елена Подкаминская) давно заменила личную жизнь работой. Коллеги и знакомые с радостью пользуются свободным временем героини без детей и семьи, сваливая на нее всевозможные дела, а сама Ева теряет терпение, узнав, что у ее бывшего возлюбленного появились семья и дети. С этого момента девушка решает изменить свою жизнь и любой ценой стать матерью на своих условиях. Злободневный фон одиночества и общественного давления на современных женщин в сериале не становится занудной драмой, а формирует ироничную, хоть местами и болезненную романтическую комедию. Сочетание понятной личной проблематики героини с женской оптикой проживания сложностей делает «Ева, рожай!» народно признанной историей, которая может считаться одной из визитных карточек START.

Сценаристы Кира (Ольга Мотина-Супонева) и Костя (Виктор Шамиров), тяжело расставшиеся пару лет назад, вынуждены вместе работать над историей любви под названием «Большая секунда». На фоне творческих споров и язвительных диалогов бывших партнеров развивается сюжет персонажей их сценария — Ростислава (Дмитрий Лысенков) и Арины (Евгения Борзых), которая пытается выдать коллегу по музыкальному училищу за своего мужчину ради тяжело больной мамы. Постепенно судьбы выдуманных и реальных героев переплетаются в попытках понять себя и свои отношения с близкими людьми.

Метаконструкция и искренняя интонация сериала, созданного Виктором Шамировым, выделяют его на фоне обычных драм о сложных взаимоотношениях. Это один из самых тонко написанных оригинальных проектов платформы START, который полюбился и критикам, и зрителям, заполучив репутацию камерного разговорного ситкома с потайным дном.

Молодая московская следовательница Евгения Ключевская (Юлия Снигирь) по заданию руководства приезжает в депрессивный городок, чтобы проверить, есть ли там серийный убийца. Напарником холодно встреченной местными девушки становится Иван Крутихин (Никита Ефремов), который производит впечатление хорошего, но не до конца откровенного человека. Расследование выводит Евгению на запутанный клубок из лжи, страха и круговой поруки, в которой не в последнюю очередь замешан новый коллега.

Детектив Константина Богомолова, созданный на основе истории ангарского маньяка Михаила Попкова, завораживает не только тру-крайм-основой. В девяти эпизодах исследуется природа зла и способность общества добровольно скрывать его за ширмой нормальности. Сам режиссер называет «Хорошего человека» психологической драмой, и такой авторский подход к истории о безусловном злодействе делает сериал одним из самых заметных проектов на платформе START.

После измены мужа Вера Пирогова (Елена Подкаминская) понимает: придется построить свою жизнь заново. Чтобы пережить предательство и обеспечить себя и родных, женщина решает превратить увлечение кондитерским делом в бизнес и открывает «сТОРТап». С этого момента ей предстоит сталкиваться с клиентами, конкурентами, характерами домочадцев-помощников и собственными слабостями на пути к новой жизни.

Кулинарная комедия, впитавшая дух всенародно любимой «Кухни», как заведено, рассказывает не только о перипетиях малого кондитерского бизнеса, но и об истинном перерождении главной героини. Сочетание комфортного юмора с уважением к женской независимости и ярким визуальным решением позволило «ИП Пироговой» оставаться на одной волне со зрителями в течение четырех сезонов и войти в линейку лучших оригинальных проектов START.

Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)