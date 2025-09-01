«Олдскул»: сюжет, герои и детали второго сезона

Мария Аронова снова вызывает вас к доске! Завершились съемки второго сезона мокьюментари-комедии «Олдскул». В ней строгая Мария Павловна (Аронова) со своей любимой деревянной указкой попадает в современную школу, где доски теперь не деревянные, а цифровые. В продолжении также вернутся герои Ефима Шифрина, Дэниела Барнса и других. Рассказываем, что еще известно о продолжении сериала START и Premier.

О чем это

В первом сезоне учительница математики Мария Павловна (Мария Аронова) попадает в нестандартную элитную школу «Фаворит». Героине, привыкшей к советской системе образования, сложно привыкнуть к нововведениям: в школе нет звонков на уроки и не принято ставить двойки. Ей приходится выстраивать отношения с молодыми коллегами и прогрессивными учениками, а также искать баланс между привычными олдскульными методами и современным подходом к обучению. Мария Павловна не расстается с деревянной указкой, но постепенно адаптируется к обстановке: учит сленг с молодежью, участвует в школьном квесте и параллельно налаживает отношения с внучкой Настей (Таисья Калинина) и дочерью Натальей (Надежда Жарычева), с которой не разговаривала 10 лет.

Отличительная черта «Олдскула» — мокьюментари-формат; имитация документальной съемки, слом четвертой стены и вставки мини-интервью (так, например, сняты «Реальные упыри»). Персонажи постоянно комментируют происходящее и делятся своими переживаниями. Ментор Даня (Евгений Михеев) рассказывает о влюбленности, Настя размышляет о семейных проблемах, а завхоз Михаил (Игорь Хрипунов) выдает безумные идеи.

Во втором сезоне Мария Павловна продолжит искать общий язык с дочерью. Мы увидим уже привычных героев в новых обстоятельствах. Вернутся к незавершенным линиям, например к отношениям Натальи и Бояна (Дэниел Барнс). В конце первого сезона он пригласил ее на встречу, но она так и не дала точного ответа. В продолжении «Олдскула» к школьному коллективу присоединятся и новые сотрудники — завхоз Леонид (Ефим Шифрин) и преподаватель Юлия (Елизавета Воронова).

Главные герои

Мария Аронова Надежда Жарычева Дэниел Барнс Павел Савинков Игорь Хрипунов и Мария Аронова Евгений Михеев Сергей Беляев

Мария Павловна (Мария Аронова) — последняя обладательница звания «Учитель года СССР». Попадает в прогрессивную школу, где ее олдскульные методы обучения не ценятся.

Наталья Николаевна (Надежда Жарычева) — завуч и дочь Марии Павловны, ее обида на мать влияет и на работу, и на отношения в семье. «Могу точно сказать, что Наталья очень изменится ко второму сезону. У моей героини уже не будет абсолютного неприятия матери, как в первом сезоне. Они попробуют принять друг друга. Отношения близких — это самое важное, то, над чем нужно всегда работать», — считает актриса. И добавляет, что съемки, как обычно, проходили очень весело.

Боян (Дэниел Барнс) — понимающий учитель английского, легко найдет общий язык со всеми в коллективе. Барнс добавляет, что во втором сезоне второстепенным героям будет уделено больше внимания. «В первом сезоне мы часто все вместе, а тут у нас сюжетные линии немного расходятся, расширяются, — обещает актер и блогер (Барнс — один из ведущих YouTube-канала Skyeng). — Бояна ждет приключение: в конце первого сезона он позвал Наталью на свидание. Логично, чтобы оно состоялось».

Виталий Геннадьевич (Павел Савинков) — директор школы. Любит мотивирующие цитаты и пытается балансировать между разными взглядами коллег. «Во втором сезоне у всех будут интересные повороты. Это естественно, потому что странно было бы смотреть за одинаковыми героями, которые никак не меняются», — обещает Савинков.

Леонид (Ефим Шифрин) — сосед Марии Павловны, влюбленный в нее. Во втором сезоне становится завхозом в «Фаворите».

Михаил (Игорь Хрипунов) — тоже завхоз и воздыхатель Марии Павловны. главный поставщик безумных идей, делающий происходящее более абсурдным. «Эта роль просто подарок, конечно, — отмечает Хрипунов. — Потому что для Михаила нет никаких преград, табу, нет слова „невозможно“. Человек-аттракцион какой-то! И во втором сезоне он вообще двинет во все тяжкие! Будет очень весело». Актер также добавляет, что псевдодокументальный формат избавляет от переигрывания. «Здесь все очень аккуратно, почти документально, и от этого смешнее, потому что юмор в серьезности, с которой люди делают нелепые вещи».

Даня (Евгений Михеев) — прогрессивный куратор школы, влюблен в биологичку (Анастасия Кипина). «Некоторые персонажи все же уйдут на второй план, я в их числе. Зато у Дани стабильная линия, зрители увидят, о чем он переживает».

Роман (Сергей Беляев) — увлеченный учитель истории и мастер ролевых игр с большим самомнением. «Второй сезон, как и во многих хороших проектах, отличается тем, что образы уже найдены. Мы как рыбы в воде, и у нас есть возможность углубиться в персонажей и дать больше юмора», — рассказывает Беляев.

Кто работает над продолжением

В режиссерское кресло вернулся Александр Жигалкин, работавший над сериалами «Папины дочки» и «Воронины». За визуальный стиль и имитацию документальной съемки отвечает оператор Артур Разаков («Бесстыдники», «Родители родителей»). Художественной частью, как и в первом сезоне, занимается Татьяна Зинченко, работавшая над недавней мелодрамой «Твое сердце будет разбито». Производство — START.

Александр Жигалкин

режиссер-постановщик

Надеюсь, что второй сезон получится круче первого. Мы старались ставить Марию Павловну в такие ситуации, чтобы заставить ее действовать необычно, экстремально даже, но в привычном зрителю ключе. По-моему, нам это удалось.

Мне близка основная тема сериала — единство семьи, что только вместе и в любви семья сильна, а каждый ее представитель счастлив. Ключевые темы и идеи в продолжении не изменились: оно про любовь, взаимовыручку и дружбу. Мне кажется, за это сериал и полюбили зрители, помимо юмора и прекрасных актеров.

Формат мокьюментари наиболее приближен к жизни, к естественному течению истории. Плюс это дает персонажам возможность не только быть внутри истории, но и общаться со зрителями через камеру. Мне нравится этот жанр, в нем можно похулиганить. Я бы все снимал как мокьюментари, будь моя воля.

Когда премьера

Второй сезон о героях школы «Фаворит» скоро выйдет на платформах START и Premier. На этом «Олдскул» не закончится — его уже продлили на третий сезон.

Автор: Марго Осипова