Что посмотреть на «КИОН»: 10 лучших оригинальных сериалов

На Кинопоиске появилась возможность управлять подпиской на онлайн-кинотеатр «КИОН». Теперь пользователи могут выбирать оригинальные проекты «КИОН» прямо на Кинопоиске и запускать их в пару кликов. В рубрике «Что посмотреть» собрали десять самых самобытных и заметных ориджиналс стриминга — от черной комедии о звонках на тот свет до производственной драмы про жизнь глянца.

Педантичный петербургский следователь Игорь Жук (Юрий Чурсин) начинает работать в Выборге и сразу расследует загадочное исчезновение девушек. Его напарником становится импульсивный капитан Чагин (Максим Стоянов), который привык работать, прислушиваясь к интуиции. После первого дела пути героев расходятся, но история делает новый виток: Чагин сам оказывается под подозрением в убийстве, и теперь Жуку нужно докопаться до истины, сохранив объективность. В марте 2026-го вышел второй сезон сериала, где сюжетные линии Жука и Чагина развиваются параллельно.

Снятый в холодных тонах и мрачных локациях Выборга, сериал подкупает противостоянием двух коллег в духе первого сезона «Настоящего детектива». Наблюдение за следователями затягивает. Возможно, именно из расчета на запойный просмотр весь первый сезон вышел в один день. Действие оживляет изобретательная лексика героев, которую смело можно разбирать на цитаты. С учетом всех достоинств «Черное солнце» работает не только как детектив о маньяке, но и как история о доверии и профессиональной этике.

Беспринципная пожарная инспекторша Натаха Кустова (Любовь Аксёнова) привыкла решать вопросы давлением, взятками и шантажом. Во время очередной медкомиссии выясняется, что у девушки отказывают обе почки. С этого момента Натаха отчаянно ищет донора среди родственников. Бойкий трансплантолог Борис Германович (Алексей Розин) дает девушке всего три месяца. Только вот отношения у Наташи с семьей безвозвратно испорчены, так что борьба за выживание превращается в комичный и унизительный квест. Во втором и третьем сезонах Натаха продолжает бороться за жизнь и свободу и каждый раз встречает препятствия, которые заставляют героиню становиться лучше не благодаря, а вопреки.

Сила «Почки» — в редкой для отечественного кино способности без прикрас говорить о безвыходной ситуации. Режиссер Мария Шульгина не пытается сделать Кустову удобной или хорошей. Наташа даже под страхом смерти остается хищной, смешной, страшной и оттого невероятно витальной. Это редкий случай, когда черная комедия, бытовая сатира и телесный страх смерти складываются в один точный и дерзкий сюжет, и именно из-за этой смелости «Почка» и стала одной из визитных карточек «КИОН».

15-летний Гоша (Макар Хлебников) живет в необычной многодетной семье: все его братья и сестры — приемные. Сердобольная мама подростка (Александра Урсуляк) и податливый отец (Алексей Агранович) собираются усыновить еще одного мальчика и совсем не замечают родного сына, который и без того тяжело переживает переходный возраст. Чтобы справляться с одиночеством и злостью, Гоша пробует себя в стендапе и начинает превращать семейную боль в жесткие и оттого смешные шутки. Продолжение сериала, вышедшее в 2025 году, рассказывает сюжетные линии уже повзрослевших детей.

Первый сезон «Пингвинов», написанный и срежиссированный Натальей Мещаниновой, примечателен искренним взглядом на взросление. История цепляет сочетанием подростковой драмы, где право слова предоставляется тинейджеру, и практически мокьюментари о стендап-культуре, которая в 2021 году только начинала проникать в кино.

Писатель Константин Иноземцев (Евгений Цыганов) вышел в тираж. Единственный успешный роман литератора уже состарился, а с карьерой и личной жизнью с тех пор не складывается. Новый текст не пишется, а любимая женщина Маша (Надежда Михалкова) собирается замуж за перспективного бизнесмена Протасова (Петар Зекавица). Неожиданно Иноземцеву предлагают возглавить глянцевый журнал, который оказывается на грани закрытия после ухода западных издателей. Константин приходит в редакцию как человек из другого мира и пытается перезапустить проект, попутно устраивая хаос в чужой и собственной жизни.

Главная фишка «Первого номера» — злободневный, живой и явно инсайдерский взгляд на мир глянца, медиа и тусовки с часто узнаваемыми прообразами экранных героев. В отдельные моменты сериал буквально превращается в скринлайф из скроллинга Telegram-каналов, что задает ритм действия. Благодаря сценарию Сергея Минаева «Первый номер» одновременно работает и как производственная драма, и как сатира на индустрию, и как история о цинике и лишнем человеке, который пытается доказать, что еще не списан со счетов.

В Москве работает загадочный бар «Один звонок», где ироничный и выгоревший бармен в исполнении Данилы Козловского радушно предлагает посетителям совершить звонок на тот свет. Попасть в заведение можно только по приглашению, а плата за звонок — раунд в русскую рулетку. Бармену помогает застрявший в баре мальчик Витя (Кай Гетц), которого во внешнем мире ищет отчим-полицейский Андрей (Александр Ильин — мл.). Каждая новая история посетителей (эпизоды-аттракционы с маститыми артистами от Оксаны Акиньшиной до Олега Рязанцева) приоткрывает происхождение бара и его единственного сотрудника, превращая потустороннюю антологию в полноценный детектив.

Изюминка сериала — проработанная концепция, близкая по структуре к камерному моноспектаклю, и сочетание вертикальной и горизонтальной структур сюжета. Все вместе скреплено единой атмосферой и умеренно черным юмором, который позволяет бесхитростно поставить зрителя перед вопросом о цене последнего разговора и собственной жизни.

Главная героиня первого сезона антологии Валерии Гай Германики — молодая учительница Анна Фёдорова (Светлана Иванова) из провинциального города Приморска. Она подает заявление в полицию на влиятельных мужчин, которые, как утверждает девушка, изнасиловали ее на яхте. Вместо поддержки Анна сталкивается с давлением и попытками замять дело, но расследование все же начинается, а судьбы всех причастных бесповоротно меняются. Во втором сезоне антологии история криминально-семейная: Марину Венишеву (Глафира Тарханова) обвиняют в убийстве мужа — образцового бизнесмена. Расследование ведут следователь Анна (дебют Дианы Арбениной в кино) и правозащитница Ида (Елена Ханга), а по мере развития сюжета фасад идеальной семьи оказывается лишь ширмой для многолетнего абьюза.

Валерия Гай Германика в обоих сезонах антологии делает акцент на тяжелых темах насилия, общественного осуждения и власти, упаковывая их в форму напряженной детективной драмы. Сенсационность этого болезненного разговора о пороках общества состоит в практически документальной манере съемки, приближающей события фильма к каждому зрителю на личном уровне.

Днем дядя Лёша (Тимофей Трибунцев) — добрый дворник в детском доме. Но по ночам он превращается в благородного грабителя: обчищает дома богатых и нечистых на руку людей, чтобы помогать сиротам. Почти идеальная схема ломается, когда трое воспитанников случайно узнают тайну дворника и фактически вынуждают взять их в дело. Так у дяди Лёши появляется не только команда из подростков — Цыгана (Хетаг Хинчагов), Маши (Елизавета Хомякова) и Пухляша (Григорий Дудник), — но и масса новых проблем: подозрения следователя полиции Павлова (Сергей Лавыгин), недоверие любимой женщины Тани (Наталья Рычкова) и нарастающий хаос в работе.

«Дядя Лёша» подкупает теплой интонацией и свежим обликом Рыбинска в качестве места действия. К тому же перекличка образа Трибунцева с Деточкиным Иннокентия Смоктуновского из «Берегись автомобиля» задает доверительный тон еще на уровне сюжетной завязки. Формально криминальная комедия про современного Робин Гуда по факту оказывается историей про обретение семьи и запоминается как один из самых душевных и зрительских проектов «КИОН».

27-летний оболтус Артём (Денис Прытков) едет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург на последний концерт любимой группы. По воле обстоятельств ему приходится взять с собой соседа Лёню (Лев Зулькарнаев) — парня с расстройством аутистического спектра. А друзья Артёма — Рома (Евгений Егоров) и Батя (Валерий Степанов) — пытаются сбежать из города, опасаясь преследования, и присоединяются к путешествию. За время поездки четверо парней переживают большие и маленькие приключения и встречи, которые меняют героев навсегда.

Инклюзивное драмеди «КИОН» на редкость удачно объединило легкость роуд-муви с серьезной историей о принятии и взрослении, чем и заслужило искреннюю любовь зрителей. А актерский перформанс Льва Зулькарнаева, за который актер получил награду на фестивале «Пилот-2024», задал высокую планку репрезентации людей с нейроотличиями на годы вперед.

Рассудительная и холодная Нора (Юлия Снигирь) имеет всё: успешную карьеру, семью, стабильность. Но после внезапной смерти мужа Ивана (Денис Шведов) ее мир рушится в одночасье. Нора узнает, что у супруга была тайная жизнь с другой женщиной, с которой он танцевал танго. Пытаясь понять, кем на самом деле был человек, с кем она прожила много лет, Нора сама идет на занятия танцами и пытается заново собрать собственную жизнь из обломков.

Танго здесь не просто эффектный фон, но язык проживаемой утраты, способ найти собственную идентичность. Изначально мелодраматичная история ближе к финалу становится более тонкой и многогранной.

1960-е, мир на пороге ядерной катастрофы. Советская разведка получает информацию о возможном ударе с американских баз в ФРГ. Леонид Брежнев (Сергей Маковецкий) решает пойти на рискованный шаг — заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Кирилл Кяро). Чтобы операция прошла в полной секретности, чиновники находят людей не из системы — журналиста-германиста Плетнёва (Алексей Розин) и бывшего сотрудника КГБ Варданова (Сергей Марин). С этого момента реконструкция исторического факта разворачивается как нервный шпионский триллер.

«Дорогой Вилли» выделяется необычной для дипломатических триллеров динамикой, которая задает высокий уровень напряжения. Оно построено не на перестрелках или интриге (исход ситуации известен), а на закулисных переговорах и хрупком балансе между государственным интересом и личной ответственностью.

Автор: Бэтси Исакова