«Обоюдное согласие»: Валерия Гай Германика притворяется, что снимает про #MeToo

В онлайн-кинотеатре Kion завершается показ нового сериала Валерии Гай Германики о провинциальной учительнице, которая после вечеринки обвиняет друзей в групповом изнасиловании. Но это не социальная драма на актуальную тему, а лихо закрученный детектив, и ни одному его герою нельзя верить.



Ксения Реутова Кинокритик, ведущая подкаста «Покалигарим»

Молодая женщина в коротком ярко-красном платье (Светлана Иванова) ныряет с борта яхты и вплавь добирается до берега. На дороге она ловит машину и просит отвезти ее в полицию. «Я хочу написать заявление, — сообщает она дежурному. — Меня изнасиловали». В преступлении девушка обвиняет троих друзей детства: в тот вечер они все вместе на яхте отмечали день рождения общей подруги. И без того не слишком доброжелательная следовательница (Мария Голубкина) становится еще грубее, когда понимает, что речь идет об уважаемых в городе людях. Один из обвиняемых (Тарас Кузьмин) — сотрудник мэрии, второй (Шамиль Хаматов) возглавляет крупную строительную компанию, и только третий (Глеб Бочков) не имеет никакого отношения к местной элите.

Героине настойчиво пытаются объяснить, что в такой борьбе у нее нет шансов. Сама она простая учительница русского языка и литературы Федорова Анна Николаевна. Несколько лет жила в Москве, но вернулась в родной провинциальный Приморск из-за болезни матери. Ни денег, ни влиятельных покровителей — на что тут можно рассчитывать? К тому же городская общественность не на ее стороне: обыватели традиционно винят и унижают жертву, а не насильников. Но неожиданно за дело Анны Николаевны хватается уже уходящий на пенсию дотошный следак (Андрей Козлов), который, кажется, вопреки всем обстоятельствам, намерен добиться справедливости.

«Обоюдное согласие» сочетает в себе элементы всех предыдущих успешных проектов Валерии Гай Германики. Режиссерский стиль узнается с первых минут: дрожащая камера, крупные и сверхкрупные планы, обманчиво небрежный расфокус. Актеры сбиваются, заикаются, временами говорят невпопад. Несмотря на то, что многие авторы российского кино пытались работать «под Германику», никому другому так и не удалось превратить псевдодокументальность из приема в эффективное оружие, разящее зрителя наповал.

Профессия героини позволяет переместить часть действия в знакомые декорации сериала «Школа». В учебном заведении, где преподает Анна Николаевна, естественно, мало образцового, зато интриг и лицемерия хоть отбавляй. Молодая учительница тоже не идеал: обещает «показать сиськи» тому, кто первым прочитает «Тихий Дон». Во флешбэках героиню окружают лучшие подруги — Катя (Анна Снаткина) и Алина (Алла Михеева). Их общение (танцы в клубе, спор о суициде, разговоры про мужиков) отсылает то к сериалу «Краткий курс счастливой жизни», то к драме «Все умрут, а я останусь». Оказавшись дома, Анна окончательно превращается из взрослой женщины в типичную германиковскую девочку со сжатыми губами и зияющей дырой в душе. Деспотичная мама, в прошлом заслуженный педагог той же школы, обращается с ней как со своей ученицей.

Актриса Светлана Иванова — любимица отечественного ТВ, звезда «Теста на беременность» и вечная женщина-мечта из патриотических блокбастеров («Август. Восьмого», «Легенда № 17», «Герой») — здесь играет лучшую роль в своей карьере. Ее Анна Николаевна бьется один на один со злобой, равнодушием, завистью. Она получает удары, истекает кровью (иногда буквально), но ни на шаг не отступает от задуманного. В совершенно неожиданных амплуа предстают Анна Снаткина, играющая токсичную подругу с тягой к алкоголю, и Борис Щербаков, изображающий патриархального батю-абьюзера.

Светлана Иванова

Но всех их затмевает дебютант Андрей Козлов — телеведущий, режиссер и продюсер, известный широкой публике как магистр игры «Что? Где? Когда?». Германика, большая поклонница передачи, утвердила его на роль, не подозревая о том, что в юности Козлов мечтал стать актером и даже поступал в Щукинское училище. При той огромной и не совсем здоровой любви, которую российское кино питает к образам правоохранителей, создать на этом поле нового, ни на кого не похожего персонажа довольно сложно, но в «Обоюдном согласии» это удалось. Есть, впрочем, в следователе Нестеренко и что-то до боли знакомое. Кажется, ближайший референс — Порфирий Петрович из «Преступления и наказания», такой же хитрющий показной циник с добрым сердцем.

Германика, как правило, не пишет сама, она работает с уже готовыми сценариями. Над «Обоюдным согласием» трудилась команда из четырех человек. Самая известная в этой четверке — Анастасия Пальчикова, дебютировавшая два года назад в режиссуре фильмом «Маша», девичьей историей взросления в лихие 90-е. Очевидно, именно благодаря сценаристам в сериале так точно прописана вся череда унижений, через которую в России проходят жертвы насилия.

Рецензенты, поторопившиеся после премьеры объявить проект «первым отечественным сериалом о #MeToo», сейчас наверняка кусают локти. По жанру «Обоюдное согласие» — чистый детектив. Каждый персонаж наделен двойным дном, каждый что-то недоговаривает. И Анна Николаевна не просто так вернулась из Москвы, и следователь Нестеренко не зря взялся за ее дело, и сам факт насилия по мере развития событий оказывается под вопросом. Это у авторов «Девушки, подающей надежды» или «Утреннего шоу» есть четкая феминистская позиция и желание ее высказать, а у Германики нет ни того, ни другого. Это понятно и по предыдущим ее работам, и по многочисленным интервью.

Андрей Козлов и Анна Снаткина

Идеальным описанием «Обоюдного согласия» могла бы стать дадаистская строчка из фильма «Да и да»: «Тараканы лижут раны». Мир фильмов и сериалов Германики сродни инсектарию. За героями ведется пристальное наблюдение, изучаются их повседневные ритуалы, их взаимодействие друг с другом. Забота и насилие, любовь и ненависть идут через запятую, без оценок, без разделения на хорошее и плохое. Одни выживают, другие погибают — такова жизнь. Не то чтобы Германике была чужда мораль. Она просто делает из нарушения ее норм не трагедию, а аттракцион — яркий, захватывающий, приятно щекочущий нервы. Фильм или сериал про #MeToo в России еще обязательно снимет более подходящая авторка. А Германика пусть продолжает истории своих девочек. Germanica, как говорилось в том же «Да и да», is Love.