Что смотреть дома: «Лунный рыцарь», «Аполлон-10½», «Последний аксель»

Новый сериал Marvel, анимационный фильм Ричарда Линклейтера и драма про фигуристку — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Лунный рыцарь», 1-й сезон
Супергеройский триллер с Оскаром Айзеком
Где смотреть: Disney+
Стивен Грант (Айзек) — забитый музейный работник, страдающий от провалов в памяти и голосов в голове. Вскоре обнаруживается, что у него есть вторая личность (безжалостный наемник Марк Спектор) и даже третья — связанный с египетскими богами Лунный Рыцарь, который вершит правосудие по ночам.
«Лунный рыцарь» — потенциально самый брутальный и суровый сериал киновселенной Marvel. В числе режиссеров — дуэт Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда («Архив 81», «Паранормальное»). Шоураннер — Джереми Слейтер, соавтор «Академия „Амбрелла“».
Подробнее о сериале
«Аполлон-10½: Приключение космического века»
Автобиографическая фантазия Ричарда Линклейтера о полете в космос
Где смотреть: Netflix
1969 год. Стэнли (Джош Уиггинс) 10 лет, он живет в Хьюстоне, штат Техас. Однажды двое из NASA (Закари Ливай и Глен Пауэлл) предлагают ему слетать на Луну, чтобы опробовать уменьшенную версию космического челнока.
«Аполлон-10½» суммирует все темы и приемы инди-режиссера Ричарда Линклейтера («Отрочество», «Помутнение»). Настоящее детство в конце 1960-х переплетается с фантазией о полете в космос, о котором все только и говорят, и все это в жанре анимации. Текст от лица взрослого Генри читает Джек Блэк.
«Последний аксель», 1-й сезон
Амбициозная фигуристка идет к мечте
Где смотреть: Кинопоиск
Катя (Ангелина Загребина) — 18-летняя фигуристка-сирота, чей отец-деспот (Михаил Трухин) погиб при загадочных обстоятельствах. Она переезжает в Москву в надежде попасть к грозной наставнице Артаковой (Елена Подкаминская), выиграть чемпионат мира и получить грант, который обеспечит счастливую жизнь ей с младшей сестрой (Полина Гухман). «Последний аксель» — редкий сериал, посвященный одному из самых любимых видов спорта в России, который постоянно сотрясают скандалы.
«Пузырь»
Динозавры, ковид и Дэвид Духовны в новом фильме Джадда Апатоу
Где смотреть: Netflix
Разгар пандемии. Группа кинематографистов в английском поместье пытается закончить фильм о столкновении людей с динозаврами и дикой природой.
В новой картине Джадд Апатоу и сценаристка Пэм Брэйди («Южный Парк») громят киноиндустрию, чьи грехи и лицемерие обнажил коронавирус. В «Пузыре» бичуют CGI, «сиквелит», творческое эго и не только. В кадре — уставший Дэвид Духовны и яростная Кейт МакКиннон, Мария Бакалова из второго «Бората», Педро Паскаль и многие другие.
«Проксима»
Ева Грин в космической драме о семье и мечте
Где смотреть: Кинопоиск
Француженка Сара (Грин) готовится к полету в космос на Байконуре под присмотром командира экипажа, американца Майка (Мэтт Диллон). Преодолевая его предубеждения, Сара борется и с внутренними сомнениями: ей очень хочется в космос, но ничуть не меньше — быть рядом с дочерью Стеллой.
Алис Винокур — лауреатка премии «Сезар» за сценарий драмы «Мустанг» и дважды участница Каннского кинофестиваля (с «Телохранителем» и «Кухней»). Саундтрек написал легендарный Рюити Сакамото.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе
«Девушка из Плейнвилля», мини-сериал
Эль Фаннинг в триллере о суициде
Где смотреть: Hulu
Мишель Кинг (Фаннинг) сообщает родителям, что ее бойфренд Конрад (Колтон Райан) мертв. Все скорбят, особенно она. Однако когда полиция изучает переписку Конрада, то начинает подозревать, что девушка подтолкнула или даже заставила юношу расстаться с жизнью.
Сериал Hulu основан на реальных событиях, которые пять лет назад потрясли всю Америку. Мини-сериал об этом сняли четыре женщины: Лиза Холоденко («Что знает Оливия»), Пиппа Бьянко («Эйфория»), Зетна Фуэнтес («Великая») и дебютантка Элизабет Ханна. Мать Мишель играет Хлоя Севиньи.
«Фронт кровавой блокады», два сезона
Нью-Йорк в адском карантине
Где смотреть: Кинопоиск
Три года назад в Нью-Йорке открылся портал, через который город наводнили всевозможные монстры. Сильнейшие маги Земли огородили мегаполис непроницаемым куполом — так появился Хэллсалем, где сосуществуют высокие технологии и магия. Бороться с чудовищной преступностью доверили отряду «Либра». К нему и примыкает юноша Леонардо Уотч, у которого есть паранормальные способности.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе
«Громкое дело»
Драма об убийстве и журналистике
Где смотреть: Кинопоиск
1999 год. В нидерландском городе Девентер находят тело Жаклин Виттенберг. Подозрение падает на ее налогового консультанта Эрнста Лауса (Марк Краан), однако журналист Бас Хан (Федя ван Хейт) сомневается в его виновности. Фильм Сандера Бюргера не столько детектив-расследование, сколько драма о фейках и истине, основанная на реальных событиях.
«Конец ночи»
Напряженный хоррор про экзорцизм
Где смотреть: Shudder
Кен Барбер (Гено Уокер) — разведенный отец, который живет затворником в странном доме. Когда ему начинает мерещиться какая-то чертовщина, он обращается за помощью к друзьям, психологу и даже экзорцисту.
Клаустрофобный хоррор о встрече с нечто сняла Дженнифер Ридер, автор сюрреального фильма «Ножи и кожа». В эпизодах появляются Майкл Шеннон и Кейт Аррингтон.
«Брене Браун: Атлас сердца», мини-сериал
Остроумная психотерапия на все случаи жизни
Где смотреть: HBO Max
Брене Браун преподает в Хьюстонском университете, у нее магистерская степень по социальным наукам и докторская по философии; ее работы посвящены уязвимости и стыду. А еще Браун — потрясающая рассказчица, чьи лекции напоминают одновременно стендап-концерт и сеанс психотерапии. И хотя ее пятисерийное выступление на HBO Max приурочено к пандемии, сегодня есть много веских поводов прислушаться к тому, о чем рассказывает Браун.
Автор: Алексей Филиппов