Что смотреть дома: «Лунный рыцарь», «Аполлон-10½», «Последний аксель»

1969 год. Стэнли (Джош Уиггинс) 10 лет, он живет в Хьюстоне, штат Техас. Однажды двое из NASA (Закари Ливай и Глен Пауэлл) предлагают ему слетать на Луну, чтобы опробовать уменьшенную версию космического челнока.

«Аполлон-10½» суммирует все темы и приемы инди-режиссера Ричарда Линклейтера («Отрочество», «Помутнение»). Настоящее детство в конце 1960-х переплетается с фантазией о полете в космос, о котором все только и говорят, и все это в жанре анимации. Текст от лица взрослого Генри читает Джек Блэк.

