Самые безумные, смешные и трогательные панчи «Миротворца»

Миротворец явно не испытывает никакого пиетета к другим костюмированным героям. Он уверяет уборщика в больнице, что Аквамен дрючит рыб и платит по 50 долларов за осетра в океанариуме. А Бэтмен ему в подметки не годится — он слабак, который постоянно ловит, но не убивает Джокера или Загадочника. Супермен — любитель фекалий, Флэш — козел, Чудо-женщина тайно вожделеет Миротворца, а Зеленая Стрела и вовсе фанат My Little Pony и является пассивным гомосексуалом. Последняя шутка, кажется, попала в цель: звезда «Стрелы» Стивен Амелл заявил, что он «Миротворца» не смотрит, потому что слишком занят изображением профессионального рестлера в сериале «Хилы».