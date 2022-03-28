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Самые безумные, смешные и трогательные панчи «Миротворца»

Хулиганский сериал Джеймса Ганна, спин-офф его же «Отряда самоубийц», очевидно будет в списке главных хитов 2022 года. «Миротворец» продлен на второй сезон, а мы вспоминаем самые яркие моменты и сцены вышедших серий.

Расстрел мусора

2-я серия

Миротворец встречает своего старого приятеля, борца с преступностью и социопата по прозвищу Вигилант. Забавы у них совершенно подростковые — они решают снять напряжение, устроив безудержную пальбу по старым чайникам, кастрюлям и холодильникам.

Нелепый внешний вид

1-я серия

Главный герой способен заявиться в полном обмундировании даже на спокойный ужин с коллегами. Серебристый шлем, белоснежные штаны, красно-сине-желтая футболка, орел на заднем сидении автомобиля — коллеги сравнивают его с косплеером или участником диско-группы Village People, которая известна костюмами байкеров, ковбоев и полицейских.

Кто должен сидеть в тюрьме?

5-я серия

Миротворец в ярости из-за того, что его отец Огги Смит попал в тюрьму. И пускается в длинное перечисление тех людей, которых стоит заключить под стражу вместо него. Среди них — Ариана Гранде, Уилл Феррелл, группа BTS, Хлоя Кардашьян, актерский состав «Ривердэйла» и еще с десяток рандомных деятелей поп-культуры.

Плач Миротворца и шутки про Луи С. К.

2-я серия

Вигилант навещает Миротворца в момент душевного кризиса — тот рыдает у себя на диване. Но на вопросы товарища он лишь отвечает, что тренирует лицевые мышцы. Потенциально драматический момент «подпорчен» и абсурдным диалогом: Миротворец почему-то уверен, что Линчеватель не просто стоит за окном, но и мастурбирует в духе Луи С. К.

Неполиткорректное высмеивание Дзюдоиста

3-я серия

Миротворец и Вигилант попадают в плен к мастеру боевых искусств Дзюдоисту, который одет в обтягивающий зеленый костюм и не может похвастаться выдающимся ростом. Естественно, без злых шуток не обойдется: плененный герой сравнивает его с экшен-фигуркой и отпускает расистские комментарии, а Вигилант без маски начинает корчить гримасы, чтобы его потом не опознали.

Обнимашки с Орлушей

7-я серия

Талисман главного героя — могучий белоголовый орлан, которому не чужда человеческая сентиментальность. Как и самому Миротворцу!

Оскорбление расистов

4-я серия

Вигилант попадает в тюрьму и пытается спровоцировать на драку неонациста Огги Смита (Роберт Патрик) и его окружение. Он подсаживается за один столик с радикалами и предлагает всем высказаться про позитивный вклад чернокожих в американскую культуру.

Миротворец бесконечно подкалывает других супергероев…

4-я серия

Миротворец явно не испытывает никакого пиетета к другим костюмированным героям. Он уверяет уборщика в больнице, что Аквамен дрючит рыб и платит по 50 долларов за осетра в океанариуме. А Бэтмен ему в подметки не годится — он слабак, который постоянно ловит, но не убивает Джокера или Загадочника. Супермен — любитель фекалий, Флэш — козел, Чудо-женщина тайно вожделеет Миротворца, а Зеленая Стрела и вовсе фанат My Little Pony и является пассивным гомосексуалом. Последняя шутка, кажется, попала в цель: звезда «Стрелы» Стивен Амелл заявил, что он «Миротворца» не смотрит, потому что слишком занят изображением профессионального рестлера в сериале «Хилы».

… и посылает «Лигу справедливости»

8-я серия

Спасение человечества ложится на плечи Миротворца и его команды, а самые титулованные герои вселенной DC — Супермен, Чудо-женщина, Флэш и Аквамен — прибывают на место сражения с опозданием. Неудивительно, что он их недолюбливает.

Насилие над животными

5-я серия

Джеймс Ганн обожает гротескные эпизоды. Одно только сражение Миротворца с говорящей гориллой дорогого стоит. А побеждает животное один из членов его команды — Джон Экономос распиливает обезьяну бензопилой. В каком еще сериале можно увидеть что-то подобное? Разве что в «Пацанах», где герои таранят кита яхтой.

Рок-н-ролльные танцы…

1-я серия

Миротворец обожает рок 1980-х, потому что раньше мужики «не боялись быть женщинами». После секса с незнакомкой он находит у нее дома коллекцию пластинок и немедленно включает The Quireboys, чтобы потанцевать по гостиной в одних обтягивающих белых трусах и подпевать знакомым с детства словам.

… и меланхоличные вечера за пианино

6-я серия

Впрочем, Миротворец предпочитает и более спокойную музыку. Свою грусть он выражает у пианино, наигрывая кавер на песню «Home Sweet Home» Mötley Crüe. Кстати, Джон Сина самостоятельно исполнил композицию, так что он не только меметичный рестлер, комедийный и драматический актер (что подтверждают самые разные сцены «Миротворца»), полиглот (бегло говорит на мандаринском китайском), но и музыкант, практикующий свои навыки в свободное от съемок время.

Автор: Марат Шабаев

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