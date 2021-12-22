От кринж-комедии до неовестерна: 15 сериалов в 15 жанрах на Кинопоиске

Дунхуа — это альтернатива японскому аниме, произведенная в Китае. И хотя оно пока не так популярно, у него тоже есть большой потенциал. Сюжет «Мастера темного пути» полностью вдохновлен даосизмом — китайским традиционным учением на стыке религии и философии о мировой силе и гармонии природы. Согласно ему, эфемерное дао — это ничто и всё, а постигший его становится бессмертным. Нарушил эту комплексную и неуловимую философию Вэй Усянь — основатель и пророк темного пути, который за свою дерзость был убит соратниками. Полтора десятилетия спустя обиженный на мир деревенский подросток Мо делает то, что не удалось ни одному из темных кланов, — с помощью ритуала призывает в свое тело душу Вэя. Тот уже готовится вернуть себе былое величие, но сначала ему придется помочь парнишке отомстить жестоким родственникам. У дунхуа на удивление сложная и даже отпугивающая завязка, но смотрится оно с легкостью и огромным интересом благодаря детальной анимации и смеси темного фэнтези, блестяще поставленного экшена и комедийных вставок.