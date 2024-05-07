Новости недели: новый Супермен, сериал Михаила Местецкого и фильм об Анне Политковской

Новая неделя — новый дайджест новостей. Сегодня обсуждаем Дэвида Коренсвета в образе Супермена, новый сериал по «Звездным войнам», спин-офф «Ворониных» и второй сезон «Уэнсдэй».

Трейлеры недели

Фрэнсис Форд Коппола поделился небольшим отрывком из «Мегалополиса» — нового фильма, над которым он трудился больше 40 лет. В коротком ролике можно увидеть Адама Драйвера в роли главного героя, архитектора Сержа Катилины, мечтающего перестроить Нью-Йорк. Коппола опубликовал тизер 4 мая не случайно. Именно в этот день могло бы исполниться 88 лет Элинор, его супруге. Свой фильм режиссер посвятил именно ей. «Я очень надеялся вместе отпраздновать ее день рождения 4 мая. Но, к сожалению, этого не произошло, поэтому позвольте мне поделиться со всеми подарком от ее имени», — написал 85-летний постановщик в соцсетях. Премьера «Мегалополиса» состоится 17 мая на Каннском фестивале.

В честь Дня «Звездных войн» студия Disney опубликовала новый трейлер «Аколита» — сериала, действие которого развернется во времена Расцвета Республики, за столетие до событий первого эпизода. Главные герои — бывший падаван (Амандла Стенберг) и ее мастер (Ли-Джон-джэ) — расследуют серию убийств и сталкиваются с Темной стороной Силы. Шоураннером выступила Лесли Хэдланд, продюсер «Жизней матрешки». Среди режиссеров — Когонада («После Янга»), Алекс Гарсия Лопес («Каратель») и Ханель Кулпеппер («Двойник»). Премьера состоится 4 июня, на Disney+ выйдет сразу две серии. Восемь эпизодов сезона расскажут логически завершенную историю, но авторы сериала уже знают, куда ее развить, если проект будет продлен.

«Стоп! Снято!» недели

Стартовали съемки многосерийной мокьюментари-комедии Михаила Местецкого «Гаражники». Это первый проект режиссера «Года рождения» и «Тряпичного союза» по чужому сценарию. Его написали бывшие редактор и главный редактор журнала Maxim Ярослав Свиридов и Александр Маленков. Сериал расскажет о представителях малого бизнеса, объединившихся на территории гаражного кооператива. Главные роли исполнят Алексей Розин, Анна Котова, Виктория Агалакова и Иван Злобин. Производством занимается Long Tale Production — российская кинокомпания, созданная медиаменеджером Виктором Шкулёвым в 2021 году.

Начались съемки комедийного сериала «Костя — Вера» — спин-оффа ситкома «Воронины», выходившего в эфир с 2009 по 2019 год. Сериал продолжит рассказывать об отношениях знаменитого семейства. Костя (Георгий Дронов) и Вера (Екатерина Волкова) после смерти Николая Петровича (Борис Клюев) переезжают с детьми в новую квартиру, а Галина Ивановна (Анна Фроловцева) — на дачу. Жилплощадь с Ворониными делит и Сергей (Николай Новоселов), жених Маши (Карина Орлова). Парень не по душе Косте, и теперь он, как Галина Ивановна в свое время, ищет недостатки у нового родственника. Всего в шоу будет 17 серий. Режиссером выступает Артур Румынский («Мама будет против», «Воронины»), а производством занимается киностудия Team Films по заказу продюсерского центра «Леан-М».

На Пхукете стартовали съемки фантастической мелодрамы ON с Юлией Пересильд в главной роли. Актриса сыграет талантливую разработчицу, которая после неудачной презентации решает уехать к океану и оказывается взаперти на вилле, оснащенной искусственным интеллектом. Режиссером проекта выступает Евгений Корчагин («Честный развод. Бенефис»), а генеральным продюсером — Георгий Малков. Премьера картины состоится в 2025 году.

Netflix сообщил о начале съемок второго сезона «Уэнсдэй» — сериала о приключениях дочери семейства Аддамс в академии Nevermore. Дженна Ортега и Эмма Майерс вернутся к своим ролям. К ним также присоединились Билли Пайпер, Тандиве Ньютон, Кристофер Ллойд и Стив Бушеми. Последний исполнит роль нового директора магической школы. А вот Перси Хайнс Уайт, ранее сыгравший Ксавье, в касте не заявлен. В 2023 году он осудил Netflix за «дезинформацию», после того как в соцсетях против него были выдвинуты обвинения в сексуализированном насилии.

Подробностей о сюжете нового сезона пока нет. Известно лишь, что в продолжении будет больше элементов хоррора, а сама история станет масштабнее. Выпустить второй сезон «Уэнсдэй» планируют не раньше 2025 года.

О журналистке Анне Политковской сняли художественный фильм. Картина называется Words of War, ее срежиссировал Джеймс Стронг, известный по работе над «Убийством на пляже». Главную роль сыграла Максин Пик («Шелк»), в актерский состав также вошли Киран Хайндс («Рим») и Джейсон Айзекс (франшиза «Гарри Поттер»). Фильм расскажет о журналистской работе Политковской в конце 1990-х и начале 2000-х. Words of War представят на Каннском кинорынке. Когда его выпустят в прокат, не уточняется.

Джейсон Айзекс и Максин Пик в фильме Words of War

Последний заезд недели

Премьеру «Форсажа 11» отложили. Режиссер Луи Летерье сообщил, что блокбастер доберется до больших экранов лишь в 2026 году. Снимать финал похождений семьи Торетто начнут в начале 2025-го. Летом у Летерье также запланированы съемки небольшого хоррора, но к сентябрю он обещает освободиться. «Форсаж 11» напрямую продолжит события десятой картины, закончившейся клиффхэнгером. Однако Вин Дизель говорил о том, что прощание с франшизой может растянуться еще на один фильм.

Супергерой недели

«Супермен»

Джеймс Ганн поделился кадром со съемок нового фильма о Супермене. На нем можно впервые увидеть Дэвида Коренсвета в образе сына Криптона. На этот раз костюм супергероя будет ближе к оригинальным комиксам: красный плащ и трусы поверх синего трико — на месте. «Супермен: Наследие» положит начало новой киновселенной DC, развитием которой занимаются продюсер Питер Сафран и Джеймс Ганн. Сценаристом и режиссером фильма выступит сам Ганн. По его словам, «Наследие» расскажет о молодости Супермена и его стремлении найти баланс между своими криптонскими корнями и человечностью, которую в нем воспитали приемные родители. Премьера блокбастера состоится 11 июля 2025 года.

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Камбэк недели

Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота») приступит к работе над своим англоязычным проектом уже в этом году. Картина под названием «Варенье из бабочек» расскажет о непростых отношениях отца и 14-летнего сына, где ребенок наделяет его качествами, которыми тот на самом деле не обладает. Действие ленты будет разворачиваться в штате Нью-Джерси, в котором проживает многотысячная диаспора кабардинцев. Над сценарием Балагов работал вместе с писательницей Мариной Степновой («Женщины Лазаря»). В настоящий момент молодой режиссер подбирает актеров. Производством картины займутся AR Content Александра Роднянского и французская компания Why Not Productions. В прошлом они уже сотрудничали в работе над «Нелюбовью» Андрея Звягинцева. За международную дистрибьюцию фильма будет отвечать компания Goodfellas. Продажи фильма начнутся на грядущем Каннском кинорынке.

Смотрите «Дылду» и «Тесноту» Кантемира Балагова на Кинопоиске.

Автор: Никита Демченко