Какие сериалы мы ждем в 2022 году

Почему списки ожидаемых сериалов, как правило, не совпадают со списком лучшего за год? Чем интересны «Одни из нас», кроме того что их делают россияне Кантемир Балагов и Ксения Середа? Почему Нила Геймана не стоило подпускать к предстоящему «Песочному человеку»? Какой российский сериал года мы ждем больше всего? И вреден ли переизбыток качественных шоу для зрителей?
Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов вернулись с каникул и рассказывают про самые ожидаемые сериалы 2022 года. Какие шоу они упоминают?
Главные блокбастеры: «Властелин колец: Кольца власти», «Дом дракона», «Одни из нас».
Сериалы Marvel и Disney+: «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь», «Секретное вторжение», «Оби-Ван Кеноби».
Другие интересные проекты: «Пэм и Томми», «Super Pumped: Битва за Uber», «Не сработало» (WeCrashed), «Позолоченный век», «Песочный человек», «Клуб полуночников», «Викинги: Вальхалла», «Разговоры с друзьями», «1899», «Разделение».
Российские сериалы: «Анна К», «Идентификация», «Король и Шут», «Нулевой пациент».
Новые сезоны: «Корона», «Очень странные дела», «Удивительная миссис Мейзел», «Жизни матрешки», «Тед Лассо», «Острые козырьки», «Эпидемия», «Мандалорец», «Бриджертоны», «Лучше звоните Солу», «Семейный брак».
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В этом эпизоде мы запускаем рубрику, в которой будем советовать сериалы. Первым мы рекомендуем посмотреть «Миротворец», шоу Джеймса Ганна о супергерое, который во имя мира во всем мире готов убивать всех подряд.
Сериал «Миротворец» можно посмотреть в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
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Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов