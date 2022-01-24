Какие сериалы мы ждем в 2022 году

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ПодкастКакие сериалы мы ждем в 2022 году

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Почему списки ожидаемых сериалов, как правило, не совпадают со списком лучшего за год? Чем интересны «Одни из нас», кроме того что их делают россияне Кантемир Балагов и Ксения Середа? Почему Нила Геймана не стоило подпускать к предстоящему «Песочному человеку»? Какой российский сериал года мы ждем больше всего? И вреден ли переизбыток качественных шоу для зрителей?

Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов вернулись с каникул и рассказывают про самые ожидаемые сериалы 2022 года. Какие шоу они упоминают?

Главные блокбастеры: «Властелин колец: Кольца власти», «Дом дракона», «Одни из нас».

Сериалы Marvel и Disney+: «Женщина-Халк», «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь», «Секретное вторжение», «Оби-Ван Кеноби».

Другие интересные проекты: «Пэм и Томми», «Super Pumped: Битва за Uber», «Не сработало» (WeCrashed), «Позолоченный век», «Песочный человек», «Клуб полуночников», «Викинги: Вальхалла», «Разговоры с друзьями», «1899», «Разделение».

Российские сериалы: «Анна К», «Идентификация», «Король и Шут», «Нулевой пациент».

Новые сезоны: «Корона», «Очень странные дела», «Удивительная миссис Мейзел», «Жизни матрешки», «Тед Лассо», «Острые козырьки», «Эпидемия», «Мандалорец», «Бриджертоны», «Лучше звоните Солу», «Семейный брак».

«Властелин колец: Кольца власти»
«Пэм и Томми»
«Секретное вторжение»
«Нулевой пациент»
«Позолоченный век»
«Одни из нас»
«Лунный рыцарь»
«Дом дракона»

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В этом эпизоде мы запускаем рубрику, в которой будем советовать сериалы. Первым мы рекомендуем посмотреть «Миротворец», шоу Джеймса Ганна о супергерое, который во имя мира во всем мире готов убивать всех подряд.

Сериал «Миротворец» можно посмотреть в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Кроме этого, у ведущих есть Instagram-аккаунты, где они рассказывают о фильмах и сериалах, которые они посмотрели. На них вы можете подписаться по этим ссылкам: Лиза Сурганова — lisa.surganova, Иван Филиппов — ivan.filippov.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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