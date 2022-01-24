Какие сериалы мы ждем в 2022 году

В этом эпизоде мы запускаем рубрику, в которой будем советовать сериалы. Первым мы рекомендуем посмотреть «Миротворец», шоу Джеймса Ганна о супергерое, который во имя мира во всем мире готов убивать всех подряд.

Сериал «Миротворец» можно посмотреть в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Кроме этого, у ведущих есть Instagram-аккаунты, где они рассказывают о фильмах и сериалах, которые они посмотрели. На них вы можете подписаться по этим ссылкам: Лиза Сурганова — lisa.surganova, Иван Филиппов — ivan.filippov.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.