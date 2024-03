Все фильмы Зака Снайдера — от худшего к лучшему

Один из немногих фильмов режиссера, который основан на оригинальном сюжете самого Снайдера. И это заметно. Главная героиня по прозвищу Куколка (Эмили Браунинг) по воле похотливого отчима попадает в психиатрическую клинику, где ей собираются сделать лоботомию. Поэтому девушка сбегает в альтернативную реальность, где она и другие пациентки оказываются работницами публичного дома, а главврач (Оскар Айзек с мерзкими усиками) превращается в хозяина борделя. При этом внутри альтернативной реальности Куколка регулярно воображает себя воительницей в других мирах (как тебе такое, Кристофер Нолан?).

Запутанный на первый взгляд и довольно схематичный сюжет оказывается лишь предлогом для совершенно безумного экшена. Куколка и другие девушки сражаются с зомби-немцами в декорациях Первой мировой (!), с исполинскими демонами-самураями (!!), орками и драконом (!!!), а также с роботами на поезде, который перевозит ядерную бомбу (!!!!). В совокупности с откровенными нарядами героинь (это еще сексуализация или уже эмпаурмент?), диким рапидом и бесконечным потоком каверов на поп-хиты вроде «Sweet Dreams (Are Made of This)» и «Where Is My Mind?» этот фильм выглядит как экранизация несуществующей видеоигры, то есть самый концентрированный Снайдер, которого только можно себе представить. Неудивительно, что «Запрещенный прием» провалился в прокате и взбесил критиков (они чаще всего не переваривают режиссера), но спустя дюжину лет этот раскрепощенный боевик кажется даже более стильным и радикальным, чем тогда.