Все фильмы Зака Снайдера — от худшего к лучшему

Амбициозный эпический фильм и первый кроссовер киновселенной DC, в котором появляются Супермен (Кавилл), Бэтмен (Бен Аффлек) и Чудо-женщина (Галь Гадот). Критики, которые Снайдера никогда не любили, фильм просто уничтожили (29% положительных рецензий на Rotten Tomatoes), ругая автора за непреходящую любовь к рапиду, чрезмерный пафос и мрачный тон, а также высмеивая диалоги. Хотя ровно за все это фильм и стоило хвалить: киновселенная DC в то время предлагала здоровую пессимистичную альтернативу Marvel, а большинству журналистов, кажется, хотелось просто приятно провести время. Увы, именно эти отзывы в итоге и убедили Warner Bros. сменить мрачный курс своей франшизы на более легкий (что в итоге привело к инциденту с «Лигой справедливости»).

Спустя многие годы «Бэтмен против Супермена» хочется оценить по достоинству (смотреть, как водится, лучше режиссерскую версию, которая длиннее на полчаса и делает повествование более связным). Это сумрачная эпическая опера о противостоянии бога и человека. Не зря в кабинете Лекса Лютора висит картина, напоминающая иллюстрации Густава Доре к «Божественной комедии» и «Потерянному раю», а самые пафосные сцены сопровождают Шостакович и христианский гимн «О, благодать». Это суровое политическое кино: хитрый капиталист Лютор (нервический Джесси Айзенберг) ради собственной выгоды натравливает бизнесмена-вигиланта (Брюса Уэйна тут можно охарактеризовать как республиканца) на подозрительного пришельца-нелегала. Трудно не трактовать «Бэтмен против Супермена» как кино, которое затрагивает все болевые точки, появившиеся после 11 сентября и войны в Ираке. И политический конфликт тут проработан куда глубже, чем в марвеловском «Первый мститель: Противостояние», который вышел в тот же год и был расхвален критиками. А еще у Снайдера получился один из лучших Бэтменов в истории кино: депрессивный Аффлек оказывается идеальным Брюсом Уэйном, который геройствует не первый десяток лет и находится в глубоком кризисе. Ничего лучше Снайдер так и не снял, но хочется верить, что однажды автору снова удастся выдать мрачный и зрелищный блокбастер, который состоит из одних шоустопперов, но при этом не жертвует глубиной мысли.