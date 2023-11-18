Мультсериал про Людей Икс возвращается! Почему мы полюбили его в 1990-е и что мы знаем о продолжении

20 марта на Disney+ стартуют «Люди Икс ’97», и это продолжение анимационного шоу, которое было одним из популярных в истории, а также заслужило культовый статус у миллениалов в России. Рассказываем, почему все полюбили мультсериал 1990-х, как он опробовал формат кроссовера до появления киновселенной Marvel и почему грядущий сиквел вызывает опасение у фанатов.
Как Люди Икс пробивались на экраны
Мутанты появились в комиксах Marvel в 1963 году практически одновременно с Фантастической четверкой, Человеком-пауком и другими культовыми героями издательства. Но, в отличие от своих коллег, Люди Икс обрели популярность далеко не сразу: в 1960-х комиксы о команде мутантов продавались настолько неважно, что к концу десятилетия издательство решило закрыть серию.
Новая жизнь воспитанников профессора Ксавье началась в середине 1970-х, когда сценарист Лен Уэйн и художник Дэйв Кокрум возродили серию и обновили состав команды. Когда же Уэйна на посту сценариста заменил Крис Клэрмонт, для мутантов настали поистине золотые времена. Именно Клэрмонт сочинил несколько основополагающих сюжетов наподобие «Саги о Темном Фениксе» и «Дней минувшего будущего», которые впоследствие были неоднократно экранизированы.
К концу 1980-х Люди Икс превратились в настолько успешную для Marvel франшизу, что в издательстве начали мечтать о фильме. Стэн Ли даже предлагал заняться экранизацией Джеймсу Кэмерону, но тот во время личной встречи вспомнил о Человеке-пауке и какое-то время пытался запустить в производство блокбастер про Питера Паркера. Вместо этого в 1989 году вышел пилот анимационного сериала «Прайд из Людей Икс». Дальше пробной серии дело не двинулось: ее качество оставляло желать лучшего, а у Marvel как раз начались финансовые трудности, поставившие крест на возможном продолжении.
Затем Ли повезло. Продюсер «Прайд из Людей Икс» Маргарет Лосч стала главой только что запущенного канала Fox Kids и убедила руководство, что в качестве оригинального контента необходим анимационный сериал о марвеловских мутантах. А дальше повезло уже Людям Икс: Fox наняла для создания сериала студию Saban Entertainment («Могучие рейнджеры»), а та, в свою очередь, перепоручила производство маленькой компании Graz Entertainment. Graz назначила шоураннером сериала Эрика Леуолда, а тому удалось собрать потрясающую команду профессионалов и отстоять свое видение перед продюсерами и правообладателями, которые хотели превратить Людей Икс в рекламную витрину очередных игрушек.
У Леуолда получилось создать сериал, ставший новым эталоном качества в анимационной индустрии. «Люди Икс» продержались в эфире пять сезонов и до 2015 года оставались самым длинным (76 эпизодов) мультсериалом по мотивам комиксов Marvel (затем его на этом посту сменил «Великий Человек-паук»). Рейтинги шоу были настолько высоки (на пике популярности его смотрели 23 миллиона домохозяйств!), что канал даже продлил мультсериал дальше его запланированного на конец четвертого сезона финала, и так появился сокращенный пятый сезон, над производством которого, впрочем, из-за бюджетных сокращений и занятого рабочего графика корейской анимационной студии AKOM, трудившейся над первыми сезонами, работала уже другая студия — Philippine Animation Studio. Возможно, мультсериал продлили бы еще раз, но тогда финансовые проблемы Marvel достигли своего предела (издательство даже начало процедуру банкротства).
О чем был мультсериал и как он закончился
В основу большинства эпизодов легли оригинальные идеи, но, тем не менее, сценаристы охотно заимствовали из первоисточника отдельные сцены, сюжетные повороты и целые арки, как в случае с теми же «Днями минувшего будущего» и «Сагой о Темном Фениксе», адаптируя их под ограничения телеформата.
Сюжет строился вокруг команды мутантов, возглавляемых профессором Чарльзом Ксавье. Состав команды практически не отличался от комиксных Людей Икс тех лет. В нее входили Циклоп, Росомаха, Шельма, Гроза (или Шторм), Зверь, Гамбит, Джин Грей и Джубили. Несмотря на то, что повествование все-таки дробилось на отдельные эпизоды и сюжетные арки, авторам первых сезонов удавалось сплетать его в единый нарратив, но под давлением канала ближе к концу в сериале стали преобладать уже одиночные истории.
В первом сезоне Людям Икс пришлось иметь дело сразу с несколькими серьезными угрозами — попытками Генри Питера Гайрича избавиться от всех мутантов на Земле при помощи гигантских роботов Стражей, с крестовым походом Магнето против всего человечества и планами могущественного мутанта Апокалипсиса по подчинению себе всей планеты и устранению всех несогласных. Во втором сезоне у героев появился новый опасный враг — Мистер Злыдень. В третьем команда столкнулась с Темным Фениксом, а в четвертом и пятом сезонах сквозных сюжетных линий практически не было. Но и отдельные эпизоды могли рассказывать довольно стоящие истории. Так, в одной из серий Росомаха вспоминает, как во время Второй мировой боролся с нацистами плечом к плечу с Капитаном Америка, а в другой Ночной Охотник помогает Логану восстановить веру в бога.
В финале мультсериала Магнето готовится наконец претворить в жизнь свой грандиозный план — раз и навсегда захватить мир при помощи армии мутантов. В последний момент злодея останавливают вести о том, что его вечный оппонент и одновременно друг Чарльз Ксавье находится при смерти после нападения Гайрича. Из уважения к Чарльзу лидер агрессивных мутантов решает пощадить человечество. Явившаяся в последний момент Лиланда, возлюбленная Чарльза из расы ши’ар, говорит, что способна сохранить ему жизнь, но только на своей родной планете. Сериал заканчивается сценой прощания, а на последнем кадре стоящие рядом Люди Икс и Магнето наблюдают за отлетом Профессора Икс.
Почему сериал стал культовым
Авторы не стеснялись поднимать взрослые темы. Сценаристы принципиально не стали сводить тематику сериала к противостоянию хороших мутантов с плохими (хотя и без этого не обошлось). Герои «Людей Икс» были многогранны: мерзавцы есть как среди людей, так и среди мутантов; люди боятся того, чего не понимают, но способны осознать свои ошибки; даже у такого эффектного антагониста, как Магнето, были свои резоны. Стремление говорить с аудиторией на взрослом языке вышло далеко за пределы магистрального конфликта. Отдельные серии касались таких тем, как отношения, развод, потеря близких и вера в бога, а в сплоченной на первый взгляд команде время от времени вспыхивали конфликты, неизбежные в любом коллективе. Особенно в том, в чей состав входит вспыльчивый Логан. Примечательно, что в некоторых идеях сериал значительно опередил не только свое время, но даже современность: в первой серии выясняется, что США управляет женщина-президент, а в реальности такой прецедент в американской истории все еще не случился.
Ставки с самого начала были высокими. Во втором эпизоде авторы без всякой жалости прикончили Морфа — нового персонажа, созданного специально для шоу, но успевшего полюбиться зрителям за полчаса экранного времени — и усадили за решетку Зверя. Таким образом они сразу показали, что эти Люди Икс живут в жестоком и опасном мире, в котором минутная слабость может стоить жизни и опытному члену команды. Анимационные сериалы того времени в принципе не показывали смерть на экране, и гибель даже эпизодического персонажа (хотя сам момент оставили за кадром) сразу выделила «Людей Икс» на общем фоне. И пусть в последующих эпизодах оказалось, что Морф не погиб, но сюжетная линия с его гибелью и последующим возвращением серьезно накалили градус драмы.
Яркие проработанные персонажи. Несмотря на довольно обширный по анимационным меркам каст, авторы смогли раскрыть практически всех центральных персонажей. Несмотря на то, что не все девять центральных героев получили одинаковое экранное время, все они в тех или иных сериях выходили на первый план и получали собственную сюжетную линию. А еще сценаристам удалось очеловечить Росомаху, глубоко скорбящего по погибшему Морфу, ведь тот был единственным, кто смог заставить Логана улыбнуться.
Комедийные нотки. В мультсериале было много юмора и пасхалок, причем юмор очень сильно отличается в зависимости от того, кто именно шутит. Например, Логан шутит очень грубо и, судя по его поведению, не всегда намеренно. Как в сцене, где он со злости срезает крышу с машины Циклопа, а затем обращается к Джин Грей: «Скажи Циклопу, что я сделал ему кабриолет». А Зверь очень начитан и постоянно сыпет цитатами. В сцене, когда судья отказывает ему в освобождении под залог и оставляет за решеткой, мутант грустно вздыхает, прижимает к груди томик Достоевского и говорит: «Ну, по крайней мере у меня будет время дочитать „Преступление и наказание“». Это шутку, кстати, написал сам шоураннер Эрик Леуолд.
Культурный код. «Люди Икс» были крайне популярны в свое время на Западе, но и для отечественных фанатов мультсериал имеет огромное значение, ведь это шоу и анимационный «Человек-паук» проникли на российский рынок едва ли не раньше комиксов Marvel. Многие впервые познакомились с Питером Паркером, Мэри Джейн, Циклопом и Росомахой именно в этом формате. А еще эти мультсериалы научили нас тому, что такое кроссовер или единая вселенная. Зверь и Росомаха засветились во втором сезоне «Паука», а Шторм — в пятом. Причем популярность сериала по обе стороны океана не ослабевает до сих пор, о чем свидетельствуют многочисленные мемы, до сих пор циркулирующие по сети. Также «Люди Икс» были известны у нас как «Радиоактивные люди» благодаря не совсем корректному переводу Леонида Володарского.
Возвращение мутантов
В ноябре 2021 года Disney, к удивлению многих фанатов, объявила, что выпустит мультсериал «Люди Икс ‘97», напрямую продолжающий сюжет анимационного шоу 1990-х. Этот проект стал первым анонсированным, после того как компания поглотила 20th Century Fox, которой принадлежали права на мутантов. В принципе появление мультсериала-сиквела вполне соответствует развитию современной массовой культуры: память о «Людях Икс» и других шоу той эпохи еще свежа, а по мере того, как выросшие в 1990-е люди активно вливаются в ряды режиссеров, сценаристов и продюсеров, мода на 1980-е начинает постепенно сменяться ностальгией по следующему десятилетию. Большие компании этой ностальгией активно пользуются. Так, Warner Bros., например, сначала дала зеленый свет, а затем едва не похоронила мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» (сейчас он находится в ведении Amazon), который многими воспринимался как продолжение того самого анимационного «Бэтмена» 1990-х. Впрочем, «Крестоносец в плаще», по словам главного сценариста сериала Эда Брубейкера, будет куда мрачнее своего предшественника и планирует отражать изначальное видение его создателя Брюса Тимма, которое в те времена не нашло понимания у студийного руководства.
А вот «Люди Икс ‘97», судя по всему, действительно продолжат повествование с того места, на котором кончился оригинальный мультсериал: мутанты учатся справляться со всем без Профессора, а Циклоп привыкает к роли лидера не только на поле боя, но и в стенах школы. Правда, его лидерство, по всей видимости, будет оспариваться: в финале трейлера отрастивший длинные волосы Магнето сообщает, что, согласно завещанию Чарльза (Профессор все-таки умер?), все его имущество, включая, вероятно, школу и ее территорию, отходит лучшему другу. Возможно, это просто подделка? Да и вообще, мутантам, похоже, лучше жить не стало. Несмотря на все попытки Профессора примирить их с людьми, многие представители человечества по-прежнему их боятся, а Людям Икс вновь придется сразиться со Стражами.
Что мы еще увидели в трейлере
- Циклоп произносит культовую фразу «Ко мне, мои Люди Икс» (To me, my X-Men).
- Логан с Гамбитом изобретают подобие мутантской кавалерии: Гамбит на плечах у Росомахи.
- Состав Людей Икс, похоже, расширился: в кадре чаще мелькают Морф, Ночной Охотник, Бишоп и Санспот.
- Кажется, Джин Грей беременна.
И все же по трейлеру чувствуется, что отличия все-таки будут. Хотя создатели нового мультсериала явно стремились сохранить стилистику первоисточника, картинка выглядит иначе, а персонажи немного, да изменились. Большинство актеров озвучки оригинала вернулись к своим ролям, однако главное отличие находится на капитанском мостике: шоураннера Эрика Леуолда сменил Бо ДеМайо. ДеМайо называет себя фанатом оригинального мультсериала, но это и пугает. Раньше он точно так же называл себя фанатом книг Анджея Сапковского о «Ведьмаке», а затем написал сценарий анимационного сериала «Кошмар Волка», который действительно стал настоящим кошмаром для всех поклонников саги. Так что ждем «Людей Икс ‘97» с большой осторожностью.
Автор: Алексей Ионов