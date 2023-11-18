Мультсериал про Людей Икс возвращается! Почему мы полюбили его в 1990-е и что мы знаем о продолжении

Авторы не стеснялись поднимать взрослые темы. Сценаристы принципиально не стали сводить тематику сериала к противостоянию хороших мутантов с плохими (хотя и без этого не обошлось). Герои «Людей Икс» были многогранны: мерзавцы есть как среди людей, так и среди мутантов; люди боятся того, чего не понимают, но способны осознать свои ошибки; даже у такого эффектного антагониста, как Магнето, были свои резоны. Стремление говорить с аудиторией на взрослом языке вышло далеко за пределы магистрального конфликта. Отдельные серии касались таких тем, как отношения, развод, потеря близких и вера в бога, а в сплоченной на первый взгляд команде время от времени вспыхивали конфликты, неизбежные в любом коллективе. Особенно в том, в чей состав входит вспыльчивый Логан. Примечательно, что в некоторых идеях сериал значительно опередил не только свое время, но даже современность: в первой серии выясняется, что США управляет женщина-президент, а в реальности такой прецедент в американской истории все еще не случился.